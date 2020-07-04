В Україні вже 69 лабораторій роблять ПЛР-тести, - Степанов
Кількість лабораторій для тестування на коронавірус в Україні збільшили з трьох до 69, а кількість ПЛР-тестів на добу - з 300 до 14 000.
Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на щоденному брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Коли в Україні почалася епідемія, то в країні фактично повністю була знищена епідеміологічна служба і лабораторна інфраструктура. На той час з ПЛР-тестами працювали 3 лабораторії. Сьогодні їх 69. На початку квітня, коли я став міністром, у державі проводилося 200-300 ПЛР-тестів на добу. Сьогодні цей показник становить до 14 000 тестувань на добу", – сказав Степанов.
Він додав, що до окремих областей є запитання щодо терміну очікування результатів ПЛР-тестування. Це виникає у великих містах, зокрема, у Львові та Києві.
Також, за словами Степанова, у країні відчутний дефіцит профільних фахівців, однак зараз нових лікарів набирають "дуже швидко".
Нагадаємо, станом на 4 липня в Україні лабораторно підтверджено 47 677 випадків COVID-19. За добу - 914 нових випадків.
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- В течение первых трех месяцев в Украине всего умерли 149064 человек:
из них большую часть (101633 человек) составили люди с проблемами кровообращения, еще 69 976 человек скончались от ишемической болезни сердца (остановка или нарушение кровоснабжения миокарда из-за поражения коронарных артерий).
Одновременно Госстат Украины впервые озвучил точную цифру умерших граждан вследствие пандемии коронавируса: до этого данные были засекречены из-за распоряжения Кабинета министров Украины.
С января по март в Украине всего от COVID-19 скончались 9 человек.
Это люди, у которых точно был подтвержден диагноз.................................
Нет, дело конечно ваше, но я бы не нарывался, на то чтоб устроить у себя в стране эпидемию как в США или Бразилии.
ЗАЧЕМ правительству делать самим себе такую пакость?! Можете назвать хоть один резон?
Даже у США? (где сейчас самая большая эпидемия)
вообще то надо бесплатно тестировать !
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОИЗВОДЯТ ТЕСТЫ.
ЛАБОРАТОРИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ТЕСТИРОВАНИЕ.
А ДЕЛАЮТ... ДЕЛАЮТ В ШТАНЫ.