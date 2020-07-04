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Новини Силовики
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На територію Інституту ядерних досліджень проник невідомий

На територію Інституту ядерних досліджень проник невідомий

Невідомий чоловік проник на територію Інституту ядерних досліджень НАН України для пошуку металобрухту, його затримали.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на групу інформації та комунікації в/ч 2260.

"Виконуючи службові обов'язки з охорони території Інституту ядерних досліджень НАН України, піший патруль нацгвардійців у складі прапорщика В’ячеслава Гудзя і старшого солдата Євгена Юрченка виявив невідому особу, яка несанкціоновано проникла на територію установи з метою здійснення пошукових робіт за допомогою металошукача", - йдеться в повідомленні.

Порушника затримали і передали правоохоронцям.

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Автор: 

Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) ядерна безпека (565) Національна гвардія (1542) металобрухт (414)


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Топ коментарі
+28
Молодцы бойцы! Теперь едите на ул. Банковую, там какой то клоун проник в офис президента, и занял его кресло.
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04.07.2020 12:21
+17
ДБР.
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04.07.2020 12:21
+16
вы не скажите как пройти в библиотеку ....На территорию Института Ядерных исследований проник неизвестный - Цензор.НЕТ 4789
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04.07.2020 12:31
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04.07.2020 12:17 Відповісти
Рушай изщет
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04.07.2020 12:20 Відповісти
неизвестное лицо, несанкционированно проникшее на территорию учреждения с целью осуществления поисковых работ с помощью металлоискателя

