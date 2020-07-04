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Суддя з Рівненщини Жуковська стурбована ідеєю Саакашвілі покликати до України суддів-іноземців: Станемо колонією

Суддя з Рівненщини Жуковська стурбована ідеєю Саакашвілі покликати до України суддів-іноземців: Станемо колонією

Суддя Дубенського районного суду Рівненської області Олександра Жуковська стурбована заявами глави Виконкому Нацради реформ Міхеіла Саакашвілі про те, що "суддями Верховного Суду можуть стати і судді з іноземними паспортами".

Про це вона написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен суддя - це носій судової влади. Правосуддя здійснюється іменем України. Віддати судову владу іноземцю - означає запровадити зовнішнє управління і втратити державний суверенітет", - вважає суддя.

На її думку, з таким же успіхом можна спробувати обирати народними депутатами, прем'єр-міністром або президентом України іноземців.

"Якщо подібну ініціативу підтримають українці, то тоді Україну краще називати "колонією". Це хоча б буде чесно", - пише Жуковська.

Читайте також: Слова Саакашвілі про судову реформу обурили Раду суддів

Суддя з Рівненщини Жуковська стурбована ідеєю Саакашвілі покликати до України суддів-іноземців: Станемо колонією 01

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Верховний Суд (1192) Саакашвілі Міхеіл (2155) судова реформа (1459)


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Топ коментарі
+83
Тревогаааа!!!! Кричали самые честные судьи в Украине
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04.07.2020 13:56
+48
Михо попал в самое червивое кубло гешефтно-судейского яблочка
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04.07.2020 13:59
+44
Типа а щас мы не колония. У всех более-менее значимых чинуш/судей/прокуроров/таможенников/депутатов семьи давно в Европах. Туда же свозится все награбленное.
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04.07.2020 14:13
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НЕужели Пётр Алексеич?
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04.07.2020 15:12 Відповісти
Уважаемый Пётр Алексеич мало его по крышам гонял...ишь что задумал....руки прочь от наших судей!!!
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04.07.2020 15:10 Відповісти
С нашими судьями не то,что иностранцам,а и инопланетянам "правосудие" можно отдать-хуже уж точно не будет
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04.07.2020 15:14 Відповісти
Хуже всегда можно.
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05.07.2020 07:06 Відповісти
Должность у Мишико такова, не мешки ж ему ворочать.
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04.07.2020 15:19 Відповісти
Суддя з Рівненщини Жуковська стурбована ідеєю Саакашвілі покликати до України суддів-іноземців: Станемо колонією - Цензор.НЕТ 6161
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04.07.2020 15:22 Відповісти
Суддя з Рівненщини Жуковська стурбована ідеєю Саакашвілі покликати до України суддів-іноземців: Станемо колонією - Цензор.НЕТ 1506
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04.07.2020 15:23 Відповісти
Суддя з Рівненщини Жуковська стурбована ідеєю Саакашвілі покликати до України суддів-іноземців: Станемо колонією - Цензор.НЕТ 8496
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04.07.2020 15:24 Відповісти
Тот что под портретом на гобачева похожа тварь
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05.07.2020 12:29 Відповісти
Очень радикально, но сложно выполнимо, ибо их дофига нужно, и они должны выучить наше законодательство, и им нужно хорошо платить. А главное, на это не будет политической воли, ибо ручные суды - это выгодно.
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04.07.2020 15:24 Відповісти
адвокат и прокурор есть, хватит
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04.07.2020 15:26 Відповісти
Ну что вы! Над украинцами могут издеваться исключительно украинские судьи, олигархи, казнокрады. Они это делают патриотично. Часто - в вышиванках.
Иностранцам - зась!!!
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04.07.2020 15:31 Відповісти
ну якщо ти хочеш щоб ще якісь чорножопі над тобою знущались, то тобі до них
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04.07.2020 22:49 Відповісти
алекс а Ви себе рахуєте дуже грамотною людиною??? то чому Ви так ,, культурно ,, висловлюєтесь???
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05.07.2020 12:21 Відповісти
я не тобі це говорив, якщо з одної бригади, то тобі теж
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06.07.2020 06:44 Відповісти
Згоден на суддів із США. Але тільки з тих штатів, де існує смертна кара
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04.07.2020 15:35 Відповісти
стрелять хочется?
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04.07.2020 15:43 Відповісти
Нет. Табуретку выбивать !
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04.07.2020 16:59 Відповісти
очень важно правильно подбирать кадры. главное не то, что иностранные, а что некоррумпированные.
и конечно же исключить возможность набора с отсталых и сомнительных стран, а также из соседних стран. кацапских, африканских, жидовских.
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04.07.2020 15:35 Відповісти
Ты еще в ку-клукс-клан запишись,дебил
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04.07.2020 15:42 Відповісти
в тех станах могут быть неккоррумпированные люди.

