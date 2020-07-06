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Возвращение украинцев, задержанных в аэропорту Афин, запланировано на завтра, - МИД

Возвращение украинцев, задержанных в аэропорту Афин, запланировано на завтра, - МИД

17 украинцев, которых не впустили в Грецию в субботу, должны вернуться в Украину во вторник, 7 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"По состоянию на утро 6 июля 2020 года граждане Украины, которым было отказано во въезде 4 июля 2020 года, находятся на территории полицейского участка аэропорта Афин и ожидают возвращения в Украину. По информации посольства Украины в Греции, вылет наших соотечественников запланирован на вторник, 07 июля 2020 года", - сказал Погореольцев.

По его словам, консульские должностные лица работают с компетентными органами Греции с целью улучшения условий пребывания для украинских граждан, в первую очередь для бабушки с двумя внуками (по возможности предоставить им разрешение на проживание в гостинице) и находятся на постоянной связи с нашими соотечественниками. Дело продолжает находиться на особом контроле руководства МИД, Департамента консульской службы и посольства Украины в Греции.

Ранее в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, в том числе двоих детей, прилетевших в Грецию из Киева на рейсах Ryanair и Wizz Air, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Украинцы прибыли в Грецию с туристической целью, что на данный момент не разрешено.

Также читайте: Украинские туристы улетели в Грецию из-за ошибок в работе авиакомпаний, - замглавы МИД Енин

Автор: 

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Тільки не посилайте окремий літак та не фінансуйте це з бюджету України.
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06.07.2020 11:34 Ответить
А кто заплатит?Мы,естественно.У нас же какие-то странные подходы к людям:разрушило твой дом-денег нет,чтоб восстановить,поехал попарить жопу на юга,но мозгов не хватило узнать подробности-спасем и обогреем!
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06.07.2020 12:10 Ответить
За чей счёт сей банкет?
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06.07.2020 11:35 Ответить
Граждане третьих стран -_-
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06.07.2020 11:35 Ответить
Моника с оркестром будет встречать или привычно засцыт?
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06.07.2020 11:36 Ответить
А зачем столько шумихи и анонсов людей которые нарушили правила пересечения границы ЕС? Завтра что сам Зегидрант будет встречать лично в аэропорту с оркестром?
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06.07.2020 11:38 Ответить
для зедебилов с бюджета это не со своего кармана. Еще скоро напечатают. Сами уехали сами пусть оплачивают возвращение.
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06.07.2020 12:29 Ответить
 
 