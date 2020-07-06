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П'ять міст у Донецькій області залишаться без води через аварію трубопроводу

П'ять міст у Донецькій області залишаться без води через аварію трубопроводу

Через аварію трубопроводу п'ять міст у Донецькій області залишаться без води. Водопостачання в Дружківці, Костянтинівці і частково в Торецьку буде призупинено, в Слов'янську і Краматорську - обмежено.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Дружківка, Костянтинівка і частково Торецьк залишаться без води. Крім того, буде скорочена подача на Слов'янськ і Краматорськ. Це наслідок пориву, який стався годину тому на ділянці магістрального водоводу діаметром 1400 мм між другим і третім підйомами Другого донецького водогону.

За словами Кириленка, про хід ремонту та терміни його завершення буде повідомлено, щойно ремонтники оцінять масштаб аварії.

"Жителів зазначених міст просимо зробити необхідний запас води", - додав глава ОДА.

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Пять міст у Донецькій області залишаться без води через аварію трубопроводу 01

Автор: 

аварія (561) Донецька область (8578) вода (1179) Кириленко Павло (907)


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І це в таку спеку.
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06.07.2020 07:15 Відповісти
Да в такую жару остаться на несколько дней без воды, на этом водопроводе постоянные аварии, сгнило уже все.
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06.07.2020 07:42 Відповісти
а может терористы помогли...
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06.07.2020 07:50 Відповісти
"По словам Кириленко, о ходе ремонта и сроках его завершения будет сообщено, как только ремонтники оценят масштаб аварии." - "Жителей указанных городов просим сделать необходимый запас воды"
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06.07.2020 08:01 Відповісти
представляю, какой вой бы подняли зрадойопы и нэдорогэнькы, произойди это при Порохе.

Репортажи каждые 15 минут. С места событий. Рыдающие бабушки. Умирающие без воды младенцы. Причитающие мамы. Шустер бы забацал внеочередную свободу-слова. Юля б со сталью в голосе требовала б внеочередного созыва Рады. Нацжены б палили файеры и обвиняли б барыг со свинарчуками вкупе...

То ли дело, когда при власти оккупанты! - тишина и покой.

Ну, нет воды у быдлоса? - ну и ... с тем быдлосом.
Быдлос роль отыграл, страну развалил, теперь быдлос уже неинтересен.
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06.07.2020 08:05 Відповісти
Порохобот это безнадега... Как и зе-бот... Ну откуда вы такие упоротые беретесь?
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06.07.2020 08:15 Відповісти
Поломки на этом водоводе случаются летом минимум раз в неделю, а бывает что и несколько раз за неделю и даже пару раз за день. Это не водовод, а решето 1953-его года, кстати.
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06.07.2020 08:23 Відповісти
К Праге ведёт водовод диаметром 1100 мм. проложенный в 1911-13годах и только теперь начинаются аварии. Интересно, что трубы произведенные в 1890х годах, намного качественнее, чем польские трубы 1970-тых лет, закупленные чехами в рамках СЭВ.
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06.07.2020 08:43 Відповісти
Когда жил в Константиновке, то часто из-за аварий ходил с ведрами к теплицам на ,,Берестовом". А воду вообще давали только холодную, на 2-3 часа утром и вечером.
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06.07.2020 08:46 Відповісти
 
 