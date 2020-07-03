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Давления на Смолия не было, была "четкая дискуссия", - Шмыгаль

Давления на Смолия не было, была

Национальный банк - орган, независимость которого гарантирована на законодательном уровне, и давить на его руководителя невозможно.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Невозможно оказывать давление на руководителя независимого органа, который абсолютно законодательно независимым, одной из тех вертикалей, которая обеспечивает стабильность банковской системы и денежной системы Украины", - сказал Шмыгаль.

"Задайте вопрос господину Смолию, пусть он расшифрует свою фразу о политическом давлении", - добавил премьер.

Взаимодействие с НБУ Шмыгаль описал так: "Абсолютно конструктивная, на профессиональном уровне, четкая дискуссия с коллективом, с правлением, с председателем Национального банка об устойчивости экономического развития, об обеспечении постоянства в кризисных условиях".

Читайте на Цензор.НЕТ: Давление на Смолия "очень нецелесообразно", он должен был остаться на все 7 лет, - Фиала

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняет Екатерина Рожкова.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Арахамия о заявлении Смолия о давлении: "Это была просто эмоциональная речь"

Автор: 

НБУ (4836) отставка (3156) Смолий Яков (138) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+71
Кому ты 3,14сдишь, курво зеленая...
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03.07.2020 23:07
+60
вот так выглядит "чёткая дискуссия" под домом Смолия :

Давления на Смолия не было, была "четкая дискуссия", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5963
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03.07.2020 23:10
+51
Давления на Смолия не было, была "четкая дискуссия", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5069
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03.07.2020 23:09
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Правила форума Совет форумчан
Кому ты 3,14сдишь, курво зеленая...
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03.07.2020 23:07 Ответить
вот так выглядит "чёткая дискуссия" под домом Смолия :

Давления на Смолия не было, была "четкая дискуссия", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5963
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03.07.2020 23:10 Ответить
вот кто не видит, что в униформе стоят чьоткіє ыканамізды і фэнансізды ?
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03.07.2020 23:35 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZVEC-HAruCC-7Lg_C8TAVOpBQchkPoEVOKTGilnxWyk-8ZcjGWKVjAcYavnvos3OA7C62UKsfO5hBiIIgpncpDg16PArymO75NKbF6v15ivflo62LGa7xasbA8pj9oU4zscGqMkZPdbEuhDru2UgC2im0i_-KjIZbasqjLYG8_e5m5qMrYGasju7iIxW10J-Rg&__tn__=-UC%2CP-y-R Anton Shvets
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1103054533400184?__cft__[0]=AZVEC-HAruCC-7Lg_C8TAVOpBQchkPoEVOKTGilnxWyk-8ZcjGWKVjAcYavnvos3OA7C62UKsfO5hBiIIgpncpDg16PArymO75NKbF6v15ivflo62LGa7xasbA8pj9oU4zscGqMkZPdbEuhDru2UgC2im0i_-KjIZbasqjLYG8_e5m5qMrYGasju7iIxW10J-Rg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 июль в 11:43
·Потекли инсайды из ОП по давлению на Смолия.План на увольнение Смолия, именно ОПшный, был давно.И все действия Гетманцева и Дубинского в финансовом комитете, которые мы видели - это просто разыгрываемая постановка, сценарий которой депутатам спустили из Офиса Президента.
Но вчера Смолия вызвали в ОП срочно.Там что-то происходило за закрытыми дверями. Где были как минимум Смирнов, Зеленский и Смолий. Из кабинета Смолий вышел уже с подписанным заявлением на увольнение. Судя по всему какой-то относительно красивый план ОП по снятию Смолия, как обычно, сломался и действовать решили банально и в лоб.То есть это не был разговор, в результате которого Смолий возмутился и написал заявление. Это было именно буквальное давление и буквальные угрозы, которые вылились в то, что у Смолия просто выбили заявление об увольнении и только после этого выпустили из кабинета Президента.И это пздц.
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04.07.2020 09:35 Ответить
Потому что Зеленский лично обещал главе МВФ Кристалине Георгиевой, что НБУ трогать не будут. А сам в это время плел заговоры и, по сути, обманывал инвесторов. А когда кинуть не вышло, тупо закрыл Смолия в кабинете и вынудил написать заяву. Меморандум МВФ тут вторичен по сравнению с конкретным нарушением законов Украины.И именно потому произошла уникальная вещь. Украинские облигации на 1,75 миллиардов долларов ВЧЕРА БЫЛИ ПРИНЯТЫ К РАЗМЕЩЕНИЮ, а уже сегодня утром отозваны.Не потому, что глава НБУ написал заявление. И даже не потому что Смолий написал стейтмент, где описал, что на него оказывается давление - все итак знали про это давление, его сложно не заметить. А потому что Президент поехал кукухой. И теперь об этом знает весь мир.Вся ОП в шоке, Минфин в шоке, международные финансовые круги в шоке, а Вова молодец.Готовьтесь нести зубы на Майдан.
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04.07.2020 09:36 Ответить
Это Аваков подогнал компашку под окна Смолия ?
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04.07.2020 11:24 Ответить
Нацкорпус?
Бродяги безработные.
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04.07.2020 06:36 Ответить
Табаки, своих не узнаешь? Еще вчера одной дырявой ложкой дерьмо черпали😉
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04.07.2020 07:48 Ответить
Я тебе конечно верю)))
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03.07.2020 23:22 Ответить
Ну чого Ви так? Була чьотка, чіста канкретна дискусія. З праскою та паяльником, як у 90-ті
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04.07.2020 00:19 Ответить
Четкая дискуссия с четкими посонами.
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03.07.2020 23:08 Ответить
Давления на Смолия не было, была "четкая дискуссия", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3272
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03.07.2020 23:08 Ответить
Давления на Смолия не было, была "четкая дискуссия", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 850
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03.07.2020 23:09 Ответить
Брати Гадюкіни - Чуваки, всьо чотко
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03.07.2020 23:09 Ответить
Давления на Смолия не было, была "четкая дискуссия", - Шмыгаль

