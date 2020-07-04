Массовая драка со стрельбой случилась утром в центре Киева. ВИДЕО

Массовая драка со стрельбой случилась в 4 утра в самом центре Киева на Бессарабке возле развлекательного комплекса "Арена". Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".

"Просто толпа молодых людей, которые гамселилися между собой. Есть пострадавшие. Сама суть конфликта неизвестна", - говорится в комментарии к видео.

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