но репутация у их стран и их народов такая, что лучше не искать единичных неккорумпированных представителей
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04.07.2020 16:11 Відповісти
За такую зарплату судьи из Чехии или Польши с удовольствием будут приезжать к нам посудить на 2-3 месяца.У нас же реформу судейской системы нужно начинать с киваловской академии,а это минимум 10 лет.Те студенты,что учатся сегодня,это уже шлак,отбросы общества.Они туда поступили,чтобы воровать.так что прав Михо на 100%
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04.07.2020 15:36 Відповісти
Поддерживаю на все 100%.
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04.07.2020 20:06 Відповісти
Отношение большинства "антикоррупционеров" - "всех надо стрелять и должен быть порядок, еще у меня есть кум из СБУ через которого я вопросы решаю."
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04.07.2020 15:50 Відповісти
В Казахстане работают и нормально, для привлечения инвесторов это лучший вариант, да и у самих украинских судей - круговая порука, их нужно наказывать , а это могут сделать только вне системные судьи, все самые большие экономические преступления провели через судебную систему, рейдеры работают только по решениям судов и т.д. и т.п.
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04.07.2020 15:51 Відповісти
Пригласите судью Линча!
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04.07.2020 15:58 Відповісти
при чем на такие ЗП они с удовольствием. Я только за.
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04.07.2020 16:06 Відповісти
Наверное, Сракашвили хочет устроить судьями своих грузинских кентов, которые, как и он, проворовались в Грузии и теперь сидят без работы.
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04.07.2020 16:14 Відповісти
Проворовавшихся, погрязших в коррупции украинских судей любого уровня нельзя допускать к судопроизводству ни при каких обстоятельствах. Они полностью себя скомпрометировали. Все без исключения. Поэтому сегодня в Украине нет правосудия и нет судебной системы.
Эту обособленную несменяемую касту людей выдают с головой их дома-дворцы, автомобили, автомобили жен, непонятные доходы и т.д.
Никто из них не ведет дела по закону, только по телефонном звонку, блату и пр.
Брать нужно только иностранцев.
Они пока не обросли так называемыми друзьями, кумовьями, племянниками, свояками и т.д. Может на первых порах они хапать будут меньше украинцев и хоть половину дел решать по закону, а не по протекции.
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04.07.2020 16:29 Відповісти
100%!
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04.07.2020 16:52 Відповісти
З огляду на істеричні конвульсії порохоботів, незабаром вони вимруть згідно законів еволюції самі по собі.
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04.07.2020 20:23 Відповісти
Кстати:
Верховный СУД - это единственный суд, реформу которого успел провести Порошенко.
И зе-власти почему-то хотят опять проводить его реформу... и только его, да?
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04.07.2020 16:18 Відповісти
За 5 лет власти? Не особо парился парниша.
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04.07.2020 19:34 Відповісти
а ты, парнишка, думаешь он только судом 5 лет занимался?
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04.07.2020 22:00 Відповісти
На офшоры, мальчик, намекаешь?
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04.07.2020 23:15 Відповісти
У Жуковской есть большое желание продолжать лжесудие от имени Украины. Поддерживаю Саакашвили во всех делах
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04.07.2020 16:19 Відповісти
Ссут, и правильно делают! Будут пугать не только колониальным будущим, но и приписывать Саакашвили членство в церкви сатаны! Лживые твари, погрязшие во взяточничестве!
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04.07.2020 16:20 Відповісти
И потерять бабло, от внутреннего управления. Миша - жги падалей
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04.07.2020 16:30 Відповісти
Дрыщ обосранный, твой миша может только сосать. Как и ты, Зебанутый перушара..
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04.07.2020 16:39 Відповісти
Ты говоришь как путин
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04.07.2020 18:05 Відповісти
Ты палишся, болезный, у нас, в Украине членоголового фюрера кацапии называют Куйлом. Меняй методичку.
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04.07.2020 19:00 Відповісти
заодно и Портнов с Лукаш- на выход!
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04.07.2020 23:12 Відповісти
уж лучше быть колонией чем жить при вас как черви, но типа независимы
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04.07.2020 16:31 Відповісти
уж лучше быть колонией чем жить при вас как черви, но типа независимы
Уже колония на 2/3, типа независимы, жизнь становится хуже.....
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04.07.2020 18:59 Відповісти
Альоха, шо в порохотягів нарешті жізнь становіца хуже? Приємна новина.
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04.07.2020 20:26 Відповісти
главное что не с вами, винторогие ватники)))
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04.07.2020 20:43 Відповісти
Как судьишек за оппу берут,сразу вонь визг,караул.Вы своими"решениями"сделали Украине зла не меньше,чем кацапня.Любого возьми,можно расстреливать не глядя.
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04.07.2020 16:33 Відповісти
Я теж за те, щоб замість іноземних суддів для суддів України краще запровадити суди Лінча. Іноземні судді зам'ягкотілі для цього українського "кубла".
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04.07.2020 16:39 Відповісти
На зарплаты в 70-100 тыс гривен иностранные судьи с удовольствием пойдут.
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04.07.2020 16:42 Відповісти
На зарплаты в 70-100 тыс гривен иностранные судьи с удовольствием пойдут.


