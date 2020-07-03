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Слова Саакашвили о судебной реформе возмутили Совет судей

Слова Саакашвили о судебной реформе возмутили Совет судей

Совет судей "глубоко возмущен" заявлениями председателя Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили о "фундаментальном переделе всего, что происходит в судебной системе".

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Совета судей, информирует Цензор.НЕТ.

"Совет судей Украины соглашается с президентом Украины, что в обществе существует запрос на справедливость, хотя справедливость это не всегда законность. Поэтому суть судебной реформы должна заключаться в максимальном сочетании справедливости и законности, ибо чем меньше между ними различие, тем больше граждане чувствуют защиту своих прав со стороны государства через судебную власть", - подчеркивается в заявлении.

В то же время заявления Саакашвили о "фундаментальном переделе всего, что происходит в судебной системе" вызывает у Совета опасения своей радикальностью.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский поручил в июле обсудить на Нацсовете реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы, - Саакашвили

"Делая такие заявления, господин Саакашвили должен знать, что сейчас в судебной системе, именно из-за подобных заявлений и неурегулированных процедур по назначению судей, образовался катастрофический кадровый голод", - сказано в заявлении.

Также Совет напомнил о высказывании Саакашвили в эфире одного из телеканалов о том, что судебная ветвь власти "глубоко больна" и является главным виновником отсутствия инвестиций в Украину. В заявлении отмечается, что в соответствии с указом президента Украины "Вопросы Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ" исполнительный комитет реформ – вспомогательный орган, задачами которого является подготовка предложений по планированию реформ, их согласованному внедрению и мониторингу.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский назначил еще 37 судей. СПИСОК

"Полномочия главы комитета определены соответствующим указом, и к ним не относится совершение действий, направленных на подрыв конституционных основ разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, пренебрежение принципами независимости судов и судей. Надеемся, что соответствующие голословные заявления не являются проявлением непонимания насущных проблем судебной ветви власти и не является проявлением некомпетентности", - подчеркивают в Совете.

30 июня Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил в июле обсудить на заседании Национального совета реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы. Он подчеркнул, что власти намерены ввести концепцию, полностью отличную от нынешнего состояния судебной реформы.

Смотрите также: Судебную систему нужно полностью перезагрузить, - Зеленский. ВИДЕО

"Это буду не полумеры, не полузаконы, не какие-то внутренние перестановки с одного места на другое. Это будет фундаментальный передел всего, что происходит у нас в судебной системе", - сказал тогда Саакашвили.

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) судебная реформа (1802) судья (2647) Совет Судей (69)


