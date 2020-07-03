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Слова Саакашвілі про судову реформу обурили Раду суддів

Слова Саакашвілі про судову реформу обурили Раду суддів

Рада суддів "глибоко обурена" заявами голови Виконавчого комітету реформ Міхеіла Саакашвілі про "фундаментальний переділ усього, що відбувається в судовій системі".

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Ради суддів, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада суддів України погоджується з президентом України, що в суспільстві існує запит на справедливість, хоча справедливість це не завжди законність. Тому суть судової реформи має полягати в максимальному поєднанні справедливості і законності, бо чим менша між ними відмінність, тим більше громадяни відчувають захист своїх прав з боку держави через судову владу", - підкреслюється в заяві.

Водночас заяви Саакашвілі про "фундаментальний переділ усього, що відбувається в судовій системі" викликає у Ради побоювання своєю радикальністю.

"Роблячи такі заяви, пан Саакашвілі повинен знати, що зараз у судовій системі, саме через подібні заяви і неврегульовані процедури щодо призначення суддів, утворився катастрофічний кадровий голод", - сказано в заяві.

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Також Рада нагадала про висловлювання Саакашвілі в ефірі одного з телеканалів про те, що судова гілка влади "глибоко хвора" і є головним винуватцем відсутності інвестицій в Україну. У заяві наголошується, що відповідно до указу президента України "Питання Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ" виконавчий комітет реформ - допоміжний орган, завданнями якого є підготовка пропозицій щодо планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторингу.

"Повноваження глави комітету визначені відповідним указом, і до них не належить вчинення дій, спрямованих на підрив конституційних основ поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову, нехтування принципами незалежності судів і суддів. Сподіваємося, що відповідні голослівні заяви не є виявом нерозуміння насущних проблем судової гілки влади і не є проявом некомпетентності", - підкреслюють у Раді.

30 червня Саакашвілі повідомив, що президент України Володимир Зеленський доручив у липні обговорити на засіданні Національної ради реформ фундаментальну концепцію революційної судової реформи. Він підкреслив, що влада має намір ввести концепцію, повністю відмінну від нинішнього стану судової реформи.

"Це будуть не напівзаходи, не напівзакони, не якісь внутрішні перестановки з одного місця на інше. Це буде фундаментальний переділ всього, що відбувається у нас у судовій системі", - сказав тоді Саакашвілі.

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Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) судова реформа (1459) суддя (1584) Рада суддів (61)


