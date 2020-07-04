Оновлена Конституція РФ, яка обнуляє президентські терміни Путіна, набула чинності

У Росії набула чинності оновлена Конституція з поправками, схваленими на загальноросійському голосуванні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оновлений текст Конституції Росії опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Відповідний указ напередодні підписав президент РФ Володимир Путін.

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Одним із пунктів змін стала норма про те, що президентські терміни Володимира Путіна більше не враховуються. Це дозволить йому балотуватися ще на двох виборах і залишатися при владі до 2036 року. Ще він отримає довічну недоторканність.

Нагадаємо, Державна дума 10 березня підтримала поправку про зняття обмеження на кількість президентських термінів у Російській Федерації.

Путін допустив цей варіант, якщо Конституційний суд не визнає його таким, що суперечить положенням основного закону. Після прийняття в березні відповідного законопроєкту обома палатами парламенту документ було направлено до Конституційного суду, який виніс висновок про відповідність пропонованих поправок.

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Загалом у Конституцію РФ було внесено 206 поправок.

Видання "Медуза" коротко сформулювало майже два десятки основних змін, які чекають РФ: