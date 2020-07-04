Кременчугский НПЗ впервые за 55 лет останавливался из-за аварии

Из-за сбоя в электросети на ТЭЦ в Горишних Плавнях впервые за 55 лет на несколько секунд остановился Кременчугский нефтеперерабатывающий завод - крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов в Украине.

Об этом сообщил Юрий Голич, и.о. главного инженера завода, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Голич пояснил, что из-за сбоя в работе предприятия был осуществлен аварийный выброс газа.

На фото, опубликованном в соцсетях, видно, что из труб нефтеперерабатывающего завода вырывается огонь и идет сильный дым.

"Из-за аварии в Горишних Плавнях на ТЭЦ на станции Кременчугского нефтеперерабатывающего завода упало напряжение, и из-за этого на 100% на несколько секунд сегодня днем остановилось все предприятие", - пояснил Голич.

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Он добавил, что такая ситуация на заводе произошла впервые за 55 лет, а фотографию с огнем и дымом объяснил аварийным сбросом газа. "Поскольку это выходной, нам оперативно пришлось вызвать всех на работу: инженеров, электриков. Был осуществлен аварийный сброс газа на факелы, это нормально при аварийных ситуациях", - отметил и.о. главного инженера.

По имеющейся оперативной информации, причина перепада напряжения в аварии на подстанции "Укрэнерго" - взрыв трансформатора 150 кВ. Также без электричества остался сегодня и город Горишние Плавни.

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