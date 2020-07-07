Конституционный Суд продолжит 9 июля открытые слушания по закону о языке
Конституционный Суд продолжит 9 июля в форме устного слушания рассматривать представления 51 народного депутата о соответствии Основному закону закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что в течение 7 июля суд заслушал участников конституционного производства, а также большую часть привлеченных участников.
Как ожидается, на заседании в четверг, 9 июля, суд завершит стадию выступлений привлеченных участников и стадию вопросов к ним, после чего перейдет к закрытой части слушание дела для вынесения решения по делу.
Как сообщалось, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года.
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(ніт, Осло та осел - це різні речі)
Думаете абсурд, но нет - показатель того что в Украине президент, которому "какая разница", Украина для него просто территория
Ну, и как вы думаете хоть один отказался ?
Ни один! Вот, что делает материальная мотивация.....
принципово якою мовою я тут пишу?
ПС )))) Ось це потакання та загравання ..і приводить до таких судових справ.
єдина четвірка в шкільному атестаті - по російській мові!Але довгий час навчався,
служив, працював в Москві…..
Повернувся до батьків в
Україну і треба час перелаштуватись виключно на українську….
других дел больше нету как языком заниматься?
-судите и сажайте гос.воров в конце концов!