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"Гетьман Сагайдачний" отмечает 27 годовщину поднятия флага ВМС Украины. ФОТО

27 лет назад 4 июля в Керчи на фрегате "Гетьман Сагайдачний" был торжественно поднят военно-морской флаг Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В Военно-морских силах напомнили, что 17 июля 1993 года, когда "Гетьман Сагайдачний" прибыл на Севастопольский внешний рейд, командующий Черноморского флота (который, как тогда считалось, находился под общим командованием Украины и России) адмирал Балтин запретил украинскому кораблю вход в базу. Пять суток корабль дрейфовал на рейде и лишь угроза войти силой и вмешательство правительства Украины открыли ему курс на вход.

Читайте на Цензор.НЕТ: Будем закупать для ВМС готовые корабли и ремонтировать имеющийся флот, строительство корветов откладывается, - "слуга народа" Арахамия

Сообщается, что корабль в гавань пустили, однако определили ему необорудованную стоянку и лишили береговой поставки электроэнергии и воды, создавая предпосылки для расхода моторесурса.

"Командующий ВМС Украины вице-адмирал Кожин приказал перешвартовать корабль на оборудованный 13-й причал, рядом с кораблями "общего" Черноморского флота, но когда "Гетьман Сагайдачний" подошел к месту стоянки, российские моряки сначала отказались принимать его, а затем члены экипажа сторожевого корабля "Сдержанный" изрубили топором заведенные украинскими моряками швартовые. Несмотря на это, благодаря высокому мастерству и решительным действиям украинских моряков, корабль был успешно ошвартован, но факт такого нарушения морских традиций и пренебрежения принципами флотского братства не знает мировая история, даже во времена войн и пиратства", - сообщили в ВМС Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Поиск и атака субмарины, доставка десанта морской пехоты, - на Николаевщине прошли учения авиации ВМС Украины. ФОТОрепортаж

"Гетьман Сагайдачний" был построен в 1993 году на заводе "Залив" в Крыму. Фрегат участвовал в многочисленных операциях, многонациональных военно-морских учениях, дальних походах. В активе корабля - выполнение задач антитеррористических и антипиратских операций "Активные усилия", "Океанский щит", "Аталанта", международных учений серии "Кооператив партнер", "Си Бриз", посещение с визитами портов Болгарии, Великобритании, Италии, государства Израиль, ОАЭ, США, Турции, Португалии, Франции и других стран.

После оккупации Крыма в 2014 году Россией штаб ВМС Украины находится в Одессе. Военные корабли также базируются в Николаеве, Очакове.

Читайте также: На буксире "Яны Капу" подняли крымскотатарский флаг. ФОТОрепортаж

Гетьман Сагайдачний отмечает 27 годовщину поднятия флага ВМС Украины 01
Гетьман Сагайдачний отмечает 27 годовщину поднятия флага ВМС Украины 02
Гетьман Сагайдачний отмечает 27 годовщину поднятия флага ВМС Украины 03
Гетьман Сагайдачний отмечает 27 годовщину поднятия флага ВМС Украины 04
Гетьман Сагайдачний отмечает 27 годовщину поднятия флага ВМС Украины 05

Автор: 

ВМС (1472) история (2017) Крым (26411) флаг (937) флот (810)


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Топ комментарии
+14
7 футів під кілем! Ви наша надія на відкрите море!
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04.07.2020 17:05
+13
но когда "Гетьман Сагайдачный" подошел к месту стоянки, российские моряки сначала отказались принимать его, а затем члены экипажа сторожевого корабля "Сдержанный" изрубили топором заведенные украинскими моряками швартовые...факт такого нарушения морских традиций и пренебрежения принципами флотского братства не знает мировая история, даже во времена войн и пиратства", - сообщили в ВМС Украины.

Да, не повезло Украине с соседом, россия это чистое зло.
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04.07.2020 17:07
+13
У тебя в паРаше...большая половина флота раза в два старше чем этот фрегат...а вторая половина ровесники...
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04.07.2020 17:14
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Правила форума Совет форумчан
Надеюсь, что уже все системы отремонтировали на этом корабле....
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04.07.2020 16:58 Ответить
ворогам сиерть
Україні Слава !
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04.07.2020 17:00 Ответить
Слава Украине!!! Слава Героям!!! А ***** бутылку в дупу!
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04.07.2020 17:43 Ответить
Уже списывать время пришло - отжил корабль свою жизнь. Так долго военные корабли не служат.
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04.07.2020 17:02 Ответить
звідки тобі шавка лахтинська це знати...
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04.07.2020 17:09 Ответить
У тебя в паРаше...большая половина флота раза в два старше чем этот фрегат...а вторая половина ровесники...
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04.07.2020 17:14 Ответить
Но и новые есть у них. Например, в ЧФ три фрегата моложе 5-ти лет.
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04.07.2020 17:31 Ответить
Хотя в том же ЧФ есть и действующий корабль, которому 105 лет
"Гетьман Сагайдачний" відзначає 27 річницю підняття прапора ВМС України - Цензор.НЕТ 3293
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04.07.2020 17:34 Ответить
В процентном отношении от общего числа это ноль целых хрен десятых процента..
И нефиг сравнивать флот типа вЯликой...и типа мАгучай паРаши с флотом Украины...сравни его лучше с флотом США...всплакнешь...гарантирую...
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04.07.2020 17:35 Ответить
всплакнуть то всплакнет,но Россия не с США воюет а с Украиной и если не дай бог война то одним сагайдачным не разгуляешься
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04.07.2020 17:38 Ответить
В Черном море вообще сильно не разгуляешься...и потому упор должен быть на береговую ракетную оборону...чем к стати Турчинов и занимался....
Сейчас ...при осле херят все...в том числе и ракетную программу...
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04.07.2020 17:40 Ответить
Упор должен быть на авиацию с противокорабельными крылатыми ракетами.
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04.07.2020 17:46 Ответить
ні.. все таки ПЕРСПЕКТИВНІШІ протикорабельні ракети наземного базування Нептун.

аще НЕМАГНІТНІ ДОННІ МІНИ з радіокеруванням...
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04.07.2020 17:55 Ответить
Наземные установки уязвимы, авиационное размещение эффективней.
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04.07.2020 18:11 Ответить
не погоджусь..
я мав на увазі Нептуни на автомобільному шассі,не стаціонарні

"Гетьман Сагайдачний" відзначає 27 річницю підняття прапора ВМС України - Цензор.НЕТ 1542
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04.07.2020 18:21 Ответить
Су-27 с "Нептуном" может прилететь с Закарпатья, сам обнаружить цель, выпустить ракету и улететь. У автомобильного комплекса больше шансов стать мишенью.
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04.07.2020 18:29 Ответить
скока там бьет корабельная С-300? скока бьет гарпун? скока времени Су будет в секторе обстрела?
а колесную - спрятал на берегу, пусть усерутся но не вычислят.
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04.07.2020 18:59 Ответить
При подготовке вторжения вычислят, не все конечно, но большую часть.
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04.07.2020 19:46 Ответить
вычислят, а они переедут за полчаса на 30км. "в более другое место". а Су как летит, так и сечется радарами, ну и аэродром то никуда не перебазируешь, не?
но лучше такую ракету(но покрепче) - в гражданский трейлер прятать, типо как были сс-22, или как там "молодец" вроде, но на поездах
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04.07.2020 20:24 Ответить
За полчаса до чего?
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04.07.2020 20:26 Ответить
За полчаса до часа. К примеру шоб проехать 30 км., надо полчаса, то есть, ты едешь не целый час, а всего полчаса, то есть до часа еще полчаса, а до суток 23.5 часа. а до миллиона лет - миллион лет, минус полчаса.

или я должен тут писать сугубо литературным языком, типо "на протяжении пол-часа"?
граммар наци дэтэктэд!
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04.07.2020 20:50 Ответить
Да это я тупанул. Подумал за полчаса до вторжения
Ладно, пусть будут и на автошасси, но настаиваю чтоб и на самолёты повесить!
"Гетьман Сагайдачний" відзначає 27 річницю підняття прапора ВМС України - Цензор.НЕТ 8124
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04.07.2020 20:56 Ответить
не, ну тут не суть важно за сколько времени перед вторжением они поменяют дислокацию, главное просто успеть. а Су-шку тупо с кораблей грохнут. Ну, конечно если А-50(вроде) будет в воздухе(такой как в Сирии ДРЛО, шо кацапы его сами сбили и долго визжали на нетанияховцев и ривлиновцев)))
хотя Су-шка если напр. из-за леса из-за гор ВНЕЗАПНО вылетае, отстреливается и машет хвостом, то наверное оно эффективней чем на авто, где могут даже диверсанты напр. опоить солдат и украсть ключи)
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04.07.2020 21:29 Ответить
Бачив я в якому стані передавали кораблі.... М'яко кажучи - той плюс що знаходились на плаву... І всі роки довоєнні проходили під гаслом- " ми мирні! І сусіди файні".
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05.07.2020 00:30 Ответить
но ни..уа большей тонажности они произвести уже не могут...
(ледоколи не военние корабли)..
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04.07.2020 17:40 Ответить
Если могут ледоколы, смогут и крупный военный корабль, но пока даже не планируют. Причин две - нет денег, нет острой необходимости.
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04.07.2020 17:48 Ответить
КУЗЯ УСЬО.
а заменой шо то и не пахнет..