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Топ коментарі
+52
Коррумпированные гниды, возомнившие себя небожителями, видите ли возмутились.
Правильно Саака сказал - их невозможно реформировать, их можно только заново создать, причем - чтобы ни один член семей экс-судей не имел шансов стать судьей.
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03.07.2020 17:10
+45
Судьи в Украине - неприкасаемая каста коррупционеров с неограниченной властью для личного обогащения, гнойник на теле Украины
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03.07.2020 17:11
+30
Колядники в мантіях образились. Щоб вас так судили, як ви судите інших.
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03.07.2020 17:14
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Правила форума Рада форумчан
Началось в колхозе утро !
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03.07.2020 17:07 Відповісти
Совет взяточников-коррупционеров : кидаловы-********, портновы-лукаш, бриллиантовые прокуроры, судья вовк и прочие продажные твари) возмутились. 90% судейского состава можно вешать без суда и следствия. Достаточно взглянуть на имущество, записанное на ближайших родственников и подставных лиц. К сожалению, за годы независимости, юристы превратились в самую коррумпированную профессию. Сама система права - порочна в корне. Ее нужно менять, начиная с того, что в суде должен править не Буква, а Дух закона. Все эти падлы занимаются именно тем, что как наперсточники переставляют "буквы" в нужном им порядке. Зеленский, где обещанный тобой, хотя бы для резонансных дел, суд ПРИСЯЖНЫХ заседателей в составе 11 человек из числа общественности? Врал, врет и будет врать.
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03.07.2020 17:44 Відповісти
На московиии уже давно утро)) ***** уже обнулился)
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03.07.2020 17:59 Відповісти
а "Судьи" хто....- скільки їх таких в % від загальної кількості...- звідкіля багатомільйонні статки
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03.07.2020 17:08 Відповісти
Ну дык это...наколядували, как сказал в своё один из них.
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03.07.2020 17:22 Відповісти
по 400 таких актів, із кожної групи держморд...- і як казав інший- процес пойдет...
інакше ніяк - і це , із повною Конфіскаціею, до 3-го коліна ...- ато у них надто вундЄр жінки та діти...
Слова Саакашвілі про судову реформу обурили Раду суддів - Цензор.НЕТ 5751
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03.07.2020 17:29 Відповісти
К сожалению такого и папередники не сделали, предпочитая не прессовать, а договариваться. Но даже тут возможен вариант-отлучить от должности. Вот они и встревожились.
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03.07.2020 17:32 Відповісти
просто черговий переділ корита, та сфер контролю...
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03.07.2020 17:37 Відповісти
Ну, одних элитариев меняют на других. А кушать хочется всем, и тем и этим. Не читали вчера там в блогах довольно интересная статья вышла ? https://censor.net.ua/blogs/3205268/mehanka_revolyutsyi_20
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03.07.2020 17:41 Відповісти
пробежал- хочется сказать поживем увидим....., меня немного волнует, что общество реально не рождает - или они не "рождаются, " Новых Лидеров Государственников..., так как сегодняшнее продвижение- именованные "лифты" построены на "кум-сват-брат" , падельник, и все в чем то замазаны- скелеты в шкафу..., а вот те Общества- англо-саксы, там построена модель развития общества на Лидерах Действия и МНЕНИЯ....
А у нас основа недообщества - это желудко-болото плюс зомбо олигархат ТВ, и незабываем, о реальном расколе по осям симпаний :запад - кАцапия, плюс РЕЛИГИЯ.....
Так что фуй его знает что и как у нас случится на 10 лет вперед....- и самое -отстаем ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ....., плюс опять же- нет РЕСУРСА...
При таких всех слагаемых слабо верится что мы "выстрелим" в ближайшее...
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03.07.2020 20:11 Відповісти
Согласен. Но, если учесть, что новые лидеры просто так не рождаются (для этого ОЧ-ЧЕНЬ много усилий все эти правящие элиты прилагают, у нас 20 лет на манеже всё те же), то процесс, как минимум, будет небыстрый. Дальше, парняга толкает мысль, дескать революция долгий во времен процесс. С одной стороны да, с другой: ну не растягивать же сие действо на жзнь целого поколения. 3-5 лет на мой взгляд вполне достаточно. В противном случае я называю происходящее эволюцией, а он затянувшейся революцией (ну то таке, его право). Но сценарии развития вызывают вопросы, в частности он подводит к тому, что у нас сейчас негативный сценарий, но с другой стороны, посадка Торнадо при Порошенко, это как раз тот же самый негативный сценарий (каденцию Порошенко автор включил в позитивный сценарий в целом). Такое впечатление, что автор пробует натянуть сову на глобус, то бишь подогнать факты под теорию. Как думаете?
