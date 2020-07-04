Кременчугский НПЗ впервые за 55 лет останавливался из-за аварии
Из-за сбоя в электросети на ТЭЦ в Горишних Плавнях впервые за 55 лет на несколько секунд остановился Кременчугский нефтеперерабатывающий завод - крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов в Украине.
Об этом сообщил Юрий Голич, и.о. главного инженера завода, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Голич пояснил, что из-за сбоя в работе предприятия был осуществлен аварийный выброс газа.
На фото, опубликованном в соцсетях, видно, что из труб нефтеперерабатывающего завода вырывается огонь и идет сильный дым.
"Из-за аварии в Горишних Плавнях на ТЭЦ на станции Кременчугского нефтеперерабатывающего завода упало напряжение, и из-за этого на 100% на несколько секунд сегодня днем остановилось все предприятие", - пояснил Голич.
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Он добавил, что такая ситуация на заводе произошла впервые за 55 лет, а фотографию с огнем и дымом объяснил аварийным сбросом газа. "Поскольку это выходной, нам оперативно пришлось вызвать всех на работу: инженеров, электриков. Был осуществлен аварийный сброс газа на факелы, это нормально при аварийных ситуациях", - отметил и.о. главного инженера.
По имеющейся оперативной информации, причина перепада напряжения в аварии на подстанции "Укрэнерго" - взрыв трансформатора 150 кВ. Также без электричества остался сегодня и город Горишние Плавни.
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Бедный Коломойцский....
Волонтёры, на помощь!
А ТЕЦ Полтаваоблэнерго что возле проходной НПЗ что просто так стоит ?
Поправте меня но я на НПЗ Кременчуцком работал во времена Лейтара ..И был точно знаю что ТЕЦ слева от проходной завода питал его электричеством ..мазут и газ используя при этом сейчас восновном газ ..Каким боком Горишние Плавни к НПЗ ? Станция под Потоками это не ТЭЦ
В школе отличник на контрольной делает ошибку ,у него пол класса списует контрольную
вот тоже само и Интернет ресурс номер 1 пишет туфту
Для всеобщего понятия просто откройте Гугл карты и посмотрите где Горишние Плавни и где НПЗ ...