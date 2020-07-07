Конституційний Суд продовжить 9 липня відкриті слухання щодо закону про мову

Конституційний Суд продовжить 9 липня у формі усного слухання розглядати подання 51 народного депутата щодо відповідності Основному закону закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що впродавж 7 липня суд заслухав учасників конституційного провадження, а також більшу частину залучених учасників.

Як очікується, на засіданні в четвер, 9 липня, суд завершить стадію виступів залучених учасників та стадію питань до них, після чого перейде до закритої частини слухання справи для винесення рішення у справі.

Як повідомлялося, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Реваншисти атакують українську мову через КС. На чолі атаки - ОПЗЖ. Їм допомагають - окремі "Слуги народу", - Порошенко