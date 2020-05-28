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Новини
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Наливайченко: Деркача ще 2017 року було депортовано з Росії. ДОКУМЕНТ

Наливайченко: Деркача ще 2017 року було депортовано з Росії. ДОКУМЕНТ

Народний депутат Андрій Деркач був депортований з Росії 2017 року.

Про це повідомляють "Українські новини" заявив ексголова СБУ Валентин Наливайченко.

Коментуючи питання про "руку Москви" у "плівках Деркача", він зазначив, що ситуація набагато складніша, ніж її подають.

"Що стосується "руки Москви", то знаю, і є відповідні документи, що Андрій Деркач був депортований з Росії. Це зробила російська влада у 2017 році. За "дивним" збігом обставин депортували та заборонили в’їзд до Росії Деркачу після того, як ГПУ, на підставі його заяви, відкрила кримінальне провадження проти посадових осіб НАБУ за фактом втручання у вибори президента США", – повідомив Наливайченко.

За його інформацією, люди, які передавали "плівки" Деркачу, перебувають в Україні.

"Наскільки мені відомо, люди, які передавали ці плівки народному депутату Андрію Деркачу для оприлюднення, хотіли привернути увагу до жахливої корупції та брехні на найвищому рівні саме в українській владі. І ці люди в Україні", – зазначив Наливайченко.

Також читайте: Сім колишніх послів США закликають не втягувати Україну у внутрішню американську політику

Ексголова СБУ наполягає на тому, що записи мають бути розслідувані правоохоронними органами.

"Більше того, я наполягаю на створенні слідчої комісії в парламенті. У своїй діяльності доклав багато зусиль для виявлення корупційних схем Порошенка, в тому числі і в оборонному секторі, та передавав інформацію щодо оборудок Свинарчуків і Ко, як українським правоохоронцям, так і в міністерство юстиції США", – заявив Наливайченко.

Він ще раз наголосив, що тимчасова слідча комісія ВР потрібна, але не з назвою "плівки Байдена та Порошенка". Ця комісія має розслідувати корупцію і оборудки ОЗУ на чолі з Порошенком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський з "плівками Деркача" ставить під загрозу українсько-американські відносини, - The Washington Post

Редакція Українських новин звернулася по коментар до народного депутат Андрія Деркача. У відповідь він надіслав копію документа про заборону на в’їзд до Російської Федерації. Публікуємо наданий документ.

Наливайченко: Деркача ще 2017 року було депортовано з Росії 01
Наливайченко: Деркача ще 2017 року було депортовано з Росії 02

Нагадаємо, 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив записи розмов з "голосами, схожими на Порошенка і Байдена". На записах обговорюється відставка Шокіна в обмін на 1 млрд дол. гарантій США, зовнішнє управління українською владою і підвищення тарифів замість 75 на 100%.

Автор: 

Деркач Андрій (151) Наливайченко (100) росія (64871) Деркач Олександр (56)


