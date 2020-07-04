На территорию Института ядерных исследований проник неизвестный
Неизвестный мужчина проник на территорию Института ядерных исследований НАН Украины для поиска металлолома, его задержали.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на группу информации и коммуникации в/ч 2260.
"Выполняя служебные обязанности по охране территории Института ядерных исследований НАН Украины, пеший патруль нацгвардейцев в составе прапорщика Вячеслава Гудзя и старшего солдата Евгения Юрченко обнаружил неизвестное лицо, несанкционированно проникшее на территорию учреждения с целью осуществления поисковых работ с помощью металлоискателя", - сказано в сообщении.
Нарушителя задержали и передали правоохранителям.
Также на Цензор.НЕТ: На Донетчине у пассажира автобуса, следовавшего в Харьков, изъяты гранаты и тротил, - Нацполиция. ФОТО
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://citaty.info/quote/352777 А у меня волшебные очки! Ля-ля, ля-ля!
Завидуйте и белки и жучки!
Найбільша проблема навколо того інституту - це спроба забудови території поблизу інституту висотними будинками. Оце може призвести по-перше до зміни рівня грунтових вод, а по-друге - завадить вентиляції реакторного приміщення через високу трубу. Першими від цього постраждають лохи які придбають квартири у тих будинках, а у другу чергу - машканці прилеглих будинків (5-поверхівок).
- А-а-а!
В институте упала трубка и раздался выстрел. Застрелился начальник третьего отдела.
На следующий день куча опавших листьев, под которыми ревели грузовики, переместилась в тайгу.
На старом месте только ветер шевелил оставшийся кусок парового отопления.
Звонок.
- Скажите, пожалуйста, это институт по отработке ориентации ракет в безвоздушном пространстве?
- А-а-а! Опять! А-а-а!
Ба-бах! Застрелился опытный сотрудник-секретчик, гордость организации.
На следующий день вся тайга вместе со снегом переехала в Каракумы.
Звонок.
- Простите, пожалуйста, это опять я, я вам, наверное, надоел... Это институт по отработке ориентации ракет в безвоздушном пространстве?
- Да. Чего тебе?
- Надю можно?
"......пеший патруль нацгвардейцев в составе.....обнаружил неизвестное лицо, несанкционированно проникшее на территорию учреждения с целью осуществления поисковых работ с помощью металлоискателя....." - цитата
Плохая отмазка, казачок скорее всего засланный.
Як стало відомо, чоловік зайшов до салону краси у столиці. Одразу за ним зайшли двоє невстановлених чоловіків та підійшовши до Ткаченка - повідомили йому, що він перебуває у «федеральному розшуку». Після чого вивели його на вулицю та посадивши в авто - поїхали з ним у невідомому напрямку.
Відомо, що він був оголошений у розшук російською поліцією. Також у Росії йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Місяць тому Ткаченко звернувся із заявою до Офісу Генерального прокурора про заволодіння його майном у окупованому Криму сторонніми особами, а також щодо незаконного притягнення його до кримінальної відповідальності РФ
А взагалі, там скільки пам'ятаю охорона завжди були військові озброєні, на територію просто так не попадеш. Не те, що у нас через дорогу в ІФ НАНУ.
Это результат работы зеленой пятой колонны кремля.
Главное Пороха посадить и Беню ублажить, больше задач у этой власти нет, ну еще разве попутно разграбить и распродать все, до чего липкие ручонки дотянутся.