Кременчуцький НПЗ вперше за 55 років зупинявся через аварію

У місті Горішні Плавні Полтавської області через збій в електромережі на підстанції, що належить "Укренерго" вперше за 55 років на декілька секунд зупинився Кременчуцький нафтопереробний завод - найбільше підприємство з виробництва нафтопродуктів в Україні.

Про це повідомив Юрій Голич, в.о. головного інженера заводу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Так, за його словами, через збій у роботі підприємства було здійснено аварійний викид газу, який і зафільмували користувачі соцмереж. На фото і відео видно, як з труб нафтопереробного заводу виривається вогонь та йде сильний дим.

Через аварію у Горішніх Плавнях на станції Кременчуцького нафтопереробного заводу впала напруга, через що на 100% на декілька секунд сьогодні вдень (4 липня) зупинилося усе підприємство", - пояснив Юрій Голич.

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Він додав, що така ситуація на заводі сталася вперше за 55 років, а світлини з вогнем і димом він пояснив аварійним скиданням газу. "Оскільки це вихідний, нам оперативно довелося викликати усіх на роботу: інженерів, електриків. Було здійснено аварійне скидання газу на факели, це нормально під час аварійних ситуацій", - зазначив в.о. головного інженера.

За наявною оперативною інформацією, причина перепаду напруги у аварії на підстанції "Укренерго" - вибух трансформатору 150 кВ. Також без струму залишалось сьогодні і місто Горішні Плавні.