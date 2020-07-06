Автомобіль патрульних потрапив у ДТП у Луцьку: поліцейських госпіталізували. ФОТО
Сьогодні вранці, близько 5:30 годин, в Луцьку сталася ДТП за участю службового автомобіля патрульних. Поліцейських госпіталізували.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Вартові еспресо" в Facebook.
За попередньою інформацією, поліцейський, керуючи автомобілем Mitsubishi Outlender за обставин, які з'ясовуються, скоїв наїзд на електроопору, внаслідок ДТП водій транспортного засобу і пасажир зазнали тілесних ушкоджень, їх госпіталізували в лікарню.
Один з постраждалих дістав дуже складну політравму. У нього черепно-мозкова травма, крововилив у черевну порожнину, перелом кісток тазу.
Фото: Вартові еспресо
Стан вкрай важкий. Про стан другого інформації поки немає.
Топ коментарі
+9 Wevelsburg
показати весь коментар06.07.2020 12:58
+6 Nikos KGB
показати весь коментар06.07.2020 12:59
+5 Алекс S. Pоман
показати весь коментар06.07.2020 13:00
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щас соя начнет тошнить что его поставили проклятые евробляхеры и нельзя недоверять новой шыкаладной полиции - очьень важьно.
Теперь дядя Беня тебе деньжат подкинет, и бочку варенья, и ящик печенья.
На дорозі щось маячить. Зіб"ємо.
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или онижыдети?
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