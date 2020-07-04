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"Гетьман Сагайдачний" відзначає 27-му річницю підняття прапора ВМС України. ФОТО

27 років тому 4 липня в Керчі на фрегаті "Гетьман Сагайдачний" був урочисто піднято військово-морський прапор України.

Про це повідомляє пресслужба ВМС України, інформує Цензор.НЕТ.

У Військово-морських силах нагадали, що 17 липня 1993 року, коли "Гетьман Сагайдачний" прибув на Севастопольський зовнішній рейд, командувач Чорноморського флоту (який, як тоді вважалося, зперебував під загальним командуванням України і Росії) адмірал Балтін заборонив українському кораблю вхід в базу . П'ять діб корабель дрейфував на рейді і лише загроза увійти силою і втручання уряду України відкрили йому курс на вхід.

Повідомляється, що корабель в гавань впустили, проте визначили йому необладнану стоянку і позбавили берегового постачання електроенергії і води, створюючи передумови для витрати моторесурсу.

"Командувач ВМС України віце-адмірал Б.Кожин наказав перешвартувати корабель на обладнаний 13-й причал, поряд з кораблями "спільного" Чорноморського флоту, але коли "Гетьман Сагайдачний" підійшов до нового місця стоянки, російські моряки спочатку відмовилися приймати його швартові, а потім члени екіпажу сторожового корабля "Сдєржанний" порубали сокирою заведені українськими моряками швартові. Попри це, завдяки високій майстерності і рішучим діям українських моряків, корабель було успішно ошвартовано, але факту такого порушення морських традицій і нехтування принципами флотського братерства не знає світова історія, навіть за часів війн і піратства", - повідомили в ВМС України.

Також читайте: Таран назвав три складові нарощування бойових можливостей ВМС України

"Гетьман Сагайдачний" був побудований в 1993 році на заводі "Залив" в Криму. Фрегат брав участь у численних операціях, багатонаціональних військово-морських навчаннях, далеких походах. В активі корабля - виконання завдань антитерористичних та антипіратських операцій "Активні зусилля", "Океанський щит", "Аталанта", міжнародних навчань серії "Кооператив партнер", "Сі Бриз", відвідування з візитами портів Болгарії, Великої Британії, Італії, держави Ізраїль, ОАЕ, США, Туреччини, Португалії, Франції та інших країн.

Після окупації Криму в 2014 році Росією штаб ВМС України розташований в Одесі. Військові кораблі також базуються в Миколаєві, Очакові.

Гетьман Сагайдачний відзначає 27-му річницю підняття прапора ВМС України 01
Гетьман Сагайдачний відзначає 27-му річницю підняття прапора ВМС України 02
Гетьман Сагайдачний відзначає 27-му річницю підняття прапора ВМС України 03
Гетьман Сагайдачний відзначає 27-му річницю підняття прапора ВМС України 04
Гетьман Сагайдачний відзначає 27-му річницю підняття прапора ВМС України 05

ВМС (1389) історія (1071) Крим (14175) прапор (485) флот (331)


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Топ коментарі
+14
7 футів під кілем! Ви наша надія на відкрите море!
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04.07.2020 17:05
+13
но когда "Гетьман Сагайдачный" подошел к месту стоянки, российские моряки сначала отказались принимать его, а затем члены экипажа сторожевого корабля "Сдержанный" изрубили топором заведенные украинскими моряками швартовые...факт такого нарушения морских традиций и пренебрежения принципами флотского братства не знает мировая история, даже во времена войн и пиратства", - сообщили в ВМС Украины.

