Автомобиль патрульных попал в ДТП в Луцке: полицейских госпитализировали. ФОТО
Сегодня утром, около 5: 30 часов, в Луцке произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульных. Полицейских госпитализировали.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Вартові еспресо" в Facebook.
По предварительной информации, полицейский, управляя автомобилем Mitsubishi Outlender при обстоятельствах, которые выясняются, совершил наезд на электроопору, в результате ДТП водитель транспортного средства и пассажир получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу.
Один из пострадавших получил очень сложную политравму. У него черепно-мозговая травма, кровоизлияние в брюшную полость, перелом костей таза.
Состояние крайне тяжелое. О состоянии второго информации пока нет.
Топ комментарии
+9 Wevelsburg
показать весь комментарий06.07.2020 12:58
+6 Nikos KGB
показать весь комментарий06.07.2020 12:59
+5 Алекс S. Pоман
показать весь комментарий06.07.2020 13:00
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
щас соя начнет тошнить что его поставили проклятые евробляхеры и нельзя недоверять новой шыкаладной полиции - очьень важьно.
Теперь дядя Беня тебе деньжат подкинет, и бочку варенья, и ящик печенья.
На дорозі щось маячить. Зіб"ємо.
Кум на дроті, я на плоті. Висимо.
или онижыдети?
Похожий случай, был уже на картинке.
Как столб перебегал в неустановленном месте....
Чи були використані ремені безпеки при руху?
Чи перевіріли тих хто був у авто на алкоголь, наркотики у крові?