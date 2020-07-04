"Гетьман Сагайдачний" отмечает 27 годовщину поднятия флага ВМС Украины. ФОТО
27 лет назад 4 июля в Керчи на фрегате "Гетьман Сагайдачний" был торжественно поднят военно-морской флаг Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины, информирует Цензор.НЕТ.
В Военно-морских силах напомнили, что 17 июля 1993 года, когда "Гетьман Сагайдачний" прибыл на Севастопольский внешний рейд, командующий Черноморского флота (который, как тогда считалось, находился под общим командованием Украины и России) адмирал Балтин запретил украинскому кораблю вход в базу. Пять суток корабль дрейфовал на рейде и лишь угроза войти силой и вмешательство правительства Украины открыли ему курс на вход.
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Сообщается, что корабль в гавань пустили, однако определили ему необорудованную стоянку и лишили береговой поставки электроэнергии и воды, создавая предпосылки для расхода моторесурса.
"Командующий ВМС Украины вице-адмирал Кожин приказал перешвартовать корабль на оборудованный 13-й причал, рядом с кораблями "общего" Черноморского флота, но когда "Гетьман Сагайдачний" подошел к месту стоянки, российские моряки сначала отказались принимать его, а затем члены экипажа сторожевого корабля "Сдержанный" изрубили топором заведенные украинскими моряками швартовые. Несмотря на это, благодаря высокому мастерству и решительным действиям украинских моряков, корабль был успешно ошвартован, но факт такого нарушения морских традиций и пренебрежения принципами флотского братства не знает мировая история, даже во времена войн и пиратства", - сообщили в ВМС Украины.
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"Гетьман Сагайдачний" был построен в 1993 году на заводе "Залив" в Крыму. Фрегат участвовал в многочисленных операциях, многонациональных военно-морских учениях, дальних походах. В активе корабля - выполнение задач антитеррористических и антипиратских операций "Активные усилия", "Океанский щит", "Аталанта", международных учений серии "Кооператив партнер", "Си Бриз", посещение с визитами портов Болгарии, Великобритании, Италии, государства Израиль, ОАЭ, США, Турции, Португалии, Франции и других стран.
После оккупации Крыма в 2014 году Россией штаб ВМС Украины находится в Одессе. Военные корабли также базируются в Николаеве, Очакове.
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Україні Слава !
И нефиг сравнивать флот типа вЯликой...и типа мАгучай паРаши с флотом Украины...сравни его лучше с флотом США...всплакнешь...гарантирую...
Сейчас ...при осле херят все...в том числе и ракетную программу...
аще НЕМАГНІТНІ ДОННІ МІНИ з радіокеруванням...
я мав на увазі Нептуни на автомобільному шассі,не стаціонарні
а колесную - спрятал на берегу, пусть усерутся но не вычислят.
но лучше такую ракету(но покрепче) - в гражданский трейлер прятать, типо как были сс-22, или как там "молодец" вроде, но на поездах
или я должен тут писать сугубо литературным языком, типо "на протяжении пол-часа"?
граммар наци дэтэктэд!
Ладно, пусть будут и на автошасси, но настаиваю чтоб и на самолёты повесить!
хотя Су-шка если напр. из-за леса из-за гор ВНЕЗАПНО вылетае, отстреливается и машет хвостом, то наверное оно эффективней чем на авто, где могут даже диверсанты напр. опоить солдат и украсть ключи)
(ледоколи не военние корабли)..
а заменой шо то и не пахнет..
3(!!!) ракетних есминца типа американских "Арли бьорк" -чьото маловато будет против американских флотов...))
Итак, в то время как в оккупированном Крыму https://sprotyv.info/analitica/rossijskie-udk-ocherednye-pafosnye-dolgostroi Путину показывают макет авианосца , проект которого берет своё начало ещё в 80-х пошлого века, а так же рассказывают о планах закладки сразу двух УДК, а массам скармливают историю о не имеющем аналогов в мире эсминце проекта 23560 "Лидер" (который тоже существует только в виде макета), в США заложили 72-й «Арли Бёрк» (Arleigh Burke).
