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Головним замовником "Кварталу" Зеленського став телеканал Ахметова

Головним замовником

"Квартал 95" працює відразу над чотирма серіалами для каналу "Україна". Прем'єри заплановано на 2020 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на MBR.

Уточнюється, що торік "Квартал 95" дебютував в ефірі каналу "Україна".

Цього року в Києві проходять зйомки чотирисерійної комедії "18-річний олігарх".

"Спочатку це була пропозиція каналу, який хотів побалувати свою аудиторію чимось новеньким, - каже керівник студії "Квартал 95" Борис Шефір. - І хоча наша студія в основному спеціалізується на комедіях, в інших жанрах нам теж завжди цікаво проявляти свій потенціал. До того ж, це далеко не перша наша спроба поєднати кілька жанрів в одному. До речі, ми плануємо, що весь цикл із чотирьох телефільмів зніме один режисер - Андрій Сілкін. Саме він зняв перший наш серіал для "України" - "Сім'я на рік" , який із успіхом транслювався в телеефірі наприкінці минулого року".

"Серію комедійних мелодрам ми задумали з колегами зі студії "Квартал 95" ще торік і кинули пробну кулю – фільм "Сім'я на рік", який більш ніж виправдав наші очікування, - додає Наталя Стрібук, головний продюсер департаменту кіносеріального виробництва телеканалу "Україна". - Так що тепер, уже розуміючи, як реагує наш глядач на більш легкий жанр в ефірі телеканалу, з натхненням почали роботу над наступними історіями. Я дуже рада, що талановиті сценаристи дуже чітко відчули тональність комедії для каналу "Україна". Знімати їх буде саме Андрій Сілкін, чиє тонке почуття гумору і вміння працювати з акторами подарують нам прекрасні історії в ефірі".

Читайте також: У "Кварталі 95" відповіли "Дизель шоу" на обвинувачення в плагіаті: "Не накручуйте себе, цей жарт ми вкрали не у вас"

Автор: 

Ахметов Рінат (2360) Зеленський Володимир (23978) Квартал-95 (183) ТРК Україна (20)


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Топ коментарі
+26
Вторая скрепа зелени за день. Это очень жестоко. Так же нельзя с их нежными зебильными душами.
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07.07.2020 23:51
+25
Головним замовником "Кварталу" Зеленського став телеканал Ахметова - Цензор.НЕТ 5932
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08.07.2020 00:29
+24
Вы же и привели к власти куклу олигархов. Чем не довольны?

Головним замовником "Кварталу" Зеленського став телеканал Ахметова - Цензор.НЕТ 7579
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07.07.2020 23:58
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Послуга за послугу.Але ж хтось споживає подібне телелайно...
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08.07.2020 00:30 Відповісти
Як плавно 56%-ів за Петю перетекли у 73%-ів за Вову.Кумове на плоті-свати на дроті!
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08.07.2020 00:48 Відповісти
Скоро! скоро жена зеленского будет вести уроки фитнеса.
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08.07.2020 02:42 Відповісти
А ДАЛИ ШО
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08.07.2020 02:48 Відповісти
Цього року в Києві проходять зйомки чотирисерійної комедії "18-річний олігарх". У головній ролі буде син Ахметова, який стане з подачі Кварталу наступним президентом.
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08.07.2020 03:54 Відповісти
Народ, все эти дискуссии ни к чему. Уезжайте из этой страны кто куда может! Это уже все, если за тридцать лет ничего путнего не построили, то и ещё через тридцать лет ничего хорошего в Украине не будет. Подумайте хотя бы о своих детях и о их будущем.
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08.07.2020 05:51 Відповісти
Ужас який! Краще б мав фабрику на расеє як Питро.
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08.07.2020 07:15 Відповісти
Зєля всівсь у всі корупційні схеми Пєці і краде ще нахабніше і зухваліше. Тому йому пєцін бізнес в Росії і нафіг не потрібний. В нього там свій є.
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08.07.2020 07:53 Відповісти
То значить у Питра були корупційні схеми?
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08.07.2020 08:16 Відповісти
То значить у зебільйа є корупційні схеми?
Ти з них годуєшся чи чому ти ці схеми захищаєш?
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08.07.2020 08:40 Відповісти
Якщо Зеля піде шляхом Питра, то на наступних виборах отримає такого ж самого підсрачника. Чи це занадто складно для тебе?
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08.07.2020 08:53 Відповісти
А шо есть дебилы ,которые смотрят эту )(уйню......🤣🤣😂🤫🙄🐸
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08.07.2020 07:50 Відповісти
Всі знають, що Ахметов нищить Україну, але ніхто не пропонує націоналізувати його майно в Україні і потужності. Хочаб за його фінансування боєвиків на Донбасі це треба було зробити. Але ні Пєцє, ні Зєлє це не вигідно. Ці двоє тільки валяють дурня і роблять вигляд суперництва.
Зєлю геть. Дострокові. Націоналізація ДТЕК.
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08.07.2020 07:51 Відповісти
тіко ТЮля врятує мене та державу, тіко ТЮля не була при владі, бідна як церковна криса та вічно незаймана!!!! Сулівано, що голосувало за Зе! ще щось жвендить. Зе!біл року.
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08.07.2020 09:31 Відповісти
І режисер (Сілкін), звісно, москалик.
Давно ми не чули цього Сергія Нахмановича. Цей сучий син вважає, що Путін "розумна людина", з якою можна домовитися. І мова йому наша не подобається, цей українооб вважає, що "Закон про мову треба скасувати і схвалити нормальний закон" і що це буде "перший крок для того, щоб припинити війну".
Пи*дував би цей керівник із своїм братом й усім Кварталом разом у Пермь до того режисера і знімав би там для ***** - "розумної людини"
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08.07.2020 07:57 Відповісти
рівень розвитку тих хто дивиться це лайно на нулі.
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08.07.2020 08:01 Відповісти
Это взятка в завуалированной форме.
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08.07.2020 13:07 Відповісти
"Семья на год"??? Не то что не видел...даже и не слышал что такая поделка от говноквартала есть..😃
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08.07.2020 08:11 Відповісти
Надо отдать должное Ринату - с любой властью договаривается и сосуществует!
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08.07.2020 08:16 Відповісти
А його фанати просто "сосуще".
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08.07.2020 08:41 Відповісти
а кто же вам, рукожопым, не дал обзавестись своим Маском, Фордом или Гейтсом???????
Есть только беня и ринат! Жрите, не обляпайтесь!
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08.07.2020 09:00 Відповісти
Трохи не так: кожну владу купляє, а потім отримує від неї бажане.
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08.07.2020 08:50 Відповісти
и в этих сериалах уже ахметовская шестерка ляшко будет ездить на лисапете? а может так ахметка дает взятку зеле? сериал может стоить и миллион а может миллиард
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08.07.2020 08:23 Відповісти
Є така приказка - "Хто платить - той і музику замовляє".
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08.07.2020 08:37 Відповісти
1+1..........Украина24

