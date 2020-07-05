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Урожай полуниць гине в Естонії без заробітчан, зокрема українців: самі естонці в поле йдуть неохоче

Урожай полуниць гине в Естонії без заробітчан, зокрема українців: самі естонці в поле йдуть неохоче

В Естонії спека, що настала наприкінці червня, прискорила дозрівання полуниць, однак відсутність іноземних працівників заважає місцевим фермерам зібрати урожай ягід.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказала в суботу член правління Естонської асоціації виробників полуниці Елке Ліллеметс (Elke Lillemets) телеканалу ETV +.

"Полуниці не можуть зібрати в повному обсязі. Сталося те, чого виробники боялися найбільше: настала спека, дозріло багато ягід. І у багатьох фермерів урожай залишився на полях, вони не встигли його зібрати. На деяких фермах становище критичне", - зазначила вона.

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За її словами, на допомогу уряду фермери не надто сподіваються, але деяких заходів підтримки таки вживають: із 1 липня підприємці, які вирощують ягоди і фрукти, можуть запросити в касі із безробіття допомогу на виплату грошей під час найму сезонних робітників, але проблему нестачі кадрів цей захід не вирішить.

"Ми звикли до того, що естонці не особливо хочуть йти на роботу в поле. Грошова допомога зараз настільки велика, що люди почуваються добре. (...) Зараз на полях працює приблизно чверть від необхідної кількості працівників", - пояснила Ліллеметс.

Фермери звуть збирати полуниці своїх друзів, родичів, студентів, безробітних та навіть ув'язнених, які заслужили гарною поведінкою право залишати територію в'язниці. Однак без трудових мігрантів їм однаково не вдається вирішити проблему з урожаєм.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку зі спалахом коронавірусу естонські полуничні плантації виявилися без іноземної робочої сили, насамперед "заробітчан" з України, які традиційно допомагали естонським фермерам.

Автор: 

Естонія (1619) заробітчани (673) фермер (388) ягоди (53)


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Топ коментарі
+30
Раби це ті, яким не платять. А естонці пристойно платять, тому порівнюючи оплату можна говорити, що саме ваш вибір-бубочка робить із українців рабів.
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05.07.2020 08:47
+23
Пєтя нема, а бубочка є і до нього у вас нема питань. Ви його для цього обрали, щоб стало гірше?
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05.07.2020 08:54
+23
Ага лучше ишачить за копейки на шахтах Ахметова и заводах Коломойского или ехать в Великий лаптестан где вобще могут не заплатить!
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05.07.2020 08:56
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Ну, ідіотів вистачає, якщо могли навіть блазня та віслюка вибрати собі на голову президентом...
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05.07.2020 14:28 Відповісти
как раз вот в этом сезоне думаем что нам садить
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09.02.2022 19:28 Відповісти
А я по мимо семян сразу покупаю и регулятор роста растений, заказываю его тут https://florium.ua/ru/plant-grow-regulator/ , доставка быстрая и так мой огород растет большей силой урожай хороший
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09.02.2022 19:49 Відповісти
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