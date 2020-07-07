Конституційний Суд продовжить 9 липня відкриті слухання щодо закону про мову
Конституційний Суд продовжить 9 липня у формі усного слухання розглядати подання 51 народного депутата щодо відповідності Основному закону закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що впродавж 7 липня суд заслухав учасників конституційного провадження, а також більшу частину залучених учасників.
Як очікується, на засіданні в четвер, 9 липня, суд завершить стадію виступів залучених учасників та стадію питань до них, після чого перейде до закритої частини слухання справи для винесення рішення у справі.
Як повідомлялося, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року.
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(ніт, Осло та осел - це різні речі)
Думаете абсурд, но нет - показатель того что в Украине президент, которому "какая разница", Украина для него просто территория
Ну, и как вы думаете хоть один отказался ?
Ни один! Вот, что делает материальная мотивация.....
принципово якою мовою я тут пишу?
ПС )))) Ось це потакання та загравання ..і приводить до таких судових справ.
єдина четвірка в шкільному атестаті - по російській мові!Але довгий час навчався,
служив, працював в Москві…..
Повернувся до батьків в
Україну і треба час перелаштуватись виключно на українську….
других дел больше нету как языком заниматься?
-судите и сажайте гос.воров в конце концов!