==================================
у кого-то разные понятия про "давление" и "четкую дискуссию" А может был "конкретный базар"?
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03.07.2020 23:09 Ответить
Давления на Смолия не было, была "четкая дискуссия", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5069
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03.07.2020 23:09 Ответить
Далее, как в Германии. После жесточайшей инфляции и популизма появится новый гитлер.
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04.07.2020 08:48 Ответить
Это вы МВФ будете рассказывать,
когда опять за деньгами на коленках приползете
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03.07.2020 23:10 Ответить
Вони планують звернутися до "братськогонаріту". Продати життя 14 000 вбитих українців, покалічиних, крим.
Коломойский выступил за улучшение отношений России и Украины
Олигарх заявил, что деньги из РФ могут заменить кредиты МВФ"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить все проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - заявил миллиардер.
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03.07.2020 23:35 Ответить
хотєлкі бєні-це не позиція народуУкраїни. Будуть твої бєн я ,клоуни скоро весело на гіляках теліпатися!
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04.07.2020 00:03 Ответить
Коли саме? Не можемо дочекатися.
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04.07.2020 09:41 Ответить
Задайте вопрос господину Смолию, пусть он расшифрует свою фразу о политическом давлении"


От ти клоун. Він в Раді вже все сказав.
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03.07.2020 23:10 Ответить
Ви там визначтесь, хто з вас бреше. Ти, чи Зє.
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03.07.2020 23:10 Ответить
Оба в г а в н е - теперь хотят все это на Смолия спихнуть
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03.07.2020 23:12 Ответить
😡😡😡»Невозможно оказывать давление на руководителя независимого органа, который абсолютно законодательно независимымИсточник: https://censor.net/n3206027»

