Нардеп Деркач не вказує в декларації заощадження своєї дружини, оскільки вважає це "втручанням в особисте життя"
Позафракційний нардеп Андрій Деркач у своїй декларації згадує про наявність у своєї дружини заощаджень у готівці, позичених третім особам коштів, активів у дорогоцінних металах, а також позначених словом "інше" грошових активів - проте, не вказує жодної суми.
Про це в йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Що купували нардепи в 2019".
Замість цього в кожній графі, яка стосується його дружини, депутат зазначає: "У дачі інформації про себе дружиною відмовлено з мотивів порушення конституційних принців верховенства права, заборони втручання в особисте життя і нерозповсюдження конфіденційної інформації".
Також Деркач впевнений, що декларування суперечить Європейській конвенції з прав людини та судовій практиці Європейського суду з прав людини.
Зазначимо, що інші депутати нерідко також не згадують у деклараціях ті чи інші суми, що стосуються дружини або чоловіка, проте пояснюють все простіше.
Наприклад, нардепу "Слуги народу" Вадиму Галайчуку, згідно з декларацією, "не відома" вартість квартири в Грузії, придбаної в 2019 році його дружиною, а Медведчуку - вартість двох нових автомобілів його дружини, Mercedes Benz S600 та BMW X5.
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Ну, и где набраться терпения на вот это всё???
Постоянство -- признак мастерства!
Точнее: настоящий украинский депутат! Баба евойная -- в шелках и в золоте, зато сам -- голытьба нищебродская.
Вот это маскировка, я понимаю!