В Україні вже 69 лабораторій роблять ПЛР-тести, - Степанов

Кількість лабораторій для тестування на коронавірус в Україні збільшили з трьох до 69, а кількість ПЛР-тестів на добу - з 300 до 14 000.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на щоденному брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Коли в Україні почалася епідемія, то в країні фактично повністю була знищена епідеміологічна служба і лабораторна інфраструктура. На той час з ПЛР-тестами працювали 3 лабораторії. Сьогодні їх 69. На початку квітня, коли я став міністром, у державі проводилося 200-300 ПЛР-тестів на добу. Сьогодні цей показник становить до 14 000 тестувань на добу", – сказав Степанов.

Він додав, що до окремих областей є запитання щодо терміну очікування результатів ПЛР-тестування. Це виникає у великих містах, зокрема, у Львові та Києві.

Також, за словами Степанова, у країні відчутний дефіцит профільних фахівців, однак зараз нових лікарів набирають "дуже швидко".

Нагадаємо, станом на 4 липня в Україні лабораторно підтверджено 47 677 випадків COVID-19. За добу - 914 нових випадків.