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Бойові кораблі ВМС України повернуться у бухти Севастополя, - Чубаров

Бойові кораблі ВМС України повернуться у бухти Севастополя, - Чубаров

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров впевнений, що бойові кораблі ВМС України знову пришвартуються у бухтах Севастополя і на інших базах звільненого від окупантів Криму.

Про це він написав у фейсбуці в День ВМС України, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Чубарова, під час формування Військово-морських сил України в січні-квітні 1992 року Меджліс встановив тісний зв'язок із Міноборони і всіляко підтримував створення ВМС.

"Військова агресія Росії у лютому-березні 2014 року завдала тяжкого удару по ВМС України, які втратили переважну частину кораблів та особового складу, з якого тільки третина військовослужбовців залишилася служити Україні", - зазначив Чубаров.

Глава Меджлісу вірить, що українські кораблі повернуться до Криму.

"Впевнені, що нинішній особовий склад ВМС України примножить морську славу України і знову стане своїми бойовими кораблями в бухтах Севастополя і біля причалів інших баз звільненого від російських окупантів Криму", - написав він.

Дивіться також: Зеленський: "Українці ніколи не пробачать тих, хто анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому завадити". ВIДЕО

"З нагоди свята висловлюємо щирі вітання українським морякам, бажаємо незламної сили духу в захисті морських кордонів України та відновленні її територіальної цілісності!" - зауважив Чубаров.

Бойові кораблі ВМС України повернуться у бухти Севастополя, - Чубаров 01
Бойові кораблі ВМС України повернуться у бухти Севастополя, - Чубаров 02

Автор: 

ВМС (1389) Крим (14175) Меджліс (330) Севастополь (555) Чубаров Рефат (564)


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Топ коментарі
+12
А на кормі першого корабля, на білому коні і з Томосом в руці, звичайно, буде великий сивочолий Гетьман!!!
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05.07.2020 13:04
+10
кацапа,не переживай ты так...помнишь эвакуацию из крыма?в гражданскую,вг вторую мировую?история любит повторяться.бо крым не кацапский,и он не приемлит лапотников.ее со времен крымского ханства.
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05.07.2020 13:02
+5
Ну да, конечно, как скажешь. Ну и Зеленский от тебя не отстаёт: « Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы украинский флот был образцом мощности, современности и стал настоящей гордостью Украины.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.»

Такое впечатление, братцы, что вы поставили пень возле костра, бегаете вокруг него голышом и постоянно твердите эту мантру.
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05.07.2020 12:58
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Ну да, конечно, как скажешь. Ну и Зеленский от тебя не отстаёт: « Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы украинский флот был образцом мощности, современности и стал настоящей гордостью Украины.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.»