Да, не повезло Украине с соседом, россия это чистое зло.
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04.07.2020 17:07
+13
У тебя в паРаше...большая половина флота раза в два старше чем этот фрегат...а вторая половина ровесники...
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04.07.2020 17:14
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Надеюсь, что уже все системы отремонтировали на этом корабле....
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04.07.2020 16:58 Відповісти
ворогам сиерть
Україні Слава !
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04.07.2020 17:00 Відповісти
Слава Украине!!! Слава Героям!!! А ***** бутылку в дупу!
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04.07.2020 17:43 Відповісти
Уже списывать время пришло - отжил корабль свою жизнь. Так долго военные корабли не служат.
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04.07.2020 17:02 Відповісти
звідки тобі шавка лахтинська це знати...
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04.07.2020 17:09 Відповісти
У тебя в паРаше...большая половина флота раза в два старше чем этот фрегат...а вторая половина ровесники...
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04.07.2020 17:14 Відповісти
Но и новые есть у них. Например, в ЧФ три фрегата моложе 5-ти лет.
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04.07.2020 17:31 Відповісти
Хотя в том же ЧФ есть и действующий корабль, которому 105 лет
"Гетьман Сагайдачний" відзначає 27 річницю підняття прапора ВМС України - Цензор.НЕТ 3293
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04.07.2020 17:34 Відповісти
В процентном отношении от общего числа это ноль целых хрен десятых процента..
И нефиг сравнивать флот типа вЯликой...и типа мАгучай паРаши с флотом Украины...сравни его лучше с флотом США...всплакнешь...гарантирую...
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04.07.2020 17:35 Відповісти
всплакнуть то всплакнет,но Россия не с США воюет а с Украиной и если не дай бог война то одним сагайдачным не разгуляешься
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04.07.2020 17:38 Відповісти
В Черном море вообще сильно не разгуляешься...и потому упор должен быть на береговую ракетную оборону...чем к стати Турчинов и занимался....
Сейчас ...при осле херят все...в том числе и ракетную программу...
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04.07.2020 17:40 Відповісти
Упор должен быть на авиацию с противокорабельными крылатыми ракетами.
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04.07.2020 17:46 Відповісти
ні.. все таки ПЕРСПЕКТИВНІШІ протикорабельні ракети наземного базування Нептун.

аще НЕМАГНІТНІ ДОННІ МІНИ з радіокеруванням...
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04.07.2020 17:55 Відповісти
Наземные установки уязвимы, авиационное размещение эффективней.
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04.07.2020 18:11 Відповісти
не погоджусь..
я мав на увазі Нептуни на автомобільному шассі,не стаціонарні

"Гетьман Сагайдачний" відзначає 27 річницю підняття прапора ВМС України - Цензор.НЕТ 1542
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04.07.2020 18:21 Відповісти
Су-27 с "Нептуном" может прилететь с Закарпатья, сам обнаружить цель, выпустить ракету и улететь. У автомобильного комплекса больше шансов стать мишенью.
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04.07.2020 18:29 Відповісти
скока там бьет корабельная С-300? скока бьет гарпун? скока времени Су будет в секторе обстрела?
а колесную - спрятал на берегу, пусть усерутся но не вычислят.
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04.07.2020 18:59 Відповісти
При подготовке вторжения вычислят, не все конечно, но большую часть.
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04.07.2020 19:46 Відповісти
вычислят, а они переедут за полчаса на 30км. "в более другое место". а Су как летит, так и сечется радарами, ну и аэродром то никуда не перебазируешь, не?
но лучше такую ракету(но покрепче) - в гражданский трейлер прятать, типо как были сс-22, или как там "молодец" вроде, но на поездах
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04.07.2020 20:24 Відповісти
За полчаса до чего?
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04.07.2020 20:26 Відповісти
За полчаса до часа. К примеру шоб проехать 30 км., надо полчаса, то есть, ты едешь не целый час, а всего полчаса, то есть до часа еще полчаса, а до суток 23.5 часа. а до миллиона лет - миллион лет, минус полчаса.

или я должен тут писать сугубо литературным языком, типо "на протяжении пол-часа"?
граммар наци дэтэктэд!
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04.07.2020 20:50 Відповісти
Да это я тупанул. Подумал за полчаса до вторжения
Ладно, пусть будут и на автошасси, но настаиваю чтоб и на самолёты повесить!
"Гетьман Сагайдачний" відзначає 27 річницю підняття прапора ВМС України - Цензор.НЕТ 8124
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04.07.2020 20:56 Відповісти
не, ну тут не суть важно за сколько времени перед вторжением они поменяют дислокацию, главное просто успеть. а Су-шку тупо с кораблей грохнут. Ну, конечно если А-50(вроде) будет в воздухе(такой как в Сирии ДРЛО, шо кацапы его сами сбили и долго визжали на нетанияховцев и ривлиновцев)))
хотя Су-шка если напр. из-за леса из-за гор ВНЕЗАПНО вылетае, отстреливается и машет хвостом, то наверное оно эффективней чем на авто, где могут даже диверсанты напр. опоить солдат и украсть ключи)
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04.07.2020 21:29 Відповісти
Бачив я в якому стані передавали кораблі.... М'яко кажучи - той плюс що знаходились на плаву... І всі роки довоєнні проходили під гаслом- " ми мирні! І сусіди файні".
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05.07.2020 00:30 Відповісти
но ни..уа большей тонажности они произвести уже не могут...
(ледоколи не военние корабли)..
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04.07.2020 17:40 Відповісти
Если могут ледоколы, смогут и крупный военный корабль, но пока даже не планируют. Причин две - нет денег, нет острой необходимости.
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04.07.2020 17:48 Відповісти
КУЗЯ УСЬО.
а заменой шо то и не пахнет..

