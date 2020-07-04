Масова бійка зі стріляниною сталася вранці в центрі Києва. ВIДЕО

Масова бійка зі стріляниною сталася о 4:00 у самому центрі Києва на Бессарабці, біля розважального комплексу "Арена". Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний".

"Просто натовп молодих людей, які гамселять один одного. Є постраждалі. Сама суть конфлікту невідома", - йдеться в коментарі до відео.

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