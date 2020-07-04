Обновленная Конституция РФ, обнуляющая президентские сроки Путина, вступила в силу
В России вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на общероссийском голосовании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, обновленный текст Конституции России опубликован на официальном портале правовой информации.
Соответствующий указ накануне подписал президент РФ Владимир Путин.
Одним из пунктов изменений стала норма о том, что президентские сроки Владимира Путина больше не учитываются. Это позволит ему баллотироваться еще на двух выборах и оставаться у власти до 2036 года. Ещё он получит пожизненную неприкосновенность.
Напомним, Государственная дума 10 марта поддержала поправку о снятии ограничения на число президентских сроков в Российской Федерации.
Путин допустил этот вариант, если Конституционный суд не сочтет его противоречащим положениям основного закона. После принятия в марте соответствующего законопроекта обеими палатами парламента документ был направлен в Конституционный суд, который вынес заключение о соответствии предлагаемых поправок.
Всего же в Конституцию РФ было внесено 206 поправок.
Издание "Медуза" коротко сформулировало почти два десятка основных изменений, которые ждут РФ:
- Всем, кроме Путина, в будущем нельзя будет баллотироваться в президенты больше, чем на два срока - неважно, подряд или нет.
- Формально международное право сохранит приоритет над российским, но Конституционный суд сможет блокировать исполнение решений международных организаций, если посчитает их "антиконституционными".
- Человек, у которого когда-либо были иностранный вид на жительство или гражданство, не сможет избираться в президенты.
- Пожизненная неприкосновенность бывших президентов будет закреплена в Конституции РФ.
- У президента будет еще больше власти: он сможет отстранять судей Конституционного и Верховного судов (с согласия Совета Федерации) и увольнять только премьера, не отправляя в отставку все правительство.
- Президент РФ получит право оспорить закон, даже если парламент преодолел его вето - отправив его на проверку в Конституционный суд.
- Президент будет сам решать, какие органы власти подчиняются ему, а какие - премьеру (силовые министры - автоматически ему).
- Глава государства сможет назначать премьера, даже если его кандидатуру трижды отклонила Дума (и не распускать ее при этом - сейчас он обязан сделать это).
- Президент будет назначать больше членов Совета Федерации, а после своей отставки, если захочет, сможет сам войти в его состав.
- Членов Совета Федерации официально переименуют в сенаторов (но палата Сенатом не станет). С ними президент будет консультироваться при назначении силовых министров.
- Местное самоуправление станет еще слабее: органы государственной власти получат право участвовать в его формировании, а координировать их общую работу будет, опять же, президент.
- Депутатам, сенаторам, губернаторам, министрам, судьям запретят иметь иностранное гражданство или вид на жительство.
- В Конституции будет упомянут Госсовет, который займется определением основных направлений внешней, внутренней и социально-экономической политики РФ.
- Русский народ объявят государствообразующим.
- Браком будет считаться только союз мужчины и женщины.
- В Конституции появится упоминание веры в Бога ("Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство")
- Пенсии и прочие социальные выплаты будут регулярно индексироваться, минимальная зарплата не должна быть ниже прожиточного минимума.
- Призыв к "отчуждению" любых территорий РФ станет антиконституционным.
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