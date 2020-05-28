Наливайченко: Деркача ще 2017 року було депортовано з Росії. ДОКУМЕНТ

Народний депутат Андрій Деркач був депортований з Росії 2017 року.

Про це повідомляють "Українські новини" заявив ексголова СБУ Валентин Наливайченко.

Коментуючи питання про "руку Москви" у "плівках Деркача", він зазначив, що ситуація набагато складніша, ніж її подають.

"Що стосується "руки Москви", то знаю, і є відповідні документи, що Андрій Деркач був депортований з Росії. Це зробила російська влада у 2017 році. За "дивним" збігом обставин депортували та заборонили в’їзд до Росії Деркачу після того, як ГПУ, на підставі його заяви, відкрила кримінальне провадження проти посадових осіб НАБУ за фактом втручання у вибори президента США", – повідомив Наливайченко.

За його інформацією, люди, які передавали "плівки" Деркачу, перебувають в Україні.

"Наскільки мені відомо, люди, які передавали ці плівки народному депутату Андрію Деркачу для оприлюднення, хотіли привернути увагу до жахливої корупції та брехні на найвищому рівні саме в українській владі. І ці люди в Україні", – зазначив Наливайченко.

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Ексголова СБУ наполягає на тому, що записи мають бути розслідувані правоохоронними органами.

"Більше того, я наполягаю на створенні слідчої комісії в парламенті. У своїй діяльності доклав багато зусиль для виявлення корупційних схем Порошенка, в тому числі і в оборонному секторі, та передавав інформацію щодо оборудок Свинарчуків і Ко, як українським правоохоронцям, так і в міністерство юстиції США", – заявив Наливайченко.

Він ще раз наголосив, що тимчасова слідча комісія ВР потрібна, але не з назвою "плівки Байдена та Порошенка". Ця комісія має розслідувати корупцію і оборудки ОЗУ на чолі з Порошенком.

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Редакція Українських новин звернулася по коментар до народного депутат Андрія Деркача. У відповідь він надіслав копію документа про заборону на в’їзд до Російської Федерації. Публікуємо наданий документ.





Нагадаємо, 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив записи розмов з "голосами, схожими на Порошенка і Байдена". На записах обговорюється відставка Шокіна в обмін на 1 млрд дол. гарантій США, зовнішнє управління українською владою і підвищення тарифів замість 75 на 100%.