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Топ комментарии
+52
Коррумпированные гниды, возомнившие себя небожителями, видите ли возмутились.
Правильно Саака сказал - их невозможно реформировать, их можно только заново создать, причем - чтобы ни один член семей экс-судей не имел шансов стать судьей.
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03.07.2020 17:10
+45
Судьи в Украине - неприкасаемая каста коррупционеров с неограниченной властью для личного обогащения, гнойник на теле Украины
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03.07.2020 17:11
+30
Колядники в мантіях образились. Щоб вас так судили, як ви судите інших.
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03.07.2020 17:14
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Правила форума Совет форумчан
Началось в колхозе утро !
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03.07.2020 17:07 Ответить
Совет взяточников-коррупционеров : кидаловы-********, портновы-лукаш, бриллиантовые прокуроры, судья вовк и прочие продажные твари) возмутились. 90% судейского состава можно вешать без суда и следствия. Достаточно взглянуть на имущество, записанное на ближайших родственников и подставных лиц. К сожалению, за годы независимости, юристы превратились в самую коррумпированную профессию. Сама система права - порочна в корне. Ее нужно менять, начиная с того, что в суде должен править не Буква, а Дух закона. Все эти падлы занимаются именно тем, что как наперсточники переставляют "буквы" в нужном им порядке. Зеленский, где обещанный тобой, хотя бы для резонансных дел, суд ПРИСЯЖНЫХ заседателей в составе 11 человек из числа общественности? Врал, врет и будет врать.
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03.07.2020 17:44 Ответить
На московиии уже давно утро)) ***** уже обнулился)
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03.07.2020 17:59 Ответить
а "Судьи" хто....- скільки їх таких в % від загальної кількості...- звідкіля багатомільйонні статки
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03.07.2020 17:08 Ответить
Ну дык это...наколядували, как сказал в своё один из них.
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03.07.2020 17:22 Ответить
по 400 таких актів, із кожної групи держморд...- і як казав інший- процес пойдет...
інакше ніяк - і це , із повною Конфіскаціею, до 3-го коліна ...- ато у них надто вундЄр жінки та діти...
Слова Саакашвілі про судову реформу обурили Раду суддів - Цензор.НЕТ 5751
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03.07.2020 17:29 Ответить
К сожалению такого и папередники не сделали, предпочитая не прессовать, а договариваться. Но даже тут возможен вариант-отлучить от должности. Вот они и встревожились.
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03.07.2020 17:32 Ответить
просто черговий переділ корита, та сфер контролю...
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03.07.2020 17:37 Ответить
Ну, одних элитариев меняют на других. А кушать хочется всем, и тем и этим. Не читали вчера там в блогах довольно интересная статья вышла ? https://censor.net.ua/blogs/3205268/mehanka_revolyutsyi_20
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03.07.2020 17:41 Ответить
пробежал- хочется сказать поживем увидим....., меня немного волнует, что общество реально не рождает - или они не "рождаются, " Новых Лидеров Государственников..., так как сегодняшнее продвижение- именованные "лифты" построены на "кум-сват-брат" , падельник, и все в чем то замазаны- скелеты в шкафу..., а вот те Общества- англо-саксы, там построена модель развития общества на Лидерах Действия и МНЕНИЯ....
А у нас основа недообщества - это желудко-болото плюс зомбо олигархат ТВ, и незабываем, о реальном расколе по осям симпаний :запад - кАцапия, плюс РЕЛИГИЯ.....
Так что фуй его знает что и как у нас случится на 10 лет вперед....- и самое -отстаем ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ....., плюс опять же- нет РЕСУРСА...
При таких всех слагаемых слабо верится что мы "выстрелим" в ближайшее...
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03.07.2020 20:11 Ответить
Согласен. Но, если учесть, что новые лидеры просто так не рождаются (для этого ОЧ-ЧЕНЬ много усилий все эти правящие элиты прилагают, у нас 20 лет на манеже всё те же), то процесс, как минимум, будет небыстрый. Дальше, парняга толкает мысль, дескать революция долгий во времен процесс. С одной стороны да, с другой: ну не растягивать же сие действо на жзнь целого поколения. 3-5 лет на мой взгляд вполне достаточно. В противном случае я называю происходящее эволюцией, а он затянувшейся революцией (ну то таке, его право). Но сценарии развития вызывают вопросы, в частности он подводит к тому, что у нас сейчас негативный сценарий, но с другой стороны, посадка Торнадо при Порошенко, это как раз тот же самый негативный сценарий (каденцию Порошенко автор включил в позитивный сценарий в целом). Такое впечатление, что автор пробует натянуть сову на глобус, то бишь подогнать факты под теорию. Как думаете?
