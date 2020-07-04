"Гетьман Сагайдачний" відзначає 27-му річницю підняття прапора ВМС України. ФОТО

27 років тому 4 липня в Керчі на фрегаті "Гетьман Сагайдачний" був урочисто піднято військово-морський прапор України.

Про це повідомляє пресслужба ВМС України, інформує Цензор.НЕТ.

У Військово-морських силах нагадали, що 17 липня 1993 року, коли "Гетьман Сагайдачний" прибув на Севастопольський зовнішній рейд, командувач Чорноморського флоту (який, як тоді вважалося, зперебував під загальним командуванням України і Росії) адмірал Балтін заборонив українському кораблю вхід в базу . П'ять діб корабель дрейфував на рейді і лише загроза увійти силою і втручання уряду України відкрили йому курс на вхід.

Повідомляється, що корабель в гавань впустили, проте визначили йому необладнану стоянку і позбавили берегового постачання електроенергії і води, створюючи передумови для витрати моторесурсу.

"Командувач ВМС України віце-адмірал Б.Кожин наказав перешвартувати корабель на обладнаний 13-й причал, поряд з кораблями "спільного" Чорноморського флоту, але коли "Гетьман Сагайдачний" підійшов до нового місця стоянки, російські моряки спочатку відмовилися приймати його швартові, а потім члени екіпажу сторожового корабля "Сдєржанний" порубали сокирою заведені українськими моряками швартові. Попри це, завдяки високій майстерності і рішучим діям українських моряків, корабель було успішно ошвартовано, але факту такого порушення морських традицій і нехтування принципами флотського братерства не знає світова історія, навіть за часів війн і піратства", - повідомили в ВМС України.

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"Гетьман Сагайдачний" був побудований в 1993 році на заводі "Залив" в Криму. Фрегат брав участь у численних операціях, багатонаціональних військово-морських навчаннях, далеких походах. В активі корабля - виконання завдань антитерористичних та антипіратських операцій "Активні зусилля", "Океанський щит", "Аталанта", міжнародних навчань серії "Кооператив партнер", "Сі Бриз", відвідування з візитами портів Болгарії, Великої Британії, Італії, держави Ізраїль, ОАЕ, США, Туреччини, Португалії, Франції та інших країн.



Після окупації Криму в 2014 році Росією штаб ВМС України розташований в Одесі. Військові кораблі також базуються в Миколаєві, Очакові.









