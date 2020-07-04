РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7439 посетителей онлайн
Новости
11 955 49

Кременчугский НПЗ впервые за 55 лет останавливался из-за аварии

Кременчугский НПЗ впервые за 55 лет останавливался из-за аварии

Из-за сбоя в электросети на ТЭЦ в Горишних Плавнях впервые за 55 лет на несколько секунд остановился Кременчугский нефтеперерабатывающий завод - крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов в Украине.

Об этом сообщил Юрий Голич, и.о. главного инженера завода, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Голич пояснил, что из-за сбоя в работе предприятия был осуществлен аварийный выброс газа.

На фото, опубликованном в соцсетях, видно, что из труб нефтеперерабатывающего завода вырывается огонь и идет сильный дым.

"Из-за аварии в Горишних Плавнях на ТЭЦ на станции Кременчугского нефтеперерабатывающего завода упало напряжение, и из-за этого на 100% на несколько секунд сегодня днем остановилось все предприятие", - пояснил Голич.

Читайте на Цензор.НЕТ: Один шахтер погиб, один - травмирован в результате обвала на шахте "Привольнянская" в Лисичанске, - нардеп "Батькивщины" Волынец

Он добавил, что такая ситуация на заводе произошла впервые за 55 лет, а фотографию с огнем и дымом объяснил аварийным сбросом газа. "Поскольку это выходной, нам оперативно пришлось вызвать всех на работу: инженеров, электриков. Был осуществлен аварийный сброс газа на факелы, это нормально при аварийных ситуациях", - отметил и.о. главного инженера.

По имеющейся оперативной информации, причина перепада напряжения в аварии на подстанции "Укрэнерго" - взрыв трансформатора 150 кВ. Также без электричества остался сегодня и город Горишние Плавни.

Также на Цензор.НЕТ: В регионе, пострадавшем в результате аварии на ЧАЭС, еще предстоит проделать большую работу, - ООН

Автор: 

