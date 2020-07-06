Возвращение украинцев, задержанных в аэропорту Афин, запланировано на завтра, - МИД

17 украинцев, которых не впустили в Грецию в субботу, должны вернуться в Украину во вторник, 7 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"По состоянию на утро 6 июля 2020 года граждане Украины, которым было отказано во въезде 4 июля 2020 года, находятся на территории полицейского участка аэропорта Афин и ожидают возвращения в Украину. По информации посольства Украины в Греции, вылет наших соотечественников запланирован на вторник, 07 июля 2020 года", - сказал Погореольцев.

По его словам, консульские должностные лица работают с компетентными органами Греции с целью улучшения условий пребывания для украинских граждан, в первую очередь для бабушки с двумя внуками (по возможности предоставить им разрешение на проживание в гостинице) и находятся на постоянной связи с нашими соотечественниками. Дело продолжает находиться на особом контроле руководства МИД, Департамента консульской службы и посольства Украины в Греции.

Ранее в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, в том числе двоих детей, прилетевших в Грецию из Киева на рейсах Ryanair и Wizz Air, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Украинцы прибыли в Грецию с туристической целью, что на данный момент не разрешено.

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