Масова бійка зі стріляниною сталася вранці в центрі Києва. ВIДЕО
Масова бійка зі стріляниною сталася о 4:00 у самому центрі Києва на Бессарабці, біля розважального комплексу "Арена". Увага! На відео присутня ненормативна лексика.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний".
"Просто натовп молодих людей, які гамселять один одного. Є постраждалі. Сама суть конфлікту невідома", - йдеться в коментарі до відео.
Топ коментарі
+82 БАСМАЧ
показати весь коментар04.07.2020 10:11
+62 Dmitriy FromRiDDer
показати весь коментар04.07.2020 10:02
+43 (unknown) #130411
показати весь коментар04.07.2020 10:18
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Це буде у кожному городі.
Киев стал кавказской преступной помойкой.
https://www.youtube.com/watch?v=INL6e4APJkg
зайди на славянку ( 2 эт ) , золото покупают ( в виде радиодеталей ) только азеры , верх Мазепы , точки прям возле мусорника ( метра 4 ) , на красной линии - тож они , напротив варуса на пешеходке - тоже , гадючники - наливайки ( 50х50 ) , маршрутчики - почти все под красными , бухлишко - левандос и т. д .
Печально всё это
даже и не знают об этом парке, разве что, те кто там браконьерствовал