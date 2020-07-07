Конституционный Суд продолжит 9 июля открытые слушания по закону о языке

Конституционный Суд продолжит 9 июля в форме устного слушания рассматривать представления 51 народного депутата о соответствии Основному закону закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в течение 7 июля суд заслушал участников конституционного производства, а также большую часть привлеченных участников.

Как ожидается, на заседании в четверг, 9 июля, суд завершит стадию выступлений привлеченных участников и стадию вопросов к ним, после чего перейдет к закрытой части слушание дела для вынесения решения по делу.

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Как сообщалось, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года.