А ЧЕГО ЖЕ ОН ТОГДА ДВЕРЬЮ ПЕРЕД НОСОМ ЗЕ И ЕРМАКА ХЛОПНУЛ ? он ведь не пацан - а человек с мировым именем и цену себе знает
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03.07.2020 23:11 Ответить
"Цену знает"...
Значит продавался?
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04.07.2020 06:38 Ответить
Не, он твою филейную часть продал по акционной цене - по стоимости дырявого ведра
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04.07.2020 07:57 Ответить
шмигаль, чючєло ахмєтовське, хто ж тобі повіре?
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03.07.2020 23:11 Ответить
НО СЯДУТ ВСЕ 😀😀😀
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03.07.2020 23:13 Ответить
Прямо в тему

https://youtu.be/gQYPt1oHkxw
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03.07.2020 23:21 Ответить
🧐 невже ви не розумієте, що зараз по ВАМ Україну у світі рахують-прораховують. Всі аналітичні центри світу. (Нецензурна лайка)
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03.07.2020 23:12 Ответить
у зєбидла бувають чьоткі діскусії, і діскусії с давлєнієм.
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03.07.2020 23:14 Ответить
у чьотких пацанчиків всьо чоткоє
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03.07.2020 23:19 Ответить
дискусії не закінчуються звільненням
то тебе хтось обдурив
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03.07.2020 23:14 Ответить
''Законодавчо незалежний'' зараз в Україні не означає НІЧОГО. Молодці, українці, дозволили перетворити країну на ніщо за якийсь рік.
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03.07.2020 23:15 Ответить
Вибачте, але поки що українців в Україні 24,45%.
А 10 років назад було лише 6%.
Так що тренд позитивний.
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03.07.2020 23:18 Ответить
Йой таякжетак!??? А якже 73 відсотки мудрого наріду? Оні вєдь тоже укрАінци, токо оні протів украінізации Украіни, да і воопще какая разніца, на каком ізикє разгаварівать, когда знаешь токо русскій, і то на два с плюсом.
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03.07.2020 23:23 Ответить
Влада в Україні ніби як змінилась, але старого керівника НБУ змінювати не можна. При цьому вся відповідальність в тому числі за його дії покладається на нову владу. Цікавий підхід.
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03.07.2020 23:15 Ответить
Щось в пірамідках не поділили. Ось і конфлікт.
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03.07.2020 23:29 Ответить
Уже сам с собой разговариваешь?
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04.07.2020 00:38 Ответить
А ты хочешь, чтобы с приходом каждого нового клоуна менялась политика НБУ? "Старые керівники" НБУ назначаются на 7 лет, если ты не знал. США, по-твоему, руководителя ФРС тоже после каждых выборов меняют? У правительства свои задачи, а у НБУ - свои. И лучше бы дятлы тупоголовые туда не лезли.
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04.07.2020 00:45 Ответить
https://twitter.com/sergiy_taran

https://twitter.com/sergiy_taran Сергій Таран / Sergiy Taran https://twitter.com/sergiy_taran @sergiy_taran https://twitter.com/sergiy_taran/status/1279059000135503872 5 ч

Зараз «слуги» звинувачують Смолія у тому, що він тримав «надто міцну гривню».
Трускавецькі лауреати, ви забули, як ще кілька місяців тому САМЕ ВИ пояснювали, що першим досягненням Зеленського те, що «гривня стала міцною як ніколи»?!..
Акваріумні рибки з мікроскопічною пам'яттю.
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03.07.2020 23:16 Ответить
тиску не було, тільки один раз вивезли на терікон,
а він чогось злякався ..

риг не припиняє бути ригом
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03.07.2020 23:24 Ответить
Сьогодні в Раді підласа роксолана питала арахамію скільки вони хочуть процент інфляції.Так ,щоб знати до чого готуватися.Переписку зафіксували журналісти.
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03.07.2020 23:27 Ответить
Так наче сам Смолій сьогодні говорив, що вони хотять інфляцію 11, а бакс по 30. Тому він і пішов
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03.07.2020 23:32 Ответить
по 30 це вони вже сьогодні хотять, а на завтра що?
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03.07.2020 23:56 Ответить
А хто з них думає про завтра, покажіть хоч одного. Тому ми тут як семафори "прапорці розвішуємо"
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04.07.2020 00:00 Ответить
"Четкая діскуссія" від "четкіх пацанчіков"? А Бєніни зграї під НБУ, люди серед ночі біля осель керівництва НБУ - то теж "Четкая діскусія"?
Уринотерапія зеленню продовжує свою величну ходу!
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03.07.2020 23:27 Ответить
до влади прийшли чьоткі пацани
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03.07.2020 23:31 Ответить
дискутировала шантрапа, оскорбляла человека.
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03.07.2020 23:37 Ответить
Выступление Смолия в Раде
https://youtu.be/gzJaiN5TmqI
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03.07.2020 23:37 Ответить
Смолій-фігура світового рівня,Шмигаль-пес з під паркану,шавка Зеленського на яку скидають бліх! Говорити немає про що!
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03.07.2020 23:39 Ответить
Чтоб ты паскуда съел, да только не п#здел. Кому ты падло лапшу вешаешь на уши???
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03.07.2020 23:40 Ответить
Мля, это было очень смешно читать.
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03.07.2020 23:56 Ответить
А тут босс Шмыгаля другое говорит. Зеленые, конечно, мастера выдавать противоположные тексты об одном и том же.

