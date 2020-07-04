Обновленная Конституция РФ, обнуляющая президентские сроки Путина, вступила в силу

В России вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на общероссийском голосовании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обновленный текст Конституции России опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующий указ накануне подписал президент РФ Владимир Путин.

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Одним из пунктов изменений стала норма о том, что президентские сроки Владимира Путина больше не учитываются. Это позволит ему баллотироваться еще на двух выборах и оставаться у власти до 2036 года. Ещё он получит пожизненную неприкосновенность.

Напомним, Государственная дума 10 марта поддержала поправку о снятии ограничения на число президентских сроков в Российской Федерации.

Путин допустил этот вариант, если Конституционный суд не сочтет его противоречащим положениям основного закона. После принятия в марте соответствующего законопроекта обеими палатами парламента документ был направлен в Конституционный суд, который вынес заключение о соответствии предлагаемых поправок.

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Всего же в Конституцию РФ было внесено 206 поправок.

Издание "Медуза" коротко сформулировало почти два десятка основных изменений, которые ждут РФ: