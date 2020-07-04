"Гетьман Сагайдачний" отмечает 27 годовщину поднятия флага ВМС Украины. ФОТО

27 лет назад 4 июля в Керчи на фрегате "Гетьман Сагайдачний" был торжественно поднят военно-морской флаг Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В Военно-морских силах напомнили, что 17 июля 1993 года, когда "Гетьман Сагайдачний" прибыл на Севастопольский внешний рейд, командующий Черноморского флота (который, как тогда считалось, находился под общим командованием Украины и России) адмирал Балтин запретил украинскому кораблю вход в базу. Пять суток корабль дрейфовал на рейде и лишь угроза войти силой и вмешательство правительства Украины открыли ему курс на вход.

Читайте на Цензор.НЕТ: Будем закупать для ВМС готовые корабли и ремонтировать имеющийся флот, строительство корветов откладывается, - "слуга народа" Арахамия

Сообщается, что корабль в гавань пустили, однако определили ему необорудованную стоянку и лишили береговой поставки электроэнергии и воды, создавая предпосылки для расхода моторесурса.

"Командующий ВМС Украины вице-адмирал Кожин приказал перешвартовать корабль на оборудованный 13-й причал, рядом с кораблями "общего" Черноморского флота, но когда "Гетьман Сагайдачний" подошел к месту стоянки, российские моряки сначала отказались принимать его, а затем члены экипажа сторожевого корабля "Сдержанный" изрубили топором заведенные украинскими моряками швартовые. Несмотря на это, благодаря высокому мастерству и решительным действиям украинских моряков, корабль был успешно ошвартован, но факт такого нарушения морских традиций и пренебрежения принципами флотского братства не знает мировая история, даже во времена войн и пиратства", - сообщили в ВМС Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Поиск и атака субмарины, доставка десанта морской пехоты, - на Николаевщине прошли учения авиации ВМС Украины. ФОТОрепортаж

"Гетьман Сагайдачний" был построен в 1993 году на заводе "Залив" в Крыму. Фрегат участвовал в многочисленных операциях, многонациональных военно-морских учениях, дальних походах. В активе корабля - выполнение задач антитеррористических и антипиратских операций "Активные усилия", "Океанский щит", "Аталанта", международных учений серии "Кооператив партнер", "Си Бриз", посещение с визитами портов Болгарии, Великобритании, Италии, государства Израиль, ОАЭ, США, Турции, Португалии, Франции и других стран.

После оккупации Крыма в 2014 году Россией штаб ВМС Украины находится в Одессе. Военные корабли также базируются в Николаеве, Очакове.

Читайте также: На буксире "Яны Капу" подняли крымскотатарский флаг. ФОТОрепортаж









