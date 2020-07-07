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Главным заказчиком "Квартала" Зеленского стал телеканал Ахметова

Главным заказчиком

"Квартал 95" работает сразу над четырьмя сериалами для канала "Украина". Премьеры запланированы на 2020 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на MBR.

Уточняется, что в прошлом году "Квартал 95" дебютировал в эфире канала "Украина".

В этом году в Киеве проходят съемки четырехсерийной комедии "18-летний олигарх".

"Изначально это было предложение канала, который хотел побаловать свою аудиторию чем-то новеньким, - говорит руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир. - И хотя наша студия в основном специализируется на комедиях, в других жанрах нам тоже всегда интересно проявлять свой потенциал. К тому же, это далеко не первая наша попытка совместить несколько жанров в одном. Кстати, мы планируем, что весь цикл из четырех телефильмов снимет один режиссер - Андрей Силкин. Именно он снял первый наш сериал для "Украины" - "Семья на год", который с успехом прошел в телеэфире в конце прошлого года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о назначении на должности выходцев из "Квартала 95": Я обещал, что к власти придут другие люди. Ни одного кума я не назначил. ВИДЕО

"Серию комедийных мелодрам мы задумали с коллегами из студии "Квартал 95" еще в прошлом году и бросили пробный шар - фильм "Семья на год", который более чем оправдал наши ожидания, - добавляет Наталья Стрибук, главный продюсер департамента киносериального производства телеканала "Украина". - Так что теперь, уже понимая, как реагирует наш зритель на более легкий жанр в эфире телеканала, с вдохновением начали работу над следующими историями. Я очень рада, что талантливые сценаристы очень четко почувствовали тональность комедии для канала "Украины". Снимать их будет именно Андрей Силкин, чье тонкое чувство юмора и умение работать с актерами подарят нам прекрасные истории в эфире".

Автор: 

Ахметов Ринат (2004) Зеленский Владимир (20505) Квартал-95 (223) ТРК Украина (30)


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Топ комментарии
+26
Вторая скрепа зелени за день. Это очень жестоко. Так же нельзя с их нежными зебильными душами.
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07.07.2020 23:51
+25
Головним замовником "Кварталу" Зеленського став телеканал Ахметова - Цензор.НЕТ 5932
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08.07.2020 00:29
+24
Вы же и привели к власти куклу олигархов. Чем не довольны?

Головним замовником "Кварталу" Зеленського став телеканал Ахметова - Цензор.НЕТ 7579
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07.07.2020 23:58
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Послуга за послугу.Але ж хтось споживає подібне телелайно...
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08.07.2020 00:30 Ответить
Як плавно 56%-ів за Петю перетекли у 73%-ів за Вову.Кумове на плоті-свати на дроті!
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08.07.2020 00:48 Ответить
Скоро! скоро жена зеленского будет вести уроки фитнеса.
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08.07.2020 02:42 Ответить
А ДАЛИ ШО
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08.07.2020 02:48 Ответить
Цього року в Києві проходять зйомки чотирисерійної комедії "18-річний олігарх". У головній ролі буде син Ахметова, який стане з подачі Кварталу наступним президентом.
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08.07.2020 03:54 Ответить
Народ, все эти дискуссии ни к чему. Уезжайте из этой страны кто куда может! Это уже все, если за тридцать лет ничего путнего не построили, то и ещё через тридцать лет ничего хорошего в Украине не будет. Подумайте хотя бы о своих детях и о их будущем.
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08.07.2020 05:51 Ответить
Ужас який! Краще б мав фабрику на расеє як Питро.
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08.07.2020 07:15 Ответить
Зєля всівсь у всі корупційні схеми Пєці і краде ще нахабніше і зухваліше. Тому йому пєцін бізнес в Росії і нафіг не потрібний. В нього там свій є.
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08.07.2020 07:53 Ответить
То значить у Питра були корупційні схеми?
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08.07.2020 08:16 Ответить
То значить у зебільйа є корупційні схеми?
Ти з них годуєшся чи чому ти ці схеми захищаєш?
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08.07.2020 08:40 Ответить
Якщо Зеля піде шляхом Питра, то на наступних виборах отримає такого ж самого підсрачника. Чи це занадто складно для тебе?
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08.07.2020 08:53 Ответить
А шо есть дебилы ,которые смотрят эту )(уйню......🤣🤣😂🤫🙄🐸
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08.07.2020 07:50 Ответить
Всі знають, що Ахметов нищить Україну, але ніхто не пропонує націоналізувати його майно в Україні і потужності. Хочаб за його фінансування боєвиків на Донбасі це треба було зробити. Але ні Пєцє, ні Зєлє це не вигідно. Ці двоє тільки валяють дурня і роблять вигляд суперництва.
Зєлю геть. Дострокові. Націоналізація ДТЕК.
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08.07.2020 07:51 Ответить
тіко ТЮля врятує мене та державу, тіко ТЮля не була при владі, бідна як церковна криса та вічно незаймана!!!! Сулівано, що голосувало за Зе! ще щось жвендить. Зе!біл року.
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08.07.2020 09:31 Ответить
І режисер (Сілкін), звісно, москалик.
Давно ми не чули цього Сергія Нахмановича. Цей сучий син вважає, що Путін "розумна людина", з якою можна домовитися. І мова йому наша не подобається, цей українооб вважає, що "Закон про мову треба скасувати і схвалити нормальний закон" і що це буде "перший крок для того, щоб припинити війну".
Пи*дував би цей керівник із своїм братом й усім Кварталом разом у Пермь до того режисера і знімав би там для ***** - "розумної людини"
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08.07.2020 07:57 Ответить
рівень розвитку тих хто дивиться це лайно на нулі.
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08.07.2020 08:01 Ответить
Это взятка в завуалированной форме.
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08.07.2020 13:07 Ответить
"Семья на год"??? Не то что не видел...даже и не слышал что такая поделка от говноквартала есть..😃
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08.07.2020 08:11 Ответить
Надо отдать должное Ринату - с любой властью договаривается и сосуществует!
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08.07.2020 08:16 Ответить
А його фанати просто "сосуще".
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08.07.2020 08:41 Ответить
а кто же вам, рукожопым, не дал обзавестись своим Маском, Фордом или Гейтсом???????
Есть только беня и ринат! Жрите, не обляпайтесь!
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08.07.2020 09:00 Ответить
Трохи не так: кожну владу купляє, а потім отримує від неї бажане.
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08.07.2020 08:50 Ответить
и в этих сериалах уже ахметовская шестерка ляшко будет ездить на лисапете? а может так ахметка дает взятку зеле? сериал может стоить и миллион а может миллиард
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08.07.2020 08:23 Ответить
Є така приказка - "Хто платить - той і музику замовляє".
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08.07.2020 08:37 Ответить
1+1..........Украина24

