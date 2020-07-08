Ексглава Одеської митниці Грібанов просить суд поновити його на посаді

Колишній начальник Одеської митниці Михайло Грібанов просить Окружний адміністративний суд міста Києва поновити його на посаді.

Про це інформує пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

"Михайло Грібанов просить ОАСК поновити його на посаді начальника Одеської митниці Держмитслужби. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідачем вказана Державна митна служба, третіми особами - Одеська митниця Держмитслужби та Міністерство фінансів.

У позовних вимогах Грібанов просить суд визнати протиправним та скасувати наказ Державної митної служби від 22 травня 2020 року про припинення державної служби та звільнення його з посади. Також позивач просить суд поновити його на посаді начальника Одеської митниці.

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Зараз Окружний адміністративний суд міста Києва вирішує питання про відкриття провадження у цьому адміністративному позові.

Михайло Грібанов був призначений керівником Одеської митниці Державної митної служби 5 березня 2020 року за підсумками відкритого конкурсу.

13 травня співробітники ДБР, СБУ та Офісу генерального прокурора зловили на хабарі керівника відділу одного з митних постів Одеської митниці. Правоохоронці також перевіряють на причетність до отримання неправомірної вигоди осіб з числа керівного складу митниці.

15 травня 2020 року на засіданні колегії Державної митної служби за участю міністра фінансів Сергія Марченка та виконуючого обов'язки голови Держмитслужби Ігоря Муратова керівнику Одеської митниці були вручені попередження про звільнення.