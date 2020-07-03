Слова Саакашвили о судебной реформе возмутили Совет судей
Совет судей "глубоко возмущен" заявлениями председателя Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили о "фундаментальном переделе всего, что происходит в судебной системе".
Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Совета судей, информирует Цензор.НЕТ.
"Совет судей Украины соглашается с президентом Украины, что в обществе существует запрос на справедливость, хотя справедливость это не всегда законность. Поэтому суть судебной реформы должна заключаться в максимальном сочетании справедливости и законности, ибо чем меньше между ними различие, тем больше граждане чувствуют защиту своих прав со стороны государства через судебную власть", - подчеркивается в заявлении.
В то же время заявления Саакашвили о "фундаментальном переделе всего, что происходит в судебной системе" вызывает у Совета опасения своей радикальностью.
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"Делая такие заявления, господин Саакашвили должен знать, что сейчас в судебной системе, именно из-за подобных заявлений и неурегулированных процедур по назначению судей, образовался катастрофический кадровый голод", - сказано в заявлении.
Также Совет напомнил о высказывании Саакашвили в эфире одного из телеканалов о том, что судебная ветвь власти "глубоко больна" и является главным виновником отсутствия инвестиций в Украину. В заявлении отмечается, что в соответствии с указом президента Украины "Вопросы Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ" исполнительный комитет реформ – вспомогательный орган, задачами которого является подготовка предложений по планированию реформ, их согласованному внедрению и мониторингу.
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"Полномочия главы комитета определены соответствующим указом, и к ним не относится совершение действий, направленных на подрыв конституционных основ разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, пренебрежение принципами независимости судов и судей. Надеемся, что соответствующие голословные заявления не являются проявлением непонимания насущных проблем судебной ветви власти и не является проявлением некомпетентности", - подчеркивают в Совете.
30 июня Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил в июле обсудить на заседании Национального совета реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы. Он подчеркнул, что власти намерены ввести концепцию, полностью отличную от нынешнего состояния судебной реформы.
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"Это буду не полумеры, не полузаконы, не какие-то внутренние перестановки с одного места на другое. Это будет фундаментальный передел всего, что происходит у нас в судебной системе", - сказал тогда Саакашвили.
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інакше ніяк - і це , із повною Конфіскаціею, до 3-го коліна ...- ато у них надто вундЄр жінки та діти...
А у нас основа недообщества - это желудко-болото плюс зомбо олигархат ТВ, и незабываем, о реальном расколе по осям симпаний :запад - кАцапия, плюс РЕЛИГИЯ.....
Так что фуй его знает что и как у нас случится на 10 лет вперед....- и самое -отстаем ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ....., плюс опять же- нет РЕСУРСА...
При таких всех слагаемых слабо верится что мы "выстрелим" в ближайшее...
Правильно Саака сказал - их невозможно реформировать, их можно только заново создать, причем - чтобы ни один член семей экс-судей не имел шансов стать судьей.
Саака в Грузии создал свой каганат из своих приближенных судей, которые ему подчинялись и просто имел возможность давить кого угодно, кто встал на его пути
Поэтому его "реформы были в турборежиме.А законы он имел ввиду.
Поэтому сейчас и не может вернуться в Грузию. Много там людей, которым он искалечил жизнь, а кто-то и вообще лишися жизни
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - https://ava.md/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fpolitics%2Fbedzina-ivanishvili-finansiroval-saakashvili.htm заявила Какабадзе .- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал. Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
Мне за державу обидно
Опять еще одно неадекватное чудо - психопат мини- сталин на нашу голову. Наломает дров
Ну зачем это нам? Чтоб потом удивляться, что это делалось поприколу?
Можно, конечно закрыть глаза и делать вид, что вы ничего не видите, не слышите и не знаете о нем.
Пусть Саака едет к себе на родину и там проводит реформы. Мы уж как-нибудь бы обошлись без залетных гастролеров
А юристов хватает и многие из них на много профессиональнее наших судей, умеющих только хапать.
Значит Саакашвили все правильно сказал.
Украине евромахновская судебная система не нужна, это чистое зло.
"Из путевых заметок по Грузии"
Нахер тогда нужна ваша законность если она допускает даже теоретическую возможность несправедливости. Это все равно что осудить не виновного.
3 июля 2019
Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.
Кстати жена у него еврейка
Опубликовано: Суббота, 13 апреля 2019 09:54
Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили признал, что за спиной кандидата в президенты Владимира Зеленского, которого он поддерживает, стоит олигарх Игорь Коломойский.
Об этом он https://www.facebook.com/watch/?v=1547900232009114 рассказал в ходе пресс-конференции в Польше.
На вопрос журналистки, с каких пор Саакашвили поддерживает кандидаата от олигарха Коломойского, хотя недавно сам с ним (Коломойским, - ред.) боролся, политик ответил:
"Да, да. Это так, я объясню почему".
