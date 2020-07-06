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Повернення українців, затриманих в аеропорту Афін, заплановано на завтра, - МЗС

Повернення українців, затриманих в аеропорту Афін, заплановано на завтра, - МЗС

17 українців, яких не впустили в Грецію в суботу, мають повернутися в Україну у вівторок, 7 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

"Станом на ранок 6 липня 2020 року громадяни України, яким було відмовлено у в'їзді 4 липня 2020 року, перебувають на території поліцейської дільниці аеропорту Афін і очікують повернення в Україну. За інформацією посольства України в Греції, виліт наших співвітчизників запланований на вівторок, 07 липня 2020 року", - сказав Погорельцев.

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За його словами, консульські посадові особи працюють з компетентними органами Греції з метою поліпшення умов перебування для українських громадян, в першу чергу для бабусі з двома онуками (за можливості надати їм дозвіл на проживання в готелі) і перебувають на постійному зв'язку з нашими співвітчизниками. Справа продовжує перебувати на особливому контролі керівництва МЗС, Департаменту консульської служби та посольства України в Греції.

Раніше в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, серед яких двох дітей, які прилетіли до Греції з Києва на рейсах Ryanair і Wizz Air, через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн. Українці прибули до Греції з туристичною метою, що на цей момент не дозволено.

Автор: 

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Тільки не посилайте окремий літак та не фінансуйте це з бюджету України.
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06.07.2020 11:34 Відповісти
А кто заплатит?Мы,естественно.У нас же какие-то странные подходы к людям:разрушило твой дом-денег нет,чтоб восстановить,поехал попарить жопу на юга,но мозгов не хватило узнать подробности-спасем и обогреем!
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06.07.2020 12:10 Відповісти
За чей счёт сей банкет?
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06.07.2020 11:35 Відповісти
Граждане третьих стран -_-
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06.07.2020 11:35 Відповісти
Моника с оркестром будет встречать или привычно засцыт?
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06.07.2020 11:36 Відповісти
А зачем столько шумихи и анонсов людей которые нарушили правила пересечения границы ЕС? Завтра что сам Зегидрант будет встречать лично в аэропорту с оркестром?
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06.07.2020 11:38 Відповісти
для зедебилов с бюджета это не со своего кармана. Еще скоро напечатают. Сами уехали сами пусть оплачивают возвращение.
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06.07.2020 12:29 Відповісти
 
 