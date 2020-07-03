Давления на Смолия не было, была "четкая дискуссия", - Шмыгаль

Национальный банк - орган, независимость которого гарантирована на законодательном уровне, и давить на его руководителя невозможно.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Невозможно оказывать давление на руководителя независимого органа, который абсолютно законодательно независимым, одной из тех вертикалей, которая обеспечивает стабильность банковской системы и денежной системы Украины", - сказал Шмыгаль.

"Задайте вопрос господину Смолию, пусть он расшифрует свою фразу о политическом давлении", - добавил премьер.

Взаимодействие с НБУ Шмыгаль описал так: "Абсолютно конструктивная, на профессиональном уровне, четкая дискуссия с коллективом, с правлением, с председателем Национального банка об устойчивости экономического развития, об обеспечении постоянства в кризисных условиях".

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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняет Екатерина Рожкова.

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