ст. 182 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом);
ст. 333 и ст. 117 (злоупотребление служебными полномочиями, совершенное путем насилия или с применением оружия);
ч. 2 ст. 332 (злоупотребление служебным положением должностным лицом)".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
Ближайший соратник экс-президента Мерабишвили был задержан 21 мая 2013 года. Он отбывает пятилетнее тюремное наказание по нескольким предъявленным обвинениям - в частности, его признали виновным в фальсификации расследования дела об убийстве, превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции протеста 26 мая 2011 года, а также в подкупе избирателей, присвоении чужого имущества и растрате средств МВД.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
А когда Саакашвили разгонял сепарню в Грузии, то это неправильно, да, дед Трохим?
По мнению таких дедов трохимов Саакашвили должен был спокойно наблюдать, как сепарня плодится и размножается безнаказанно.
Очень жаль, что наши не придушили на корню сепаратизм еще в Северодонецке. Дали бы им хорошие сроки, глядишь, другим неповадно было бы. И войны сейчас бы не было. И Крым не забрала бы параша.
За Саакашвілі стоїть дуже велика мафія
У Грузії розповіли, скільки мільярдів у Саакашвілі, і хто його фінансував
Того, хто передав у прокуратуру матеріали про корупцію Саакашівлі, вбили
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/saakashvili-miluvavsya-kadrami-tortur-nana-kakabadze.htm
В 2016 году экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, которому сегодня Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство, заявил, что олигарх Игорь Коломойский будет сидеть в тюрьме.
Вот когда мы придем к власти, мы этих вкладчиков защитим, этот банк больной будет национализирован, а его владелец сядет в тюрьму.
Когда мы будем у власти. Чтобы никто не сомневался, Коломойский будет сидеть! И ни одна Швейцария его не спасет. При моих связях таких, как он, я достану из Швейцарии и из Малайзии", - заявил он.
https://www.youtube.com/watch?v=bgBMB_e6yxU
Формы и методы, которые он выбирает в политике, нацелены, как правило, на беспорядки и конфликты. У него никогда не было и нет ни правовых, ни моральных рамок во время политической деятельности. Это факт. Я считаю, сделать все, чтобы он предстал перед правосудием - это одно из наших - в этом случае я имею ввиду государства Грузии- моральных обязательств", - заявил депутат Гедеван Попхадзе.
При этом он отметил, что экстрадиция Саакашвили в Грузию зависит не только от грузинской стороны, но и от правительства Украины, которое в свое время допустило ошибку.
"Факт, что политический истеблишмент Украины в свое время совершил ошибку, затащив этого троянского коня к себе", - заявил Попхадзе журналистам.
даремно Міхо стільки піариться,
зеля його звільнить після першого дзвінка від бені
Теперь осталось окончательно помножить себя на ноль в Украине. Одессы оказалось мало
ТСН (программа теленовостей канала "1+1") https://ru.tsn.ua/politika/kolomoyskiy-o-saakashvili-kogda-sobaka-kusaet-nuzhno-nakazyvat-i-sobaku-i-hozyaina-481797.html рассказывала , как отреагировал Коломойский. "Когда собака без намордника кого-то кусает, нужно наказывать и собаку, и, что важно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют. А в нашем случае можно отправить наложенным платежом в Грузию, чтобы она ответила за покусанных там людей, - заявил Коломойский. -
Я считаю, нет смысла спрашивать с грязного сопливого наркомана до тех пор, пока он не пройдет курсы реабилитации от наркозависимости".
Было это в сентябре 2015-го. Но вот прошли три с половиной года, и протеже Коломойского Зеленский уже обещает Саакашвили "самые высокие должности в стране". Тем самым Зеленский фактически "спалил" Саакашвили - оказывается, тот уже не пламенный борец с Коломойским, а его союзник.
https://www.dsnews.ua/politics/posledniy-shans-ze-komandy-pochemu-zelenskiy-spalil-saakashvili-31032019220000
0 Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что если глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили станет премьер-министром, страну ждет катастрофа.
А чем они отличаются? Оба - диктаторы. Просто один - успешный, второй - нет. Мы все видим, что создал Путин - что в России со свободой слова, демократией и т.д. Хотя россиянам это нравится, они за него голосуют... Есть еще пример Лукашенко. То же самое пытался создать Саакашвили в Грузии, немного под другим соусом, но суть та же
https://www.unian.net/politics/1202506-kolomoyskiy-sravnil-saakashvili-s-putinyim.html
Якщо вірити їм, то що цей злодій робить в Україні? Якщо не вірити, то чи вміє він реформувати судову систему, чи просто голосно базікає?