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03.07.2020 20:20 Відповісти
Коррумпированные гниды, возомнившие себя небожителями, видите ли возмутились.
Правильно Саака сказал - их невозможно реформировать, их можно только заново создать, причем - чтобы ни один член семей экс-судей не имел шансов стать судьей.
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03.07.2020 17:10 Відповісти
Саака будет создавать "новых" людей или они по его заказу приземляться из других планет?
Саака в Грузии создал свой каганат из своих приближенных судей, которые ему подчинялись и просто имел возможность давить кого угодно, кто встал на его пути
Поэтому его "реформы были в турборежиме.А законы он имел ввиду.
Поэтому сейчас и не может вернуться в Грузию. Много там людей, которым он искалечил жизнь, а кто-то и вообще лишися жизни
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03.07.2020 17:22 Відповісти
За годы правления Саакашвили через тюрьмы прошло 320 000 человек, причем почти всех их жестоко пытали. Активно работали и «эскадроны смерти», уничтожая противников режима просто на улицах. Об этом, и о многом другом в таком же духе, https://ava.md/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fpolitics%2Fnana-kakabadze-rezhim-saakashvili-byil-huzhe-fashistskogo-325-tyisyach-gruzin-sideli-v-tyurme.htm рассказала грузинская правозащитница Нана Какабадзе, назвавшая режим Саакашвили «фасадной демократией».
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - https://ava.md/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fpolitics%2Fbedzina-ivanishvili-finansiroval-saakashvili.htm заявила Какабадзе .- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал. Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
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03.07.2020 17:24 Відповісти
Что заволновался,колокол по тебе,дід, звонит!!!!))
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03.07.2020 18:28 Відповісти
Абсолютно за себя не волнуюсь и сплю спокойно.
Мне за державу обидно
Опять еще одно неадекватное чудо - психопат мини- сталин на нашу голову. Наломает дров
Ну зачем это нам? Чтоб потом удивляться, что это делалось поприколу?
Можно, конечно закрыть глаза и делать вид, что вы ничего не видите, не слышите и не знаете о нем.
Пусть Саака едет к себе на родину и там проводит реформы. Мы уж как-нибудь бы обошлись без залетных гастролеров
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03.07.2020 18:47 Відповісти
В Антикоррупционный суд, например, проходил длительный конкурс с несколькомесячным обучением профессиональных юристов, ранее не работавших судьями - затем их всех "попросили" и набрали опять "своих" мерзавцев из судейской шоблы.
А юристов хватает и многие из них на много профессиональнее наших судей, умеющих только хапать.
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03.07.2020 17:41 Відповісти
Юристы за последние годы превратились в натуральное беспринципное говно. За 15 последних лет из киваловского юридического университета, который он наглым образом называет "академией" вышла не одна тысяча моральных уродов, воспитанных им. И так везде.
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03.07.2020 17:49 Відповісти
Это да. Но все же - процент нормальных людей среди просто юристов несколько выше, чем среди судейской шоблы.
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04.07.2020 11:07 Відповісти
Судьи в Украине - неприкасаемая каста коррупционеров с неограниченной властью для личного обогащения, гнойник на теле Украины
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03.07.2020 17:11 Відповісти
це не уособлений "гнійник" - це загальний- метастаза.....
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03.07.2020 17:30 Відповісти
началось.... имела жаба гадюку
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03.07.2020 17:13 Відповісти
Каста неприкасаемых мздоимцев.
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03.07.2020 17:13 Відповісти
секта заволновалась. Дави их Михо.
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03.07.2020 17:14 Відповісти
ага ... жирные жопы вдруг задрожали , не уж куска хлеба лишат...а дети , а о внуках кто позаботиться ???
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03.07.2020 17:33 Відповісти
Колядники в мантіях образились. Щоб вас так судили, як ви судите інших.
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03.07.2020 17:14 Відповісти
Совет судей "глубоко возмущен" заявлениями председателя Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили о "фундаментальном переделе всего, что происходит в судебной системе".