авария (1285) Кременчуг (350) НПЗ (241) ТЭЦ (119) Горишние Плавни (22)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Кременчуцький НПЗ вперше за 55 років зупинявся через аварію - Цензор.НЕТ 481
показать весь комментарий
04.07.2020 19:41
+3
Ворог України зупинив АЕС.Зе за грати.
показать весь комментарий
04.07.2020 19:23
+2
Я уверен там одно наглое рыжое лицо .
показать весь комментарий
04.07.2020 19:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ищите кому пренадлежит и кто подает . И будет вам счастье .
показать весь комментарий
04.07.2020 19:04 Ответить
Да просто 40% в тени не выдерживают станции .
показать весь комментарий
04.07.2020 19:14 Ответить
Я уверен там одно наглое рыжое лицо .
показать весь комментарий
04.07.2020 19:06 Ответить
А может НПЗ не смог российскую нефть переварить?
показать весь комментарий
04.07.2020 19:08 Ответить
он заточен был под нее...
показать весь комментарий
04.07.2020 19:56 Ответить
Но не под хлорорганику.
показать весь комментарий
04.07.2020 22:34 Ответить
Говорят что качество упало, потому что путлер кума своего не очень ценит.
показать весь комментарий
04.07.2020 23:12 Ответить
Сейчас на КНПЗ нет роснефти, перерабатывают украинскую, азербайджанскую и американскую.
показать весь комментарий
04.07.2020 23:41 Ответить
На кілька секунд. Чи й не подія.
показать весь комментарий
04.07.2020 19:17 Ответить
несколько секунд это много...простая посадка напряжения может делов наделать
показать весь комментарий
04.07.2020 20:03 Ответить
По "посадкам"'на Лисичанский нпз-там это как здрасьте(было).😂
показать весь комментарий
04.07.2020 21:28 Ответить
А сцикло випадково туди не приїздив?
показать весь комментарий
04.07.2020 19:18 Ответить
Медвейчука тема , только вспомнил .
показать весь комментарий
04.07.2020 19:20 Ответить
Беня немного потеряет бабла, ну ничего, сейчас зеленое чмо для своего хозяина новую оборудку придумает и беня отобьет свое бабло, естественно за счет быдла, которое выбрало зеленое чмо.
показать весь комментарий
04.07.2020 19:23 Ответить
беня ничего не потерял ))
показать весь комментарий
04.07.2020 20:05 Ответить
Ворог України зупинив АЕС.Зе за грати.
показать весь комментарий
04.07.2020 19:23 Ответить
Вообще должна быть предусмотрена такая ситуация, вот прям авария из-за того что на несколько секунд произошел сбой в сети..
показать весь комментарий
04.07.2020 19:26 Ответить
Бесперебойник на десятки мегават хочешь поставить?
показать весь комментарий
04.07.2020 20:07 Ответить
Там есть "бесперебойники" 1-й и 2-й ввод...думаю, что то не так в "датском королевстве"
показать весь комментарий
04.07.2020 20:20 Ответить
Там же написано, что несколько секунд. Скорее всего напряжение упало и 1-й но этого напряжения хватало, что бы 1-й ввод несколько секунд не отлип, а второй естественно сработал когда 1-й отлип с задержкой. Ну своими словами как то так...
показать весь комментарий
04.07.2020 20:46 Ответить
+ должны быть дизель-генераторы. это для нормальной остановки предприятия.
показать весь комментарий
04.07.2020 21:30 Ответить
Нету там дизельгенераторов, есть вводы. Существенной аварии не произошло.
показать весь комментарий
04.07.2020 23:45 Ответить
Если "человеку" пофуй на последний завод по переработке нефти в Украине....то такой человек заслуживает забытия!
показать весь комментарий
04.07.2020 19:54 Ответить
Ну не сотен. Их всего было 6.
показать весь комментарий
04.07.2020 20:06 Ответить
НПЗ в Кременчуге был самым перспективным и современным по технологиям в ссср...и до момента с 2001-2008...сейчас это пыль на земле с зарплатами операторов как у сторожей...
показать весь комментарий
04.07.2020 20:10 Ответить
А кто приватизар этого МПЗ?
показать весь комментарий
04.07.2020 19:35 Ответить
Хто-хто... беня
показать весь комментарий
04.07.2020 20:09 Ответить
надо не только выкачивать из завода всё, но и вкладывать, а поскольку все эти ку*вы, временщики, так оно и есть на все предприятиях!! Они ведь их украли, а не построили за свои кровные
показать весь комментарий
04.07.2020 19:38 Ответить
Кременчуцький НПЗ вперше за 55 років зупинявся через аварію - Цензор.НЕТ 481
показать весь комментарий
04.07.2020 19:41 Ответить
не вопрос.... приходи, будем лупить твоей головой. пока гранит не потрескается....
показать весь комментарий
