Боевые корабли ВМС Украины вернутся в бухты Севастополя, - Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров уверен, что боевые корабли ВМС Украины опять встанут в бухтах Севастополя и на других базах освобожденного от оккупантов Крыма.

Об этом он написал в Фейсбуке в день ВМС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Чубарова, во время формирования военно-морских сил Украины в январе - апреле 1992 года Меджлис установил тесную связь с Минобороны и всячески поддерживал создание ВМС.

"Военная агрессия Россия в феврале-марте 2014 нанесла тяжелый удар по ВМС Украины, утратившим большую часть кораблей и личного состава, из которого только 1/3 военнослужащих осталась служить Украине", - отметил Чубаров.

Глава Меджлиса верит, что украинские корабли вернутся в Крым.

"Уверены, что действующий личный состав ВМС Украины приумножит морскую славу Украины и снова станет своими боевыми кораблями в бухтах Севастополя и у причалов других баз освобожденного от российских оккупантов Крыма", - написал он.

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"По случаю праздника выражаем искренние поздравления украинским морякам, желаем несокрушимой силы духа в защите морских границ Украины и восстановлении ее территориальной целостности!" - подытожил Чубаров.



