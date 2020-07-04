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Массовая драка со стрельбой случилась утром в центре Киева. ВИДЕО

Массовая драка со стрельбой случилась в 4 утра в самом центре Киева на Бессарабке возле развлекательного комплекса "Арена". Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".

"Просто толпа молодых людей, которые гамселилися между собой. Есть пострадавшие. Сама суть конфликта неизвестна", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также: ГБР сообщило о подозрении патрульному и его сообщнику, которые устроили драку в кафе. ВИДЕО

драка (2021) Киев (25575)


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Топ комментарии
+82
... а как же решение КМДА о запрете работы увеселительных заведений до 22.00? и что ответит полиция, опять проспала или побоялась встревать в драку с обкуренными детьми кавказа? Стрельба в центре, уже даже и в 4 утра не вызывает ни каких эмоций среди правоохранительных органов ... а может этих правоохранительных органов нет от слова совсем? Решение! закрыть к ***...ням Арену после 22.00, штраф тысяч на 500000 грн владельцу заведения, кого поймали наказать показательно ... или копам слабо это сделать? хотя, ничего уже не удивляет в этой ситуации, когда дебилы управляют дебилами ...
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04.07.2020 10:11
+62
В пьяном угаре овцы с гор шмар не поделили, злочное место, весь мусор со всей Украины сходиться.
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04.07.2020 10:02
+43
Больное государство.Одни в окопах защищают Родину-другие от жира бесятся.
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04.07.2020 10:18
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Страница 3 из 3
Гы! повтораетса тема 2014 раскачать ситуацию в столице, дальше очередной майдан спонсор Байдан Порох через прокладки однодневки на счета нац корпуса националистов вроде правый сектор! далее Россиа по сценарию опать воспользуетса ситуацией беспорадка и отвлечений вниманий воспользуетса и как Крым отжали так дальше пойдут!
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04.07.2020 13:46 Ответить
Нічого дивного день Кагарлика настав ще в 00-00.
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04.07.2020 13:47 Ответить
И это в столице... А Дрыщ полицию похвалил.
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04.07.2020 14:01 Ответить
Усе доволі просто, команда бойовиків Зе зачищає плацдарми для організації "КАЗІНО".
Це буде у кожному городі.
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04.07.2020 14:32 Ответить
В городі ростуть буряки. А в місті готелі.
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04.07.2020 18:00 Ответить
Резвятся откормленные недоросли - лобуряки. "На фронте-то вас нету..."(с)
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04.07.2020 14:51 Ответить
Вспомните эти кадры - когда на рынке кавказцы-торгаши избили военного пенсионера, когда он заступился за женщину, мусора Авакова встали на защиту торгашей-кавказцев.
Киев стал кавказской преступной помойкой.
https://www.youtube.com/watch?v=INL6e4APJkg
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04.07.2020 14:55 Ответить
Светлана , в Днепре так же - чурки вне закона
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04.07.2020 15:30 Ответить
Сейчас по всей Украине чувствует себя хозяином Беня и люди его национальности
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04.07.2020 16:52 Ответить
Не согласен, в Днепре звери свое место знают..
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05.07.2020 08:44 Ответить
ты где живешь ? ( в каком кутке )
зайди на славянку ( 2 эт ) , золото покупают ( в виде радиодеталей ) только азеры , верх Мазепы , точки прям возле мусорника ( метра 4 ) , на красной линии - тож они , напротив варуса на пешеходке - тоже , гадючники - наливайки ( 50х50 ) , маршрутчики - почти все под красными , бухлишко - левандос и т. д .
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05.07.2020 21:45 Ответить
Торгаши даремно морду не битимуть. А та "женщина" видно їх вже дістала. І взагалі краще негри, ніж касапи.
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04.07.2020 17:54 Ответить
Зебилы с порохоботами рубятся.
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04.07.2020 15:12 Ответить
Хорошая идея. Что тем, что этим, пора бы собраться, в лесу, где-нибудь и разобраться окончательно. С одной стороны возглавит Фантомас, в черных перчатках, а с другой - Луи де Фюнес
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04.07.2020 20:03 Ответить