04.07.2020 19:51 Ответить
Хай у гаранта вчаться, він любить причинним місцем лупити.
показать весь комментарий
04.07.2020 20:05 Ответить
Бедная "укртатнафта"
Бедный Коломойцский....
Волонтёры, на помощь!
показать весь комментарий
04.07.2020 20:02 Ответить
ТЭЦ в Горишних Плавнях давала ток на Кременчуцкий НПЗ ? Впервые слышу такое ..Мля кто же тогда ГОК электричеством питает ?
А ТЕЦ Полтаваоблэнерго что возле проходной НПЗ что просто так стоит ?
Поправте меня но я на НПЗ Кременчуцком работал во времена Лейтара ..И был точно знаю что ТЕЦ слева от проходной завода питал его электричеством ..мазут и газ используя при этом сейчас восновном газ ..Каким боком Горишние Плавни к НПЗ ? Станция под Потоками это не ТЭЦ
показать весь комментарий
04.07.2020 21:09 Ответить
Электроподстанция , это та что возле Дмитровки ? Там рванул трансформатор ?
показать весь комментарий
04.07.2020 22:05 Ответить
Бред пишут ..переписали с Укрнета не проверив ..я представляю как главный энергетик НПЗ голову ламает где эта ТЭЦ...
В школе отличник на контрольной делает ошибку ,у него пол класса списует контрольную
вот тоже само и Интернет ресурс номер 1 пишет туфту
показать весь комментарий
04.07.2020 23:54 Ответить
Нет никакой ТЭЦ в ГП. Есть подстанция в Потоках.Там частенько трансформаторы горят.НПЗ это первая группа.Должен быть резервный ввод из другой сети.При переключении наверное проблемы были.Кто его там сейчас проверяет. Всем пох....
показать весь комментарий
04.07.2020 23:04 Ответить
Модер Цензора проверьте информацию я сомневаюсь что в Горишних Плавнях есть ТЭЦ которая делает ток для Кременчуцкого НПЗ ...
Для всеобщего понятия просто откройте Гугл карты и посмотрите где Горишние Плавни и где НПЗ ...
показать весь комментарий
04.07.2020 23:50 Ответить
Уважаемые,в Украине НЕ проводится техобслуживание электросетей согласно норм. ТАКАЯ ЖЕ проблема с трансформаторами( которым по 40лет) ПО ВСЕЙ Украине. И при чем тут АЭС? Ну это случилось в Горишних Плавнях,завтра у вас,в районе и ВЫ останетесь без электричества. Электриков НЕТ( ибо за копеечные зп,которые очень часто не платят),а мерзавцы типа Суркисов и ПеПо просто доили и доят государственные Облэнерго( например Запорожэнерго где даже зп платилось за месяц АЖ 10% а уж техобслуживание,ага, держи карман шире,кем ,уволившимся электриками? И ничего не вкладывают в частные( потери достигли 30% против 12% в "отсталом" совке 30 лет назад!!!) Украина ДЕИНДУСТРИАЛИЗИРУЕТСЯ,для многих -Ну и что? Это значит что через время ВЫ ,да ИМЕННО ВЫ останетесь без света,будете плавать в дерьме и у ВАС не будет воды( даже холодной) ибо все предприятия,производящие что то украинское( и технические специалисты) отомрут как клас,а гиперлупами с мерчендайзерами китайских мобильных телефонов, даже в НОВЫХ микрорайонах( но подключенных К СТАРЫМ электросетям и СТАРЫМ трансформаторам,водоснабжению( по ВСЕЙ Украине 50% ПОТЕРЬ УЖЕ НОРМА),водоотведению)аварии дело времени( сейчас устраняются ТОЛЬКО аварии,остальное вопросы и ТО не производится из-за отсутствия СПЕЦИАЛИСТОВ и финансирования) Если к власти не прийдёт кто-то типа Саакашвили и страна не поменяется то нас ждёт судьба Сомали или московского генерал-губернаторства с малоросскими пастухами( ну и что?) баранов.
показать весь комментарий
05.07.2020 06:17 Ответить
Такие предприятия за ....55 лет !!!!....должны уже иметь как минимум ДВА ввода и систему автономного резервного питания (дизель генераторы) основных производственных цыклов ...с АВРами! Только не говорите, что для них это дорого, уже можно было деньги насобирать.
показать весь комментарий
05.07.2020 06:35 Ответить
Вопрос не во вводах а независимых источниках( один с Горишних Плавней,другой с Запорожской АЭС, третий( да не два,а три)ещё с какой-нибудь ТЭС. Но все они приходят на заводские трансформаторы,а они то гавно( древние,55 лет работают). Гавно,которое не обслуживается( у Бени все так,выжимается до последнего и с людей и с оборудования). Сейчас технарей все меньше и на них нагрузка все больше,а для "красивого пиара" бесполезных пиарменов все больше. Главное красивые презентации клепать,с красивыми словами и пить кофе с руководителями в офисе. Поэтому и следить и обслуживать оборудование все больше некому.
показать весь комментарий
05.07.2020 09:35 Ответить
 
 