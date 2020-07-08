Ще одна туристка з України застрягла в аеропорту Афін, - посольство

Ще одна громадянка України, яка сподівалася відпочити в Греції, застрягла в аеропорту Афін.

Про це повідомило посольство України в Греції в коментарі "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

За словами посла Сергія Шутенка, вона виявилася єдиною пасажиркою з двох рейсів, які прибули вчора з України до Греції, яка не мала права на перетин кордону.

"З двох рейсів, які прибули у вівторок до Афін, маємо лише одну громадянку, яка не дослухалася рекомендацій і полетіла до Греції з туристичною метою. Її, звісно, не пустили, і зараз вона, так само як і попередня група, чекає в аеропорту на повернення в Україну. Певно, розголос минулої історії та досвід тих, хто пробув три дні в ізоляторі, спрацювали і люди зрозуміли, що туристів у Грецію дійсно не пускають", - повідомив посол України у Греції.

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Вчора ввечері українські консули чергували в аеропорту, побоюючись, що на нових рейсах з України знову будуть громадяни, які наразі не мають права в’їзду до Греції, але переповнення ізолятора не сталося.

Раніше в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, в тому числі двох дітей, які прилетіли до Греції з Києва на рейсах Ryanair і Wizz Air, через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн. Українці прибули до Греції з туристичною метою, що на цей момент не дозволено.