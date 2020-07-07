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Конституційний Суд продовжить 9 липня відкриті слухання щодо закону про мову

Конституційний Суд продовжить 9 липня відкриті слухання щодо закону про мову

Конституційний Суд продовжить 9 липня у формі усного слухання розглядати подання 51 народного депутата щодо відповідності Основному закону закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що впродавж 7 липня суд заслухав учасників конституційного провадження, а також більшу частину залучених учасників.

Як очікується, на засіданні в четвер, 9 липня, суд завершить стадію виступів залучених учасників та стадію питань до них, після чого перейде до закритої частини слухання справи для винесення рішення у справі.

Як повідомлялося, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року.

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Автор: 

закон (2833) КС (1427) українська мова (834)


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Топ коментарі
+24
В Украине, суд, рассматривает законность украинского языка в Украине! Думаете абсурд, но нет - показатель того что Украинское государство захвачено вражеским государством.
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07.07.2020 16:48
+19
Зелені нелюди, залиште українську мову в спокої. Віна одна є і буде державною, а російську мову треба забороняти, це мова агресора.
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07.07.2020 16:43
+15
Державна мова України означає, що ВЕСЬ аудіо візуальний простір території України має бути україномовним.
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07.07.2020 16:44
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Зелені нелюди, залиште українську мову в спокої. Віна одна є і буде державною, а російську мову треба забороняти, це мова агресора.
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07.07.2020 16:43 Відповісти
Так а хто там подавав до суду ? ....+ кагал *дубінські та бужанські * !?
..
.Конституционный Суд продолжит 9 июля открытые слушания по закону о языке - Цензор.НЕТ 9798....
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07.07.2020 17:16 Відповісти
Подавали ті, за кого ти разом з іншими 73,22% браттями по розуму, проголосував проти Порошенка.
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07.07.2020 17:29 Відповісти
А шо Пеця -*бох * ? ..То в рамочку візьміть його і цілуйте ..цілуйте !
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07.07.2020 17:40 Відповісти
Хай кагал подає до Ізраїльського суду, щоб у них була офіційна палестинська мова.Колотять українців, суки. Гебельсовська ідеологія розподіляй і володарюй - це їхня ідеологія. Сатанва з рогами.
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07.07.2020 19:15 Відповісти
Конституционный Суд продолжит 9 июля открытые слушания по закону о языке - Цензор.НЕТ 1513
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07.07.2020 16:43 Відповісти
Я хлопець простий: бачу ці гіфки - одразу ґавтовподобайка.
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07.07.2020 17:12 Відповісти
Державна мова України означає, що ВЕСЬ аудіо візуальний простір території України має бути україномовним.
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07.07.2020 16:44 Відповісти
Саме так, поїдь у італію на відпочинок і хрєн там знайдеш щось окрім італійського у тєліку. А якщо і є, то єдине і убите
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07.07.2020 22:23 Відповісти
В Украине, суд, рассматривает законность украинского языка в Украине! Думаете абсурд, но нет - показатель того что Украинское государство захвачено вражеским государством.
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07.07.2020 16:48 Відповісти
Главное знать какое государство захватило.
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07.07.2020 16:50 Відповісти
рускаязичьноє
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07.07.2020 16:52 Відповісти
А ты рузге не знаешь? "Зеленые человечки" "Ихтамнет" с Марса наверное.
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07.07.2020 16:53 Відповісти
Цікаво, хто ж захопив? Невже Канада? Чи Ґавстралія? А може, Норвегія?
(ніт, Осло та осел - це різні речі)
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07.07.2020 17:15 Відповісти
Бывает физический захват территорий,а бывает экономический захват страны.Экономический это когда вся страна работает не на себя,а налогами отдаёт всё что зарабатывает транснациональным компаниям другим странам.
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07.07.2020 19:24 Відповісти
В Украине, суд, рассматривает законность украинского языка в Украине!
Думаете абсурд, но нет - показатель того что в Украине президент, которому "какая разница", Украина для него просто территория
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07.07.2020 17:58 Відповісти
Конституционный Суд продолжит 9 июля открытые слушания по закону о языке - Цензор.НЕТ 1643
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07.07.2020 16:50 Відповісти
На работе провёл эксперимент: предложил всем сотрудникам дополнительно 1000 грн. к зарплате за использование при общении между собой и с клиентами только украинского языка (в документах, договорах, письмах, претензиях и т.п. давно используем только украинский -! )....
Ну, и как вы думаете хоть один отказался ?
Ни один! Вот, что делает материальная мотивация.....
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07.07.2020 17:05 Відповісти
Сам то чому пишеш *язіком * !?
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07.07.2020 17:14 Відповісти
Для тебе
принципово якою мовою я тут пишу?
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07.07.2020 17:20 Відповісти
..Так ...! Відразу видно . що українець .

ПС )))) Ось це потакання та загравання ..і приводить до таких судових справ.
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07.07.2020 17:42 Відповісти
Принципово. Якби люди ПРИМУШУВАЛИ самі себе і на роботі, і в побуті (крім родини) вживати тільки українську мову, питання мови в Україні через деякий час відпало б. На жаль, слабка держава не може чи не хоче це робити.
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07.07.2020 17:51 Відповісти
Відкрию вам таємницю:
єдина четвірка в шкільному атестаті - по російській мові!Але довгий час навчався,
служив, працював в Москві…..

Повернувся до батьків в
Україну і треба час перелаштуватись виключно на українську….
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07.07.2020 17:59 Відповісти
Було б бажання і терпіння..
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07.07.2020 20:42 Відповісти
Українську мову судять в Україні! -це просто сором!!!
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07.07.2020 17:29 Відповісти
Хочуть тварюки бучі,будуть суки з Києва втікати,чи думають як в 14- му між крапельок.
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07.07.2020 17:30 Відповісти
сволочи!
других дел больше нету как языком заниматься?
-судите и сажайте гос.воров в конце концов!
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07.07.2020 19:20 Відповісти
Дуже хочуть зажопінці виграти місцеві вибори
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07.07.2020 22:28 Відповісти
Это говорит о том,что Конституционный суд Украины-антиукраинский суд и работает только против Украины и украинского народа. Зачем тогда он нужен? Пусть едут на свою "родину" в Москву и там судят наш украинский язык.
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08.07.2020 00:24 Відповісти
 
 