3(!!!) ракетних есминца типа американских "Арли бьорк" -чьото маловато будет против американских флотов...))

Итак, в то время как в оккупированном Крыму https://sprotyv.info/analitica/rossijskie-udk-ocherednye-pafosnye-dolgostroi Путину показывают макет авианосца , проект которого берет своё начало ещё в 80-х пошлого века, а так же рассказывают о планах закладки сразу двух УДК, а массам скармливают историю о не имеющем аналогов в мире эсминце проекта 23560 "Лидер" (который тоже существует только в виде макета), в США заложили 72-й «Арли Бёрк» (Arleigh Burke).
Итак, на верфи Bath Iron Works компании General Dynamics, что в городе Бат (штат Мэн) был заложен 72-й ракетный эсминец класса «Арли Бёрк», получивший название «Джон Бейзилон».https://sprotyv.info/analitica/dlya-vms-ssha-zalozhili-72-j-raketnyj-esminec-klassa-arli-bjork
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04.07.2020 18:01 Ответить
Две причины я назвал. Тут больше рулит вторая. Противостоять Штатам русня не сможет, поэтому и не тратит деньги на бессмысленное занятие. Это правильно, нам тоже стоит придерживаться вменяемых расходов на оборону.
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04.07.2020 18:13 Ответить
Кстати подлодки они всё же делают, а надводное водоизмещение "Борея" на минуточку 15 тыс. тонн - сравнимо с крейсером.
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04.07.2020 17:51 Ответить
для Борея ,кажись,ракет так и нет...
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04.07.2020 17:56 Ответить
Ну торпедами пулять будет
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04.07.2020 18:09 Ответить
по чем ?
и кто им даст ? )))
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04.07.2020 18:23 Ответить
надводное водоизмёщение это как ехать на коне и мешок с коня снять и положить се на плечо шоп коню легче было?)
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04.07.2020 19:04 Ответить
Надводное - это собственно вес корабля. Подводное у "Борея" - 24 тыс.т., это когда он набирает воду в балластные цистерны и погружается. Можете зафиксировать себе эту цифру (не знаю зачем, но мне не жалко)
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04.07.2020 19:13 Ответить
та понятно шо набирает, но как-то это звучит не оч. - вес самой лодки то не меняется. разве не легче грить - водотоннажность 15к., балластные цистерны - 100м.3(например ибо там больше)
а то надводное, подводное - а может надо резко погрузиться - заполняешь все цистерны, или на перископной глубине - заполняешь их напр. 50% - вроде подводное положение, но не максимальное
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04.07.2020 20:28 Ответить
Да, но такая уж у подводников терминология...
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04.07.2020 20:31 Ответить
И бутылки чеченские есть
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04.07.2020 17:44 Ответить
не пи..ди..

СССР,РАША.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_1135 Сторожевые корабли проекта 1135 «Буревестник»

"Гетьман Сагайдачний" відзначає 27 річницю підняття прапора ВМС України - Цензор.НЕТ 9488

«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C) Ладный »

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 ССЗ «Залив» (Керчь)
в строю. Проект https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_1135#%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 1135 .
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04.07.2020 17:39 Ответить
Для коммерческих судов срок экономической жизни составляет 25 лет. После этого срока их сдают в лом, или продают таким дебилам как ты в странах третьего мира - ушлепки здесь эксплуатируют суда 60-х годов постройки - что есть неправильно и неэкономично. Ты ещё вспомни авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов тоже спущенный на воду в конце 80-х и на котором я работал и провожал его в Севастополе, когда его твои братья славяне из Руссии увели из Украины. Теперь он постоянно стоит в доке в Мурманске - там такие же как ты дебилы считают что его можно эксплуатировать. Идиоты не переведутся никогда.
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04.07.2020 20:14 Ответить
7 футів під кілем! Ви наша надія на відкрите море!
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04.07.2020 17:05 Ответить
но когда "Гетьман Сагайдачный" подошел к месту стоянки, российские моряки сначала отказались принимать его, а затем члены экипажа сторожевого корабля "Сдержанный" изрубили топором заведенные украинскими моряками швартовые...факт такого нарушения морских традиций и пренебрежения принципами флотского братства не знает мировая история, даже во времена войн и пиратства", - сообщили в ВМС Украины.