3(!!!) ракетних есминца типа американских "Арли бьорк" -чьото маловато будет против американских флотов...))

Итак, в то время как в оккупированном Крыму https://sprotyv.info/analitica/rossijskie-udk-ocherednye-pafosnye-dolgostroi Путину показывают макет авианосца , проект которого берет своё начало ещё в 80-х пошлого века, а так же рассказывают о планах закладки сразу двух УДК, а массам скармливают историю о не имеющем аналогов в мире эсминце проекта 23560 "Лидер" (который тоже существует только в виде макета), в США заложили 72-й «Арли Бёрк» (Arleigh Burke).
Итак, на верфи Bath Iron Works компании General Dynamics, что в городе Бат (штат Мэн) был заложен 72-й ракетный эсминец класса «Арли Бёрк», получивший название «Джон Бейзилон».https://sprotyv.info/analitica/dlya-vms-ssha-zalozhili-72-j-raketnyj-esminec-klassa-arli-bjork
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04.07.2020 18:01 Відповісти
Две причины я назвал. Тут больше рулит вторая. Противостоять Штатам русня не сможет, поэтому и не тратит деньги на бессмысленное занятие. Это правильно, нам тоже стоит придерживаться вменяемых расходов на оборону.
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04.07.2020 18:13 Відповісти
Кстати подлодки они всё же делают, а надводное водоизмещение "Борея" на минуточку 15 тыс. тонн - сравнимо с крейсером.
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04.07.2020 17:51 Відповісти
для Борея ,кажись,ракет так и нет...
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04.07.2020 17:56 Відповісти
Ну торпедами пулять будет
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04.07.2020 18:09 Відповісти
по чем ?
и кто им даст ? )))
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04.07.2020 18:23 Відповісти
надводное водоизмёщение это как ехать на коне и мешок с коня снять и положить се на плечо шоп коню легче было?)
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04.07.2020 19:04 Відповісти
Надводное - это собственно вес корабля. Подводное у "Борея" - 24 тыс.т., это когда он набирает воду в балластные цистерны и погружается. Можете зафиксировать себе эту цифру (не знаю зачем, но мне не жалко)
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04.07.2020 19:13 Відповісти
та понятно шо набирает, но как-то это звучит не оч. - вес самой лодки то не меняется. разве не легче грить - водотоннажность 15к., балластные цистерны - 100м.3(например ибо там больше)
а то надводное, подводное - а может надо резко погрузиться - заполняешь все цистерны, или на перископной глубине - заполняешь их напр. 50% - вроде подводное положение, но не максимальное
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04.07.2020 20:28 Відповісти
Да, но такая уж у подводников терминология...
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04.07.2020 20:31 Відповісти
И бутылки чеченские есть
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04.07.2020 17:44 Відповісти
не пи..ди..

СССР,РАША.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_1135 Сторожевые корабли проекта 1135 «Буревестник»

"Гетьман Сагайдачний" відзначає 27 річницю підняття прапора ВМС України - Цензор.НЕТ 9488

«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C) Ладный »

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 ССЗ «Залив» (Керчь)
в строю. Проект https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_1135#%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 1135 .
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04.07.2020 17:39 Відповісти
Для коммерческих судов срок экономической жизни составляет 25 лет. После этого срока их сдают в лом, или продают таким дебилам как ты в странах третьего мира - ушлепки здесь эксплуатируют суда 60-х годов постройки - что есть неправильно и неэкономично. Ты ещё вспомни авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов тоже спущенный на воду в конце 80-х и на котором я работал и провожал его в Севастополе, когда его твои братья славяне из Руссии увели из Украины. Теперь он постоянно стоит в доке в Мурманске - там такие же как ты дебилы считают что его можно эксплуатировать. Идиоты не переведутся никогда.
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04.07.2020 20:14 Відповісти
7 футів під кілем! Ви наша надія на відкрите море!
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04.07.2020 17:05 Відповісти
но когда "Гетьман Сагайдачный" подошел к месту стоянки, российские моряки сначала отказались принимать его, а затем члены экипажа сторожевого корабля "Сдержанный" изрубили топором заведенные украинскими моряками швартовые...факт такого нарушения морских традиций и пренебрежения принципами флотского братства не знает мировая история, даже во времена войн и пиратства", - сообщили в ВМС Украины.

