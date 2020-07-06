Двох колишніх київських "беркутівців" судитимуть за насильницький розгін протестувальників на Майдані в 2013 році, - Офіс Генпрокурора
Прокурори ОГПУ спільно зі слідчими ДБР направили в суд обвинувальний акт щодо двох колишніх міліціонерів полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого Головному управлінню МВС України в місті Києві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, "ексберкутівці" обвинувачуються в перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, службовій підробці і незаконному перешкоджанню проведенню зборів і мітингів (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 28, ст. 340 КК України).
За даними слідства, 30 листопада 2013 року колишні правоохоронці перевищили свої службові повноваження та затримали учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Під час затримання вони застосували до потерпілого фізичну силу, чим незаконно перешкодили організації та проведенню зборів. У подальшому експравоохоронці склали рапорти про затримання потерпілого, до якого внесли завідомо неправдиві відомості.
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А обмін, як по мені, то якраз нормально: колись найкращим покаранням для іноземних любителів совка була їх еміграція в совок чи обмін на якогось дисидента.
Так і тепер в параші цим виродкам покажуть їх справжню цінність для параші. Нехай не одразу і не публічно. Нехай спочатку використають у брудній роботі, але потім покажуть, що вони зрадницька гидота.
І когось із наших повернуть від парашників за обміном. А то годуй цих бєркутастів на халяву. А потім вийдуть із тюряги і голосувати почнуть за зрадницьку срань типу ригоаналів-сдпуошників.