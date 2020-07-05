Боевые корабли ВМС Украины вернутся в бухты Севастополя, - Чубаров
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров уверен, что боевые корабли ВМС Украины опять встанут в бухтах Севастополя и на других базах освобожденного от оккупантов Крыма.
Об этом он написал в Фейсбуке в день ВМС Украины, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Чубарова, во время формирования военно-морских сил Украины в январе - апреле 1992 года Меджлис установил тесную связь с Минобороны и всячески поддерживал создание ВМС.
"Военная агрессия Россия в феврале-марте 2014 нанесла тяжелый удар по ВМС Украины, утратившим большую часть кораблей и личного состава, из которого только 1/3 военнослужащих осталась служить Украине", - отметил Чубаров.
Глава Меджлиса верит, что украинские корабли вернутся в Крым.
"Уверены, что действующий личный состав ВМС Украины приумножит морскую славу Украины и снова станет своими боевыми кораблями в бухтах Севастополя и у причалов других баз освобожденного от российских оккупантов Крыма", - написал он.
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"По случаю праздника выражаем искренние поздравления украинским морякам, желаем несокрушимой силы духа в защите морских границ Украины и восстановлении ее территориальной целостности!" - подытожил Чубаров.
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Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.»
Такое впечатление, братцы, что вы поставили пень возле костра, бегаете вокруг него голышом и постоянно твердите эту мантру.
- Путин - дальновидный. Если тут вдруг что начнётся, он с окружением через Крым в Турцию ломанутся. Как когда-то царская верхушка смывалась,
франко и статус обычного города. Короблм и в Очакове держать можна
Но не так сталось ,як гадалось
Не, ну реально? Ржать можно уже, или ещё что-то смешнее выдашь?
Те саме можна сказати і про Крим.
Уж не придется ни мне ни тебе...(С).
https://dumskaya.net/news/komanduyushchiy-aleksey-neizhpapa-o-razvitii-vms-119359/ dumskaya.net/news/komanduyushchiy-aleksey-neizhpapa-o-razvitii-vms-119359/