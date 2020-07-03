Слова Саакашвілі про судову реформу обурили Раду суддів

Рада суддів "глибоко обурена" заявами голови Виконавчого комітету реформ Міхеіла Саакашвілі про "фундаментальний переділ усього, що відбувається в судовій системі".

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Ради суддів, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада суддів України погоджується з президентом України, що в суспільстві існує запит на справедливість, хоча справедливість це не завжди законність. Тому суть судової реформи має полягати в максимальному поєднанні справедливості і законності, бо чим менша між ними відмінність, тим більше громадяни відчувають захист своїх прав з боку держави через судову владу", - підкреслюється в заяві.

Водночас заяви Саакашвілі про "фундаментальний переділ усього, що відбувається в судовій системі" викликає у Ради побоювання своєю радикальністю.

"Роблячи такі заяви, пан Саакашвілі повинен знати, що зараз у судовій системі, саме через подібні заяви і неврегульовані процедури щодо призначення суддів, утворився катастрофічний кадровий голод", - сказано в заяві.

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Також Рада нагадала про висловлювання Саакашвілі в ефірі одного з телеканалів про те, що судова гілка влади "глибоко хвора" і є головним винуватцем відсутності інвестицій в Україну. У заяві наголошується, що відповідно до указу президента України "Питання Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ" виконавчий комітет реформ - допоміжний орган, завданнями якого є підготовка пропозицій щодо планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторингу.

"Повноваження глави комітету визначені відповідним указом, і до них не належить вчинення дій, спрямованих на підрив конституційних основ поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову, нехтування принципами незалежності судів і суддів. Сподіваємося, що відповідні голослівні заяви не є виявом нерозуміння насущних проблем судової гілки влади і не є проявом некомпетентності", - підкреслюють у Раді.

30 червня Саакашвілі повідомив, що президент України Володимир Зеленський доручив у липні обговорити на засіданні Національної ради реформ фундаментальну концепцію революційної судової реформи. Він підкреслив, що влада має намір ввести концепцію, повністю відмінну від нинішнього стану судової реформи.

"Це будуть не напівзаходи, не напівзакони, не якісь внутрішні перестановки з одного місця на інше. Це буде фундаментальний переділ всього, що відбувається у нас у судовій системі", - сказав тоді Саакашвілі.

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