Такое впечатление, братцы, что вы поставили пень возле костра, бегаете вокруг него голышом и постоянно твердите эту мантру.
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05.07.2020 12:58 Відповісти
кацапа,не переживай ты так...помнишь эвакуацию из крыма?в гражданскую,вг вторую мировую?история любит повторяться.бо крым не кацапский,и он не приемлит лапотников.ее со времен крымского ханства.
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05.07.2020 13:02 Відповісти
Тю.. А до греков там чёрти-кто даже жил
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05.07.2020 13:09 Відповісти
англосексони там жили
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05.07.2020 13:21 Відповісти
- Изя, зачем всё-таки Путин забрал Крым? Ведь стало столько проблем из-за этого.
- Путин - дальновидный. Если тут вдруг что начнётся, он с окружением через Крым в Турцию ломанутся. Как когда-то царская верхушка смывалась,
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05.07.2020 13:13 Відповісти
Все вопросы к Изе. Вообще-то там расстреляли семью и слуг. Но вам рашам, конечно, лучше знать где и кого вы прикопали.
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05.07.2020 14:58 Відповісти
Ну да, куда нам до скрепных жертв ЕГЭ. А посмотреть с словаре религия не позволяет или врождённое скрепное скудоумие? И, кстати, это же мы додумались до дебильной идеи снова создать себе сцаря? Или вы, лишнехромосомные? Плешивый сцарь уже у вас есть, а ипатьевский дом для него когда уже восстановите?
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06.07.2020 10:26 Відповісти
Крым вообще греческий.
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05.07.2020 15:04 Відповісти
у тебя и документы на право владения есть,эллин немецкий из задрыпинска? там коренные народы-иудеи,болгары,греки...но не мокша никаким образом
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05.07.2020 15:11 Відповісти
Украинцы в Крыму появились раньше греков?
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05.07.2020 15:22 Відповісти
практически одновременно...почитай историю
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05.07.2020 15:27 Відповісти
Никаких короблей в говностополе. Порт
франко и статус обычного города. Короблм и в Очакове держать можна
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05.07.2020 13:00 Відповісти
А на кормі першого корабля, на білому коні і з Томосом в руці, звичайно, буде великий сивочолий Гетьман!!!
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05.07.2020 13:04 Відповісти
А куди "З" дивився!? 17 лярдів!
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05.07.2020 13:08 Відповісти
Сывочёлый входит в СевастопольБоевые корабли ВМС Украины вернутся в бухты Севастополя, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8517
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05.07.2020 13:12 Відповісти
Боевые корабли ВМС Украины вернутся в бухты Севастополя, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2253
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05.07.2020 13:14 Відповісти
Боевые корабли ВМС Украины вернутся в бухты Севастополя, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4998
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05.07.2020 13:15 Відповісти
Якщо не поверне Україна, поверне Туреччина,собі.
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05.07.2020 13:04 Відповісти
С этим зелёным гавном, скоро и нени не останется
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05.07.2020 13:05 Відповісти
"Хай п'ють мочу!"© Москаль.
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05.07.2020 13:07 Відповісти
Какую воду, канализационную если что.
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05.07.2020 13:10 Відповісти
Да ладно. Я там был несколько раз в дестве (Феодосия, Евпатория), а в 2011-13 года х -уже со своей семьей (Саки, Феодосия). Народ странный, но вполне нормальный. Виктора Федоровича в большинстве презирали. Что правда - украинский я там практически не слышал, но Украину они не ругали.
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05.07.2020 13:18 Відповісти
Можно подробней - когда Вы там были, и каковы впечатления?
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05.07.2020 13:52 Відповісти
PS https://censor.net/comments/locate/3206139/019214da-1580-733f-82b2-c12e4d171b92 Вы писали, что не были в Крыму ни разу...
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05.07.2020 13:53 Відповісти
Это тролль. Читающий мантру, "как повезло, что РФ оккупировала часть Украины"
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05.07.2020 13:58 Відповісти
Сильно натянутое утверждение. Я с детства был в Крыму несчитаемое количество раз. И он разный, как и народ в Крыму. Останавливался в совершенно разных местах от севера до юга, и от запада до востока. Исходил всю южную часть пеши. У меня до сих пор осталось много друзей в Крыму, вполне-вполне проукраински настроенных, которые в силу разных жизненных причин просто не могут оттуда выехать.
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05.07.2020 13:44 Відповісти
Усик просто тело с напрочь отбитыми мозгами и православием головного мозга

