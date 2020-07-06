Автомобіль патрульних потрапив у ДТП у Луцьку: поліцейських госпіталізували. ФОТО

Сьогодні вранці, близько 5:30 годин, в Луцьку сталася ДТП за участю службового автомобіля патрульних. Поліцейських госпіталізували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Вартові еспресо" в Facebook.

За попередньою інформацією, поліцейський, керуючи автомобілем Mitsubishi Outlender за обставин, які з'ясовуються, скоїв наїзд на електроопору, внаслідок ДТП водій транспортного засобу і пасажир зазнали тілесних ушкоджень, їх госпіталізували в лікарню.

Один з постраждалих дістав дуже складну політравму. У нього черепно-мозкова травма, крововилив у черевну порожнину, перелом кісток тазу.

Фото: Вартові еспресо

Стан вкрай важкий. Про стан другого інформації поки немає.

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