Значит Саакашвили все правильно сказал.
Украине евромахновская судебная система не нужна, это чистое зло.
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03.07.2020 17:15 Відповісти
Від Нестора Івановича немає нічого в судовій системі .
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03.07.2020 17:33 Відповісти
Это свинособака, не витрачайте часу.
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03.07.2020 17:34 Відповісти
Проблема в том что кроме пиара толку от Михуила хер да нихера. А чтож он не поедет в свою честную реформированную грузинскую судебную систему и не докажет что дела на него возбуждены липовые? Какие реформы начаты великим офисом реформ кроме переименования?
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03.07.2020 17:35 Відповісти
А чего ж порошенко прет на нашу судебную систему, которую он сам же и реформиррвал? Хвастал везде, что реформа была, а теперь, когда его прищемили, кричит, что судьи подкупные.
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04.07.2020 10:36 Відповісти
А чого судова гілка влади, яка є однією з трьох незалежних, жує соплі і жаліється на публіку? Тиск на незалежну гілку влади - кримінальний злочин. Виносьте чи постанову, чи ухвалу суду про відкриття проти Карлсона кримінальної справи і докадіть нарешті, що ви на своєму місці і є таки судовою владою, яка може судити навіть Зєлєнского, якщо доведено порушення ним закону. А то виходить так, що хочете і дупу лизати, і щоб ніхто вас не ґвалтував. Так точно не буде. І закон повинен бути один. Для всіх. Він має бути вищим за справедливість. Бо справедливість кожен розуміє по-своєму. Наприклад, роботодавець і найманий працівник. У них позиція по справедливості не зійдеться ніколи!!! І тому тут всі нестиковки призваний вирішувати Закон.
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03.07.2020 17:15 Відповісти
Слова Саакашвили о судебной реформе возмутили Совет судей - Цензор.НЕТ 9535
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03.07.2020 17:17 Відповісти
Мишкин суд это орать брызжа слюной в лицо....

