Двох колишніх київських "беркутівців" судитимуть за насильницький розгін протестувальників на Майдані в 2013 році, - Офіс Генпрокурора

Прокурори ОГПУ спільно зі слідчими ДБР направили в суд обвинувальний акт щодо двох колишніх міліціонерів полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого Головному управлінню МВС України в місті Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, "ексберкутівці" обвинувачуються в перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, службовій підробці і незаконному перешкоджанню проведенню зборів і мітингів (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 28, ст. 340 КК України).

За даними слідства, 30 листопада 2013 року колишні правоохоронці перевищили свої службові повноваження та затримали учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Під час затримання вони застосували до потерпілого фізичну силу, чим незаконно перешкодили організації та проведенню зборів. У подальшому експравоохоронці склали рапорти про затримання потерпілого, до якого внесли завідомо неправдиві відомості.

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