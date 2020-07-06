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Новини ДТП
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Автомобіль патрульних потрапив у ДТП у Луцьку: поліцейських госпіталізували. ФОТО

Сьогодні вранці, близько 5:30 годин, в Луцьку сталася ДТП за участю службового автомобіля патрульних. Поліцейських госпіталізували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Вартові еспресо" в Facebook.

За попередньою інформацією, поліцейський, керуючи автомобілем Mitsubishi Outlender за обставин, які з'ясовуються, скоїв наїзд на електроопору, внаслідок ДТП водій транспортного засобу і пасажир зазнали тілесних ушкоджень, їх госпіталізували в лікарню.

Один з постраждалих дістав дуже складну політравму. У нього черепно-мозкова травма, крововилив у черевну порожнину, перелом кісток тазу.

Автомобіль патрульних потрапив у ДТП у Луцьку: поліцейських госпіталізували 01

Фото: Вартові еспресо

Стан вкрай важкий. Про стан другого інформації поки немає.

Також дивіться: П'яний водій спровокував ДТП на Львівщині: одна людина загинула, троє травмовані. ФОТО



Автомобіль патрульних потрапив у ДТП у Луцьку: поліцейських госпіталізували 02

Автор: 

ДТП (4473) Луцьк (415)


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Топ коментарі
+9
дело в том, что судя по фото такие повреждения кузова не возможны при движении авто в районе 60 км. в час. А на заднем плане явно населенный пункт, кто тут нарушил пдд?
или онижыдети?
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06.07.2020 12:58
+6
от и покупай бакланам электрички по 40 штук..... они этой Стране хоть на 10 тысяч наработали????
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06.07.2020 12:59
+5
Это какое-то де жавю.
Похожий случай, был уже на картинке.
Как столб перебегал в неустановленном месте....
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06.07.2020 13:00
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06.07.2020 12:49 Відповісти
в его проклятый.
щас соя начнет тошнить что его поставили проклятые евробляхеры и нельзя недоверять новой шыкаладной полиции - очьень важьно.
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06.07.2020 12:53 Відповісти
А при чем тут "соя"? Полицаями заведует несменный Арсен сАбаков. Поставленый на свой пост еще ДО Пороха, и ЕДИНСТВЕННЫй, кто себя кучеряво чувствует при Бубочке-тошнотике. Недавно, получил из "коронавирусных" денежк 2,5 лярда на своих "орлов"
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06.07.2020 13:00 Відповісти
кто главные врахи винницкой мыролюбной мичпухи? правильно. - проклятые евробляхеры.
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06.07.2020 13:15 Відповісти
наверное это зинка все рисовалась с чурчхеллами, очень важьно и блеяла о новой мусарне - очьен важьно. А мролюбный реформатор неуиноуат.
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06.07.2020 13:17 Відповісти
Все твои жаргонизмы, типа "мичпухи" и "чурчхелы" полная тупость, как и намереное коверканье слов. Прям детский сад, какой-то.... За ними ты пытаешся скрыть, что возразить тебе по сути нечего, нет нормальных логических аргументов.
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06.07.2020 13:40 Відповісти
что, лишенец, поиздержался?
Теперь дядя Беня тебе деньжат подкинет, и бочку варенья, и ящик печенья.
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06.07.2020 13:19 Відповісти
нет.
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06.07.2020 13:21 Відповісти
Кум кермує, я гальмую. Їдемо.
На дорозі щось маячить. Зіб"ємо.
Кум на дроті, я на плоті. Висимо.
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06.07.2020 12:52 Відповісти
струс мозку їм не загрожує!)
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06.07.2020 12:53 Відповісти
дело в том, что судя по фото такие повреждения кузова не возможны при движении авто в районе 60 км. в час. А на заднем плане явно населенный пункт, кто тут нарушил пдд?
или онижыдети?
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06.07.2020 12:58 Відповісти
скорость была 50 км/час ?
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06.07.2020 12:57 Відповісти
І всі були пристебнуті
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07.07.2020 06:54 Відповісти
Столб неожиданно выскочил из-за поворота! Это не новость, только недавно видел фотки с ТАКИМ ЖЕ случаем. Только пострадали полицейские там меньше...
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06.07.2020 12:58 Відповісти
жаль мало фото, что бы оценить прочностные характеристики кузова
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06.07.2020 12:59 Відповісти
от и покупай бакланам электрички по 40 штук..... они этой Стране хоть на 10 тысяч наработали????
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06.07.2020 12:59 Відповісти
Это какое-то де жавю.
Похожий случай, был уже на картинке.
Как столб перебегал в неустановленном месте....
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06.07.2020 13:00 Відповісти
Запорізький автозавод треба передати авакову, хай поліція сама собі збирає машини, бо стільки скільки вони розбивають не потягне Кіотська угода...
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06.07.2020 13:14 Відповісти
в стовп та ну якто в стовп то мо воно пяне або дурне амо недоведи господь хворе а то то аваківські семимісячні то недивно
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06.07.2020 13:15 Відповісти
скорее всего мусора были пьяные. Просто физически невозможно на пустой дороге с утра лупонуть столб.
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06.07.2020 13:19 Відповісти
Возвращались уставшие после тяжелого дежурства, водитель медленно моргнул... и... нащальникамана гамно ремонт ******...
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06.07.2020 14:54 Відповісти
Яка швидкість авто має бути щоб отримати такі ушкодження?
Чи були використані ремені безпеки при руху?
Чи перевіріли тих хто був у авто на алкоголь, наркотики у крові?
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06.07.2020 13:22 Відповісти
эти вопросы нужно адресовать в нову мусарню - очьень важьно. И самый интересный вопрос - кто будет восстанавливать машину? и за чей счет?
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06.07.2020 13:33 Відповісти
 
 