"Из путевых заметок по Грузии"
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03.07.2020 17:19 Відповісти
Совет судей не допустит сокращения мзды как самому совету в целом, так отдельным судьям в частности!
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03.07.2020 17:20 Відповісти
Совет судей -то клоака, которую крышевал шоколад, и саботировал реформу, надежда только на Михо и Зе.
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03.07.2020 17:23 Відповісти
Зе-клоака.
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03.07.2020 18:06 Відповісти
"справедливость это не всегда законность "- охенная отмазка

Нахер тогда нужна ваша законность если она допускает даже теоретическую возможность несправедливости. Это все равно что осудить не виновного.
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03.07.2020 17:24 Відповісти
Саакашвили, кричавший "Нет" русскому языку в Грузии, начал "впаривать" кремлевскую пропаганду украинцам
3 июля 2019

Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.
Кстати жена у него еврейка
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03.07.2020 17:26 Відповісти
Слова Саакашвілі про судову реформу обурили Раду суддів - Цензор.НЕТ 4399
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03.07.2020 17:26 Відповісти
Два подебила - это сила
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03.07.2020 18:48 Відповісти
СААКАШВИЛИ ПРИЗНАЛ, ЧТО ЗА СПИНОЙ ЗЕЛЕНСКОГО СТОИТ ОЛИГАРХ КОЛОМОЙСКИЙ
Опубликовано: Суббота, 13 апреля 2019 09:54
Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили признал, что за спиной кандидата в президенты Владимира Зеленского, которого он поддерживает, стоит олигарх Игорь Коломойский.
Об этом он https://www.facebook.com/watch/?v=1547900232009114 рассказал в ходе пресс-конференции в Польше.
На вопрос журналистки, с каких пор Саакашвили поддерживает кандидаата от олигарха Коломойского, хотя недавно сам с ним (Коломойским, - ред.) боролся, политик ответил:
"Да, да. Это так, я объясню почему".
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03.07.2020 17:27 Відповісти
Жодний суддя не може бути справедливіший за зокон. Це - аксіома. Але наші судді непідкупні - їх ні за які гроші не змусити дотримуватися закону. Закони у нас зараз пишуть зебіли, а судді на ті закони плюють. А дурний приклад ігнорування законів всі провладні інсититуції, починаючи з янелоха.
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03.07.2020 17:27 Відповісти
Провладні олігархічні клани грабували українців, а судді їх прикривали і на цьому потужно збагачувалися. Наші судді своєю корумпованістю прославилися на ввесь світ, їх ще називають судді-колядники, тому що їх "засівають" то гривнями, то доларами, то євриками)) А тепер ображаються? Які образи, шановні, ви самі створили собі імідж!))
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03.07.2020 17:27 Відповісти
молодец Саакашвили, всё верно, дави судейскую мафию.
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03.07.2020 17:28 Відповісти
По данным грузинской прокуратуры, Саакашвили "выступает в качестве обвиняемого в четырех уголовных производствах, возбужденных по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии:
ст. 182 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом);
ст. 333 и ст. 117 (злоупотребление служебными полномочиями, совершенное путем насилия или с применением оружия);
ч. 2 ст. 332 (злоупотребление служебным положением должностным лицом)".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
Ближайший соратник экс-президента Мерабишвили был задержан 21 мая 2013 года. Он отбывает пятилетнее тюремное наказание по нескольким предъявленным обвинениям - в частности, его признали виновным в фальсификации расследования дела об убийстве, превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции протеста 26 мая 2011 года, а также в подкупе избирателей, присвоении чужого имущества и растрате средств МВД.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
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03.07.2020 17:28 Відповісти
Гордон - не джерело , це помийка .
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03.07.2020 17:35 Відповісти
А по сути? По статьям?
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03.07.2020 17:38 Відповісти
Кто по вашему слова и буковки в массмедиа впихивает? Да мне по барабану все чиновники, но похоже вы доверяете только тому,кому вам хочеться верить.Какая акция? 3 недели парализованного Тбилиси за русские деньги? И фраза Бурджанадзе -"не дадим провести день независимости",после которой вся масса с воплями поскакала на площадь Свободы. Вот это и было 26-го мая. Разгон? А как бы ты поступил Трохим ,будь во главе РОДИНЫ?
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04.07.2020 02:35 Відповісти
Значит, когда у нас случились события в Одессе, 2мая, где сгорели сепары, потому что хотели россию, то это правильно. Нам не нужен т.н.русский мир, туда им и дорога.
А когда Саакашвили разгонял сепарню в Грузии, то это неправильно, да, дед Трохим?
По мнению таких дедов трохимов Саакашвили должен был спокойно наблюдать, как сепарня плодится и размножается безнаказанно.
Очень жаль, что наши не придушили на корню сепаратизм еще в Северодонецке. Дали бы им хорошие сроки, глядишь, другим неповадно было бы. И войны сейчас бы не было. И Крым не забрала бы параша.
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04.07.2020 10:50 Відповісти
Офіс суду.
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03.07.2020 17:29 Відповісти
Саакашвілі милувався кадрами тортур
За Саакашвілі стоїть дуже велика мафія
У Грузії розповіли, скільки мільярдів у Саакашвілі, і хто його фінансував
Того, хто передав у прокуратуру матеріали про корупцію Саакашівлі, вбили
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/saakashvili-miluvavsya-kadrami-tortur-nana-kakabadze.htm
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03.07.2020 17:29 Відповісти
В 2016 году Саакашвили обещал посадить Коломойского
В 2016 году экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, которому сегодня Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство, заявил, что олигарх Игорь Коломойский будет сидеть в тюрьме.
Вот когда мы придем к власти, мы этих вкладчиков защитим, этот банк больной будет национализирован, а его владелец сядет в тюрьму.
