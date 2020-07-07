Головним замовником "Кварталу" Зеленського став телеканал Ахметова

"Квартал 95" працює відразу над чотирма серіалами для каналу "Україна". Прем'єри заплановано на 2020 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на MBR.

Уточнюється, що торік "Квартал 95" дебютував в ефірі каналу "Україна".

Цього року в Києві проходять зйомки чотирисерійної комедії "18-річний олігарх".

"Спочатку це була пропозиція каналу, який хотів побалувати свою аудиторію чимось новеньким, - каже керівник студії "Квартал 95" Борис Шефір. - І хоча наша студія в основному спеціалізується на комедіях, в інших жанрах нам теж завжди цікаво проявляти свій потенціал. До того ж, це далеко не перша наша спроба поєднати кілька жанрів в одному. До речі, ми плануємо, що весь цикл із чотирьох телефільмів зніме один режисер - Андрій Сілкін. Саме він зняв перший наш серіал для "України" - "Сім'я на рік" , який із успіхом транслювався в телеефірі наприкінці минулого року".

"Серію комедійних мелодрам ми задумали з колегами зі студії "Квартал 95" ще торік і кинули пробну кулю – фільм "Сім'я на рік", який більш ніж виправдав наші очікування, - додає Наталя Стрібук, головний продюсер департаменту кіносеріального виробництва телеканалу "Україна". - Так що тепер, уже розуміючи, як реагує наш глядач на більш легкий жанр в ефірі телеканалу, з натхненням почали роботу над наступними історіями. Я дуже рада, що талановиті сценаристи дуже чітко відчули тональність комедії для каналу "Україна". Знімати їх буде саме Андрій Сілкін, чиє тонке почуття гумору і вміння працювати з акторами подарують нам прекрасні історії в ефірі".

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