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03.07.2020 20:20 Ответить
Коррумпированные гниды, возомнившие себя небожителями, видите ли возмутились.
Правильно Саака сказал - их невозможно реформировать, их можно только заново создать, причем - чтобы ни один член семей экс-судей не имел шансов стать судьей.
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03.07.2020 17:10 Ответить
Саака будет создавать "новых" людей или они по его заказу приземляться из других планет?
Саака в Грузии создал свой каганат из своих приближенных судей, которые ему подчинялись и просто имел возможность давить кого угодно, кто встал на его пути
Поэтому его "реформы были в турборежиме.А законы он имел ввиду.
Поэтому сейчас и не может вернуться в Грузию. Много там людей, которым он искалечил жизнь, а кто-то и вообще лишися жизни
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03.07.2020 17:22 Ответить
За годы правления Саакашвили через тюрьмы прошло 320 000 человек, причем почти всех их жестоко пытали. Активно работали и «эскадроны смерти», уничтожая противников режима просто на улицах. Об этом, и о многом другом в таком же духе, https://ava.md/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fpolitics%2Fnana-kakabadze-rezhim-saakashvili-byil-huzhe-fashistskogo-325-tyisyach-gruzin-sideli-v-tyurme.htm рассказала грузинская правозащитница Нана Какабадзе, назвавшая режим Саакашвили «фасадной демократией».
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - https://ava.md/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fpolitics%2Fbedzina-ivanishvili-finansiroval-saakashvili.htm заявила Какабадзе .- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал. Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
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03.07.2020 17:24 Ответить
Что заволновался,колокол по тебе,дід, звонит!!!!))
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03.07.2020 18:28 Ответить
Абсолютно за себя не волнуюсь и сплю спокойно.
Мне за державу обидно
Опять еще одно неадекватное чудо - психопат мини- сталин на нашу голову. Наломает дров
Ну зачем это нам? Чтоб потом удивляться, что это делалось поприколу?
Можно, конечно закрыть глаза и делать вид, что вы ничего не видите, не слышите и не знаете о нем.
Пусть Саака едет к себе на родину и там проводит реформы. Мы уж как-нибудь бы обошлись без залетных гастролеров
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03.07.2020 18:47 Ответить
В Антикоррупционный суд, например, проходил длительный конкурс с несколькомесячным обучением профессиональных юристов, ранее не работавших судьями - затем их всех "попросили" и набрали опять "своих" мерзавцев из судейской шоблы.
А юристов хватает и многие из них на много профессиональнее наших судей, умеющих только хапать.
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03.07.2020 17:41 Ответить
Юристы за последние годы превратились в натуральное беспринципное говно. За 15 последних лет из киваловского юридического университета, который он наглым образом называет "академией" вышла не одна тысяча моральных уродов, воспитанных им. И так везде.
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03.07.2020 17:49 Ответить
Это да. Но все же - процент нормальных людей среди просто юристов несколько выше, чем среди судейской шоблы.
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04.07.2020 11:07 Ответить
Судьи в Украине - неприкасаемая каста коррупционеров с неограниченной властью для личного обогащения, гнойник на теле Украины
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03.07.2020 17:11 Ответить
це не уособлений "гнійник" - це загальний- метастаза.....
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03.07.2020 17:30 Ответить
началось.... имела жаба гадюку
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03.07.2020 17:13 Ответить
Каста неприкасаемых мздоимцев.
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03.07.2020 17:13 Ответить
секта заволновалась. Дави их Михо.
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03.07.2020 17:14 Ответить
ага ... жирные жопы вдруг задрожали , не уж куска хлеба лишат...а дети , а о внуках кто позаботиться ???
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03.07.2020 17:33 Ответить
Колядники в мантіях образились. Щоб вас так судили, як ви судите інших.
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03.07.2020 17:14 Ответить
Совет судей "глубоко возмущен" заявлениями председателя Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили о "фундаментальном переделе всего, что происходит в судебной системе".

