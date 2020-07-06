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Берлин не поздравлял Путина с "обнулением" его президентских сроков, - Зайберт

Берлин не поздравлял Путина с

Немецкое правительство не направляло поздравления президенту РФ Владимиру Путину по поводу возможности продления срока его пребывания у власти.

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине 6 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Поздравление по случаю референдума относительно изменений в Конституции не предусмотрено, следовательно, его не было", - сказал Зайберт.

Читайте также: Обновленная Конституция РФ, обнуляющая президентские сроки Путина, вступила в силу

Пресс-секретарь МИД ФРГ Мария Адебар отметила, что вопросы изменения законодательства или плебисцитов являются внутренним делом страны.

При этом она апеллировала к заявлению внешнеполитической службы ЕС, от 2 июля, к которому присоединяется и ФРГ, где были подвергнуты критике существенные ограничения при подготовке к голосованию, нарушения при его проведении, а также замечания из-за возможного несоблюдения тайны голосования и насилия полиции.

Изменения в Конституцию РФ, добавила Адебар, должны отвечать принципам международных органов, таких как Европейский суд по правам человека, принципам, под которыми подписалась также Россия.

Как сообщалось, 25 июня - 1 июля в России и оккупированном ею Крыму проходило голосование по внесению поправок в конституцию РФ, одна из которых касается "обнуления" президентских сроков Путина, что позволит ему участвовать в выборах еще дважды.

3 июля Президент России Владимир Путин подписал указ "Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками". Поправки вступили в силу на следующий день.

Германия (6987) Конституция (2236) путин владимир (31325) Зайберт Штеффен (41)


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Топ комментарии
+4
Цікаво, Зеленський привітав уже?
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06.07.2020 15:07
+3
********** сортирно обнулился на пеньке.
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06.07.2020 15:04
+3
Вот мне интересно, сейчас Европа не признает это "голосование за поправки", потому как голосовали и в Крыму и получившие паспорта рф из л/днр в Ростове. Путин выигрывает следующие выборы и что они не будут признавать его президентом рассии?)
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06.07.2020 15:15
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********** сортирно обнулился на пеньке.
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06.07.2020 15:04 Ответить
А что, кто-против "ОБНУЛЕНИЯ" Путина? Путин - "0" это же неплохо...
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06.07.2020 16:04 Ответить
Цікаво, Зеленський привітав уже?
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06.07.2020 15:07 Ответить
Вот мне интересно, сейчас Европа не признает это "голосование за поправки", потому как голосовали и в Крыму и получившие паспорта рф из л/днр в Ростове. Путин выигрывает следующие выборы и что они не будут признавать его президентом рассии?)
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06.07.2020 15:15 Ответить
Ну дик, за нього ж уже раз голосували в Криму... Європа озабочєнность висловила і все!
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06.07.2020 15:27 Ответить
Шо даже и друг Шрондер не поздравиль с празником генераписимуса???
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06.07.2020 15:16 Ответить
насилу втримались..?
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06.07.2020 15:19 Ответить
"Изменения в Конституцию РФ, добавила Адебар, должны отвечать принципам международных органов, таких как Европейский суд по правам человека, принципам, под которыми подписалась также Россия."

Этой бы фройлян почитать эти изменения, установившие примат расийского законодательства над международным!
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06.07.2020 15:49 Ответить
Непобедимого российского боксера Александра Беспутина лишили чемпионского титула по версии WBA в полусреднем весе из-за употребления допинга.
"Комитет принял решение отобрать чемпионский титул в полусреднем весе у Александра Беспутина, который сдал положительный тест на допинг и был дисквалифицирован на протяжении последних шести месяцев. Чемпионский пояс остается вакантным и будет разыгран в бою между кубинцем Йорданисом Угасом и американцем Абелем Рамосом. Победитель этого поединка встретится с Раджабом Бутаевым", - написано на официальном сайте WBA.
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06.07.2020 15:59 Ответить
Берлін не вітав Путіна з "обнуленням" його президентських термінів, - Зайберт - Цензор.НЕТ 6046
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06.07.2020 18:18 Ответить
 
 