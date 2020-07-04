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Кременчуцький НПЗ вперше за 55 років зупинявся через аварію

Кременчуцький НПЗ вперше за 55 років зупинявся через аварію

У місті Горішні Плавні Полтавської області через збій в електромережі на підстанції, що належить "Укренерго" вперше за 55 років на декілька секунд зупинився Кременчуцький нафтопереробний завод - найбільше підприємство з виробництва нафтопродуктів в Україні.

Про це повідомив Юрій Голич, в.о. головного інженера заводу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Так, за його словами, через збій у роботі підприємства було здійснено аварійний викид газу, який і зафільмували користувачі соцмереж. На фото і відео видно, як з труб нафтопереробного заводу виривається вогонь та йде сильний дим. 

Через аварію у Горішніх Плавнях на станції Кременчуцького нафтопереробного заводу впала напруга, через що на 100% на декілька секунд сьогодні вдень (4 липня) зупинилося усе підприємство", - пояснив Юрій Голич.

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Він додав, що така ситуація на заводі сталася вперше за 55 років, а світлини з вогнем і димом він пояснив аварійним скиданням газу. "Оскільки це вихідний, нам оперативно довелося викликати усіх на роботу: інженерів, електриків. Було здійснено аварійне скидання газу на факели, це нормально під час аварійних ситуацій", - зазначив в.о. головного інженера. 

За наявною оперативною інформацією, причина перепаду напруги у аварії на підстанції "Укренерго" - вибух трансформатору 150 кВ. Також без струму залишалось сьогодні і місто Горішні Плавні.

аварія (561) Кременчук (293) НПЗ (590) ТЕЦ (459) Горішні Плавні (21)