Значит Саакашвили все правильно сказал.
Украине евромахновская судебная система не нужна, это чистое зло.
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03.07.2020 17:15 Ответить
Від Нестора Івановича немає нічого в судовій системі .
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03.07.2020 17:33 Ответить
Это свинособака, не витрачайте часу.
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03.07.2020 17:34 Ответить
Проблема в том что кроме пиара толку от Михуила хер да нихера. А чтож он не поедет в свою честную реформированную грузинскую судебную систему и не докажет что дела на него возбуждены липовые? Какие реформы начаты великим офисом реформ кроме переименования?
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03.07.2020 17:35 Ответить
А чего ж порошенко прет на нашу судебную систему, которую он сам же и реформиррвал? Хвастал везде, что реформа была, а теперь, когда его прищемили, кричит, что судьи подкупные.
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04.07.2020 10:36 Ответить
А чого судова гілка влади, яка є однією з трьох незалежних, жує соплі і жаліється на публіку? Тиск на незалежну гілку влади - кримінальний злочин. Виносьте чи постанову, чи ухвалу суду про відкриття проти Карлсона кримінальної справи і докадіть нарешті, що ви на своєму місці і є таки судовою владою, яка може судити навіть Зєлєнского, якщо доведено порушення ним закону. А то виходить так, що хочете і дупу лизати, і щоб ніхто вас не ґвалтував. Так точно не буде. І закон повинен бути один. Для всіх. Він має бути вищим за справедливість. Бо справедливість кожен розуміє по-своєму. Наприклад, роботодавець і найманий працівник. У них позиція по справедливості не зійдеться ніколи!!! І тому тут всі нестиковки призваний вирішувати Закон.
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03.07.2020 17:15 Ответить
Слова Саакашвили о судебной реформе возмутили Совет судей - Цензор.НЕТ 9535
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03.07.2020 17:17 Ответить
Мишкин суд это орать брызжа слюной в лицо....