Когда мы будем у власти. Чтобы никто не сомневался, Коломойский будет сидеть! И ни одна Швейцария его не спасет. При моих связях таких, как он, я достану из Швейцарии и из Малайзии", - заявил он.
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03.07.2020 17:30 Відповісти
Интересно, когда же Саака посадит Коломойшу? Или он уже кормится из его рук?
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03.07.2020 17:33 Відповісти
Коломойский: Саакашвили - наркозависимая собака без намордника
https://www.youtube.com/watch?v=bgBMB_e6yxU
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03.07.2020 17:31 Відповісти
"Саакашвили является обыкновенным авантюристом.
Формы и методы, которые он выбирает в политике, нацелены, как правило, на беспорядки и конфликты. У него никогда не было и нет ни правовых, ни моральных рамок во время политической деятельности. Это факт. Я считаю, сделать все, чтобы он предстал перед правосудием - это одно из наших - в этом случае я имею ввиду государства Грузии- моральных обязательств", - заявил депутат Гедеван Попхадзе.
При этом он отметил, что экстрадиция Саакашвили в Грузию зависит не только от грузинской стороны, но и от правительства Украины, которое в свое время допустило ошибку.
"Факт, что политический истеблишмент Украины в свое время совершил ошибку, затащив этого троянского коня к себе", - заявил Попхадзе журналистам.
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03.07.2020 17:32 Відповісти
Дед, бросай заваливать ветку проклятиями в адрес Саакашвили, достаточно одного-двух постов, иначе сочтут троллем
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03.07.2020 17:36 Відповісти
А где тут МОИ проклятия? И где вообще проклятия?
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03.07.2020 17:39 Відповісти
Да на полветки-сплошь писанина какой Саакашвили бяка, там даже что-то про эскадроны смерти прочёл. В чём-то даже забавно, хотя и не убедило.
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03.07.2020 17:43 Відповісти
михуэль уже три мяца занимается реформами. напомните, какие реформы уже провел грузин? а то все его высеры больше похожи на цирк в сми, а не на работу.
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03.07.2020 17:33 Відповісти
ай цвай драй ?
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03.07.2020 18:36 Відповісти
Кто кому тут рабинович?
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03.07.2020 17:36 Відповісти
ніхто не дозволить ніяких реформ,
даремно Міхо стільки піариться,
зеля його звільнить після першого дзвінка від бені
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03.07.2020 17:38 Відповісти
Подозреваю что порохоботов тоже, Миха собраля помножить на ноль Пэтины досягнэння
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03.07.2020 17:38 Відповісти
Михо уже себя помножил на ноль в своей собственной стране.
Теперь осталось окончательно помножить себя на ноль в Украине. Одессы оказалось мало
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03.07.2020 17:41 Відповісти
сакашвиля вообще не достоин внимания сми.
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03.07.2020 17:41 Відповісти
Зеленский готов отдать премьерскую должность человеку, которого Коломойский раньше называл "грязным сопливым наркоманом"
ТСН (программа теленовостей канала "1+1") https://ru.tsn.ua/politika/kolomoyskiy-o-saakashvili-kogda-sobaka-kusaet-nuzhno-nakazyvat-i-sobaku-i-hozyaina-481797.html рассказывала , как отреагировал Коломойский. "Когда собака без намордника кого-то кусает, нужно наказывать и собаку, и, что важно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют. А в нашем случае можно отправить наложенным платежом в Грузию, чтобы она ответила за покусанных там людей, - заявил Коломойский. -
Я считаю, нет смысла спрашивать с грязного сопливого наркомана до тех пор, пока он не пройдет курсы реабилитации от наркозависимости".
Было это в сентябре 2015-го. Но вот прошли три с половиной года, и протеже Коломойского Зеленский уже обещает Саакашвили "самые высокие должности в стране". Тем самым Зеленский фактически "спалил" Саакашвили - оказывается, тот уже не пламенный борец с Коломойским, а его союзник.
https://www.dsnews.ua/politics/posledniy-shans-ze-komandy-pochemu-zelenskiy-spalil-saakashvili-31032019220000
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03.07.2020 17:42 Відповісти
Что-то усердно цитируешь Коломойского,как Плешфюрера.
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03.07.2020 19:15 Відповісти
Это лишь говорит о том, что Зеленский не является ставленником Коломойского.
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04.07.2020 10:54 Відповісти
Дебіли суддівські, ЗАКОННІСТЬ, це завжди справедливість!
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03.07.2020 17:42 Відповісти
Коломойский сравнил Саакашвили с Путиным
0 Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что если глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили станет премьер-министром, страну ждет катастрофа.
А чем они отличаются? Оба - диктаторы. Просто один - успешный, второй - нет. Мы все видим, что создал Путин - что в России со свободой слова, демократией и т.д. Хотя россиянам это нравится, они за него голосуют... Есть еще пример Лукашенко. То же самое пытался создать Саакашвили в Грузии, немного под другим соусом, но суть та же
https://www.unian.net/politics/1202506-kolomoyskiy-sravnil-saakashvili-s-putinyim.html
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03.07.2020 17:43 Відповісти
генацвале взялся за сукк в мантиях ?
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03.07.2020 17:46 Відповісти
В Украине есть судьи? 😮
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03.07.2020 17:47 Відповісти
Ну все ясно ботоферма московії проти Міхо,ясно шо ахметовим,мертвечукам і коломийшам ніяке очищення судів не потрібно,бо всі схеми схвачено а це означає що всі нові і по новому створена судова система їх тут же посадить,а особливо папередніків і нинішніх суддів дармоїдів.
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03.07.2020 17:54 Відповісти
Коррумпированные гниды решили повозмущаться,вас всех нужно разгонять.
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03.07.2020 18:06 Відповісти
Хробаки оживилися.

