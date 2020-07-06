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Берлін не вітав Путіна з "обнуленням" його президентських термінів, - Зайберт

Берлін не вітав Путіна з

Німецький уряд не надсилав привітання президенту РФ Володимиру Путіну з приводу можливості продовження терміну його перебування при владі.

Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт на брифінгу в Берліні 6 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Привітання з нагоди референдуму щодо змін у Конституції не передбачено, отже, його не було", - сказав Зайберт.

Речниця МЗС ФРН Марія Адебар зауважила, що питання зміни законодавства або плебісцитів є внутрішньою справою країни.

Читайте: Оновлена Конституція РФ, яка обнуляє президентські терміни Путіна, набула чинності

При цьому вона апелювала до заяви зовнішньополітичної служби ЄС, від 2 липня, до якої приєднується і ФРН, де було піддано критиці суттєві обмеження при підготовці до голосування, порушення при його проведенні, а також зауваження через можливе недотримання таємниці голосування та насильство поліції.

Зміни до Конституції РФ, додала Адебар, мають відповідати принципам міжнародних органів, таких як Європейський суд з прав людини, принципам, під якими підписалася також Росія.

Як повідомлялося, 25 червня - 1 липня в Росії та окупованому нею Криму проходило голосування щодо внесення поправок до конституції РФ, одна з яких стосується "обнулення" президентських термінів Путіна, що дозволить йому брати участь у виборах ще двічі.

3 липня Президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про офіційне опублікування Конституції Російської Федерації з внесеними до неї поправками". Поправки набули чинності наступного дня.

Автор: 

Німеччина (7386) Конституція (548) путін володимир (23878) Зайберт Штеффен (36)


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Топ коментарі
+4
Цікаво, Зеленський привітав уже?
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06.07.2020 15:07
+3
********** сортирно обнулился на пеньке.
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06.07.2020 15:04
+3
Вот мне интересно, сейчас Европа не признает это "голосование за поправки", потому как голосовали и в Крыму и получившие паспорта рф из л/днр в Ростове. Путин выигрывает следующие выборы и что они не будут признавать его президентом рассии?)
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06.07.2020 15:15
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********** сортирно обнулился на пеньке.
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06.07.2020 15:04 Відповісти
А что, кто-против "ОБНУЛЕНИЯ" Путина? Путин - "0" это же неплохо...
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06.07.2020 16:04 Відповісти
Цікаво, Зеленський привітав уже?
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06.07.2020 15:07 Відповісти
Вот мне интересно, сейчас Европа не признает это "голосование за поправки", потому как голосовали и в Крыму и получившие паспорта рф из л/днр в Ростове. Путин выигрывает следующие выборы и что они не будут признавать его президентом рассии?)
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06.07.2020 15:15 Відповісти
Ну дик, за нього ж уже раз голосували в Криму... Європа озабочєнность висловила і все!
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06.07.2020 15:27 Відповісти
Шо даже и друг Шрондер не поздравиль с празником генераписимуса???
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06.07.2020 15:16 Відповісти
насилу втримались..?
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06.07.2020 15:19 Відповісти
"Изменения в Конституцию РФ, добавила Адебар, должны отвечать принципам международных органов, таких как Европейский суд по правам человека, принципам, под которыми подписалась также Россия."

Этой бы фройлян почитать эти изменения, установившие примат расийского законодательства над международным!
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06.07.2020 15:49 Відповісти
Непобедимого российского боксера Александра Беспутина лишили чемпионского титула по версии WBA в полусреднем весе из-за употребления допинга.
"Комитет принял решение отобрать чемпионский титул в полусреднем весе у Александра Беспутина, который сдал положительный тест на допинг и был дисквалифицирован на протяжении последних шести месяцев. Чемпионский пояс остается вакантным и будет разыгран в бою между кубинцем Йорданисом Угасом и американцем Абелем Рамосом. Победитель этого поединка встретится с Раджабом Бутаевым", - написано на официальном сайте WBA.
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06.07.2020 15:59 Відповісти
Берлін не вітав Путіна з "обнуленням" його президентських термінів, - Зайберт - Цензор.НЕТ 6046
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06.07.2020 18:18 Відповісти
 
 