"Из путевых заметок по Грузии"
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03.07.2020 17:19 Ответить
Совет судей не допустит сокращения мзды как самому совету в целом, так отдельным судьям в частности!
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03.07.2020 17:20 Ответить
Совет судей -то клоака, которую крышевал шоколад, и саботировал реформу, надежда только на Михо и Зе.
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03.07.2020 17:23 Ответить
Зе-клоака.
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03.07.2020 18:06 Ответить
"справедливость это не всегда законность "- охенная отмазка

Нахер тогда нужна ваша законность если она допускает даже теоретическую возможность несправедливости. Это все равно что осудить не виновного.
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03.07.2020 17:24 Ответить
Саакашвили, кричавший "Нет" русскому языку в Грузии, начал "впаривать" кремлевскую пропаганду украинцам
3 июля 2019

Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.
Кстати жена у него еврейка
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03.07.2020 17:26 Ответить
Слова Саакашвілі про судову реформу обурили Раду суддів - Цензор.НЕТ 4399
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03.07.2020 17:26 Ответить
Два подебила - это сила
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03.07.2020 18:48 Ответить
СААКАШВИЛИ ПРИЗНАЛ, ЧТО ЗА СПИНОЙ ЗЕЛЕНСКОГО СТОИТ ОЛИГАРХ КОЛОМОЙСКИЙ
Опубликовано: Суббота, 13 апреля 2019 09:54
Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили признал, что за спиной кандидата в президенты Владимира Зеленского, которого он поддерживает, стоит олигарх Игорь Коломойский.
Об этом он https://www.facebook.com/watch/?v=1547900232009114 рассказал в ходе пресс-конференции в Польше.
На вопрос журналистки, с каких пор Саакашвили поддерживает кандидаата от олигарха Коломойского, хотя недавно сам с ним (Коломойским, - ред.) боролся, политик ответил:
"Да, да. Это так, я объясню почему".
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03.07.2020 17:27 Ответить
Жодний суддя не може бути справедливіший за зокон. Це - аксіома. Але наші судді непідкупні - їх ні за які гроші не змусити дотримуватися закону. Закони у нас зараз пишуть зебіли, а судді на ті закони плюють. А дурний приклад ігнорування законів всі провладні інсититуції, починаючи з янелоха.
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03.07.2020 17:27 Ответить
Провладні олігархічні клани грабували українців, а судді їх прикривали і на цьому потужно збагачувалися. Наші судді своєю корумпованістю прославилися на ввесь світ, їх ще називають судді-колядники, тому що їх "засівають" то гривнями, то доларами, то євриками)) А тепер ображаються? Які образи, шановні, ви самі створили собі імідж!))
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03.07.2020 17:27 Ответить
молодец Саакашвили, всё верно, дави судейскую мафию.
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03.07.2020 17:28 Ответить
По данным грузинской прокуратуры, Саакашвили "выступает в качестве обвиняемого в четырех уголовных производствах, возбужденных по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии:
ст. 182 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом);
ст. 333 и ст. 117 (злоупотребление служебными полномочиями, совершенное путем насилия или с применением оружия);
ч. 2 ст. 332 (злоупотребление служебным положением должностным лицом)".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
Ближайший соратник экс-президента Мерабишвили был задержан 21 мая 2013 года. Он отбывает пятилетнее тюремное наказание по нескольким предъявленным обвинениям - в частности, его признали виновным в фальсификации расследования дела об убийстве, превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции протеста 26 мая 2011 года, а также в подкупе избирателей, присвоении чужого имущества и растрате средств МВД.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
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03.07.2020 17:28 Ответить
Гордон - не джерело , це помийка .
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03.07.2020 17:35 Ответить
А по сути? По статьям?
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03.07.2020 17:38 Ответить
Кто по вашему слова и буковки в массмедиа впихивает? Да мне по барабану все чиновники, но похоже вы доверяете только тому,кому вам хочеться верить.Какая акция? 3 недели парализованного Тбилиси за русские деньги? И фраза Бурджанадзе -"не дадим провести день независимости",после которой вся масса с воплями поскакала на площадь Свободы. Вот это и было 26-го мая. Разгон? А как бы ты поступил Трохим ,будь во главе РОДИНЫ?
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04.07.2020 02:35 Ответить
Значит, когда у нас случились события в Одессе, 2мая, где сгорели сепары, потому что хотели россию, то это правильно. Нам не нужен т.н.русский мир, туда им и дорога.
А когда Саакашвили разгонял сепарню в Грузии, то это неправильно, да, дед Трохим?
По мнению таких дедов трохимов Саакашвили должен был спокойно наблюдать, как сепарня плодится и размножается безнаказанно.
Очень жаль, что наши не придушили на корню сепаратизм еще в Северодонецке. Дали бы им хорошие сроки, глядишь, другим неповадно было бы. И войны сейчас бы не было. И Крым не забрала бы параша.
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04.07.2020 10:50 Ответить
Офіс суду.
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03.07.2020 17:29 Ответить
Саакашвілі милувався кадрами тортур
За Саакашвілі стоїть дуже велика мафія
У Грузії розповіли, скільки мільярдів у Саакашвілі, і хто його фінансував
Того, хто передав у прокуратуру матеріали про корупцію Саакашівлі, вбили
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/saakashvili-miluvavsya-kadrami-tortur-nana-kakabadze.htm
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03.07.2020 17:29 Ответить
В 2016 году Саакашвили обещал посадить Коломойского
В 2016 году экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, которому сегодня Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство, заявил, что олигарх Игорь Коломойский будет сидеть в тюрьме.
Вот когда мы придем к власти, мы этих вкладчиков защитим, этот банк больной будет национализирован, а его владелец сядет в тюрьму.
