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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Двох колишніх київських "беркутівців" судитимуть за насильницький розгін протестувальників на Майдані в 2013 році, - Офіс Генпрокурора

Двох колишніх київських

Прокурори ОГПУ спільно зі слідчими ДБР направили в суд обвинувальний акт щодо двох колишніх міліціонерів полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого Головному управлінню МВС України в місті Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, "ексберкутівці" обвинувачуються в перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, службовій підробці і незаконному перешкоджанню проведенню зборів і мітингів (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 28, ст. 340 КК України).

За даними слідства, 30 листопада 2013 року колишні правоохоронці перевищили свої службові повноваження та затримали учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Під час затримання вони застосували до потерпілого фізичну силу, чим незаконно перешкодили організації та проведенню зборів. У подальшому експравоохоронці склали рапорти про затримання потерпілого, до якого внесли завідомо неправдиві відомості.

Читайте також: Суд заочно взяв під варту екскомандира київського полку "Беркута" у справі про розстріл Майдану, - ДБР

Автор: 

злочини проти Майдану (309) Офіс Генпрокурора (3260)


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Топ коментарі
+1
Почему только двух? Именно этот разгон стал детонатором Майдана...
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06.07.2020 16:44
+1
Пішли нарешті кримінальні справи по Майдану в суд.
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06.07.2020 16:45
+1
Мабуть, ці двоє недоробків залишили свої сліди у формі брехливих рапортів, чим задокументували свою участь в злочині.
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06.07.2020 16:47
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Почему только двух? Именно этот разгон стал детонатором Майдана...
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06.07.2020 16:44 Відповісти
Мабуть, ці двоє недоробків залишили свої сліди у формі брехливих рапортів, чим задокументували свою участь в злочині.
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06.07.2020 16:47 Відповісти
Пішли нарешті кримінальні справи по Майдану в суд.
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06.07.2020 16:45 Відповісти
Не мрійте, бо їх виправдають чи обміняють.
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06.07.2020 17:02 Відповісти
Не виключено, що у нинішніх "судах" можуть і виправдати - там давно засіли сєпари.
А обмін, як по мені, то якраз нормально: колись найкращим покаранням для іноземних любителів совка була їх еміграція в совок чи обмін на якогось дисидента.
Так і тепер в параші цим виродкам покажуть їх справжню цінність для параші. Нехай не одразу і не публічно. Нехай спочатку використають у брудній роботі, але потім покажуть, що вони зрадницька гидота.
І когось із наших повернуть від парашників за обміном. А то годуй цих бєркутастів на халяву. А потім вийдуть із тюряги і голосувати почнуть за зрадницьку срань типу ригоаналів-сдпуошників.
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06.07.2020 18:06 Відповісти
Какая важная новость
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06.07.2020 16:49 Відповісти
...представь себе, а что ты ещё важнее хочешь???
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06.07.2020 17:01 Відповісти
ну как же-с, доллар по 8, евро по 10, повернутый Крым, ослобожденный Донбасс, все коррупционеры в тюрьмах - в общем, полная Эуропа и гэроям сала...
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06.07.2020 20:17 Відповісти
А при потрохе про это даже и не думали.
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06.07.2020 16:51 Відповісти
Расстрелять нафик ! я помню то видео когда эти питухи издевались над голым мужиком на морозе
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06.07.2020 16:55 Відповісти
То вони знущалися над Гаврилюком.
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06.07.2020 17:05 Відповісти
Судить этих тварей и никаких поблажек, да и не только двоих, там их дохрена было, всех под суд,
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06.07.2020 16:58 Відповісти
Интересно будут судить тех кто разгонял а тех кто стрелял и убивал втихушку отпускают в кацапию или обменивают на тех кто ни в каких боевых действиях не участвовал и не являются ни участниками АТО ни ООС.Кацапия бомжей отлавливает и меняет на военных преступников.
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06.07.2020 17:23 Відповісти
Виходить, саме ці двоє влаштували побоїще на Майдані, а решта вели себе чемно і пристойно?
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06.07.2020 17:24 Відповісти
 
 