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Обновленная Конституция РФ, обнуляющая президентские сроки Путина, вступила в силу

Обновленная Конституция РФ, обнуляющая президентские сроки Путина, вступила в силу

В России вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на общероссийском голосовании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обновленный текст Конституции России опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующий указ накануне подписал президент РФ Владимир Путин.

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Одним из пунктов изменений стала норма о том, что президентские сроки Владимира Путина больше не учитываются. Это позволит ему баллотироваться еще на двух выборах и оставаться у власти до 2036 года. Ещё он получит пожизненную неприкосновенность.

Напомним, Государственная дума 10 марта поддержала поправку о снятии ограничения на число президентских сроков в Российской Федерации.

Путин допустил этот вариант, если Конституционный суд не сочтет его противоречащим положениям основного закона. После принятия в марте соответствующего законопроекта обеими палатами парламента документ был направлен в Конституционный суд, который вынес заключение о соответствии предлагаемых поправок.

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Всего же в Конституцию РФ было внесено 206 поправок.

Издание "Медуза" коротко сформулировало почти два десятка основных изменений, которые ждут РФ:

  • Всем, кроме Путина, в будущем нельзя будет баллотироваться в президенты больше, чем на два срока - неважно, подряд или нет.
  • Формально международное право сохранит приоритет над российским, но Конституционный суд сможет блокировать исполнение решений международных организаций, если посчитает их "антиконституционными".
  • Человек, у которого когда-либо были иностранный вид на жительство или гражданство, не сможет избираться в президенты.
  • Пожизненная неприкосновенность бывших президентов будет закреплена в Конституции РФ.
  • У президента будет еще больше власти: он сможет отстранять судей Конституционного и Верховного судов (с согласия Совета Федерации) и увольнять только премьера, не отправляя в отставку все правительство.
  • Президент РФ получит право оспорить закон, даже если парламент преодолел его вето - отправив его на проверку в Конституционный суд.
  • Президент будет сам решать, какие органы власти подчиняются ему, а какие - премьеру (силовые министры - автоматически ему).
  • Глава государства сможет назначать премьера, даже если его кандидатуру трижды отклонила Дума (и не распускать ее при этом - сейчас он обязан сделать это).
  • Президент будет назначать больше членов Совета Федерации, а после своей отставки, если захочет, сможет сам войти в его состав.
  • Членов Совета Федерации официально переименуют в сенаторов (но палата Сенатом не станет). С ними президент будет консультироваться при назначении силовых министров.
  • Местное самоуправление станет еще слабее: органы государственной власти получат право участвовать в его формировании, а координировать их общую работу будет, опять же, президент.
  • Депутатам, сенаторам, губернаторам, министрам, судьям запретят иметь иностранное гражданство или вид на жительство.
  • В Конституции будет упомянут Госсовет, который займется определением основных направлений внешней, внутренней и социально-экономической политики РФ.
  • Русский народ объявят государствообразующим.
  • Браком будет считаться только союз мужчины и женщины.
  • В Конституции появится упоминание веры в Бога ("Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство")
  • Пенсии и прочие социальные выплаты будут регулярно индексироваться, минимальная зарплата не должна быть ниже прожиточного минимума.
  • Призыв к "отчуждению" любых территорий РФ станет антиконституционным.
Конституция (2236) путин владимир (31318) россия (95660)


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Топ комментарии
+22
а ведь лет 20-25 назад такое казалось невозможным
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04.07.2020 08:57
+21
А в Україні, ще всього лише рік назад, було можливе, щоб влада вивела з ладу систему Протиповітряної Оборони Півдня України?
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04.07.2020 09:06
+18
кацапи раби по жізні...
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04.07.2020 09:13
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пора ху...ло обнулять, пора. в смысле на ноль умножать, питора
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04.07.2020 11:33 Ответить
Оновлена Конституція РФ, яка обнуляє президентські терміни Путіна, набула чинності - Цензор.НЕТ 3180
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04.07.2020 11:34 Ответить
Оновлена Конституція РФ, яка обнуляє президентські терміни Путіна, набула чинності - Цензор.НЕТ 5497
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04.07.2020 11:36 Ответить
Оновлена Конституція РФ, яка обнуляє президентські терміни Путіна, набула чинності - Цензор.НЕТ 2621
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04.07.2020 12:51 Ответить
Кацап! Голосуй,не голосуй - все равно получиш... пуй!
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04.07.2020 14:16 Ответить
Оновлена Конституція РФ, яка обнуляє президентські терміни Путіна, набула чинності - Цензор.НЕТ 6339
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04.07.2020 14:27 Ответить
выхода нет у него... или стенка или турма за все делишки
чекисты рулят с 1917-го
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04.07.2020 22:50 Ответить
Де-юре закріплено те, що існувало на параші століттями.
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06.07.2020 10:19 Ответить
Оновлена Конституція РФ, яка обнуляє президентські терміни Путіна, набула чинності - Цензор.НЕТ 815
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06.07.2020 18:18 Ответить
Ха ха ха)но зекретина уже очень пора на Ростов...
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14.07.2020 21:49 Ответить
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