первый раз как трагедия, а второй - как фарс
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08.07.2020 10:16 Відповісти
возвращения в родную гавань - с донецкими начинали, к ним и вернулись
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08.07.2020 08:46 Відповісти
Ахмєтов просто так нічого не робить. Незабаром побачимо, що він одержить за своє замовлення.
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08.07.2020 08:48 Відповісти
Мабуть бубочку замінить своїм синочком.
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08.07.2020 09:13 Відповісти
В точку!До Ахмета наконец дошло то-чтобы эффективно давить на власть...нужно не касками шахтёров стучать по асфальту,А стучать информационной дубиной по головам телезрителей!!! Как это делают коломойский с медведчуком!!!
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08.07.2020 11:50 Відповісти
Так уже чимало отримав. Уряд практично його. Призупинка роботи АЕС, тарифи - це лише видимі речі, а скільки всього, що ще не спливло...
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08.07.2020 10:25 Відповісти
Можно зарабатывать не только на карпоративах олигархов,но и у них на каналах. Теперь гундявый слуга двух господ
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08.07.2020 08:54 Відповісти
Объединение двух жанров получилась: комедия и президенская трагедия )
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08.07.2020 09:03 Відповісти
«18 літній олігарх» на телеканалі олігарха - ЗЄбіли, вас привчатимуть до того, що олігархи це нормально. Вони обожнюють ваші порожні черепні коробки.
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08.07.2020 09:12 Відповісти
А про наших воїнів слабо зняти український фільм? А про калік, якиї зробив путін на цій війні слабо зробити? А історичний фільм, де б викрили москалів у фальсіфікації історії слабо? І на якій мові буде фільм?
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08.07.2020 09:30 Відповісти
Клоун поміняв "папіка"?
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08.07.2020 09:49 Відповісти
Ні, в нього їх тепер два. І кожному потрібно буде догодити.
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08.07.2020 10:23 Відповісти
Він не змінив, він розширив поле діяльності, бо є більше шансів заробляти. Він і не збирався боротися іх олігархами, це він вам сказав на стадіоні, бо знав, що ви лохи. А сам гарно працює і дає заробити Бені, Ахметке,Пинчуку, суке православной, гарні відносини з Боголювським і про російських не забуває. Вугілля і електрика звідти. Відкрив лінію по виробництву ВАЗів, не Рено, чи Шевроле, а ВАЗ. Він же з ними не воює.Вам не соромно 73%? А скільки українських фільмів на державній мові зробив керівник "кварталу", який реально має піклуватися за мову, бо є гарантом Конституції?
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08.07.2020 10:35 Відповісти
А ви мене, будь ласка, з 73% бидла не асоціюйте, бо якрах я з "агрессивного меньшинства".
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09.07.2020 08:30 Відповісти
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