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Топ коментарі
+39
"Депортирован"? В 2017 году?!!! Да вы шо!? И ЭТО - алиби?!?!? Да ЭТО - ДЕШЕВАЯ легенда для внедрения недешевого агента РФ!!!! Версия куда более вероятная на мой взгляд.
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28.05.2020 13:54
+36
Одна гэбэшная крыса отмазывает вторую гэбешную крысу.
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28.05.2020 13:45
+33
О, а вот и еще один борцун с коррупцией подтянулся
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28.05.2020 13:45
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О, а вот и еще один борцун с коррупцией подтянулся
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28.05.2020 13:45 Відповісти
"Депортирован"? В 2017 году?!!! Да вы шо!? И ЭТО - алиби?!?!? Да ЭТО - ДЕШЕВАЯ легенда для внедрения недешевого агента РФ!!!! Версия куда более вероятная на мой взгляд.
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28.05.2020 13:54 Відповісти
НАЛИВАЙЧЕНКО -А НУ-КА РАССКАЖИ КАК ТЫ,УЧИЛСЯ С 91 по 94 гг. В московии в ИНСТИТУТЕ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКЕ им.Андропова (читайте биографию этого"честнейшего "человека ), УКРАИНА УЖЕ БЫЛА НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ,НО ТЫ НЕ УШЕЛ ПОМОГАТЬ УКРАИНЕ ,А УЧИЛСЯ ДАЛЬШЕ И ЗАПОМНИТЕ БЫВШИХ кэгэбэшников и фэсбэшников НЕ БЫВАЕТ!!!!!!! ТЫ ПРИСЯГАЛСЯ НА ВЕРНОСТЬ МОСКОВИИ,А СЕЙЧАС БЕС --ТЫ СТАЛ КРИСТАЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ !!!!! ПОРОХ НЕ СВЯТОЙ---НО ГДЕ ТВОИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА О ЕГО ВОРОВСТВЕ ???? ЭТО ВЫСЕР В ВОДУ !!!! КСТАТИ МАРЧУК УВОЛИЛ НАЛИВАЙЧЕНКО ИЗ СБУ С ФОРМУЛИРОВКОЙ "СЛУЖЕБНОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ". ВОПРОС КАК ЮЛЬКА СТАВИЛО ЭТО НЕДОРОЗУМЕНИЕ РУКОВОДИТЬ СБУ ЕСЛИ ОТ НЕГО ВОНЯЕТ ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ !!!!!!!
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28.05.2020 15:35 Відповісти
Одна гэбэшная крыса отмазывает вторую гэбешную крысу.
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28.05.2020 13:45 Відповісти
Именно - Одна гэбэшная крыса отмазывает вторую гэбешную крысу!!!
Этим сказано все. Дальше можно не читать
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28.05.2020 14:34 Відповісти
Обговорення особистості Деркача не має жодного сенсу. Важливо те, що міститься на записах. А містяться там дуже незручні факти, як для минулої української влади, так і для демпартії США.
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28.05.2020 13:48 Відповісти
ти ці плівки слухав чи робив?
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28.05.2020 13:53 Відповісти
Огласите весь список, я записываю
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28.05.2020 14:08 Відповісти
Верить потомственному чекисту - себя не уважать!
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28.05.2020 13:48 Відповісти
Наливайка закончил школу КГБ в 1993 году уже во время независимости как и Деркач.
Засланный агент. Бывших агентов не бывает. Порошенко вовремя его раскусил - вот он и примкнул к Жуле Капительман. Флюгер и агент.
В феврале 1994 года, по собственному желанию был отчислен из института и возвратился на Украину в распоряжение СБУ. В апреле 1994 года, на основании поданного рапорта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 старший лейтенант Наливайченко был уволен в запас приказом председателя СБУ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Евгения Марчука «в связи со служебным несоответствием»
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28.05.2020 14:17 Відповісти
И что, господин Наливайченко, раз депортировали Деркача русские, значит, он чист?
Уверен, что это не "многоходовочка"? Русские эсбэушника просто так в жизни не отпустили бы.
Похоже, тебе Порох так же ужасен, как и Зеле. Единственное, к чему ты "много усилий приложил", так это к тому, что прое@ал Януковича вместе с Аваковым.
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28.05.2020 13:51 Відповісти
Смешко, Сивкович, Наливайченко, Попов, Йуля Тимошенко, Андрей Галущак, Деркач это общеизвестные агенты КГБ/ФСБ.. а еще много неизвестных..
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28.05.2020 13:53 Відповісти
+ Портнов и Лукаш.
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28.05.2020 14:13 Відповісти
+ Ильяшов (муж Лукаш) экс глава внешней разведки Украины (при Януковоще).. сейчас прячется в Рашке..
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28.05.2020 14:28 Відповісти
+ Аталотий Гриценко, + нынешний министр обороны Таран (я подозреваю тоже засланный казачок)..
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28.05.2020 14:29 Відповісти
вот свежая новость: МинОбороны (Таран) https://mil.in.ua/uk/news/minoborony-prypynylo-finansuvannya-modernizatsiyi-su-24mr/ Міноборони припинило фінансування модернізації Су-24МР
https://mil.in.ua/uk/news/minoborony-prypynylo-finansuvannya-modernizatsiyi-su-24mr/
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28.05.2020 14:45 Відповісти
Гандзя Хервам
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28.05.2020 14:38 Відповісти
Наливайченко агент кацапии, тупо спалился защищая другого агента кацапии.
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28.05.2020 14:10 Відповісти
