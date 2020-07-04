В Украине уже 69 лабораторий делают ПЦР-тесты, - Степанов
Количество лабораторий для тестирования на коронавирус в Украине увеличили с трех до 69, а количество ПЦР-тестов в сутки - с 300 до 14 000.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Когда в Украине началась эпидемия, то в стране фактически полностью была уничтожена эпидемиологическая служба и лабораторная инфраструктура. В то время с ПЦР-тестами работали три лаборатории. Сегодня их 69. В начале апреля, когда я стал министром, в государстве проводилось 200-300 ПЦР-тестов в сутки. Сегодня этот показатель составляет до 14 000 тестирований в сутки", - сказал Степанов.
Он добавил, что в отдельных областей есть вопрос относительно срока ожидания результатов ПЦР-тестирования. Это возникает в крупных городах, в частности, во Львове и Киеве.
Также, по словам Степанова, в стране ощутимый дефицит профильных специалистов, однако сейчас новых врачей набирают "очень быстро".
Напомним, по состоянию на 4 июля в Украине лабораторно подтверждены 47 677 случая COVID-19. За сутки - 914 новых случаев.
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- В течение первых трех месяцев в Украине всего умерли 149064 человек:
из них большую часть (101633 человек) составили люди с проблемами кровообращения, еще 69 976 человек скончались от ишемической болезни сердца (остановка или нарушение кровоснабжения миокарда из-за поражения коронарных артерий).
Одновременно Госстат Украины впервые озвучил точную цифру умерших граждан вследствие пандемии коронавируса: до этого данные были засекречены из-за распоряжения Кабинета министров Украины.
С января по март в Украине всего от COVID-19 скончались 9 человек.
Это люди, у которых точно был подтвержден диагноз.................................
Нет, дело конечно ваше, но я бы не нарывался, на то чтоб устроить у себя в стране эпидемию как в США или Бразилии.
ЗАЧЕМ правительству делать самим себе такую пакость?! Можете назвать хоть один резон?
Даже у США? (где сейчас самая большая эпидемия)
вообще то надо бесплатно тестировать !
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОИЗВОДЯТ ТЕСТЫ.
ЛАБОРАТОРИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ТЕСТИРОВАНИЕ.
А ДЕЛАЮТ... ДЕЛАЮТ В ШТАНЫ.