https://citaty.info/quote/352777 А у меня волшебные очки! Ля-ля, ля-ля!
Завидуйте и белки и жучки!
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04.07.2020 12:49 Відповісти
Це не просте проникнення, це проникнення зі спеціалізованим обладнанням для пошуку радіокативних матеріалів. Потім лабораторія ЦРУ зробить аналіз металу і визначить чи веде Україна роботи по переробці радіоактивних матеріалів для бойового використання.
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04.07.2020 13:49 Відповісти
Ти хоч знаєш де той інститут і чим він займається? Почитай на сайті, там ніяких стратегічних розробок не ведеться. Вирішив посмішити людей виходячи з обивательських міркувань?
Найбільша проблема навколо того інституту - це спроба забудови території поблизу інституту висотними будинками. Оце може призвести по-перше до зміни рівня грунтових вод, а по-друге - завадить вентиляції реакторного приміщення через високу трубу. Першими від цього постраждають лохи які придбають квартири у тих будинках, а у другу чергу - машканці прилеглих будинків (5-поверхівок).
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04.07.2020 14:00 Відповісти
США знає що ніщо так не підкріплює віру в союзників, як інструментальні дослідження їх діяльності. Тому певні люди у вигляді "бомжів" лізуть на суперохороняємий об'єкт з спецобладнанням за 500-1000 доларів, ризикуючи втратити обладнання, втратити здоров'я і сісти в тюрму! Тепер цей "бомж" має сісти на 10 років, щоб не розповідав нікому що він там побачив на закритому об'єкті.
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04.07.2020 14:04 Відповісти
Окрім невеличкого сховища радіоактивних відходів, про яке давно всі знають, він там нічого цікавого не знайде. Мій давній товариш працює у цій установі (к.т.н., метролог, розробник приладів) і ніякої "секретності" навколо нього та його колег нема. Іноземні науковці їздять туди як до публічної бібліотеки.
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04.07.2020 14:14 Відповісти
Це все зміниться дуже скоро в бік більшої секретності та закритості.
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04.07.2020 14:22 Відповісти
Мене це абсолютно не хвилює. Я тією вулицею їжджу дуже рідко.
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04.07.2020 14:28 Відповісти
ГБР?
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04.07.2020 12:17 Відповісти
ДБР.
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04.07.2020 12:21 Відповісти
хотел изъять ядерный реактор как вещдок преступлений Мародера-Свинарчука
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04.07.2020 12:23 Відповісти
Школа хлопців. Тепер генпук їх згноїть.
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04.07.2020 12:48 Відповісти
интересно, что блеял грибник??
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04.07.2020 12:20 Відповісти
Хотєл нарвать красівий букєт ромашек, і подаріть Зє.
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04.07.2020 12:25 Відповісти
вы не скажите как пройти в библиотеку ....На территорию Института Ядерных исследований проник неизвестный - Цензор.НЕТ 4789
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04.07.2020 12:31 Відповісти
Он говорил "Обращайтесь ко мне "Ваше сиятельство"!"
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04.07.2020 12:54 Відповісти
Та это чёрный археолог, конечно, в таком месте металлолом искать - глухой номер.
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04.07.2020 12:21 Відповісти
Молодцы бойцы! Теперь едите на ул. Банковую, там какой то клоун проник в офис президента, и занял его кресло.
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04.07.2020 12:21 Відповісти
Прокинься- його вже рік як поперли!
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04.07.2020 12:54 Відповісти
Это первое о чем я тоже подумал)
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04.07.2020 13:08 Відповісти
- Скажите, это институт по отработке ориентации ракет в безвоздушном пространстве?
- А-а-а!
В институте упала трубка и раздался выстрел. Застрелился начальник третьего отдела.
На следующий день куча опавших листьев, под которыми ревели грузовики, переместилась в тайгу.
На старом месте только ветер шевелил оставшийся кусок парового отопления.
Звонок.
- Скажите, пожалуйста, это институт по отработке ориентации ракет в безвоздушном пространстве?
- А-а-а! Опять! А-а-а!
Ба-бах! Застрелился опытный сотрудник-секретчик, гордость организации.
На следующий день вся тайга вместе со снегом переехала в Каракумы.
Звонок.
- Простите, пожалуйста, это опять я, я вам, наверное, надоел... Это институт по отработке ориентации ракет в безвоздушном пространстве?
- Да. Чего тебе?
- Надю можно?
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04.07.2020 12:21 Відповісти
Стиль братьев Стругацких. Кроме концовки, разумеется.
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04.07.2020 12:42 Відповісти
це Жванецький, якщо шо
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04.07.2020 12:43 Відповісти
Хотів вкрасти ядрьону бімбу.
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04.07.2020 12:25 Відповісти
Ватамную
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04.07.2020 12:28 Відповісти
какую бомбу на пустой территории ?
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04.07.2020 12:31 Відповісти
Ватамную
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04.07.2020 12:32 Відповісти
В ядерному світі без атомної зброї Україна ніколи не буде в безпеці. Не поверне окуповане. Нажаль псевдоукраїнські маріонетичні влади постійно потикають Хйлу, втікаючи від даної першочергової теми. Роблячи з України жертву невдаху
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04.07.2020 12:27 Відповісти
лапти и без бомбы засрали всю свою территорию радиацией
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04.07.2020 12:29 Відповісти
а вы заценили язык протокола ? )))))
"......пеший патруль нацгвардейцев в составе.....обнаружил неизвестное лицо, несанкционированно проникшее на территорию учреждения с целью осуществления поисковых работ с помощью металлоискателя....." - цитата
