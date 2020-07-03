Слова Саакашвили о судебной реформе возмутили Совет судей

Совет судей "глубоко возмущен" заявлениями председателя Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили о "фундаментальном переделе всего, что происходит в судебной системе".

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Совета судей, информирует Цензор.НЕТ.

"Совет судей Украины соглашается с президентом Украины, что в обществе существует запрос на справедливость, хотя справедливость это не всегда законность. Поэтому суть судебной реформы должна заключаться в максимальном сочетании справедливости и законности, ибо чем меньше между ними различие, тем больше граждане чувствуют защиту своих прав со стороны государства через судебную власть", - подчеркивается в заявлении.

В то же время заявления Саакашвили о "фундаментальном переделе всего, что происходит в судебной системе" вызывает у Совета опасения своей радикальностью.

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"Делая такие заявления, господин Саакашвили должен знать, что сейчас в судебной системе, именно из-за подобных заявлений и неурегулированных процедур по назначению судей, образовался катастрофический кадровый голод", - сказано в заявлении.

Также Совет напомнил о высказывании Саакашвили в эфире одного из телеканалов о том, что судебная ветвь власти "глубоко больна" и является главным виновником отсутствия инвестиций в Украину. В заявлении отмечается, что в соответствии с указом президента Украины "Вопросы Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ" исполнительный комитет реформ – вспомогательный орган, задачами которого является подготовка предложений по планированию реформ, их согласованному внедрению и мониторингу.

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"Полномочия главы комитета определены соответствующим указом, и к ним не относится совершение действий, направленных на подрыв конституционных основ разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, пренебрежение принципами независимости судов и судей. Надеемся, что соответствующие голословные заявления не являются проявлением непонимания насущных проблем судебной ветви власти и не является проявлением некомпетентности", - подчеркивают в Совете.

30 июня Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил в июле обсудить на заседании Национального совета реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы. Он подчеркнул, что власти намерены ввести концепцию, полностью отличную от нынешнего состояния судебной реформы.

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"Это буду не полумеры, не полузаконы, не какие-то внутренние перестановки с одного места на другое. Это будет фундаментальный передел всего, что происходит у нас в судебной системе", - сказал тогда Саакашвили.