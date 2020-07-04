Оновлена Конституція РФ, яка обнуляє президентські терміни Путіна, набула чинності
У Росії набула чинності оновлена Конституція з поправками, схваленими на загальноросійському голосуванні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оновлений текст Конституції Росії опубліковано на офіційному порталі правової інформації.
Відповідний указ напередодні підписав президент РФ Володимир Путін.
Одним із пунктів змін стала норма про те, що президентські терміни Володимира Путіна більше не враховуються. Це дозволить йому балотуватися ще на двох виборах і залишатися при владі до 2036 року. Ще він отримає довічну недоторканність.
Нагадаємо, Державна дума 10 березня підтримала поправку про зняття обмеження на кількість президентських термінів у Російській Федерації.
Путін допустив цей варіант, якщо Конституційний суд не визнає його таким, що суперечить положенням основного закону. Після прийняття в березні відповідного законопроєкту обома палатами парламенту документ було направлено до Конституційного суду, який виніс висновок про відповідність пропонованих поправок.
Загалом у Конституцію РФ було внесено 206 поправок.
Видання "Медуза" коротко сформулювало майже два десятки основних змін, які чекають РФ:
- Всім, крім Путіна, в майбутньому можна буде балотуватися в президенти більше, ніж на два терміни - неважливо, підряд чи ні.
- Формально міжнародне право збереже пріоритет над російським, але Конституційний суд зможе блокувати виконання рішень міжнародних організацій, якщо вважатиме їх "антиконституційними".
- Людина, у якої коли-небудь були іноземна посвідка на проживання або громадянство, не зможе обиратися в президенти.
- Довічна недоторканність колишніх президентів буде закріплена в Конституції РФ.
- У президента буде ще більше влади: він зможе усувати суддів Конституційного і Верховного судів (за згодою Ради Федерації) і звільняти тільки прем'єра, не відправляючи у відставку весь уряд.
- Президент РФ отримає право оскаржити закон, навіть якщо парламент подолав його вето, відправивши його на перевірку до Конституційного суду.
- Президент сам вирішуватиме, які органи влади підпорядковуються йому, а які - прем'єру (силові міністри - автоматично йому).
- Глава держави зможе призначати прем'єра, навіть якщо його кандидатуру тричі відхилила Дума (і не розпускати її при цьому, зараз він зобов'язаний зробити це).
- Президент призначатиме більше членів Ради Федерації, а після своєї відставки, якщо захоче, зможе сам увійти до її складу.
- Членів Ради Федерації офіційно перейменують у сенаторів (але палата Сенатом не стане). З ними президент буде консультуватися під час призначення силових міністрів.
- Місцеве самоврядування стане іще слабшим: органи державної влади отримають право брати участь у його формуванні, а координувати їхню спільну працю буде, знову ж таки, президент.
- Депутатам, сенаторам, губернаторам, міністрам, суддям заборонять мати іноземне громадянство або посвідку на проживання.
- У Конституції буде згадано Держраду, яка займеться визначенням основних напрямків зовнішньої, внутрішньої і соціально-економічної політики РФ.
- Російський народ оголосять державотворчим.
- Шлюбом буде вважатися лише союз чоловіка і жінки.
- У Конституції з'явиться згадка віри в Бога ( "Російська Федерація, об'єднана тисячолітньою історією, зберігаючи пам'ять предків, які передали нам ідеали і віру в Бога, а також наступництво у розвитку російської держави, визнає державну єдність, що історично склалася").
- Пенсії та інші соціальні виплати будуть регулярно індексуватися, мінімальна зарплата не має бути нижчою за прожитковий мінімум.
- Заклик до "відчуження" будь-яких територій РФ стане антиконституційним.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чекисты рулят с 1917-го