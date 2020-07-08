Экс-глава Одесской таможни Грибанов просит суд восстановить его в должности

Бывший начальник Одесской таможни Михаил Грибанов просит Окружной административный суд города Киева восстановить его в должности.

Об этом информирует пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

"Михаил Грибанов просит ОАСК восстановить его в должности начальника Одесской таможни Гостаможслужбы. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ответчиком указана Государственная таможенная служба, третьими лицами - Одесская таможня Гостаможслужбы и Министерство финансов.

В исковых требованиях Грибанов просит суд признать противоправным и отменить приказ Государственной таможенной службы от 22 мая 2020 года о прекращении государственной службы и освобождении его от должности. Также истец просит суд восстановить его в должности начальника Одесской таможни.

Сейчас Окружной административный суд города Киева решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

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Михаил Грибанов был назначен руководителем Одесской таможни Государственной таможенной службы 5 марта 2020 года по итогам открытого конкурса.

13 мая сотрудники ГБР, СБУ и Офиса генерального прокурора поймали на взятке руководителя отдела одного из таможенных постов Одесской таможни. Правоохранители также проверяют на причастность к получению неправомерной выгоды лиц из числа руководящего состава таможни.

15 мая 2020 года на заседании коллегии Государственной таможенной службы при участии министра финансов Сергея Марченко и исполняющего обязанности председателя Гостаможслужбы Игоря Муратова руководителю Одесской таможни были вручены предупреждения об увольнении.

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