Да, не повезло Украине с соседом, россия это чистое зло.
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04.07.2020 17:07 Ответить
были кацапы-гавно, гавном и остались...Сам служил с ними в то время-персонально убедился.
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04.07.2020 17:28 Ответить
Україна в емісійних 90х збудувала 1 фрегат + 3 корвети. Пакистанський контракт на 320 танків виконала за 2 роки. Після реформ. 10 років не здатні добудувати один нещасний корвет. Тайландський контракт на 49 машин виконували 8 років. Далі з діючою монетрарною політикою буде ще гірше.
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04.07.2020 17:15 Ответить
НБУ Смолія-Гонтарєвої -рожкової працював НЕ НА ЕКОНОМІКУ..

Це вчора на "свободі слова" підтвердили Тимошенко,Палиця і навіть Яценюк..
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04.07.2020 18:09 Ответить
ще десь був підводний човен
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04.07.2020 17:17 Ответить
У хуфла в очке
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04.07.2020 17:45 Ответить
всілякі там "бронєтьомкіни" та "очакови" розпіарені так, шо мама нє горюй
а наші герої майже в безвісності
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04.07.2020 17:22 Ответить
Особливо крейсер "Аврора". Один холостий постріл - 73 роки розрухи, та вже після цього 29-й рік відбудовуємось.
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04.07.2020 17:33 Ответить
27-ая годовщина?то в офисе 27 айсов сегодня выкурят?
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04.07.2020 17:26 Ответить
Без ********* ракетного озброєння він не дуже схожий на фрегат,на жаль.Але маємо те,що маємо, як казав колись один великий знаток морської справи,який благополучно розпродав весь наш торговий та риболовний флот.
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04.07.2020 17:27 Ответить
це сторожовик..

Фрегати проекту 1135 (1135М, 11352,11353) «Буревісник» - по кодифікації НАТО - Krivak I, II, III - серія радянських сторожових кораблів (СКР) ближньої і дальньої морської зони

Відносяться до кораблів 2-го рангу.
З 1970 року до розпаду СРСР перебували на озброєнні ВМФ СРСР.

Кораблі проекту 11351 «Нерей»

«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C) Дзержинский » в строю з https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 29.12 .https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1984
«Орёл» в строю з https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 01.11 .https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1986

«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82) Гетман Сагайдачный » в строю з 1993.
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04.07.2020 17:53 Ответить
можна би було зараз на Сагайдачний поставити новостворені "Нептуни",але це понти..
змісту ніякого..
краще зайвий десяток "нептунів" наземного базування біля Маріуполя...
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04.07.2020 18:15 Ответить
Та боюсь,що "Нептуни" поставити на нього буде дуже проблематично.
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04.07.2020 20:15 Ответить
Ну куда ж нам до «Отміралла Кузнітцова».
Ото Царь Мішень.
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04.07.2020 17:40 Ответить
Та понятно.
Зза диму й не показався.
Його в диму навіть свої два пілоти палубної авіації не розгледіли.
Так і пірнули з переляку .
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04.07.2020 17:47 Ответить
Чаше говно кузя, от это мишень, правда сам загорается
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04.07.2020 17:46 Ответить
"Гетьман Сагайдачний" відзначає 27 річницю підняття прапора ВМС України - Цензор.НЕТ 4238
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04.07.2020 17:44 Ответить
https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/29384.phtml про ВІЙСЬКОВИЙ Український Фло т"Гетьман Сагайдачний" відзначає 27 річницю підняття прапора ВМС України - Цензор.НЕТ 6490 у калюжі Чорного моря..
"Гетьман Сагайдачний" відзначає 27 річницю підняття прапора ВМС України - Цензор.НЕТ 6453

..Ніч була місячна,і Сайго з товаришами при тьмяному світлі грали на лютні і писали прощальні вірші
Бій почався о четвертій ранку 24 вересня 1877 року .Останній бій героїчних самураїв проти нікчемних гармат і рушниць."Гетьман Сагайдачний" відзначає 27 річницю підняття прапора ВМС України - Цензор.НЕТ 4494
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04.07.2020 17:46 Ответить
Сагайдачный вообщето изначально планировался как пограничный сторожевик,и строили в Керчи)
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04.07.2020 17:46 Ответить
А теперь ***** вонючие, от одного названия серет
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04.07.2020 17:48 Ответить
Это ты мне?))
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04.07.2020 17:49 Ответить
***** в світі лише одне- президент ворожої країни.
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04.07.2020 19:35 Ответить
И при нынешних технологий и ракетостроении флот в черном море серавно что в луже!
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04.07.2020 17:48 Ответить
абсолютно погоджусь - всі кораблі -"повільні цілі"..