Итак, на верфи Bath Iron Works компании General Dynamics, что в городе Бат (штат Мэн) был заложен 72-й ракетный эсминец класса «Арли Бёрк», получивший название «Джон Бейзилон».https://sprotyv.info/analitica/dlya-vms-ssha-zalozhili-72-j-raketnyj-esminec-klassa-arli-bjork
и кто им даст ? )))
а то надводное, подводное - а может надо резко погрузиться - заполняешь все цистерны, или на перископной глубине - заполняешь их напр. 50% - вроде подводное положение, но не максимальное
СССР,РАША.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_1135 Сторожевые корабли проекта 1135 «Буревестник»
«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C) Ладный »
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 ССЗ «Залив» (Керчь)
в строю. Проект https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_1135#%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 1135 .
Да, не повезло Украине с соседом, россия это чистое зло.
Це вчора на "свободі слова" підтвердили Тимошенко,Палиця і навіть Яценюк..
а наші герої майже в безвісності
Фрегати проекту 1135 (1135М, 11352,11353) «Буревісник» - по кодифікації НАТО - Krivak I, II, III - серія радянських сторожових кораблів (СКР) ближньої і дальньої морської зони
Відносяться до кораблів 2-го рангу.
З 1970 року до розпаду СРСР перебували на озброєнні ВМФ СРСР.
Кораблі проекту 11351 «Нерей»
«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C) Дзержинский » в строю з https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 29.12 .https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1984
«Орёл» в строю з https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 01.11 .https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1986
«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82) Гетман Сагайдачный » в строю з 1993.
змісту ніякого..
краще зайвий десяток "нептунів" наземного базування біля Маріуполя...
Ото Царь Мішень.
Зза диму й не показався.
Його в диму навіть свої два пілоти палубної авіації не розгледіли.
Так і пірнули з переляку .
..Ніч була місячна,і Сайго з товаришами при тьмяному світлі грали на лютні і писали прощальні вірші
Бій почався о четвертій ранку 24 вересня 1877 року .Останній бій героїчних самураїв проти нікчемних гармат і рушниць.
навіть авіаносці -засоби доставки літаків...Мають зміст з хорошим прикритттям -а для цього є ракетні есмінці..
Ні того ні того Україна не має..
Раша не має аваносців..за винятком "нєпотопляємого авіаносца Крим"..
1 Адмірал.(зараз 17-ть)
Підрозділи з невеликими швидкісними катерами ,озброєними торпедами...навіть "безпілотники". Суто як засоби доставки...
Морська авіація(базована на березі)
мінні тральщики і установлювачі мін..
водолазно -диверсійні підрозділи.
транспортно -десантні кораблі.
Ну,і звичайно ,наземна інфраструктура,включно берегові ракетно-артилерійські війська
1 корабель "Гетьман Сагайдачний" і кілька підрозділів "морської піхоти"-"Для понтів" і навчань.
Забув. Обов"язково залишити оркестри ВМФ -ЦЕ просто красиво ! І не так дорого.
Бюджет ВМС -лише скорочувати .Вивільнені кошти і Засоби -СУХОПУТНИМ ВіЙСЬКАМ і на розвиток ПВО.
Моральна застарілість ВМС доведена багато разів..Повільні цілі(на які пішло багато коштів і зусиль )які майже неможливо захистити
https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/29384.phtml
ЯКІ 17 Адміралів?
ОЦЕ ПО ТВОЄМУ 17 ?!!!!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Єжель Михайло Броніславович (2000)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D1%85_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тенюх Ігор Йосипович (2008)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Максимов Віктор Володимирович (2010)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кабаненко Ігор Васильович (2012)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D1%8C%D1%97%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ільїн Юрій Іванович (2013)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%94%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Алферьєв Ігор Вікторович (2013)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Воронченко Ігор Олександрович (2018)
Були би гроші...
тому якийсь флот Україна мати повинна... нехай символічний..