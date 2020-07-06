Берлин не поздравлял Путина с "обнулением" его президентских сроков, - Зайберт

Немецкое правительство не направляло поздравления президенту РФ Владимиру Путину по поводу возможности продления срока его пребывания у власти.

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине 6 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Поздравление по случаю референдума относительно изменений в Конституции не предусмотрено, следовательно, его не было", - сказал Зайберт.

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Пресс-секретарь МИД ФРГ Мария Адебар отметила, что вопросы изменения законодательства или плебисцитов являются внутренним делом страны.

При этом она апеллировала к заявлению внешнеполитической службы ЕС, от 2 июля, к которому присоединяется и ФРГ, где были подвергнуты критике существенные ограничения при подготовке к голосованию, нарушения при его проведении, а также замечания из-за возможного несоблюдения тайны голосования и насилия полиции.

Изменения в Конституцию РФ, добавила Адебар, должны отвечать принципам международных органов, таких как Европейский суд по правам человека, принципам, под которыми подписалась также Россия.

Как сообщалось, 25 июня - 1 июля в России и оккупированном ею Крыму проходило голосование по внесению поправок в конституцию РФ, одна из которых касается "обнуления" президентских сроков Путина, что позволит ему участвовать в выборах еще дважды.

3 июля Президент России Владимир Путин подписал указ "Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками". Поправки вступили в силу на следующий день.