Слова Саакашвілі про судову реформу обурили Раду суддів - Цензор.НЕТ 1145
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03.07.2020 18:17 Відповісти
долбо--дятлы с дипломами киваловскими написали вот чего-"""хотя справедливость это не всегда законность." - надо понимать" не справедливость может быть законной"???
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03.07.2020 18:27 Відповісти
эти судьи так въелись в тело Украины, что их не чинить надо, а разогнать один раз и навсегда... прав Саакашвили...
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03.07.2020 18:35 Відповісти
свиньи в мантиях визжЯт , корыто зашавелилось,
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03.07.2020 18:39 Відповісти
Слова Саакашвілі про судову реформу обурили Раду суддів - Цензор.НЕТ 3331
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03.07.2020 18:41 Відповісти
...ще б пак,тільки дірвались до корита...
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03.07.2020 18:46 Відповісти
То як ставитись до вироків судів в Грузії стосовно саакашвілі, які були повністю їм реформовані?
Якщо вірити їм, то що цей злодій робить в Україні? Якщо не вірити, то чи вміє він реформувати судову систему, чи просто голосно базікає?
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03.07.2020 18:49 Відповісти
А Саака не дорвался до зеленого корыта?
Ему теперь уже и Каломойша ничуть не мешает, которого он обещал посадить. Я абсолютно не против судейских реформ, только "за"
Но Саака абсолютно не тот человек, который должен этим заниматься. Сам в грехах как в репьях.
Сидел бы тихонько и не отсвечивал, пристроив свою широкую дупу при украинских харчах.
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03.07.2020 18:55 Відповісти
Зеленский очень рискует, приглашая в правительство безбашенного Саакашвили.
Грузин, вне всякого сомнения, сразу же начнет на высокой должности отчаянно пиариться и выстраивать свою политическую карьеру, как всегда на демагогии и махровом популизме, нацеливаясь на место самого Зеленского.
Ведь не секрет, что Михо считает, и вполне справедливо, бывшего шоумента полным дилетантом и политическим недоразумением.
Зеленский понимает издержки своего решения. Понимает, что очень рискует. Но, как раньше и Порошенко, он надеется, что сможет удержать получокнутого грузина в рамках договореностей
Как когда-то Порошенко, так и Зеленский через 5-6 месяцев горько пожалеет, что пригласил Саакашвили.
Как только Зеленский и Ермак осознают, что им не удалось переиграть Саакашвили, они предпримут все усилия, чтобы, как и Порошенко, выкинуть грузина из страны.
И им в этом помогут все олигархи: и Аваков, и Коломойский, и Медведчук, и Фирташ с Левочкиным, и Порошенко, и даже Пинчук. И весь бюрократический аппарат. Интересы быстро совпадут.
История с Саакашвили повторится. Возможно уже как фарс.
Обе стороны еще улыбаются и каждый надеется надуть другого. Но оба проиграют. Судьба Зеленского стать" барыгой-2". Сакакашивли - окончательной стать политическим скитальцем.
https://glavred.info/opinions/zelenskiy-skoro-gorko-pozhaleet-chto-priglasil-saakashvili-saakashvili
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03.07.2020 18:56 Відповісти
Саакашвили помиловал убийц Гиргвлиани - прокурор Главной прокуратуры Грузии
- Натия, сейчас в Украине пытается проводить активную политическую деятельность экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. Известно, что в его отношении есть ряд уголовных дел в Грузии, некоторые из которых уже завершены. О чем идет речь: сколько на сегодня уголовных дел, и в чем обвиняют Михеила Николозовича?
- В настоящее время Главная прокуратура Грузии ведет в отношении Михеила Саакашвили четыре уголовных дела, по которым завершено следствие и идет судебное разбирательство. Все эти дела сейчас рассматриваются Тбилисским городским судом.
Первое дело - очень известное в Грузии - "Дело Гиргвилиани". В этом деле Михеил Саакашвили издал акт о помиловании исполнителей, виновных в убийстве Сандро Гиргвилиани. Он, Саакашвили, заранее, еще до осуждения, дал им слово, что он их помилует. Было это где-то за два года до их осуждения и вынесения приговора.
В этом деле Саакашвили превысил свои полномочия. В 2006 году четыре исполнителя были осуждены по этому делу. Это бывшие полицейские. Семья Сандро Гиргвилиани заявляла, что исполнители - очень низкого уровня. И они требовали, чтобы государство привлекло к ответственности заказчиков преступления.
Самое главное в этом деле - мотив, почему Саакашвили дал им обещание о помиловании. Потому что они должны были молчать о том, кто стоял за этим делом, кто был заказчиком, и в чьих интересах было совершено убийство.
Началось все это из-за одного конфликта в ресторане с высшими должностными лицами МВД Грузии, близкими к Саакашвили. Тогда Сандро Гиргвилиани прямо из ресторана увезли на автомобиле, после чего нашли мертвым на кладбище города Тбилиси.
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03.07.2020 19:00 Відповісти
Судьям надо почитать эти комменты и понять,что их место на нарах,в лучшем случае на свалке.
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03.07.2020 19:02 Відповісти
Государственный рэкет и цензура: в Грузии рассказали о "прелестях" жизни при Саакашвил
https://www.obozrevatel.com/crime/vo-vremya-saakashvili-byil-gosudarstvennyij-reket-i-zhestkaya-tsenzura-kakabadze.htm
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03.07.2020 19:07 Відповісти
Судейская мантия -самая прибыльная.
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03.07.2020 19:16 Відповісти
Испугались) Это радует)
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03.07.2020 20:27 Відповісти
Все украинские судьи - взяточники и преступники. Это кодло в мантиях давно надо разогнать, причем половину из них по справедливости надо расстрелять.