"В Арена Сити есть кафе Godz - там отдыхали турки и арабы, все было хорошо, но потом они перебравшись в "Линос" (в "Арене"), что-то не поделили - была изначально драка, и полез наш заступаться (киевский мальчик) и ему, не знаю, случайно либо специально, перерезали горло - люди со стороны вызвали скорую и полицию", - сообщила очевидица инцидента.
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04.07.2020 15:46 Ответить
Видно, не дуже перерізали, пожаліли мальчіка.
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04.07.2020 17:57 Ответить
Гамарджоба гідности ...
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04.07.2020 16:03 Ответить
А Бубочка вже сказав, що головне це перестати стріляти?
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04.07.2020 16:26 Ответить
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04.07.2020 17:53 Ответить
Это было естественно, перестрелки будут каждый вечер ! Молодежь напивается дешевым и сомнительным пойлом во дворе Пьяной вишни возле метро Крещатик, догоняется в забегаловке Белый Налив между жилыми !!!! домами 21 и 23 , терзая всех громкой музыкой и испражнясь прямо на стенки домов , и перед посещением этой самой Арены , уже совсем готовые, подкрепляются в Мушле , на Крещатике 27. где не выветривается никогда запах пойла и протухших устриц. Но им , пьяным , уже все равно . Все равно и полиции Киева . На вызовы 102 не приезжают. Если приезжают , не реагируют , арендаторы помещения плюют на карантин , полицию , заведения работают до 2 часов ночи ! плюют на законы и соблюдение тишины и то , что спаивают молодежь . Ау ! Господин Авакоff ! Сколько еще будет выстрелов и драк в центре города , когда полиция начнет действовать , а не договаариваться с комерсами ? Ау, Господин Кличко ! в 100 метрах от вашего высочайшего кабинета творится по вечерам беспредел. Если у нас в центре все так плохо , то как плохо в других районах города ??? Вы все еще хотите переизбраться ? Нет и нет .
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04.07.2020 18:19 Ответить
К сожалению, этот пост - "глас вопиющего в пустыне". Город выбирает Лёню-космоса, за ним отбитого боксера, теперь и за Ляшко может проголосовать. Нет, не за Олежку, а за того, что гораздо хуже, за того, что из Минздоха, который, как подручный Супрун при ней уничтожал санитарную медицину, но теперь, (видимо потому, что не украинец по происхождению) будет тащиться Зеленским в мэры Киева.
Печально всё это
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04.07.2020 19:01 Ответить
Под Вашим постом 1о руками подписываюсь.Только эти дела чисто обнаглевшего педалика и его банды в районах.Мафия,как Фсб Бессмертны.Вход рупь -выход-жизнь.
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04.07.2020 21:41 Ответить
А где реформированная полиция?
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04.07.2020 18:51 Ответить
https://censor.net/user/84666 Так ее реформировали не для того, чтобы она приезжала на вызовы.
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04.07.2020 20:05 Ответить
Стайка кацапні висралась на гілці) ви там з чеченських куканів злізли вже, кацапчікі?
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05.07.2020 14:35 Ответить
Кто смотрел видио разборки в стае бабуинов, нет разницы,---единственное что--обезьяны совершенно голые. Если так дальше пойдёт, Европа будет иметь свой Национальный парк--типа Серенгети .
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04.07.2020 19:05 Ответить
Так те, что участвовали в конфликте, как и большинство депутатов (на чолі з Гарантом)
даже и не знают об этом парке, разве что, те кто там браконьерствовал
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05.07.2020 07:53 Ответить
Уставшие от войны отдыхают?
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04.07.2020 19:05 Ответить
Біосміття....
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04.07.2020 21:09 Ответить
Зелохторат.
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05.07.2020 02:07 Ответить
четыре утра, карантин, война, столица, толпы идиотов.
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04.07.2020 21:13 Ответить
Без коментарів...
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05.07.2020 02:08 Ответить
но почему-то все - и харьковские, и днипровские, полтавские, и львовские, западенские (Верещук, Садовій),, одесские , даунецкие лезут в Киев. Особенно много машин с донецкими и луганскими номерами.
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04.07.2020 22:34 Ответить
Я этого кстати тоже никак не пойму - какой прикол ломится в столицу, где априори всегда всё дороже?
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05.07.2020 02:11 Ответить
Ой, да ладна!- «Западєнєц» Садовий «лізе» в Київ!))) *****))))
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05.07.2020 14:33 Ответить
Гарні бійці,готові до мобілізації.
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05.07.2020 15:08 Ответить
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