Да, не повезло Украине с соседом, россия это чистое зло.
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04.07.2020 17:07 Відповісти
были кацапы-гавно, гавном и остались...Сам служил с ними в то время-персонально убедился.
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04.07.2020 17:28 Відповісти
Україна в емісійних 90х збудувала 1 фрегат + 3 корвети. Пакистанський контракт на 320 танків виконала за 2 роки. Після реформ. 10 років не здатні добудувати один нещасний корвет. Тайландський контракт на 49 машин виконували 8 років. Далі з діючою монетрарною політикою буде ще гірше.
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04.07.2020 17:15 Відповісти
НБУ Смолія-Гонтарєвої -рожкової працював НЕ НА ЕКОНОМІКУ..

Це вчора на "свободі слова" підтвердили Тимошенко,Палиця і навіть Яценюк..
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04.07.2020 18:09 Відповісти
ще десь був підводний човен
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04.07.2020 17:17 Відповісти
У хуфла в очке
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04.07.2020 17:45 Відповісти
всілякі там "бронєтьомкіни" та "очакови" розпіарені так, шо мама нє горюй
а наші герої майже в безвісності
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04.07.2020 17:22 Відповісти
Особливо крейсер "Аврора". Один холостий постріл - 73 роки розрухи, та вже після цього 29-й рік відбудовуємось.
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04.07.2020 17:33 Відповісти
27-ая годовщина?то в офисе 27 айсов сегодня выкурят?
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04.07.2020 17:26 Відповісти
Без ********* ракетного озброєння він не дуже схожий на фрегат,на жаль.Але маємо те,що маємо, як казав колись один великий знаток морської справи,який благополучно розпродав весь наш торговий та риболовний флот.
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04.07.2020 17:27 Відповісти
це сторожовик..

Фрегати проекту 1135 (1135М, 11352,11353) «Буревісник» - по кодифікації НАТО - Krivak I, II, III - серія радянських сторожових кораблів (СКР) ближньої і дальньої морської зони

Відносяться до кораблів 2-го рангу.
З 1970 року до розпаду СРСР перебували на озброєнні ВМФ СРСР.

Кораблі проекту 11351 «Нерей»

«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C) Дзержинский » в строю з https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 29.12 .https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1984
«Орёл» в строю з https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 01.11 .https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1986

«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82) Гетман Сагайдачный » в строю з 1993.
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04.07.2020 17:53 Відповісти
можна би було зараз на Сагайдачний поставити новостворені "Нептуни",але це понти..
змісту ніякого..
краще зайвий десяток "нептунів" наземного базування біля Маріуполя...
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04.07.2020 18:15 Відповісти
Та боюсь,що "Нептуни" поставити на нього буде дуже проблематично.
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04.07.2020 20:15 Відповісти
Ну куда ж нам до «Отміралла Кузнітцова».
Ото Царь Мішень.
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04.07.2020 17:40 Відповісти
Та понятно.
Зза диму й не показався.
Його в диму навіть свої два пілоти палубної авіації не розгледіли.
Так і пірнули з переляку .
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04.07.2020 17:47 Відповісти
Чаше говно кузя, от это мишень, правда сам загорается
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04.07.2020 17:46 Відповісти
"Гетьман Сагайдачний" відзначає 27 річницю підняття прапора ВМС України - Цензор.НЕТ 4238
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04.07.2020 17:44 Відповісти
https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/29384.phtml про ВІЙСЬКОВИЙ Український Фло т"Гетьман Сагайдачний" відзначає 27 річницю підняття прапора ВМС України - Цензор.НЕТ 6490 у калюжі Чорного моря..
"Гетьман Сагайдачний" відзначає 27 річницю підняття прапора ВМС України - Цензор.НЕТ 6453

..Ніч була місячна,і Сайго з товаришами при тьмяному світлі грали на лютні і писали прощальні вірші
Бій почався о четвертій ранку 24 вересня 1877 року .Останній бій героїчних самураїв проти нікчемних гармат і рушниць."Гетьман Сагайдачний" відзначає 27 річницю підняття прапора ВМС України - Цензор.НЕТ 4494
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04.07.2020 17:46 Відповісти
Сагайдачный вообщето изначально планировался как пограничный сторожевик,и строили в Керчи)
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04.07.2020 17:46 Відповісти
А теперь ***** вонючие, от одного названия серет
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04.07.2020 17:48 Відповісти
Это ты мне?))
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04.07.2020 17:49 Відповісти
***** в світі лише одне- президент ворожої країни.
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04.07.2020 19:35 Відповісти
И при нынешних технологий и ракетостроении флот в черном море серавно что в луже!
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04.07.2020 17:48 Відповісти
абсолютно погоджусь - всі кораблі -"повільні цілі"..

