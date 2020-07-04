На територію Інституту ядерних досліджень проник невідомий
Невідомий чоловік проник на територію Інституту ядерних досліджень НАН України для пошуку металобрухту, його затримали.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на групу інформації та комунікації в/ч 2260.
"Виконуючи службові обов'язки з охорони території Інституту ядерних досліджень НАН України, піший патруль нацгвардійців у складі прапорщика В’ячеслава Гудзя і старшого солдата Євгена Юрченка виявив невідому особу, яка несанкціоновано проникла на територію установи з метою здійснення пошукових робіт за допомогою металошукача", - йдеться в повідомленні.
Порушника затримали і передали правоохоронцям.
Топ коментарі
+28 Storm UA
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https://citaty.info/quote/352777 А у меня волшебные очки! Ля-ля, ля-ля!
Завидуйте и белки и жучки!
Найбільша проблема навколо того інституту - це спроба забудови території поблизу інституту висотними будинками. Оце може призвести по-перше до зміни рівня грунтових вод, а по-друге - завадить вентиляції реакторного приміщення через високу трубу. Першими від цього постраждають лохи які придбають квартири у тих будинках, а у другу чергу - машканці прилеглих будинків (5-поверхівок).
- А-а-а!
В институте упала трубка и раздался выстрел. Застрелился начальник третьего отдела.
На следующий день куча опавших листьев, под которыми ревели грузовики, переместилась в тайгу.
На старом месте только ветер шевелил оставшийся кусок парового отопления.
Звонок.
- Скажите, пожалуйста, это институт по отработке ориентации ракет в безвоздушном пространстве?
- А-а-а! Опять! А-а-а!
Ба-бах! Застрелился опытный сотрудник-секретчик, гордость организации.
На следующий день вся тайга вместе со снегом переехала в Каракумы.
Звонок.
- Простите, пожалуйста, это опять я, я вам, наверное, надоел... Это институт по отработке ориентации ракет в безвоздушном пространстве?
- Да. Чего тебе?
- Надю можно?
"......пеший патруль нацгвардейцев в составе.....обнаружил неизвестное лицо, несанкционированно проникшее на территорию учреждения с целью осуществления поисковых работ с помощью металлоискателя....." - цитата
Плохая отмазка, казачок скорее всего засланный.
Як стало відомо, чоловік зайшов до салону краси у столиці. Одразу за ним зайшли двоє невстановлених чоловіків та підійшовши до Ткаченка - повідомили йому, що він перебуває у «федеральному розшуку». Після чого вивели його на вулицю та посадивши в авто - поїхали з ним у невідомому напрямку.
Відомо, що він був оголошений у розшук російською поліцією. Також у Росії йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Місяць тому Ткаченко звернувся із заявою до Офісу Генерального прокурора про заволодіння його майном у окупованому Криму сторонніми особами, а також щодо незаконного притягнення його до кримінальної відповідальності РФ
А взагалі, там скільки пам'ятаю охорона завжди були військові озброєні, на територію просто так не попадеш. Не те, що у нас через дорогу в ІФ НАНУ.
Это результат работы зеленой пятой колонны кремля.
Главное Пороха посадить и Беню ублажить, больше задач у этой власти нет, ну еще разве попутно разграбить и распродать все, до чего липкие ручонки дотянутся.