П'ять міст у Донецькій області залишаться без води через аварію трубопроводу

Через аварію трубопроводу п'ять міст у Донецькій області залишаться без води. Водопостачання в Дружківці, Костянтинівці і частково в Торецьку буде призупинено, в Слов'янську і Краматорську - обмежено.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Дружківка, Костянтинівка і частково Торецьк залишаться без води. Крім того, буде скорочена подача на Слов'янськ і Краматорськ. Це наслідок пориву, який стався годину тому на ділянці магістрального водоводу діаметром 1400 мм між другим і третім підйомами Другого донецького водогону.

За словами Кириленка, про хід ремонту та терміни його завершення буде повідомлено, щойно ремонтники оцінять масштаб аварії.

"Жителів зазначених міст просимо зробити необхідний запас води", - додав глава ОДА.

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