навіть авіаносці -засоби доставки літаків...Мають зміст з хорошим прикритттям -а для цього є ракетні есмінці..
Ні того ні того Україна не має..
Раша не має аваносців..за винятком "нєпотопляємого авіаносца Крим"..
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04.07.2020 18:04 Відповісти
для рашки в Чорном море темболее что в луже! блок НАТО по кругу) И Турки еще проливы перекроют вслучай чего
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04.07.2020 18:09 Відповісти
Нам не выгодно содержать флот! Уж слишком накладно!Даже при совке основной черноморский флот базировался в Севастополе,бухты базы и тд)Нам пограничных сторожевиков с хорошей радиолакационной системой и спутниковой хватит за гланды,а все остальное беспилотники и ракеты
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04.07.2020 18:14 Відповісти
Що б на місці ВР я залишив у складі ВМС .Суто з погляду загальновійськової ефективності у складі ЗС України.

1 Адмірал.(зараз 17-ть)
Підрозділи з невеликими швидкісними катерами ,озброєними торпедами...навіть "безпілотники". Суто як засоби доставки...
Морська авіація(базована на березі)
мінні тральщики і установлювачі мін..
водолазно -диверсійні підрозділи.
транспортно -десантні кораблі.
Ну,і звичайно ,наземна інфраструктура,включно берегові ракетно-артилерійські війська

1 корабель "Гетьман Сагайдачний" і кілька підрозділів "морської піхоти"-"Для понтів" і навчань.
Забув. Обов"язково залишити оркестри ВМФ -ЦЕ просто красиво ! І не так дорого.
Бюджет ВМС -лише скорочувати .Вивільнені кошти і Засоби -СУХОПУТНИМ ВіЙСЬКАМ і на розвиток ПВО.

Моральна застарілість ВМС доведена багато разів..Повільні цілі(на які пішло багато коштів і зусиль )які майже неможливо захистити

https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/29384.phtml "Гетьман Сагайдачний" відзначає 27 річницю підняття прапора ВМС України - Цензор.НЕТ 5893
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04.07.2020 18:18 Відповісти
https://censor.net/user/140746 , ХУДОБО ТИ БРЕХЛИВА !
ЯКІ 17 Адміралів?

ОЦЕ ПО ТВОЄМУ 17 ?!!!!!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Єжель Михайло Броніславович (2000)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D1%85_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тенюх Ігор Йосипович (2008)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Максимов Віктор Володимирович (2010)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кабаненко Ігор Васильович (2012)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D1%8C%D1%97%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ільїн Юрій Іванович (2013)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%94%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Алферьєв Ігор Вікторович (2013)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Воронченко Ігор Олександрович (2018)
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04.07.2020 21:33 Відповісти
Ну скажем с подлодками вы ракетами не очень поборитесь, а движение транспортов они могут наглухо застопорить.. Чем бороться? Корабли боятся ПКР, самолёты - ЗРК. Тогда уже надо подлодки строить.
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04.07.2020 20:16 Відповісти
Как козломордые хотели его забрать в 14 , надеюсь фильм увижу . Дякую хлопцi
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04.07.2020 17:52 Відповісти
Завжди можна купити подібного класу кораблі у німців..
Були би гроші...
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04.07.2020 18:05 Відповісти
А если по теме , мало габаритные ракетные катера . За этим будущее но , не долгое , бо Параши не станет и воевать не будет с кем .
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04.07.2020 17:56 Відповісти
будуть місцеві рашен князьки з своїми флотами..
тому якийсь флот Україна мати повинна... нехай символічний..
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04.07.2020 18:07 Відповісти
Так , мае бути . Я не когда не забуду тех пацанов которые пели гимн Украины в Крыму , когда высшее рцководство Украины обосралось и обосцалось .
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04.07.2020 18:19 Відповісти
А чого фотки чорно-білі наче це 1893 рік, а не кінець 20 сторічча?
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04.07.2020 18:22 Відповісти
Це настояще лице "братнього "народа. Були варварами,стали фашистами.
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04.07.2020 19:37 Відповісти
С 22 июня 1941 года по 1945 год дохлый СССР имел флот на всех морях и океанах.Ни одной подлодки Гитлера не было потоплено за 4 года войны.У Гитлера подлодок было больше чем танков.Вопрос.С кем воевали подлодки Гитьлера?
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04.07.2020 20:00 Відповісти
Бачте,як нам сруть під кіль всіляке лайно. І це є теж правда,що наші всі до-Порошенковські прюзіки і нинішній....теж саме робили і продовжують робити з флотом-його не розвивати,а ...топити. Не має вв Україні зараз Дійсного Державного Керманича!
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05.07.2020 22:44 Відповісти
 
 