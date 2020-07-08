Еще одна туристка из Украины застряла в аэропорту Афин, - посольство

Еще одна гражданка Украины, которая надеялась отдохнуть в Греции, застряла в аэропорту Афин.

Об этом сообщило посольство Украины в Греции в комментарии "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

По словам посла Сергея Шутенко, она оказалась единственной пассажиркой из двух рейсов, прибывших вчера из Украины в Грецию, которая не имела права на пересечение границы.

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"Из двух рейсов, прибывших во вторник в Афины, есть лишь одна гражданка, которая не прислушивалась к рекомендациям и полетела в Грецию с туристической целью. Ее, конечно, не пустили, и сейчас она, так же, как и предыдущая группа, ждет в аэропорту возвращения в Украину. Вероятно, огласка прошлой истории и опыт тех, кто пробыл три дня в изоляторе, сработали, и люди поняли, что туристов в Грецию действительно не пускают", - сообщил посол Украины в Греции.

Вчера вечером украинские консулы дежурили в аэропорту, опасаясь, что на новых рейсах из Украины снова будут граждане, которые пока не имеют права въезда в Грецию, но переполнения изолятора не произошло.

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Ранее в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, в том числе двоих детей, прилетевших в Грецию из Киева на рейсах Ryanair и Wizz Air, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Украинцы прибыли в Грецию с туристической целью, что на данный момент не разрешено.