Кременчуцький НПЗ вперше за 55 років зупинявся через аварію
У місті Горішні Плавні Полтавської області через збій в електромережі на підстанції, що належить "Укренерго" вперше за 55 років на декілька секунд зупинився Кременчуцький нафтопереробний завод - найбільше підприємство з виробництва нафтопродуктів в Україні.
Про це повідомив Юрій Голич, в.о. головного інженера заводу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Так, за його словами, через збій у роботі підприємства було здійснено аварійний викид газу, який і зафільмували користувачі соцмереж. На фото і відео видно, як з труб нафтопереробного заводу виривається вогонь та йде сильний дим.
Через аварію у Горішніх Плавнях на станції Кременчуцького нафтопереробного заводу впала напруга, через що на 100% на декілька секунд сьогодні вдень (4 липня) зупинилося усе підприємство", - пояснив Юрій Голич.
Він додав, що така ситуація на заводі сталася вперше за 55 років, а світлини з вогнем і димом він пояснив аварійним скиданням газу. "Оскільки це вихідний, нам оперативно довелося викликати усіх на роботу: інженерів, електриків. Було здійснено аварійне скидання газу на факели, це нормально під час аварійних ситуацій", - зазначив в.о. головного інженера.
За наявною оперативною інформацією, причина перепаду напруги у аварії на підстанції "Укренерго" - вибух трансформатору 150 кВ. Також без струму залишалось сьогодні і місто Горішні Плавні.
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Бедный Коломойцский....
Волонтёры, на помощь!
А ТЕЦ Полтаваоблэнерго что возле проходной НПЗ что просто так стоит ?
Поправте меня но я на НПЗ Кременчуцком работал во времена Лейтара ..И был точно знаю что ТЕЦ слева от проходной завода питал его электричеством ..мазут и газ используя при этом сейчас восновном газ ..Каким боком Горишние Плавни к НПЗ ? Станция под Потоками это не ТЭЦ
В школе отличник на контрольной делает ошибку ,у него пол класса списует контрольную
вот тоже само и Интернет ресурс номер 1 пишет туфту
Для всеобщего понятия просто откройте Гугл карты и посмотрите где Горишние Плавни и где НПЗ ...