Повернення українців, затриманих в аеропорту Афін, заплановано на завтра, - МЗС

17 українців, яких не впустили в Грецію в суботу, мають повернутися в Україну у вівторок, 7 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

"Станом на ранок 6 липня 2020 року громадяни України, яким було відмовлено у в'їзді 4 липня 2020 року, перебувають на території поліцейської дільниці аеропорту Афін і очікують повернення в Україну. За інформацією посольства України в Греції, виліт наших співвітчизників запланований на вівторок, 07 липня 2020 року", - сказав Погорельцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські туристи вилетіли в Грецію через помилки в роботі авіакомпаній, - заступник глави МЗС Єнін

За його словами, консульські посадові особи працюють з компетентними органами Греції з метою поліпшення умов перебування для українських громадян, в першу чергу для бабусі з двома онуками (за можливості надати їм дозвіл на проживання в готелі) і перебувають на постійному зв'язку з нашими співвітчизниками. Справа продовжує перебувати на особливому контролі керівництва МЗС, Департаменту консульської служби та посольства України в Греції.

Раніше в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, серед яких двох дітей, які прилетіли до Греції з Києва на рейсах Ryanair і Wizz Air, через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн. Українці прибули до Греції з туристичною метою, що на цей момент не дозволено.