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Топ коментарі
+6
Кременчуцький НПЗ вперше за 55 років зупинявся через аварію - Цензор.НЕТ 481
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04.07.2020 19:41
+3
Ворог України зупинив АЕС.Зе за грати.
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04.07.2020 19:23
+2
Я уверен там одно наглое рыжое лицо .
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04.07.2020 19:06
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Ищите кому пренадлежит и кто подает . И будет вам счастье .
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04.07.2020 19:04 Відповісти
Да просто 40% в тени не выдерживают станции .
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04.07.2020 19:14 Відповісти
Я уверен там одно наглое рыжое лицо .
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04.07.2020 19:06 Відповісти
А может НПЗ не смог российскую нефть переварить?
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04.07.2020 19:08 Відповісти
он заточен был под нее...
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04.07.2020 19:56 Відповісти
Но не под хлорорганику.
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04.07.2020 22:34 Відповісти
Говорят что качество упало, потому что путлер кума своего не очень ценит.
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04.07.2020 23:12 Відповісти
Сейчас на КНПЗ нет роснефти, перерабатывают украинскую, азербайджанскую и американскую.
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04.07.2020 23:41 Відповісти
На кілька секунд. Чи й не подія.
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04.07.2020 19:17 Відповісти
несколько секунд это много...простая посадка напряжения может делов наделать
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04.07.2020 20:03 Відповісти
По "посадкам"'на Лисичанский нпз-там это как здрасьте(было).😂
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04.07.2020 21:28 Відповісти
А сцикло випадково туди не приїздив?
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04.07.2020 19:18 Відповісти
Медвейчука тема , только вспомнил .
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04.07.2020 19:20 Відповісти
Беня немного потеряет бабла, ну ничего, сейчас зеленое чмо для своего хозяина новую оборудку придумает и беня отобьет свое бабло, естественно за счет быдла, которое выбрало зеленое чмо.
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04.07.2020 19:23 Відповісти
беня ничего не потерял ))
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04.07.2020 20:05 Відповісти
Ворог України зупинив АЕС.Зе за грати.
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04.07.2020 19:23 Відповісти
Вообще должна быть предусмотрена такая ситуация, вот прям авария из-за того что на несколько секунд произошел сбой в сети..
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04.07.2020 19:26 Відповісти
Бесперебойник на десятки мегават хочешь поставить?
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04.07.2020 20:07 Відповісти
Там есть "бесперебойники" 1-й и 2-й ввод...думаю, что то не так в "датском королевстве"
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04.07.2020 20:20 Відповісти
Там же написано, что несколько секунд. Скорее всего напряжение упало и 1-й но этого напряжения хватало, что бы 1-й ввод несколько секунд не отлип, а второй естественно сработал когда 1-й отлип с задержкой. Ну своими словами как то так...
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04.07.2020 20:46 Відповісти
+ должны быть дизель-генераторы. это для нормальной остановки предприятия.
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04.07.2020 21:30 Відповісти
Нету там дизельгенераторов, есть вводы. Существенной аварии не произошло.
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04.07.2020 23:45 Відповісти
Если "человеку" пофуй на последний завод по переработке нефти в Украине....то такой человек заслуживает забытия!
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04.07.2020 19:54 Відповісти
Ну не сотен. Их всего было 6.
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04.07.2020 20:06 Відповісти
НПЗ в Кременчуге был самым перспективным и современным по технологиям в ссср...и до момента с 2001-2008...сейчас это пыль на земле с зарплатами операторов как у сторожей...
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04.07.2020 20:10 Відповісти
А кто приватизар этого МПЗ?
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04.07.2020 19:35 Відповісти
Хто-хто... беня
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04.07.2020 20:09 Відповісти
надо не только выкачивать из завода всё, но и вкладывать, а поскольку все эти ку*вы, временщики, так оно и есть на все предприятиях!! Они ведь их украли, а не построили за свои кровные
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04.07.2020 19:38 Відповісти
Кременчуцький НПЗ вперше за 55 років зупинявся через аварію - Цензор.НЕТ 481
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04.07.2020 19:41 Відповісти
не вопрос.... приходи, будем лупить твоей головой. пока гранит не потрескается....
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04.07.2020 19:51 Відповісти
Хай у гаранта вчаться, він любить причинним місцем лупити.
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04.07.2020 20:05 Відповісти
Бедная "укртатнафта"
Бедный Коломойцский....
Волонтёры, на помощь!
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04.07.2020 20:02 Відповісти
ТЭЦ в Горишних Плавнях давала ток на Кременчуцкий НПЗ ? Впервые слышу такое ..Мля кто же тогда ГОК электричеством питает ?
А ТЕЦ Полтаваоблэнерго что возле проходной НПЗ что просто так стоит ?
Поправте меня но я на НПЗ Кременчуцком работал во времена Лейтара ..И был точно знаю что ТЕЦ слева от проходной завода питал его электричеством ..мазут и газ используя при этом сейчас восновном газ ..Каким боком Горишние Плавни к НПЗ ? Станция под Потоками это не ТЭЦ
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04.07.2020 21:09 Відповісти
Электроподстанция , это та что возле Дмитровки ? Там рванул трансформатор ?
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04.07.2020 22:05 Відповісти
Бред пишут ..переписали с Укрнета не проверив ..я представляю как главный энергетик НПЗ голову ламает где эта ТЭЦ...
В школе отличник на контрольной делает ошибку ,у него пол класса списует контрольную
вот тоже само и Интернет ресурс номер 1 пишет туфту
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04.07.2020 23:54 Відповісти
Нет никакой ТЭЦ в ГП. Есть подстанция в Потоках.Там частенько трансформаторы горят.НПЗ это первая группа.Должен быть резервный ввод из другой сети.При переключении наверное проблемы были.Кто его там сейчас проверяет. Всем пох....
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04.07.2020 23:04 Відповісти
Модер Цензора проверьте информацию я сомневаюсь что в Горишних Плавнях есть ТЭЦ которая делает ток для Кременчуцкого НПЗ ...
Для всеобщего понятия просто откройте Гугл карты и посмотрите где Горишние Плавни и где НПЗ ...
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04.07.2020 23:50 Відповісти
Уважаемые,в Украине НЕ проводится техобслуживание электросетей согласно норм. ТАКАЯ ЖЕ проблема с трансформаторами( которым по 40лет) ПО ВСЕЙ Украине. И при чем тут АЭС? Ну это случилось в Горишних Плавнях,завтра у вас,в районе и ВЫ останетесь без электричества. Электриков НЕТ( ибо за копеечные зп,которые очень часто не платят),а мерзавцы типа Суркисов и ПеПо просто доили и доят государственные Облэнерго( например Запорожэнерго где даже зп платилось за месяц АЖ 10% а уж техобслуживание,ага, держи карман шире,кем ,уволившимся электриками? И ничего не вкладывают в частные( потери достигли 30% против 12% в "отсталом" совке 30 лет назад!!!) Украина ДЕИНДУСТРИАЛИЗИРУЕТСЯ,для многих -Ну и что? Это значит что через время ВЫ ,да ИМЕННО ВЫ останетесь без света,будете плавать в дерьме и у ВАС не будет воды( даже холодной) ибо все предприятия,производящие что то украинское( и технические специалисты) отомрут как клас,а гиперлупами с мерчендайзерами китайских мобильных телефонов, даже в НОВЫХ микрорайонах( но подключенных К СТАРЫМ электросетям и СТАРЫМ трансформаторам,водоснабжению( по ВСЕЙ Украине 50% ПОТЕРЬ УЖЕ НОРМА),водоотведению)аварии дело времени( сейчас устраняются ТОЛЬКО аварии,остальное вопросы и ТО не производится из-за отсутствия СПЕЦИАЛИСТОВ и финансирования) Если к власти не прийдёт кто-то типа Саакашвили и страна не поменяется то нас ждёт судьба Сомали или московского генерал-губернаторства с малоросскими пастухами( ну и что?) баранов.
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05.07.2020 06:17 Відповісти
Такие предприятия за ....55 лет !!!!....должны уже иметь как минимум ДВА ввода и систему автономного резервного питания (дизель генераторы) основных производственных цыклов ...с АВРами! Только не говорите, что для них это дорого, уже можно было деньги насобирать.
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05.07.2020 06:35 Відповісти
Вопрос не во вводах а независимых источниках( один с Горишних Плавней,другой с Запорожской АЭС, третий( да не два,а три)ещё с какой-нибудь ТЭС. Но все они приходят на заводские трансформаторы,а они то гавно( древние,55 лет работают). Гавно,которое не обслуживается( у Бени все так,выжимается до последнего и с людей и с оборудования). Сейчас технарей все меньше и на них нагрузка все больше,а для "красивого пиара" бесполезных пиарменов все больше. Главное красивые презентации клепать,с красивыми словами и пить кофе с руководителями в офисе. Поэтому и следить и обслуживать оборудование все больше некому.
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05.07.2020 09:35 Відповісти
 
 