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Нардеп Деркач не вказує в декларації заощадження своєї дружини, оскільки вважає це "втручанням в особисте життя"

Нардеп Деркач не вказує в декларації заощадження своєї дружини, оскільки вважає це

Позафракційний нардеп Андрій Деркач у своїй декларації згадує про наявність у своєї дружини заощаджень у готівці, позичених третім особам коштів, активів у дорогоцінних металах, а також позначених словом "інше" грошових активів - проте, не вказує жодної суми.

Про це в йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Що купували нардепи в 2019".

Замість цього в кожній графі, яка стосується його дружини, депутат зазначає: "У дачі інформації про себе дружиною відмовлено з мотивів порушення конституційних принців верховенства права, заборони втручання в особисте життя і нерозповсюдження конфіденційної інформації".

Також Деркач впевнений, що декларування суперечить Європейській конвенції з прав людини та судовій практиці Європейського суду з прав людини.

Нардеп Деркач не вказує в декларації заощадження своєї дружини, оскільки вважає це втручанням в особисте життя 01

Зазначимо, що інші депутати нерідко також не згадують у деклараціях ті чи інші суми, що стосуються дружини або чоловіка, проте пояснюють все простіше.

Наприклад, нардепу "Слуги народу" Вадиму Галайчуку, згідно з декларацією, "не відома" вартість квартири в Грузії, придбаної в 2019 році його дружиною, а Медведчуку - вартість двох нових автомобілів його дружини, Mercedes Benz S600 та BMW X5.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наливайченко: Деркача ще 2017 року було депортовано з Росії. ДОКУМЕНТ

Автор: 

декларація (1423) Деркач Андрій (152) електронне декларування (1468) Деркач Олександр (56)


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Топ коментарі
+30
Не хочет декларировать - мандат сдал и никакого больше вмешательства в личную жизнь.
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07.07.2020 15:03
+21
Глубоко верующий чекист.....
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07.07.2020 15:02
+12
А закон? А фейки постить это значит не вмешательство? С@ка ФСБешная.
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07.07.2020 15:03
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Глубоко верующий чекист.....
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07.07.2020 15:02 Відповісти
Не хочет декларировать - мандат сдал и никакого больше вмешательства в личную жизнь.
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07.07.2020 15:03 Відповісти
Ты вишо?! А кормиться тогда с чего? Где ж оно тогда "столоваться" будет? (тут должна быть картинка из "Собачьего сердца" )
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07.07.2020 15:16 Відповісти
"Столоваться" воно буде, там де й до цього. Статус нардепа йому потрібен для іншого...
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07.07.2020 15:20 Відповісти
И это тоже....
Ну, и где набраться терпения на вот это всё???
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07.07.2020 15:27 Відповісти
А закон? А фейки постить это значит не вмешательство? С@ка ФСБешная.
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07.07.2020 15:03 Відповісти
Закон -- "то другое". Точнее -- для других.
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07.07.2020 15:21 Відповісти
Нардеп Деркач не указывает в декларации сбережения своей супруги, поскольку считает это "вмешательством в личную жизнь" - Цензор.НЕТ 5875
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07.07.2020 15:03 Відповісти
Хм, по-моему за прошедший год еще не было дня, чтобы эта "бедная овечка" не появилась в комментах к какому-нибудь деянию зеленых слуг.
Постоянство -- признак мастерства!
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07.07.2020 15:19 Відповісти
Эту ФСБешную тварь давно пора посадить. СБУ - АУ!!!
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07.07.2020 15:03 Відповісти
Нардеп Деркач не указывает в декларации сбережения своей супруги, поскольку считает это "вмешательством в личную жизнь" - Цензор.НЕТ 7904
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07.07.2020 15:03 Відповісти
И беньки у него такие "честные" "причестные".
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07.07.2020 15:06 Відповісти
А платню у ФСБ він вказав?
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07.07.2020 15:08 Відповісти
Сколько же их , любителей , и оптом и в розницу......любить Неньку......хохлов истинных.....
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07.07.2020 15:09 Відповісти
деркач намылился к корыту и сейчас будет верещать, что считать трусы жены это вмешательство в личную жизнь
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07.07.2020 15:11 Відповісти
Коріний мешканець Луб'янки.
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07.07.2020 15:13 Відповісти
Крааасаавец! Настоящий мужик!
Точнее: настоящий украинский депутат! Баба евойная -- в шелках и в золоте, зато сам -- голытьба нищебродская.
Вот это маскировка, я понимаю!
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07.07.2020 15:14 Відповісти
Чисто КГБистская душа.
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07.07.2020 15:14 Відповісти
Ау, представляю если бы в ЕС чиновник отказался назвать доходы по причине прав человека на личную жизнь.
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07.07.2020 15:16 Відповісти
Норм ход, просто переводишь деньги на счета жены и скрываешь её накопления.))
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07.07.2020 15:17 Відповісти
А что, так можно было?
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07.07.2020 15:18 Відповісти
Не то слово -- нужно! Вот увидите: к концу срока правления зеленой плесени это уже станет Законом Украины!
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07.07.2020 15:24 Відповісти
Нардеп Деркач не указывает в декларации сбережения своей супруги, поскольку считает это "вмешательством в личную жизнь" - Цензор.НЕТ 7369
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07.07.2020 15:19 Відповісти
а шо так можно было?
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07.07.2020 15:23 Відповісти
каравул, трусы жены хотят пересчитать
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07.07.2020 15:29 Відповісти
Нардеп Деркач не указывает в декларации сбережения своей супруги, поскольку считает это "вмешательством в личную жизнь" - Цензор.НЕТ 9965
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07.07.2020 15:30 Відповісти
Це що, у 2014 році?
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07.07.2020 15:38 Відповісти
зараз вони ще майно своїх позашлюбних дітей "узаконять", то взагалі голі-босі будуть, виродки
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07.07.2020 15:35 Відповісти
Для этой ФСБ-шной мрази украинский народ, который он обокрал вместе со своим папашей-КГБистом, просто быдло, перед которым отчитываться ниже его достоинства. И эта гнида нам пишет законы, которые мы обязаны исполнять, а мы все терпим.
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07.07.2020 15:37 Відповісти
Нардеп Деркач не указывает в декларации сбережения своей супруги, поскольку считает это "вмешательством в личную жизнь" - Цензор.НЕТ 2335
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07.07.2020 15:41 Відповісти
Щур гебешний, така ж сама гнида, як і його батько, старий пердун, Леонід Деркач.
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07.07.2020 16:22 Відповісти
Ну, его депутатство - это тоже вмешательсьво в личную жизнь граждан Украины, плюс оскорбление человеческого достоинства.
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07.07.2020 18:01 Відповісти
 
 