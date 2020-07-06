П'ять міст у Донецькій області залишаться без води через аварію трубопроводу
Через аварію трубопроводу п'ять міст у Донецькій області залишаться без води. Водопостачання в Дружківці, Костянтинівці і частково в Торецьку буде призупинено, в Слов'янську і Краматорську - обмежено.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"Дружківка, Костянтинівка і частково Торецьк залишаться без води. Крім того, буде скорочена подача на Слов'янськ і Краматорськ. Це наслідок пориву, який стався годину тому на ділянці магістрального водоводу діаметром 1400 мм між другим і третім підйомами Другого донецького водогону.
За словами Кириленка, про хід ремонту та терміни його завершення буде повідомлено, щойно ремонтники оцінять масштаб аварії.
"Жителів зазначених міст просимо зробити необхідний запас води", - додав глава ОДА.
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