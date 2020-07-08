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Экс-глава Одесской таможни Грибанов просит суд восстановить его в должности

Экс-глава Одесской таможни Грибанов просит суд восстановить его в должности

Бывший начальник Одесской таможни Михаил Грибанов просит Окружной административный суд города Киева восстановить его в должности.

Об этом информирует пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

"Михаил Грибанов просит ОАСК восстановить его в должности начальника Одесской таможни Гостаможслужбы. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ответчиком указана Государственная таможенная служба, третьими лицами - Одесская таможня Гостаможслужбы и Министерство финансов.

В исковых требованиях Грибанов просит суд признать противоправным и отменить приказ Государственной таможенной службы от 22 мая 2020 года о прекращении государственной службы и освобождении его от должности. Также истец просит суд восстановить его в должности начальника Одесской таможни.

Сейчас Окружной административный суд города Киева решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

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Михаил Грибанов был назначен руководителем Одесской таможни Государственной таможенной службы 5 марта 2020 года по итогам открытого конкурса.

13 мая сотрудники ГБР, СБУ и Офиса генерального прокурора поймали на взятке руководителя отдела одного из таможенных постов Одесской таможни. Правоохранители также проверяют на причастность к получению неправомерной выгоды лиц из числа руководящего состава таможни.

15 мая 2020 года на заседании коллегии Государственной таможенной службы при участии министра финансов Сергея Марченко и исполняющего обязанности председателя Гостаможслужбы Игоря Муратова руководителю Одесской таможни были вручены предупреждения об увольнении.

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Автор: 

Одесса (7901) таможня (1960) Государственная таможенная служба (165)


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Мабуть звернуся до суду, щоб мене відновив в життєвому терміну та встановив що мені в дійсності 25 років. От заживу.
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08.07.2020 12:54 Ответить
Русак много чего хочет, а Зевласть даст зелёный свет.
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08.07.2020 12:59 Ответить
И то верно... Пора восстановить...! Уволить руководителя таможни это как ребенка от титьки мамкиной оторвать! Воно ж помре без нового "Мерседесика"...
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08.07.2020 15:23 Ответить
Зелебобики, а Янучмович уже собрал чемоданы? Хонку уже подготовили?
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08.07.2020 12:59 Ответить
Видимо, тяжело стало человеку обслуживать и содержать свой автопарк, хаты, бабу и тещу. Очень любит свою профессию и готов сдохнуть на этом посту на благо Украины. Патриот.
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08.07.2020 13:01 Ответить
Ну да а как же харчеватся ?подохнет ведь...
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08.07.2020 13:04 Ответить
Как же он бедненький проживет на такую маленькую зарплату. Он на суд больше потратил.
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08.07.2020 14:08 Ответить
 
 