На територію Інституту ядерних досліджень проник невідомий

Невідомий чоловік проник на територію Інституту ядерних досліджень НАН України для пошуку металобрухту, його затримали.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на групу інформації та комунікації в/ч 2260.

"Виконуючи службові обов'язки з охорони території Інституту ядерних досліджень НАН України, піший патруль нацгвардійців у складі прапорщика В’ячеслава Гудзя і старшого солдата Євгена Юрченка виявив невідому особу, яка несанкціоновано проникла на територію установи з метою здійснення пошукових робіт за допомогою металошукача", - йдеться в повідомленні.

Порушника затримали і передали правоохоронцям.

Дивіться також: На Донеччині у пасажира автобуса, що прямував до Харкова, вилучено гранати і тротил, - Нацполіція. ФОТО