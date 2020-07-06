Лувр відкрився після 4 місяців простою через коронавірус

Паризький музей Лувр відкрився для відвідувачів через майже 4 місяці з моменту його закриття в березні через коронавірус.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

У музеї ще деякий час діятимуть обмеження: обов'язкове носіння масок, кільість відвідувачів і їх переміщення залами суворо контролюватиметься. Адміністрація має намір стежити, щоб не було великого скупчення людей біля ​​найвідомішого експоната Лувра - Мони Лізи роботи Леонардо да Вінчі.

З 13 березня, коли Лувр був закритий на карантин, музей не отримав доходів на суму приблизно 40 мільйонів євро. "Нам пощастило, що наш власник - держава", - говорить директор музею Жан-Люк Мартінес.

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Президент Франції Еммануель Макрон оголосив у червні про "першу перемогу" над коронавірусом. У країні триває поступове скасування обмежень, запроваджених у зв'язку з епідемією. Жан Кастекс, який відповідав в адміністрації Макрона за послаблення заходів, минулого тижня був призначений новим главою уряду Франції. Він змінив Едуара Філіпа, який обіймав пост прем'єра з 2017 року.

У світовій статистиці щодо захворюваності на коронавірусну інфекцією Франція нині посідає 15-те місце, в країні понад 204 тисячі випадків. Померли від початку епідемії майже 29 900 осіб. За летальними наслідками Франція на шостому місці у світі.

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