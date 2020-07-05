Бойові кораблі ВМС України повернуться у бухти Севастополя, - Чубаров

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров впевнений, що бойові кораблі ВМС України знову пришвартуються у бухтах Севастополя і на інших базах звільненого від окупантів Криму.

Про це він написав у фейсбуці в День ВМС України, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Чубарова, під час формування Військово-морських сил України в січні-квітні 1992 року Меджліс встановив тісний зв'язок із Міноборони і всіляко підтримував створення ВМС.

"Військова агресія Росії у лютому-березні 2014 року завдала тяжкого удару по ВМС України, які втратили переважну частину кораблів та особового складу, з якого тільки третина військовослужбовців залишилася служити Україні", - зазначив Чубаров.

Глава Меджлісу вірить, що українські кораблі повернуться до Криму.

"Впевнені, що нинішній особовий склад ВМС України примножить морську славу України і знову стане своїми бойовими кораблями в бухтах Севастополя і біля причалів інших баз звільненого від російських окупантів Криму", - написав він.

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"З нагоди свята висловлюємо щирі вітання українським морякам, бажаємо незламної сили духу в захисті морських кордонів України та відновленні її територіальної цілісності!" - зауважив Чубаров.