Когда мы будем у власти. Чтобы никто не сомневался, Коломойский будет сидеть! И ни одна Швейцария его не спасет. При моих связях таких, как он, я достану из Швейцарии и из Малайзии", - заявил он.
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03.07.2020 17:30 Ответить
Интересно, когда же Саака посадит Коломойшу? Или он уже кормится из его рук?
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03.07.2020 17:33 Ответить
Коломойский: Саакашвили - наркозависимая собака без намордника
https://www.youtube.com/watch?v=bgBMB_e6yxU
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03.07.2020 17:31 Ответить
"Саакашвили является обыкновенным авантюристом.
Формы и методы, которые он выбирает в политике, нацелены, как правило, на беспорядки и конфликты. У него никогда не было и нет ни правовых, ни моральных рамок во время политической деятельности. Это факт. Я считаю, сделать все, чтобы он предстал перед правосудием - это одно из наших - в этом случае я имею ввиду государства Грузии- моральных обязательств", - заявил депутат Гедеван Попхадзе.
При этом он отметил, что экстрадиция Саакашвили в Грузию зависит не только от грузинской стороны, но и от правительства Украины, которое в свое время допустило ошибку.
"Факт, что политический истеблишмент Украины в свое время совершил ошибку, затащив этого троянского коня к себе", - заявил Попхадзе журналистам.
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03.07.2020 17:32 Ответить
Дед, бросай заваливать ветку проклятиями в адрес Саакашвили, достаточно одного-двух постов, иначе сочтут троллем
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03.07.2020 17:36 Ответить
А где тут МОИ проклятия? И где вообще проклятия?
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03.07.2020 17:39 Ответить
Да на полветки-сплошь писанина какой Саакашвили бяка, там даже что-то про эскадроны смерти прочёл. В чём-то даже забавно, хотя и не убедило.
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03.07.2020 17:43 Ответить
михуэль уже три мяца занимается реформами. напомните, какие реформы уже провел грузин? а то все его высеры больше похожи на цирк в сми, а не на работу.
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03.07.2020 17:33 Ответить
ай цвай драй ?
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03.07.2020 18:36 Ответить
Кто кому тут рабинович?
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03.07.2020 17:36 Ответить
ніхто не дозволить ніяких реформ,
даремно Міхо стільки піариться,
зеля його звільнить після першого дзвінка від бені
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03.07.2020 17:38 Ответить
Подозреваю что порохоботов тоже, Миха собраля помножить на ноль Пэтины досягнэння
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03.07.2020 17:38 Ответить
Михо уже себя помножил на ноль в своей собственной стране.
Теперь осталось окончательно помножить себя на ноль в Украине. Одессы оказалось мало
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03.07.2020 17:41 Ответить
сакашвиля вообще не достоин внимания сми.
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03.07.2020 17:41 Ответить
Зеленский готов отдать премьерскую должность человеку, которого Коломойский раньше называл "грязным сопливым наркоманом"
ТСН (программа теленовостей канала "1+1") https://ru.tsn.ua/politika/kolomoyskiy-o-saakashvili-kogda-sobaka-kusaet-nuzhno-nakazyvat-i-sobaku-i-hozyaina-481797.html рассказывала , как отреагировал Коломойский. "Когда собака без намордника кого-то кусает, нужно наказывать и собаку, и, что важно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют. А в нашем случае можно отправить наложенным платежом в Грузию, чтобы она ответила за покусанных там людей, - заявил Коломойский. -
Я считаю, нет смысла спрашивать с грязного сопливого наркомана до тех пор, пока он не пройдет курсы реабилитации от наркозависимости".
Было это в сентябре 2015-го. Но вот прошли три с половиной года, и протеже Коломойского Зеленский уже обещает Саакашвили "самые высокие должности в стране". Тем самым Зеленский фактически "спалил" Саакашвили - оказывается, тот уже не пламенный борец с Коломойским, а его союзник.
https://www.dsnews.ua/politics/posledniy-shans-ze-komandy-pochemu-zelenskiy-spalil-saakashvili-31032019220000
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03.07.2020 17:42 Ответить
Что-то усердно цитируешь Коломойского,как Плешфюрера.
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03.07.2020 19:15 Ответить
Это лишь говорит о том, что Зеленский не является ставленником Коломойского.
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04.07.2020 10:54 Ответить
Дебіли суддівські, ЗАКОННІСТЬ, це завжди справедливість!
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03.07.2020 17:42 Ответить
Коломойский сравнил Саакашвили с Путиным
0 Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что если глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили станет премьер-министром, страну ждет катастрофа.
А чем они отличаются? Оба - диктаторы. Просто один - успешный, второй - нет. Мы все видим, что создал Путин - что в России со свободой слова, демократией и т.д. Хотя россиянам это нравится, они за него голосуют... Есть еще пример Лукашенко. То же самое пытался создать Саакашвили в Грузии, немного под другим соусом, но суть та же
https://www.unian.net/politics/1202506-kolomoyskiy-sravnil-saakashvili-s-putinyim.html
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03.07.2020 17:43 Ответить
генацвале взялся за сукк в мантиях ?
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03.07.2020 17:46 Ответить
В Украине есть судьи? 😮
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03.07.2020 17:47 Ответить
Ну все ясно ботоферма московії проти Міхо,ясно шо ахметовим,мертвечукам і коломийшам ніяке очищення судів не потрібно,бо всі схеми схвачено а це означає що всі нові і по новому створена судова система їх тут же посадить,а особливо папередніків і нинішніх суддів дармоїдів.
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03.07.2020 17:54 Ответить
Коррумпированные гниды решили повозмущаться,вас всех нужно разгонять.
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03.07.2020 18:06 Ответить
Хробаки оживилися.

