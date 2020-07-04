На территорию Института ядерных исследований проник неизвестный

Неизвестный мужчина проник на территорию Института ядерных исследований НАН Украины для поиска металлолома, его задержали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на группу информации и коммуникации в/ч 2260.

"Выполняя служебные обязанности по охране территории Института ядерных исследований НАН Украины, пеший патруль нацгвардейцев в составе прапорщика Вячеслава Гудзя и старшего солдата Евгения Юрченко обнаружил неизвестное лицо, несанкционированно проникшее на территорию учреждения с целью осуществления поисковых работ с помощью металлоискателя", - сказано в сообщении.

Нарушителя задержали и передали правоохранителям.

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