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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні вже 69 лабораторій роблять ПЛР-тести, - Степанов

В Україні вже 69 лабораторій роблять ПЛР-тести, - Степанов

Кількість лабораторій для тестування на коронавірус в Україні збільшили з трьох до 69, а кількість ПЛР-тестів на добу - з 300 до 14 000.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на щоденному брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Коли в Україні почалася епідемія, то в країні фактично повністю була знищена епідеміологічна служба і лабораторна інфраструктура. На той час з ПЛР-тестами працювали 3 лабораторії. Сьогодні їх 69. На початку квітня, коли я став міністром, у державі проводилося 200-300 ПЛР-тестів на добу. Сьогодні цей показник становить до 14 000 тестувань на добу", – сказав Степанов.

Він додав, що до окремих областей є запитання щодо терміну очікування результатів ПЛР-тестування. Це виникає у великих містах, зокрема, у Львові та Києві.

Також, за словами Степанова, у країні відчутний дефіцит профільних фахівців, однак зараз нових лікарів набирають "дуже швидко".

Нагадаємо, станом на 4 липня в Україні лабораторно підтверджено 47 677 випадків COVID-19. За добу - 914 нових випадків.

карантин (18172) тестування (456) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Государственная служба статистики Украины опубликовала данные о количестве смертей в стране с января по март 2020 года. В Украине уже 69 лабораторий делают ПЦР-тесты, - Степанов - Цензор.НЕТ 639

- В течение первых трех месяцев в Украине всего умерли 149064 человек:
из них большую часть (101633 человек) составили люди с проблемами кровообращения, еще 69 976 человек скончались от ишемической болезни сердца (остановка или нарушение кровоснабжения миокарда из-за поражения коронарных артерий).

Одновременно Госстат Украины впервые озвучил точную цифру умерших граждан вследствие пандемии коронавируса: до этого данные были засекречены из-за распоряжения Кабинета министров Украины.
С января по март в Украине всего от COVID-19 скончались 9 человек.
Это люди, у которых точно был подтвержден диагноз.................................
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04.07.2020 18:53
+4
Да, вы еще не указали, что помимо мизерной смертности от коронавируса, общая смертность за 3 месяца карантина в этом году ниже, чем в прошлом году. То есть смертность уменьшилась, а не выросла. О чем это говорит? О том, что власть всех нас дурит. То есть это причина для того, чтобы послать всю власть в отставку за такое преступное отношение к гражданам Украины.
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04.07.2020 19:50
+3
Нагородіть Степанова, бо більше ніхто так не може допомагати в інфікування медиків.
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04.07.2020 19:09
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Государственная служба статистики Украины опубликовала данные о количестве смертей в стране с января по март 2020 года. В Украине уже 69 лабораторий делают ПЦР-тесты, - Степанов - Цензор.НЕТ 639

- В течение первых трех месяцев в Украине всего умерли 149064 человек:
из них большую часть (101633 человек) составили люди с проблемами кровообращения, еще 69 976 человек скончались от ишемической болезни сердца (остановка или нарушение кровоснабжения миокарда из-за поражения коронарных артерий).

Одновременно Госстат Украины впервые озвучил точную цифру умерших граждан вследствие пандемии коронавируса: до этого данные были засекречены из-за распоряжения Кабинета министров Украины.
С января по март в Украине всего от COVID-19 скончались 9 человек.
Это люди, у которых точно был подтвержден диагноз.................................
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04.07.2020 18:53 Відповісти
Да, пандемия эта лбыло ни к чему, так как заболеваемость ниже гриппозной, а смертность меньше, чем при гриппе. Что и показала статистика. Вопрос к чему эти тесты? Зачем тратятся бюджетные деньги на инфекцию, котрая идет на убыль? В Украине был свиной грипп, птичий грипп и никто не делал ни тестов, ни вакцин, ни карантинов. Сейчас инфекцию пытаются использовать в своих нечистых целях власти многих стран и Украины в том числе. В Беларуси и в Швеции вообще не было карантина и это не вызвало рост заболеваемости и смертности. Что еще придумает зеленая власть для украинцев? Думаю ничего хорошего.
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04.07.2020 19:46 Відповісти
Вы часто видели чтоб грипп вызывал такие картины? (заметьте что уже даже отдельные могилы копать не успевают. Хоронят в вырытых экскаватором траншеях). Благодарите карантин и лаборатории с тестами, что в вашей стране заболевает по 800 человек в день, а не по 45 000.

В Україні вже 69 лабораторій роблять ПЛР-тести, - Степанов - Цензор.НЕТ 1969

В Україні вже 69 лабораторій роблять ПЛР-тести, - Степанов - Цензор.НЕТ 2654
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04.07.2020 20:04 Відповісти
Зачем вы ведете пропаганду и показываете тут картинки непонятно откуда? С какой целью, с целью устрашения населения? Хватит людей пугать. В Беларуси и в Швеции не было карантина и смертность в этих странах не выросла. Сколько вам это писать? По статистике в Украине общая смертность даже уменьшилась по сравнению с тем же периодом прошлого года. Вам это ничего не говорит? Зачем вы показываете картинки с темнокожими людьми? От чего там люди умерли? Вы гарантируете что от коронавируса?
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04.07.2020 20:11 Відповісти
В той Швеции - 10 млн населения. А заболело там в полтора рада больше чем в Украине. И смертность там, около 7% (следовательно там 2/3 заболевших вообще не нашли), а в Украине около 2.5%. Касательно Белоруссии - а вы сильно верите их статистике?