Слова Саакашвілі про судову реформу обурили Раду суддів - Цензор.НЕТ 1145
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03.07.2020 18:17 Ответить
долбо--дятлы с дипломами киваловскими написали вот чего-"""хотя справедливость это не всегда законность." - надо понимать" не справедливость может быть законной"???
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03.07.2020 18:27 Ответить
эти судьи так въелись в тело Украины, что их не чинить надо, а разогнать один раз и навсегда... прав Саакашвили...
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03.07.2020 18:35 Ответить
свиньи в мантиях визжЯт , корыто зашавелилось,
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03.07.2020 18:39 Ответить
Слова Саакашвілі про судову реформу обурили Раду суддів - Цензор.НЕТ 3331
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03.07.2020 18:41 Ответить
...ще б пак,тільки дірвались до корита...
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03.07.2020 18:46 Ответить
То як ставитись до вироків судів в Грузії стосовно саакашвілі, які були повністю їм реформовані?
Якщо вірити їм, то що цей злодій робить в Україні? Якщо не вірити, то чи вміє він реформувати судову систему, чи просто голосно базікає?
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03.07.2020 18:49 Ответить
А Саака не дорвался до зеленого корыта?
Ему теперь уже и Каломойша ничуть не мешает, которого он обещал посадить. Я абсолютно не против судейских реформ, только "за"
Но Саака абсолютно не тот человек, который должен этим заниматься. Сам в грехах как в репьях.
Сидел бы тихонько и не отсвечивал, пристроив свою широкую дупу при украинских харчах.
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03.07.2020 18:55 Ответить
Зеленский очень рискует, приглашая в правительство безбашенного Саакашвили.
Грузин, вне всякого сомнения, сразу же начнет на высокой должности отчаянно пиариться и выстраивать свою политическую карьеру, как всегда на демагогии и махровом популизме, нацеливаясь на место самого Зеленского.
Ведь не секрет, что Михо считает, и вполне справедливо, бывшего шоумента полным дилетантом и политическим недоразумением.
Зеленский понимает издержки своего решения. Понимает, что очень рискует. Но, как раньше и Порошенко, он надеется, что сможет удержать получокнутого грузина в рамках договореностей
Как когда-то Порошенко, так и Зеленский через 5-6 месяцев горько пожалеет, что пригласил Саакашвили.
Как только Зеленский и Ермак осознают, что им не удалось переиграть Саакашвили, они предпримут все усилия, чтобы, как и Порошенко, выкинуть грузина из страны.
И им в этом помогут все олигархи: и Аваков, и Коломойский, и Медведчук, и Фирташ с Левочкиным, и Порошенко, и даже Пинчук. И весь бюрократический аппарат. Интересы быстро совпадут.
История с Саакашвили повторится. Возможно уже как фарс.
Обе стороны еще улыбаются и каждый надеется надуть другого. Но оба проиграют. Судьба Зеленского стать" барыгой-2". Сакакашивли - окончательной стать политическим скитальцем.
https://glavred.info/opinions/zelenskiy-skoro-gorko-pozhaleet-chto-priglasil-saakashvili-saakashvili
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03.07.2020 18:56 Ответить
Саакашвили помиловал убийц Гиргвлиани - прокурор Главной прокуратуры Грузии
- Натия, сейчас в Украине пытается проводить активную политическую деятельность экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. Известно, что в его отношении есть ряд уголовных дел в Грузии, некоторые из которых уже завершены. О чем идет речь: сколько на сегодня уголовных дел, и в чем обвиняют Михеила Николозовича?
- В настоящее время Главная прокуратура Грузии ведет в отношении Михеила Саакашвили четыре уголовных дела, по которым завершено следствие и идет судебное разбирательство. Все эти дела сейчас рассматриваются Тбилисским городским судом.
Первое дело - очень известное в Грузии - "Дело Гиргвилиани". В этом деле Михеил Саакашвили издал акт о помиловании исполнителей, виновных в убийстве Сандро Гиргвилиани. Он, Саакашвили, заранее, еще до осуждения, дал им слово, что он их помилует. Было это где-то за два года до их осуждения и вынесения приговора.
В этом деле Саакашвили превысил свои полномочия. В 2006 году четыре исполнителя были осуждены по этому делу. Это бывшие полицейские. Семья Сандро Гиргвилиани заявляла, что исполнители - очень низкого уровня. И они требовали, чтобы государство привлекло к ответственности заказчиков преступления.
Самое главное в этом деле - мотив, почему Саакашвили дал им обещание о помиловании. Потому что они должны были молчать о том, кто стоял за этим делом, кто был заказчиком, и в чьих интересах было совершено убийство.
Началось все это из-за одного конфликта в ресторане с высшими должностными лицами МВД Грузии, близкими к Саакашвили. Тогда Сандро Гиргвилиани прямо из ресторана увезли на автомобиле, после чего нашли мертвым на кладбище города Тбилиси.
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03.07.2020 19:00 Ответить
Судьям надо почитать эти комменты и понять,что их место на нарах,в лучшем случае на свалке.
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03.07.2020 19:02 Ответить
Государственный рэкет и цензура: в Грузии рассказали о "прелестях" жизни при Саакашвил
https://www.obozrevatel.com/crime/vo-vremya-saakashvili-byil-gosudarstvennyij-reket-i-zhestkaya-tsenzura-kakabadze.htm
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03.07.2020 19:07 Ответить
Судейская мантия -самая прибыльная.
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03.07.2020 19:16 Ответить
Испугались) Это радует)
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03.07.2020 20:27 Ответить
Все украинские судьи - взяточники и преступники. Это кодло в мантиях давно надо разогнать, причем половину из них по справедливости надо расстрелять.