и агент Жульки, которого уволил в свое время Порошенко. вот он ему мстит.
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28.05.2020 14:13 Відповісти
Котрый в бытность руководителем СБУ уничтожил все доки по Жуленьке.
А перед выборами преза в 2019 все не вылазил из штатов с чумайданами компроматов на Пороха. так старался, так старался, чуть пуп не надорвал
Ну а теперь, отсидемшись после провала, выплыл лизнуть гниду по духу Дрюкача
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28.05.2020 14:43 Відповісти
похлопаем в ладошки деркачу что его даже на россии н.х послали...((()
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28.05.2020 14:21 Відповісти
Бо такое продажное г.. и там плохо воняло
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28.05.2020 14:45 Відповісти
Ха-ха-ха)))что ж так палятся гебешные крысы ,в последнее время...прямо истерика у них,начиная с зелупы, не хилая такая
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28.05.2020 14:26 Відповісти
Кгбіст Наливайченко мав сказати бульш коректно: У 2017 році Деркач був відправлений на спецзавдання.
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28.05.2020 14:26 Відповісти
Ну депортировали. Ну и что? Теперь записать его в патриоты?
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28.05.2020 14:38 Відповісти
Зачем Деркачу ездить в россию , если в Украину могут ездить российськие эмиссары .Работа под прикрытием .Это когда россия делает из граждана Украины не Въездного и делают из него Националиста ," патриота " . У нас должны быть спецслужбы Украинские, вот пускай и разбераются, а не дилетанты Фотографы с мясниками и Клоунами.
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28.05.2020 14:43 Відповісти
он воно що...то диркач ще й патріот оказується...уже зовсім не смішно
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28.05.2020 14:58 Відповісти
Смешно читать, как кацапо-зелень гавкает на Наливайченко, обзывая "рукой маасквы". Это тот самый Наливайченко, которого они годами обзывали нацистом, который стоял у истоков создания "Тризуба" и "Правого сектора" и их реальной военно-полевой подготовки на полигонах СБУ, у которого Ярош был в официальных помощниках, который тесно сотрудничает с властью США и их спецслужбами - и раньше, и сейчас. Вы уж как-то определитесь, зеленокацапы, он "ваш" или таки "не ваш", бугага
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28.05.2020 15:02 Відповісти
вообще то это порохоботы гавкают на Наливайченко...
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28.05.2020 15:23 Відповісти
С каких пор кгбешники вдруг стали патриотами Украины? У этих мразей "бывших" не бывает. Они все- спящие ячейки до поры до времени. И наливайко ваш был внедрен не только в СБУ но и еще пытался гадить американцам под видом спецслужбы Украины. А где сейчас ваши "патрыотычны" трезубы и правый сектор? Такие все были грамотные все при Порохе, а сейчас при откровенной сдаче интересов Украины мордору зеленожопыми по всем направлениям, втянули язык в опу, команды из москвы же не получили. А еше мы тоже знаем "редких патриотов"- нацжен с белой вошью, и нацкорпус. Тоже гавкают по команде бабломойского и за его бабло, уроды.
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28.05.2020 15:42 Відповісти
пока в Украине не будет закона запрещающего бывшим ученикам,слушателям и сотрудникам гебнявым и лицам связаными комунистическими партийными билетами,ровно как и комсомольским деятелям принимать участие в выборах,избиратся на государственные должности и выборные любые должности Украина будет находится под влиянием рашиста...и они будут постоянно вносить хаос .как и препятствовать движению Украины в европейские и мировые демократические структуры...
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28.05.2020 15:08 Відповісти
Деркач і Наливайченко - випскники одного ФЭДа. Навіть з одного випуску. Один одного відмазують.
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28.05.2020 15:12 Відповісти
Добавлю, что Андрей Деркач сын кагебиста, сам кагебист и крестник Л.Кучмы
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28.05.2020 15:35 Відповісти
Небось, и бабаЮля ручонку доложила к этому вонючему дельцу?!! Наливайченко не вякал бы без ее позволения. Отвратительно, учитывая то, что эти сраные "борцуны" с коррупцией не думают о том, что кроме Порошенко и Байдена неизмеримо больше пострадает имидж Украины. И эти людцы хотят стране добра? Сомневаюсь я, однако.
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28.05.2020 16:11 Відповісти
пістилка політична Наливайченко такийже КГБист як і Деркач з Гордоном, Нехай роскаже як Крим здав!!!!
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28.05.2020 18:07 Відповісти
Всё петя приказы не получал, Байден соврал на прессухе, что заставил некоего президента убрать прокурора, который вёл корупционное дело, где учавствовал наркоман Байден младший.
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28.05.2020 19:00 Відповісти
Ну за Наливайченко давно рука Москвы тянется...
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28.05.2020 19:15 Відповісти
"депортирован из россии"
- это самый идиотский "агентурный выход" (легализация агента в стране пребывания).
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28.05.2020 20:06 Відповісти
 
 