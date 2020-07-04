В Украине уже 69 лабораторий делают ПЦР-тесты, - Степанов

Количество лабораторий для тестирования на коронавирус в Украине увеличили с трех до 69, а количество ПЦР-тестов в сутки - с 300 до 14 000.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Когда в Украине началась эпидемия, то в стране фактически полностью была уничтожена эпидемиологическая служба и лабораторная инфраструктура. В то время с ПЦР-тестами работали три лаборатории. Сегодня их 69. В начале апреля, когда я стал министром, в государстве проводилось 200-300 ПЦР-тестов в сутки. Сегодня этот показатель составляет до 14 000 тестирований в сутки", - сказал Степанов.

Он добавил, что в отдельных областей есть вопрос относительно срока ожидания результатов ПЦР-тестирования. Это возникает в крупных городах, в частности, во Львове и Киеве.

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Также, по словам Степанова, в стране ощутимый дефицит профильных специалистов, однако сейчас новых врачей набирают "очень быстро".

Напомним, по состоянию на 4 июля в Украине лабораторно подтверждены 47 677 случая COVID-19. За сутки - 914 новых случаев.