В Украине нет судов, есть аукционы, где все покупается и продается.
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03.07.2020 20:31 Відповісти
Потрібна хунта з військовопольових судів, три офіцери мають право виносити смертний вирок.
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03.07.2020 21:07 Відповісти
Мля, они еще и возмущаются! Я уверен, там 9 из 10-ти должны болтаться на рее!!!
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03.07.2020 21:54 Відповісти
Все десять.
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03.07.2020 22:35 Відповісти
Как в анекдоте про 10 повешенных судей? Хорошее начало...
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04.07.2020 01:30 Відповісти
Підгоріли дупи у суддівських . І це тільки після заяви Саакашвілі.
Дуже хочеться вірити, що заявами діло не закінчиться.
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04.07.2020 03:53 Відповісти
Ще зі стародавніх часів - " хто судитиме Суддів" ?

Основні проблеми судочинства в Україні такі:
1. Залежність суддів від органів вла­ди - дія «телефонного права» (назве­мо цю проблему вертикальною);
2. Корупційність служителів Феміди (горизонтальна проблема).
Наявність будь-якої проблеми визначають три параметри:
1) втрати, яких зазнає суспільство;
2) невирішеність проблеми у чин­ному законодавстві;
3) нерозробленість її рішень у тео­рії, науковій літературі. Щодо пер­шого параметру проблеми. Наяв­ність проблеми залежності суддів від органів влади та суддівської корупційності спричиняє великі соціальні втрати як усередині країни (глибока криза судової влади, наростання невдоволення, протестного потен­ціалу у суспільстві, у зв'язку з тотальною корупційністю суду, висока вірогідність масових актів тощо), так і ззовні (втрата міжнародного авторитету України, відмова у прийнятті країни до європейських та світо­вих організацій тощо). Стосовно другого параметру.http://personal.in.ua/article.php?ida=203 Доступ до суду: як подолати «телефонне право» та судову корупцію
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04.07.2020 04:34 Відповісти
Совет судей возмущен? Покусились на их барыжную систему. У нас доходит до того, что они свои должности уже передают по наследству. Прям целые династии судей -прокуроров
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04.07.2020 08:56 Відповісти
предыдущие 6 лет показали, что любые реформы в феодальном государстве, коим является Украина, это миф. а система кривосудия - один из столпов феодализма и залога благополучия всех этих порошенков-ахметовых-каломойских, потому никто ее не тронет.
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04.07.2020 11:05 Відповісти
Судебная система Украины нуждается в реформировании. Существующая судебная система может привести к краху государства и беззаконию в стране.
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05.07.2020 21:10 Відповісти
Те, що судова система "глибоко хвора", то Саакашвілі дійсно не правий.
Насправді "судова" система - гниючий смердючий труп, що своєю отрутою знищує державу.
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06.07.2020 10:39 Відповісти
 
 