Средняя зарплата начинающего судьи в Германии существенно выше прочих категорий, и достигает 3.700 евро в месяц, то есть 44.400 евро в год. К концу судейской карьеры зарплаты увеличиваются почти вдвое, так женатый судья в Берлине получает 6.384 ево в месяц, в Баварии 7.238 евро в месяц.


Вряд ли поедут: для судьи репутация - это всё, а запись в резюме "судья в украинском суде" врядли поспособствует карьере.
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04.07.2020 19:05 Відповісти
Німці не поїдуть.А жаль.
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04.07.2020 19:23 Відповісти
Я давно це писав! Американські сідді на десять років, а місцеві інститути повністю закрити також на десять років.
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04.07.2020 17:00 Відповісти
А вертіти законом, як чорт помелом, то чесно? Може дійсно краще на якийсь час ввести в судочинстві Украіни іноземне управління, поки не будуть суди очищені від суддів - корупціонерів?
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04.07.2020 17:30 Відповісти
Михо, ты молодец!
Только так можно сломать эту насквозь прогнившее судейское кубло!
Ишь, как закудахтали!
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04.07.2020 17:36 Відповісти
Что, гнилье в мантиях, кушать хочеццо?

Честный судья в Украине нонсенс. Все ккоррупционеры и проходимцы. После как в Украине появится честная власть - всех судей надо как в Китае - расстреливать, а все их активы и активы родственников конфисковать в пользу государства.
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04.07.2020 17:49 Відповісти
А знает ли эта судьиха, что в Украине судов нет? Конечно знает, потому что сама является частью этой гнилой мафиозно-коррупционной Системы.

Эту паддаль только стрелять.
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04.07.2020 17:54 Відповісти
Маю справи із "судовою" системою із 1991 року.
Підтверджую - судів у нас немає.