"На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", - сказал Зеленский на пресс-конференции в мае.
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04.07.2020 00:20 Ответить
Сказочный д'Артаньян!!!!
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04.07.2020 00:21 Ответить
Вот уж глист очковий, на лбу написано: МОШЕННИК.
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04.07.2020 00:26 Ответить
Шмигаляку на гиляку!
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04.07.2020 00:55 Ответить
четкий шмыгаль будет четко сидеть на параше
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04.07.2020 01:53 Ответить
Чуваки, гей джига-джига
Чуваки, всьо чотко
Чуваки, гей бугі-мугі, є
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04.07.2020 02:37 Ответить
"чітка дискусія"???? "ДИСКУСІЯ"????? Давай, ШМИГ, в тебе ВДОМА ПІД ВІКНОМ будуть стояти люди проплачені КАЛЛомойшею ЦІЛИЙ РІК!!! ЯК ТОБІ ТАКА "ДИСКУСІЯ"?????
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04.07.2020 04:27 Ответить
Аналогичный "высер" выдал и Арахамия. Совпадение? Не думаю.
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04.07.2020 06:53 Ответить
Ко рулит. Ставка самая высокая для Ко. Еще более усугубили кризис, что было предсказано Вольновым про курс гривни: "Billie Eilish - bad guy ЗЕЛЕНСКИЙ КАВЕР" https://www.youtube.com/watch?v=mFkagfrXU94
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04.07.2020 07:16 Ответить
Ой ну не нужно свистеть. Знаем мы вашу зеленую дискуссию.
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04.07.2020 07:39 Ответить
Чьоткіє діскусії чьоткіх пацанов!
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04.07.2020 07:56 Ответить
І хто тобі вірить ? Ви ж з породи не тільки брехунів ,а і ідіотів.
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04.07.2020 07:59 Ответить
Коли вже наступить "чітка дискусія": Зеленський - Майдан? Пора...
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04.07.2020 08:42 Ответить
Кастрировать или подвесить за яйца всю Зелёную мразь во главе с потерпевшим Вошьдем. Вот это-тема для "Чёткой дискуссии"
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04.07.2020 08:54 Ответить
самое интересное что отставку Смолия почему то поясняет не сопля, а какой то шмыгаль, который по компетенции к этой отставке не имеет отношения и никак на нее не влиял...) сопля опять "возьмите кто то на себя ответственность но не я"
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04.07.2020 09:19 Ответить
Воно що, народ за дурнів має? Ще вдень Смолій роз'яснив: "В течение последнего года на совещаниях с участием народных депутатов, представителей Кабинета Министров, премьер-министра, президента, неоднократно в сторону Национального банка звучали призывы залить экономику деньгами, отменить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 грн, потому что такие параметры заложены в государственный бюджет. Эти основания, эти лозунги, заставили меня принять это решение", - сказал Смолий. Источник: https://censor.net/n3205937
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04.07.2020 09:29 Ответить
придурок... кто тебе верит?
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04.07.2020 12:55 Ответить
Настолько четкая, что чувак уволился.
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04.07.2020 15:42 Ответить
Может хватит уже оправдываться и брехню пороть, неужто думаешь, что народ тебе так и поверил, или вы "умники" считаете людей вообще лохами???
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04.07.2020 19:01 Ответить
Брешете!
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06.07.2020 10:40 Ответить
 
 