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04.07.2020 12:29 Відповісти
А что металлолом негде брать, нужно искать под землей на территории ядерного центра?
Плохая отмазка, казачок скорее всего засланный.
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04.07.2020 12:33 Відповісти
на поверхности все собрали
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04.07.2020 12:34 Відповісти
не трогать! у него корочка мусорочка есть, он за ураном пришел, насыпьте ему полное ведро для проведения следствия, завтра вернёт.
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04.07.2020 12:38 Відповісти
Полное ведро урана весит 190 кг.
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04.07.2020 12:47 Відповісти
у него карманы есть, на крайний случай напихает в фуражку.
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04.07.2020 12:51 Відповісти
РЕБЯТА! кто скажет, почем уран вКиеве принимают?
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04.07.2020 12:39 Відповісти
по почкам
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04.07.2020 12:41 Відповісти
Перше що спало на думку ота жіночка з шоколадної партії,тільки в чоловічому вбранні,призвище забув,вибачайте.До цього вона легко перелізала через паркан з колючим дротом якогось суду чи установи
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04.07.2020 12:43 Відповісти
Тимошенко ?
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04.07.2020 12:44 Відповісти
Та ні,може вона там і була,то тільки щоб стояти на шухері.Згадав прізвище-Чорновол
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04.07.2020 12:49 Відповісти
У Києві россійські спецслужби ФСБ викрали одного з акціонерів ТОВ «Севастопольский судно-ремонтний завод «https://sprotyv.info/news/liza-peskova-ne-spravilas-juzhnyj-sevastopol-zaplatit-rossijanam-vse Південний «, майно якого перебуває на території тимчасово окупованого Криму. Мова йде про мешканця Київської області Сергія Ткаченка 1962 року народження, якому, за інформацією з відкритих джерел, належить майже 22% акцій підприємства, https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1878505-u-kiyevi-vikrali-aktsionera-sevastopolskogo-sudno-remontnogo-zavodu-yuzhniy-pidozryuyutsya-rosiyski-spetssluzhbi повідомляє УНН.
Як стало відомо, чоловік зайшов до салону краси у столиці. Одразу за ним зайшли двоє невстановлених чоловіків та підійшовши до Ткаченка - повідомили йому, що він перебуває у «федеральному розшуку». Після чого вивели його на вулицю та посадивши в авто - поїхали з ним у невідомому напрямку.
Відомо, що він був оголошений у розшук російською поліцією. Також у Росії йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Місяць тому Ткаченко звернувся із заявою до Офісу Генерального прокурора про заволодіння його майном у окупованому Криму сторонніми особами, а також щодо незаконного притягнення його до кримінальної відповідальності РФ
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04.07.2020 12:44 Відповісти
Кстати классное прикрытие. Можно даже к замужней любовницеэ ходить. Возвращается такой муж из командировки, открывает шкаф, а там "неизвестное лицо с металлоискателем"...
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04.07.2020 12:48 Відповісти
А зря этот никому не нужный реактор на металлолом не утащил
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04.07.2020 12:58 Відповісти
Цей подвіг не забудуть у віках всі українці!! Нагородити орденами за мужність 1 ст.!! Присвоїти Героїв України!У цей же час Ахметов та Коломойский без жодного металошукача ділять надра України та скупають обанкрочені їх же директорами підприємства під оплески Зеленського!
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04.07.2020 13:02 Відповісти
Баширов, Петров, Лавров?
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04.07.2020 13:05 Відповісти
Радиомаяк мабуть поставив невідомий агент ГРУ, щоб коли ДБР забере клінстрони, і цим знищить ППО, можна було туди завдати Путіну удар, на радість Медведчуку, ОПЗЖ, Маріупольскім козачкам від ГРУ. Таким збирачам металобрухту треба добе по попі вліпити та перевірити СБУ чи не засланий він козачок від ворогів України.
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04.07.2020 13:31 Відповісти
То була розвідка ДБР. Так не вийшло, завтра підуть іншим шляхом.
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04.07.2020 13:34 Відповісти
Пам'ятаю, там в ІЯД у 1996 році американці поставили на територію біля реактора систему захисту, яка у випадку несанкціонованого проникнення тупо заливала порушника швидкогустіючою піною.. Порушник просто задихався.в коконі з піни.

А взагалі, там скільки пам'ятаю охорона завжди були військові озброєні, на територію просто так не попадеш. Не те, що у нас через дорогу в ІФ НАНУ.
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04.07.2020 13:40 Відповісти
Проник Эрнст Неизвестный.
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04.07.2020 13:42 Відповісти
Там клистроны снимают, тут в ядерный институт проникают, как через проходной двор.
Это результат работы зеленой пятой колонны кремля.
Главное Пороха посадить и Беню ублажить, больше задач у этой власти нет, ну еще разве попутно разграбить и распродать все, до чего липкие ручонки дотянутся.
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04.07.2020 14:13 Відповісти
там на дамбабаве и в Крыму цапы десятками тонн металлолом завозят. нечего по институтам шастать - там явно нихрена нет.
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04.07.2020 14:59 Відповісти
еизвестный мужчина проник на территорию Института ядерных исследований НАН Украины для поиска металлолома--------------------------------------в результате его действий металлолом не обнаружен.
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04.07.2020 17:00 Відповісти
вызывайте подкрепление...все отделение ..вертолеты танки..там проникновение
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04.07.2020 19:57 Відповісти
Дайте ему кусок реактора. Пусть сдаст в металолом.
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04.07.2020 20:40 Відповісти
 
 