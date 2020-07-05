Бойові кораблі ВМС України повернуться у бухти Севастополя, - Чубаров
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров впевнений, що бойові кораблі ВМС України знову пришвартуються у бухтах Севастополя і на інших базах звільненого від окупантів Криму.
Про це він написав у фейсбуці в День ВМС України, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Чубарова, під час формування Військово-морських сил України в січні-квітні 1992 року Меджліс встановив тісний зв'язок із Міноборони і всіляко підтримував створення ВМС.
"Військова агресія Росії у лютому-березні 2014 року завдала тяжкого удару по ВМС України, які втратили переважну частину кораблів та особового складу, з якого тільки третина військовослужбовців залишилася служити Україні", - зазначив Чубаров.
Глава Меджлісу вірить, що українські кораблі повернуться до Криму.
"Впевнені, що нинішній особовий склад ВМС України примножить морську славу України і знову стане своїми бойовими кораблями в бухтах Севастополя і біля причалів інших баз звільненого від російських окупантів Криму", - написав він.
"З нагоди свята висловлюємо щирі вітання українським морякам, бажаємо незламної сили духу в захисті морських кордонів України та відновленні її територіальної цілісності!" - зауважив Чубаров.
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Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.»
Такое впечатление, братцы, что вы поставили пень возле костра, бегаете вокруг него голышом и постоянно твердите эту мантру.
- Путин - дальновидный. Если тут вдруг что начнётся, он с окружением через Крым в Турцию ломанутся. Как когда-то царская верхушка смывалась,
франко и статус обычного города. Короблм и в Очакове держать можна
Но не так сталось ,як гадалось
Не, ну реально? Ржать можно уже, или ещё что-то смешнее выдашь?
Те саме можна сказати і про Крим.
Уж не придется ни мне ни тебе...(С).
https://dumskaya.net/news/komanduyushchiy-aleksey-neizhpapa-o-razvitii-vms-119359/ dumskaya.net/news/komanduyushchiy-aleksey-neizhpapa-o-razvitii-vms-119359/