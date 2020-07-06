Автомобиль патрульных попал в ДТП в Луцке: полицейских госпитализировали. ФОТО

Сегодня утром, около 5: 30 часов, в Луцке произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульных. Полицейских госпитализировали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Вартові еспресо" в Facebook.

По предварительной информации, полицейский, управляя автомобилем Mitsubishi Outlender при обстоятельствах, которые выясняются, совершил наезд на электроопору, в результате ДТП водитель транспортного средства и пассажир получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу.

Один из пострадавших получил очень сложную политравму. У него черепно-мозговая травма, кровоизлияние в брюшную полость, перелом костей таза.



Фото: Вартові еспресо

Состояние крайне тяжелое. О состоянии второго информации пока нет.

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