Массовая драка со стрельбой случилась утром в центре Киева. ВИДЕО
Массовая драка со стрельбой случилась в 4 утра в самом центре Киева на Бессарабке возле развлекательного комплекса "Арена". Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".
"Просто толпа молодых людей, которые гамселилися между собой. Есть пострадавшие. Сама суть конфликта неизвестна", - говорится в комментарии к видео.
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+82 БАСМАЧ
показать весь комментарий04.07.2020 10:11
+62 Dmitriy FromRiDDer
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+43 (unknown) #130411
показать весь комментарий04.07.2020 10:18
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Це буде у кожному городі.
Киев стал кавказской преступной помойкой.
https://www.youtube.com/watch?v=INL6e4APJkg
зайди на славянку ( 2 эт ) , золото покупают ( в виде радиодеталей ) только азеры , верх Мазепы , точки прям возле мусорника ( метра 4 ) , на красной линии - тож они , напротив варуса на пешеходке - тоже , гадючники - наливайки ( 50х50 ) , маршрутчики - почти все под красными , бухлишко - левандос и т. д .
Печально всё это
даже и не знают об этом парке, разве что, те кто там браконьерствовал