"Не показуйте мені кодекс.
Покажіть мені суддю".
Газета "Голос України", 02.07.2020.
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06.07.2020 10:06 Відповісти
очко жим-жим))
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04.07.2020 18:03 Відповісти
типичное блеяние судейской мрази . )))
разогнать мразоту , лишить всех привилегий и пенсию минимальную. зажратые не управляемые гниды. только тотальная чистка авгиевых конюшен под названием украинское правосудие. ))))
как по мне лучше быть колонией в которой работает закон и правосудие чем жить в этой говностране управляемой зелеными дегенератами и этой судейской мразотой жирующей на свои зарплаты и заносы бабла для решения проблем .
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04.07.2020 18:04 Відповісти
" Взвыли курвы на болоте. "
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04.07.2020 18:05 Відповісти
Мда...Судья все перевернула с ног на голову....А правда -- с такими судьями мы уже стали колонией...Так что если судьи будут иностранцы,хуже не будет..
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04.07.2020 18:34 Відповісти
Как минимум - иностранных судей нужно пригласить во все отборочные комиссии, высшие советы правосудия и тд - во все органы, которые могут каким-либо образом влиять на назначение судей и выгнать оттуда ВСЕХ украинских судей, ибо любая "реформа" судебной системы, на результат которой могут влиять наши нынешние судьи - изначально обречена на провал.
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04.07.2020 18:53 Відповісти
Фінансово це реально, бо всіх суддів поміняти буде складно, оскільки західні отримують більше.
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04.07.2020 19:25 Відповісти
Західні не отримують більше. У нас судді отримують зарплатню не меншу, ніж на заході. І це при тому, що середня зарплатня по країні значно менша, ніж на заході.
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04.07.2020 19:29 Відповісти
Для контроля судей существует масса контролирующих органов. Так может они должны работать, а не завозить судей из-за границы?
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04.07.2020 19:07 Відповісти
Если по другому нельзя организовать честный суд..... я за.
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04.07.2020 19:09 Відповісти
судей следует приглашать не более, чем на год, и из стран, зарекомендовавших себя в области правосудия
и приглашать пожилых судей, на грани пенсии - им нечего терять, кроме паблисити на родине
ПыСы: Казбека Портнова гнать ссаными тряпками
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04.07.2020 19:10 Відповісти
Краще бути колонією колонізаторів, ніж мучитись під гнітом і здирництвом ватаги шахраїв.
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04.07.2020 19:25 Відповісти
Вы Украину считаете колонией , ............. ( непереводимая брань )
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04.07.2020 19:32 Відповісти
Засцала, *****!
Счас из всех щелей поползёт северное гавно - "далой проклятый МВФ", "америка уничтожает украинскую промышленность", "дъявольские соросята"....
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04.07.2020 19:37 Відповісти
конешно пойдет в магазине туалеты мыть за профнепригодность при нормальных судьях
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04.07.2020 19:49 Відповісти
Не пойдет,у них бабла наворовано на десятилетия.
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06.07.2020 21:13 Відповісти
Поддерживаю Мишу Саакашвили, умно придумано, а иначе нам удачи не видать от наших продажных судьей.
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04.07.2020 20:30 Відповісти
Стурбувалися, гниди.
А посмикати ніжками, висячи на гіляці, не хочете?
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04.07.2020 20:51 Відповісти
Супер идея . надо было с 14 года так делать .
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04.07.2020 21:02 Відповісти
Та вже краще колонія,ніж такі реХВАрмовані мальдівською простітуткою судді...
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04.07.2020 21:13 Відповісти
Грузинський покидьок-нарик-злочинець продовжує вякати ...
З нетерпінням чекаю, коли воно нарешті перестане тріпатися.
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04.07.2020 21:51 Відповісти
Саквалеридзу хочет впихнуть, который не знает ни языка, ни законодательства.
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04.07.2020 23:08 Відповісти
За что тогда жить?
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04.07.2020 22:12 Відповісти
Согласен с теткой, каждый год новый Лехус уже не будет покупать, печалька(((((
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04.07.2020 22:21 Відповісти
"суд - дело Божие" (Втор.1:17)
поэтому безбожники не разумеют справедливости не зависимо от национальности
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04.07.2020 22:36 Відповісти
Дисциплінарна суддівська колегія, яка приймає рішення щодо правомірності рішень українських суддів, могла б більшістю складатися з іноземців. Чому б і ні?
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04.07.2020 23:01 Відповісти
порнов з бенєю не дозволять,
і акаків не буде радий,
тоді і ментів почнуть саджати

