Главным заказчиком "Квартала" Зеленского стал телеканал Ахметова
"Квартал 95" работает сразу над четырьмя сериалами для канала "Украина". Премьеры запланированы на 2020 год.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на MBR.
Уточняется, что в прошлом году "Квартал 95" дебютировал в эфире канала "Украина".
В этом году в Киеве проходят съемки четырехсерийной комедии "18-летний олигарх".
"Изначально это было предложение канала, который хотел побаловать свою аудиторию чем-то новеньким, - говорит руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир. - И хотя наша студия в основном специализируется на комедиях, в других жанрах нам тоже всегда интересно проявлять свой потенциал. К тому же, это далеко не первая наша попытка совместить несколько жанров в одном. Кстати, мы планируем, что весь цикл из четырех телефильмов снимет один режиссер - Андрей Силкин. Именно он снял первый наш сериал для "Украины" - "Семья на год", который с успехом прошел в телеэфире в конце прошлого года".
"Серию комедийных мелодрам мы задумали с коллегами из студии "Квартал 95" еще в прошлом году и бросили пробный шар - фильм "Семья на год", который более чем оправдал наши ожидания, - добавляет Наталья Стрибук, главный продюсер департамента киносериального производства телеканала "Украина". - Так что теперь, уже понимая, как реагирует наш зритель на более легкий жанр в эфире телеканала, с вдохновением начали работу над следующими историями. Я очень рада, что талантливые сценаристы очень четко почувствовали тональность комедии для канала "Украины". Снимать их будет именно Андрей Силкин, чье тонкое чувство юмора и умение работать с актерами подарят нам прекрасные истории в эфире".
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Ти з них годуєшся чи чому ти ці схеми захищаєш?
Зєлю геть. Дострокові. Націоналізація ДТЕК.
Давно ми не чули цього Сергія Нахмановича. Цей сучий син вважає, що Путін "розумна людина", з якою можна домовитися. І мова йому наша не подобається, цей українооб вважає, що "Закон про мову треба скасувати і схвалити нормальний закон" і що це буде "перший крок для того, щоб припинити війну".
Пи*дував би цей керівник із своїм братом й усім Кварталом разом у Пермь до того режисера і знімав би там для ***** - "розумної людини"
Есть только беня и ринат! Жрите, не обляпайтесь!
первый раз как трагедия, а второй - как фарс