навіть авіаносці -засоби доставки літаків...Мають зміст з хорошим прикритттям -а для цього є ракетні есмінці..
Ні того ні того Україна не має..
Раша не має аваносців..за винятком "нєпотопляємого авіаносца Крим"..
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04.07.2020 18:04 Ответить
для рашки в Чорном море темболее что в луже! блок НАТО по кругу) И Турки еще проливы перекроют вслучай чего
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04.07.2020 18:09 Ответить
Нам не выгодно содержать флот! Уж слишком накладно!Даже при совке основной черноморский флот базировался в Севастополе,бухты базы и тд)Нам пограничных сторожевиков с хорошей радиолакационной системой и спутниковой хватит за гланды,а все остальное беспилотники и ракеты
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04.07.2020 18:14 Ответить
Що б на місці ВР я залишив у складі ВМС .Суто з погляду загальновійськової ефективності у складі ЗС України.

1 Адмірал.(зараз 17-ть)
Підрозділи з невеликими швидкісними катерами ,озброєними торпедами...навіть "безпілотники". Суто як засоби доставки...
Морська авіація(базована на березі)
мінні тральщики і установлювачі мін..
водолазно -диверсійні підрозділи.
транспортно -десантні кораблі.
Ну,і звичайно ,наземна інфраструктура,включно берегові ракетно-артилерійські війська

1 корабель "Гетьман Сагайдачний" і кілька підрозділів "морської піхоти"-"Для понтів" і навчань.
Забув. Обов"язково залишити оркестри ВМФ -ЦЕ просто красиво ! І не так дорого.
Бюджет ВМС -лише скорочувати .Вивільнені кошти і Засоби -СУХОПУТНИМ ВіЙСЬКАМ і на розвиток ПВО.

Моральна застарілість ВМС доведена багато разів..Повільні цілі(на які пішло багато коштів і зусиль )які майже неможливо захистити

https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/29384.phtml "Гетьман Сагайдачний" відзначає 27 річницю підняття прапора ВМС України - Цензор.НЕТ 5893
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04.07.2020 18:18 Ответить
https://censor.net/user/140746 , ХУДОБО ТИ БРЕХЛИВА !
ЯКІ 17 Адміралів?

ОЦЕ ПО ТВОЄМУ 17 ?!!!!!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Єжель Михайло Броніславович (2000)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D1%85_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тенюх Ігор Йосипович (2008)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Максимов Віктор Володимирович (2010)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кабаненко Ігор Васильович (2012)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D1%8C%D1%97%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ільїн Юрій Іванович (2013)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%94%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Алферьєв Ігор Вікторович (2013)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Воронченко Ігор Олександрович (2018)
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04.07.2020 21:33 Ответить
Ну скажем с подлодками вы ракетами не очень поборитесь, а движение транспортов они могут наглухо застопорить.. Чем бороться? Корабли боятся ПКР, самолёты - ЗРК. Тогда уже надо подлодки строить.
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04.07.2020 20:16 Ответить
Как козломордые хотели его забрать в 14 , надеюсь фильм увижу . Дякую хлопцi
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04.07.2020 17:52 Ответить
Завжди можна купити подібного класу кораблі у німців..
Були би гроші...
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04.07.2020 18:05 Ответить
А если по теме , мало габаритные ракетные катера . За этим будущее но , не долгое , бо Параши не станет и воевать не будет с кем .
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04.07.2020 17:56 Ответить
будуть місцеві рашен князьки з своїми флотами..
тому якийсь флот Україна мати повинна... нехай символічний..
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04.07.2020 18:07 Ответить
Так , мае бути . Я не когда не забуду тех пацанов которые пели гимн Украины в Крыму , когда высшее рцководство Украины обосралось и обосцалось .
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04.07.2020 18:19 Ответить
А чого фотки чорно-білі наче це 1893 рік, а не кінець 20 сторічча?
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04.07.2020 18:22 Ответить
Це настояще лице "братнього "народа. Були варварами,стали фашистами.
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04.07.2020 19:37 Ответить
С 22 июня 1941 года по 1945 год дохлый СССР имел флот на всех морях и океанах.Ни одной подлодки Гитлера не было потоплено за 4 года войны.У Гитлера подлодок было больше чем танков.Вопрос.С кем воевали подлодки Гитьлера?
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04.07.2020 20:00 Ответить
Бачте,як нам сруть під кіль всіляке лайно. І це є теж правда,що наші всі до-Порошенковські прюзіки і нинішній....теж саме робили і продовжують робити з флотом-його не розвивати,а ...топити. Не має вв Україні зараз Дійсного Державного Керманича!
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05.07.2020 22:44 Ответить
 
 