залучання Міхеїла - це гра зелі на публіку без наслідків
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04.07.2020 23:02 Відповісти
в Україні просто необхідно провести трибунал над суддями по типу нюрнбергського.
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04.07.2020 23:29 Відповісти
А у чому взагалі проблема?! Якщо є бажання отримати дійсно незалежне правосуддя, то потрібно усвідомлювати той факт, що у нас на українського суддю може впливати досить багато осіб: рідня, приятелі, колеги, керівництво, а особливо - знайомі адвокати -посередники, з якими збереглись гарні стосунки, і т.д. Кажуть, що проблема у тому, що як і наші громадяни (також і ті які рішали по судах у свою користь) так і західний інвестор знаючи це все і переконуючись на практиці, такому суду не довіряють. Навіть якщо вони дійсно будуть приймати обєктивні та некорумповані рішення, довіри все одно не буде, адже завжди залишиться невдоволена сторона. Памятаєте, як років прибл 15 тому, велась суперечка між олігархами-володільцями футбольних клубів Ахметовим та Суркісом за обєктивне футбольне суддівство? і що вони врешті вирішили? А запросити іноземних арбітрів, по яких вони були впевнені що вирішити з такими жодному з них не вийде. і тоді якась довіра до арбітражу у футболі відновилась. Так у чому тут проблема?! Зрозуміло що не потрібно віддавати всі ланки іноземним суддям, але було б доречно більшість у найвищій судовій ланці, ну і звичайно, кваліфікаційну та дисциплінарні палати.
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05.07.2020 01:15 Відповісти
Нужно вводить выборы и отзыв судей и институт присяжных! Все остальное -- бла-бла-бла.
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05.07.2020 02:09 Відповісти
стурбована ***** суддівська, що в Україні наступить правосуддя і ви місцеві суддівські виродки станете не потрібними?
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05.07.2020 05:30 Відповісти
В отношении большинства суддей можно с уверенностью сказать - хамы и подлецы.
Что привезёт Саак ? Безработных грузин?
Сколько суддей может дать украинская диаспора Канады? Пригласят ли суддей с США?
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05.07.2020 07:31 Відповісти
Вот эту можно сразу сажать.
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05.07.2020 09:13 Відповісти
Только иностранцев. Заодно и прокуроров. И Михо на должность Генерального прокурора.
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05.07.2020 10:05 Відповісти
https://m.facebook.com/chortkiv.city.council/photos/a.1647518142175236/2603922209868153/?type=3&source=54мені подобалося . Може буде більш справидлыві рішення будуть прийматися а не по заказу.
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05.07.2020 12:06 Відповісти
Казахстан не стал почемуто, и уже не один казахстанский коломойский сидит в местах не столь отдаленных, но мудрому нариту опять покажут кино с украинским судьей на велосипеде и мудрый нарит в один голос заблеен беее... не надо нам пиндосских судей, наш в кино на лисапеде прииииикоооольный....
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05.07.2020 12:22 Відповісти
До сраки...законы двойного толкования, с точки зрения логики и математики это называется абсурд, коллизия..И все делается согласно закона, посему имея вилку судья может принять абсолютно противоположное решение...
И даже самый законный немецкий судья имея такой тоже захочет обогатиться...
С другой стороны еще в совке был такой предмет как обществоведение в школах...и там учили, что законы базируются на нормах общественной морали...
А что такое "общественная мораль" ? Это "понятия"...Так что уж лучше жить вообще без судей, а по понятиям )))
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05.07.2020 12:23 Відповісти
Страсти-то какие, колония... Впрочем, нашим честнейшим судьям нечего бояться, это всё пустые разговоры.

За какие деньги судьи из других стран согласятся изучать язык и законодательство Украины, на долгие годы переехать в нищую коррумпированную страну, чтобы (возможно, с риском для жизни) выправлять перекосы наших правоохренительных органов? Рискуя, что мудрый нарид через год выберет очередную долбанутую власть, и их выпнут обратно.

Разве что где-нибудь в Канаде пара энтузиастов найдётся...
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05.07.2020 12:28 Відповісти
Подгорает.
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05.07.2020 15:11 Відповісти
Немає в Україні ні судів, ні суддів у тому значенні, що прийняте у правовій державі.
Є рішалово і хабарники, переважно тупоголові. А ще сєпарні до біса.
Так що усіх під звільнення. І бажано по дільності кожного розслідування.
І прокурорів так само ощасливити.
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06.07.2020 09:55 Відповісти
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