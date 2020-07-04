Суддя з Рівненщини Жуковська стурбована ідеєю Саакашвілі покликати до України суддів-іноземців: Станемо колонією
Суддя Дубенського районного суду Рівненської області Олександра Жуковська стурбована заявами глави Виконкому Нацради реформ Міхеіла Саакашвілі про те, що "суддями Верховного Суду можуть стати і судді з іноземними паспортами".
Про це вона написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Кожен суддя - це носій судової влади. Правосуддя здійснюється іменем України. Віддати судову владу іноземцю - означає запровадити зовнішнє управління і втратити державний суверенітет", - вважає суддя.
На її думку, з таким же успіхом можна спробувати обирати народними депутатами, прем'єр-міністром або президентом України іноземців.
"Якщо подібну ініціативу підтримають українці, то тоді Україну краще називати "колонією". Це хоча б буде чесно", - пише Жуковська.
Будь ласка, зачекайте...
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Иностранцам - зась!!!
и конечно же исключить возможность набора с отсталых и сомнительных стран, а также из соседних стран. кацапских, африканских, жидовских.
но репутация у их стран и их народов такая, что лучше не искать единичных неккорумпированных представителей
Эту обособленную несменяемую касту людей выдают с головой их дома-дворцы, автомобили, автомобили жен, непонятные доходы и т.д.
Никто из них не ведет дела по закону, только по телефонном звонку, блату и пр.
Брать нужно только иностранцев.
Они пока не обросли так называемыми друзьями, кумовьями, племянниками, свояками и т.д. Может на первых порах они хапать будут меньше украинцев и хоть половину дел решать по закону, а не по протекции.
Верховный СУД - это единственный суд, реформу которого успел провести Порошенко.
И зе-власти почему-то хотят опять проводить его реформу... и только его, да?
Уже колония на 2/3, типа независимы, жизнь становится хуже.....
Средняя зарплата начинающего судьи в Германии существенно выше прочих категорий, и достигает 3.700 евро в месяц, то есть 44.400 евро в год. К концу судейской карьеры зарплаты увеличиваются почти вдвое, так женатый судья в Берлине получает 6.384 ево в месяц, в Баварии 7.238 евро в месяц.
Вряд ли поедут: для судьи репутация - это всё, а запись в резюме "судья в украинском суде" врядли поспособствует карьере.
Только так можно сломать эту насквозь прогнившее судейское кубло!
Ишь, как закудахтали!
Честный судья в Украине нонсенс. Все ккоррупционеры и проходимцы. После как в Украине появится честная власть - всех судей надо как в Китае - расстреливать, а все их активы и активы родственников конфисковать в пользу государства.
Эту паддаль только стрелять.
Підтверджую - судів у нас немає.
"Не показуйте мені кодекс.
Покажіть мені суддю".
Газета "Голос України", 02.07.2020.
разогнать мразоту , лишить всех привилегий и пенсию минимальную. зажратые не управляемые гниды. только тотальная чистка авгиевых конюшен под названием украинское правосудие. ))))
как по мне лучше быть колонией в которой работает закон и правосудие чем жить в этой говностране управляемой зелеными дегенератами и этой судейской мразотой жирующей на свои зарплаты и заносы бабла для решения проблем .
и приглашать пожилых судей, на грани пенсии - им нечего терять, кроме паблисити на родине
ПыСы: Казбека Портнова гнать ссаными тряпками
Счас из всех щелей поползёт северное гавно - "далой проклятый МВФ", "америка уничтожает украинскую промышленность", "дъявольские соросята"....
А посмикати ніжками, висячи на гіляці, не хочете?
З нетерпінням чекаю, коли воно нарешті перестане тріпатися.
поэтому безбожники не разумеют справедливости не зависимо от национальности
і акаків не буде радий,
тоді і ментів почнуть саджати
залучання Міхеїла - це гра зелі на публіку без наслідків
Что привезёт Саак ? Безработных грузин?
Сколько суддей может дать украинская диаспора Канады? Пригласят ли суддей с США?
И даже самый законный немецкий судья имея такой тоже захочет обогатиться...
С другой стороны еще в совке был такой предмет как обществоведение в школах...и там учили, что законы базируются на нормах общественной морали...
А что такое "общественная мораль" ? Это "понятия"...Так что уж лучше жить вообще без судей, а по понятиям )))
За какие деньги судьи из других стран согласятся изучать язык и законодательство Украины, на долгие годы переехать в нищую коррумпированную страну, чтобы (возможно, с риском для жизни) выправлять перекосы наших правоохренительных органов? Рискуя, что мудрый нарид через год выберет очередную долбанутую власть, и их выпнут обратно.
Разве что где-нибудь в Канаде пара энтузиастов найдётся...
Є рішалово і хабарники, переважно тупоголові. А ще сєпарні до біса.
Так що усіх під звільнення. І бажано по дільності кожного розслідування.
І прокурорів так само ощасливити.