Лувр открылся после 4 месяцев простоя из-за коронавируса

Парижский музей Лувр открылся для посетителей спустя почти 4 месяца с момента его закрытия в марте из-за коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

В музее еще некоторое время будут действовать ограничения: обязательно ношение масок, число посетителей и их перемещение по залам будет строго контролироваться. Администрация намерена следить, чтобы не было большого скопления людей у самого известного экспоната Лувра - Моны Лизы работы Леонардо да Винчи.

С 13 марта, когда Лувр был закрыт на карантин, музей не получил доходов на сумму примерно 40 миллионов евро. "Нам повезло, что наш собственник - государство", - говорит директор музея Жан-Люк Мартинес.

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в июне о "первой победе" над коронавирусом. В стране продолжается постепенная отмена ограничений, введенных в связи с эпидемией. Жан Кастекс, отвечавший в администрации Макрона за послабление мер, на прошлой неделе был назначен новым главой правительства Франции. Он сменил Эдуара Филиппа, занимавшего пост премьера с 2017 года.

В мировой статистике по заболеваемости коронавирусной инфекцией Франция ныне занимает 15-е место, в стране свыше 204 тысяч случаев. Умерли с начала эпидемии почти 29 900 человек. По летальным исходам Франция на шестом месте в мире.

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