Ему теперь уже и Каломойша ничуть не мешает, которого он обещал посадить. Я абсолютно не против судейских реформ, только "за"
Но Саака абсолютно не тот человек, который должен этим заниматься. Сам в грехах как в репьях.
Сидел бы тихонько и не отсвечивал, пристроив свою широкую дупу при украинских харчах.
Грузин, вне всякого сомнения, сразу же начнет на высокой должности отчаянно пиариться и выстраивать свою политическую карьеру, как всегда на демагогии и махровом популизме, нацеливаясь на место самого Зеленского.
Ведь не секрет, что Михо считает, и вполне справедливо, бывшего шоумента полным дилетантом и политическим недоразумением.
Зеленский понимает издержки своего решения. Понимает, что очень рискует. Но, как раньше и Порошенко, он надеется, что сможет удержать получокнутого грузина в рамках договореностей
Как когда-то Порошенко, так и Зеленский через 5-6 месяцев горько пожалеет, что пригласил Саакашвили.
Как только Зеленский и Ермак осознают, что им не удалось переиграть Саакашвили, они предпримут все усилия, чтобы, как и Порошенко, выкинуть грузина из страны.
И им в этом помогут все олигархи: и Аваков, и Коломойский, и Медведчук, и Фирташ с Левочкиным, и Порошенко, и даже Пинчук. И весь бюрократический аппарат. Интересы быстро совпадут.
История с Саакашвили повторится. Возможно уже как фарс.
Обе стороны еще улыбаются и каждый надеется надуть другого. Но оба проиграют. Судьба Зеленского стать" барыгой-2". Сакакашивли - окончательной стать политическим скитальцем.
https://glavred.info/opinions/zelenskiy-skoro-gorko-pozhaleet-chto-priglasil-saakashvili-saakashvili
- Натия, сейчас в Украине пытается проводить активную политическую деятельность экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. Известно, что в его отношении есть ряд уголовных дел в Грузии, некоторые из которых уже завершены. О чем идет речь: сколько на сегодня уголовных дел, и в чем обвиняют Михеила Николозовича?
- В настоящее время Главная прокуратура Грузии ведет в отношении Михеила Саакашвили четыре уголовных дела, по которым завершено следствие и идет судебное разбирательство. Все эти дела сейчас рассматриваются Тбилисским городским судом.
Первое дело - очень известное в Грузии - "Дело Гиргвилиани". В этом деле Михеил Саакашвили издал акт о помиловании исполнителей, виновных в убийстве Сандро Гиргвилиани. Он, Саакашвили, заранее, еще до осуждения, дал им слово, что он их помилует. Было это где-то за два года до их осуждения и вынесения приговора.
В этом деле Саакашвили превысил свои полномочия. В 2006 году четыре исполнителя были осуждены по этому делу. Это бывшие полицейские. Семья Сандро Гиргвилиани заявляла, что исполнители - очень низкого уровня. И они требовали, чтобы государство привлекло к ответственности заказчиков преступления.
Самое главное в этом деле - мотив, почему Саакашвили дал им обещание о помиловании. Потому что они должны были молчать о том, кто стоял за этим делом, кто был заказчиком, и в чьих интересах было совершено убийство.
Началось все это из-за одного конфликта в ресторане с высшими должностными лицами МВД Грузии, близкими к Саакашвили. Тогда Сандро Гиргвилиани прямо из ресторана увезли на автомобиле, после чего нашли мертвым на кладбище города Тбилиси.
https://www.obozrevatel.com/crime/vo-vremya-saakashvili-byil-gosudarstvennyij-reket-i-zhestkaya-tsenzura-kakabadze.htm
В Украине нет судов, есть аукционы, где все покупается и продается.
Дуже хочеться вірити, що заявами діло не закінчиться.
Основні проблеми судочинства в Україні такі:
1. Залежність суддів від органів влади - дія «телефонного права» (назвемо цю проблему вертикальною);
2. Корупційність служителів Феміди (горизонтальна проблема).
Наявність будь-якої проблеми визначають три параметри:
1) втрати, яких зазнає суспільство;
2) невирішеність проблеми у чинному законодавстві;
3) нерозробленість її рішень у теорії, науковій літературі. Щодо першого параметру проблеми. Наявність проблеми залежності суддів від органів влади та суддівської корупційності спричиняє великі соціальні втрати як усередині країни (глибока криза судової влади, наростання невдоволення, протестного потенціалу у суспільстві, у зв'язку з тотальною корупційністю суду, висока вірогідність масових актів тощо), так і ззовні (втрата міжнародного авторитету України, відмова у прийнятті країни до європейських та світових організацій тощо). Стосовно другого параметру.http://personal.in.ua/article.php?ida=203 Доступ до суду: як подолати «телефонне право» та судову корупцію
Насправді "судова" система - гниючий смердючий труп, що своєю отрутою знищує державу.