Бойові кораблі ВМС України повернуться у бухти Севастополя, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8344
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05.07.2020 13:50 Відповісти
Ты же там никогда не был, откуда тебе знать? От родной тебе Скаабеевой?
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05.07.2020 13:58 Відповісти
Меньше принимай, служивый, а то и не такое привидится. Так откуда ты знаешь про Крым, если ни разу там не был?
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05.07.2020 14:11 Відповісти
Бросай такое принимать, сгоришь нахрен.
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05.07.2020 14:51 Відповісти
к сожалению Крым, скорее всего, станет турецким.
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05.07.2020 13:07 Відповісти
Навряд. Не той там склад населення.
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05.07.2020 13:09 Відповісти
склад населення! вы серьёзно! крымские татары будут определять "склад населення"! при активной поддержке Турции, всё это конечно "гадание на кофейной гуще" но "склад населення"- точно не аргумент.
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05.07.2020 13:38 Відповісти
а чим погано? Я думаю, що йому краще б стати за статусом таким як свого часу Гонконг. Але ми Україна цей момент просрали ще за часів Кучми, коли дозволили там лишатись російським військовим пенсам. А потім був незрозумілий Ющ, а після нього Яник і пролонгація договора про базування флоту від 2010 року, а те що сталось в 2014 то це наслідки такої "послідовності"
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05.07.2020 16:23 Відповісти
Колись...але не ближчими роками.
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05.07.2020 13:08 Відповісти
СССР в 91г также стойко стоял ,как и оккупированный Крым.
Но не так сталось ,як гадалось
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05.07.2020 13:12 Відповісти
Німецька династія Романофф змінилася на хз-какую Пукіних Крах амперії поруч.
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05.07.2020 13:15 Відповісти
если будут шить дела против Порошенко за прохождение кораблей в своих водах из одного украинского города в другой, то да скоро в бухты вернуться.
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05.07.2020 13:17 Відповісти
Чубаров во главе войск НАТО штурмует Малахов курган
Боевые корабли ВМС Украины вернутся в бухты Севастополя, - Чубаров - Цензор.НЕТ 3650
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05.07.2020 13:25 Відповісти
Русня в очередной раз повержена
Бойові кораблі ВМС України повернуться у бухти Севастополя, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8023
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05.07.2020 13:26 Відповісти
зелебобики, окопы Пороха будут с неоккупированной путлером украинской стороны, напротив будут окопы путлера и оккупированная им часть Украины, вы в какие окопы прыгнете???
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05.07.2020 13:25 Відповісти
не прыгнут - диваны в окопы не влезут.
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05.07.2020 19:20 Відповісти
Повернуться обов'язково ! Звичайно не сьогодні, але повернуться, як би там кацапи не раділи ! Бо крадене, ще ніколи, нікому не було на користь...
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05.07.2020 13:30 Відповісти
Точно нiколи? Техас, Калифорния были отобраны у Мексики. Теперь они гордость Америки.
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05.07.2020 14:28 Відповісти
хворі не читають історії і сподіваються на звичайне руське "авось"... А по факту ми самі віддали Крим пролонгаціями договру про базування ЧФ Росії. І що характерно та більшість, що за це проголосувала спокійно сидить в Зраді або на пенсії отримаючи дуже добру пенсію.....
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05.07.2020 16:25 Відповісти
Ты всерьёз сранивал США с РФ?
Не, ну реально? Ржать можно уже, или ещё что-то смешнее выдашь?
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06.07.2020 03:42 Відповісти
кораблі пройдуть в обхід - північно-кримським каналом. А якщо ще заповнити канал водою, то це буде 100% ГУМКОНВОЙ
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05.07.2020 13:38 Відповісти
Вы сами то хоть верите что его кто то будет строить?
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05.07.2020 13:53 Відповісти
хоч хтось в це вірить. Бо я чесно не дуже. Нафта не коштує 10 баксів, у світі коронавірус, Штати забили на всіх зі своїм блазнем при владі, Європа теж під питанням... Крим сам по собі з купою "русотуристо" озброєнних до зубів; дирляндія так само, тож ні про яке звільнення чи повернення мова не йде на жаль.
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05.07.2020 14:20 Відповісти
Волошин,так прикольно читать твои безисходные мысли по Крыму.Вспомни великий,могучий СССР.Развалился моментально...Обнуление пуйла не дало ему бессмертие.Умерли и Мао,великий кормчий,и Леонид Ильич.Кацапы тем и интересны для мира,что не дают ему спать.Но на месте Чубарова,я бы вообще не вспоминал о том позоре,которое называлось ВМС Украины в Севастополе.Выпускники морского училища в Севастополе были героями,когда гимн Украины при выпуске пели,а тот сброд,который сложил оружие в оружейки и дрожал от страха за броней.Это что офицеры флота,верные присяге?Сколько их застрелилось,но не сдалось?
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05.07.2020 16:01 Відповісти
Союз "Развалился моментально.." Якщо б ви знали історію, то не несли б цієї ахінеї. Америкоси ввели санкції на початку 1980 року так зване Зернове ембарго після введення радянських ЗС до Афганістану. Ціни на нафту поступово падали. І зрештою офіційний розпад СРСР відбувся у грудні 1991 року. Скільки минуло років??? Порахуйте самі, якщо не складно. "Моментальний" ви наш...
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05.07.2020 16:19 Відповісти
Когда-то и Солнце померкнет...
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05.07.2020 14:31 Відповісти
Вернутся.Только вот интересно:что,кроме пустой болтовни,сделают для этого татары?
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05.07.2020 16:25 Відповісти
И на Марсе будут яблони цвести...(когда нибудь) - слова из песни
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05.07.2020 16:30 Відповісти
Ніхто не забороняє Чубарову думати та фантазувати, не розуміючи, що гіршого та наглішого ворога як Росія у світі не має, влни все життя привикли тільки грабувати, загарбувати та на цьому виживати, і що характерно нічого нікому не повертати та ніколи не визнавати себе винним, тому вважаю, що Крим вже повернути не можливо, так як Росія спеціально як завжди кругом поселила в Крим вже близько 700 тис. росіян з глубинок Росії, яким Крим показався просто раєм, тому найсправедливіше буде тоді, коли Україна закриє всі кордони від окупованих територій та самої Росії і розірве дипломатичні відносини з нею, в іншому випадку Україна не збережеться, а розпадеться на частини.....
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05.07.2020 16:31 Відповісти
https://versii.if.ua/novunu/***********-klasik-peredbachiv-viynu-na-donbasi-za-20-rokiv-do-yiyi-pochatku/ "Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували… Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю… А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж", - цитує Олеся Гончара

Те саме можна сказати і про Крим.
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05.07.2020 16:36 Відповісти
Жаль только жить в эту пору прекрасную
Уж не придется ни мне ни тебе...(С).
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05.07.2020 18:17 Відповісти
А я верю в марсиан.
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05.07.2020 19:18 Відповісти
Украинские корабли "Тернополь" и "Луцк" и не выходили из Севастополя.
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05.07.2020 20:49 Відповісти
С таким командующим ВМСУ это уже не кажется такой фантастикой:

https://dumskaya.net/news/komanduyushchiy-aleksey-neizhpapa-o-razvitii-vms-119359/ dumskaya.net/news/komanduyushchiy-aleksey-neizhpapa-o-razvitii-vms-119359/
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06.07.2020 03:39 Відповісти
 
 