В Украине нет судов, есть аукционы, где все покупается и продается.
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03.07.2020 20:31 Ответить
Потрібна хунта з військовопольових судів, три офіцери мають право виносити смертний вирок.
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03.07.2020 21:07 Ответить
Мля, они еще и возмущаются! Я уверен, там 9 из 10-ти должны болтаться на рее!!!
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03.07.2020 21:54 Ответить
Все десять.
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03.07.2020 22:35 Ответить
Как в анекдоте про 10 повешенных судей? Хорошее начало...
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04.07.2020 01:30 Ответить
Підгоріли дупи у суддівських . І це тільки після заяви Саакашвілі.
Дуже хочеться вірити, що заявами діло не закінчиться.
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04.07.2020 03:53 Ответить
Ще зі стародавніх часів - " хто судитиме Суддів" ?

Основні проблеми судочинства в Україні такі:
1. Залежність суддів від органів вла­ди - дія «телефонного права» (назве­мо цю проблему вертикальною);
2. Корупційність служителів Феміди (горизонтальна проблема).
Наявність будь-якої проблеми визначають три параметри:
1) втрати, яких зазнає суспільство;
2) невирішеність проблеми у чин­ному законодавстві;
3) нерозробленість її рішень у тео­рії, науковій літературі. Щодо пер­шого параметру проблеми. Наяв­ність проблеми залежності суддів від органів влади та суддівської корупційності спричиняє великі соціальні втрати як усередині країни (глибока криза судової влади, наростання невдоволення, протестного потен­ціалу у суспільстві, у зв'язку з тотальною корупційністю суду, висока вірогідність масових актів тощо), так і ззовні (втрата міжнародного авторитету України, відмова у прийнятті країни до європейських та світо­вих організацій тощо). Стосовно другого параметру.http://personal.in.ua/article.php?ida=203 Доступ до суду: як подолати «телефонне право» та судову корупцію
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04.07.2020 04:34 Ответить
Совет судей возмущен? Покусились на их барыжную систему. У нас доходит до того, что они свои должности уже передают по наследству. Прям целые династии судей -прокуроров
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04.07.2020 08:56 Ответить
предыдущие 6 лет показали, что любые реформы в феодальном государстве, коим является Украина, это миф. а система кривосудия - один из столпов феодализма и залога благополучия всех этих порошенков-ахметовых-каломойских, потому никто ее не тронет.
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04.07.2020 11:05 Ответить
Судебная система Украины нуждается в реформировании. Существующая судебная система может привести к краху государства и беззаконию в стране.
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05.07.2020 21:10 Ответить
Те, що судова система "глибоко хвора", то Саакашвілі дійсно не правий.
Насправді "судова" система - гниючий смердючий труп, що своєю отрутою знищує державу.
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06.07.2020 10:39 Ответить
 
 