первый раз как трагедия, а второй - как фарс
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08.07.2020 10:16 Ответить
возвращения в родную гавань - с донецкими начинали, к ним и вернулись
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08.07.2020 08:46 Ответить
Ахмєтов просто так нічого не робить. Незабаром побачимо, що він одержить за своє замовлення.
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08.07.2020 08:48 Ответить
Мабуть бубочку замінить своїм синочком.
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08.07.2020 09:13 Ответить
В точку!До Ахмета наконец дошло то-чтобы эффективно давить на власть...нужно не касками шахтёров стучать по асфальту,А стучать информационной дубиной по головам телезрителей!!! Как это делают коломойский с медведчуком!!!
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08.07.2020 11:50 Ответить
Так уже чимало отримав. Уряд практично його. Призупинка роботи АЕС, тарифи - це лише видимі речі, а скільки всього, що ще не спливло...
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08.07.2020 10:25 Ответить
Можно зарабатывать не только на карпоративах олигархов,но и у них на каналах. Теперь гундявый слуга двух господ
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08.07.2020 08:54 Ответить
Объединение двух жанров получилась: комедия и президенская трагедия )
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08.07.2020 09:03 Ответить
«18 літній олігарх» на телеканалі олігарха - ЗЄбіли, вас привчатимуть до того, що олігархи це нормально. Вони обожнюють ваші порожні черепні коробки.
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08.07.2020 09:12 Ответить
А про наших воїнів слабо зняти український фільм? А про калік, якиї зробив путін на цій війні слабо зробити? А історичний фільм, де б викрили москалів у фальсіфікації історії слабо? І на якій мові буде фільм?
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08.07.2020 09:30 Ответить
Клоун поміняв "папіка"?
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08.07.2020 09:49 Ответить
Ні, в нього їх тепер два. І кожному потрібно буде догодити.
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08.07.2020 10:23 Ответить
Він не змінив, він розширив поле діяльності, бо є більше шансів заробляти. Він і не збирався боротися іх олігархами, це він вам сказав на стадіоні, бо знав, що ви лохи. А сам гарно працює і дає заробити Бені, Ахметке,Пинчуку, суке православной, гарні відносини з Боголювським і про російських не забуває. Вугілля і електрика звідти. Відкрив лінію по виробництву ВАЗів, не Рено, чи Шевроле, а ВАЗ. Він же з ними не воює.Вам не соромно 73%? А скільки українських фільмів на державній мові зробив керівник "кварталу", який реально має піклуватися за мову, бо є гарантом Конституції?
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08.07.2020 10:35 Ответить
А ви мене, будь ласка, з 73% бидла не асоціюйте, бо якрах я з "агрессивного меньшинства".
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09.07.2020 08:30 Ответить
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