Нет, дело конечно ваше, но я бы не нарывался, на то чтоб устроить у себя в стране эпидемию как в США или Бразилии.
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04.07.2020 20:24 Відповісти
В Швеции смертность не превышает прошлогоднюю, когда не было никакого коронавируса. И никакого карантина в Швеции нет и медики работают без масок. Так что сказки не рассказывайте. Вам написали статистику по Украине? Общая смертность ниже прошлогодней. Смерти только от коронавируса - 9 человек. Вы читаете то что люди пишут или нет?
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04.07.2020 21:27 Відповісти
Ладно, ваше дело, не буду спорить.
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04.07.2020 21:47 Відповісти
Нет, ну реально. "Пропаганда" последовательно поддерживается на высшем уровне. Ответ на эпидемию - карантин и ограничения. От этого - огромный урон как экономике государства, так и финансам граждан. Из за чего поднимается недовольство правительством.

ЗАЧЕМ правительству делать самим себе такую пакость?! Можете назвать хоть один резон?
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04.07.2020 20:49 Відповісти
Правительство у нас национально ориентировано или под внешним управлением (ВОЗ, МВФ и т.д.) ? Ответьте себе на этот вопрос и не спрашивайте у других.
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04.07.2020 21:24 Відповісти
национально ориентировано или под внешним управлением

Даже у США? (где сейчас самая большая эпидемия)
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04.07.2020 21:46 Відповісти
Даже у США.
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04.07.2020 23:35 Відповісти
Да, вы еще не указали, что помимо мизерной смертности от коронавируса, общая смертность за 3 месяца карантина в этом году ниже, чем в прошлом году. То есть смертность уменьшилась, а не выросла. О чем это говорит? О том, что власть всех нас дурит. То есть это причина для того, чтобы послать всю власть в отставку за такое преступное отношение к гражданам Украины.
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04.07.2020 19:50 Відповісти
Нагородіть Степанова, бо більше ніхто так не може допомагати в інфікування медиків.
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04.07.2020 19:09 Відповісти
Также, по словам Степанова, в стране ощутимый дефицит профильных специалистов, однако сейчас новых врачей набирают "очень быстро". Источник: https://censor.net.ua/n3206093😲
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04.07.2020 19:11 Відповісти
ну и где список єтих лабок? они вооз сертифицированьі? потому что Европа принимает только от сертифицированньіх лабок.
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04.07.2020 19:15 Відповісти
степанов, баран, кроме ковида болезней в стране нет? из аптек исчезло куча жизненно важных лекарств. кто за это ответит, торгаш сраный.
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04.07.2020 19:21 Відповісти
позвонил мна скорую 2000 грн захотели!!!ЗАКОННО?
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04.07.2020 19:45 Відповісти
у степанова бизнес растет и процветает...
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04.07.2020 20:26 Відповісти
лабораторий стало больше а цены не снизили !
вообще то надо бесплатно тестировать !
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04.07.2020 20:39 Відповісти
степаша не притворяется он на самом деле тварь проплаченая. Сколко людей он разорил с зелей и погубил своей брехливой пропогандой ковида.
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04.07.2020 20:45 Відповісти
Автор новости, напишите, пожалуйста, перечень сертифицированных лабораторий с адресами и телефонами для ПЦР-тестов!
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04.07.2020 21:40 Відповісти
БЕЗГРАМОТНЫЕ!
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОИЗВОДЯТ ТЕСТЫ.
ЛАБОРАТОРИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ТЕСТИРОВАНИЕ.
А ДЕЛАЮТ... ДЕЛАЮТ В ШТАНЫ.
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04.07.2020 23:44 Відповісти
А за який час тест робиться? Знайомому потрібно у відрядження у країну, яка вимагає довідку про тест на короновірус не більше як за 48 годин до прибуття. В нас тест ро***ть за три доби. І яка технологія тесту - ідеш до сімейного лікаря, кажеш про тест, лікар втрачає свідомість бо в цьому випадку він зобов'язаний повідомити сусідів, МВС, СБУ, ДБР, ООН, Степанова, Авакова, Венедіктову і хер його знає ще кого... А, Лаврова ще, шоб той сказав - дебіли, ***...
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05.07.2020 06:42 Відповісти
Ще одне! Результат ПЦР-тесту для вз'iду потрiбен на мовi той держави, в яку вж'iждаеш.
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05.07.2020 16:43 Відповісти
Одні лабораторії створюють штучні віруси, а інші, в кварталі від перших, їх виловлюють. З безробіттям покінчено, Білл і Мелінда потирають долоні.
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05.07.2020 07:20 Відповісти
Степешке надо не громко рапортовать о здобутках, а громко молчать как двоешник перед доской.
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05.07.2020 07:44 Відповісти
 
 