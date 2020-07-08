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Новини Пожежі в Україні
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Єрмак у межах засідання ТКГ закликає до встановлення режиму припинення вогню у зв'язку з пожежами на Луганщині, - ОП

Єрмак у межах засідання ТКГ закликає до встановлення режиму припинення вогню у зв'язку з пожежами на Луганщині, - ОП

Розпочалося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) з мирного врегулювання на Донбасі. Зустріч відбувається у форматі відеоконференції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Перед початком засідання ТКГ керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що напередодні в Луганській області поблизу лінії розмежування сил і засобів виникла масштабна лісова пожежа, внаслідок якої постраждав населений пункт і загинули люди. Осередки горіння спостерігаються в лісових масивах поблизу сіл Смолянинове, Капітанове та Воронове.

Місце НП терміново відвідав Президент України Володимир Зеленський. Йому доповіли, що ліквідація загоряння ускладнюється близькістю лінії розмежування.

З огляду на небезпеку перекидання полум’я на населені пункти через посилення вітру та спекотну погоду, Андрій Єрмак закликав учасників Тристоронньої контактної групи до забезпечення встановлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

"Вважаю, що на черговому засіданні ТКГ варто вкотре предметно розглянути питання встановлення режиму тиші, адже нашим спільним завданням є недопущення нових людських жертв серед мирного населення", – зазначив Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори не зайшли в глухий кут, Росія хоче зблизити позиції, - Резніков

Автор: 

пожежа (4342) Тристороння контактна група (827) Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+13
Ермак в рамках заседания ТКГ призывает к установлению режима прекращения огня в связи с пожарами на Луганщине, - ОП - Цензор.НЕТ 8154
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08.07.2020 14:01
+6
Сейчас снова начнутся односторонние прекращения огня ВСУ, чтобы дать возможность продвинуться вперёд российским войскам.
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08.07.2020 14:11
+5
молодец ермак - и за валодю,и за тэгэкистов и за всех успевает...
даже не знаю,чем он после дембеля займётся - хоть бы не забухал от скуки..
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08.07.2020 14:07
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Ермак в рамках заседания ТКГ призывает к установлению режима прекращения огня в связи с пожарами на Луганщине, - ОП - Цензор.НЕТ 8154
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08.07.2020 14:01 Відповісти
тому порося й не зробило нічого для перемоги. тільки спалені склади ***********, "пабєда" під Дебальцевим і інші "подвиги" цього тує.ня. це 5 років "великих звершень" рошенівського брехуна.
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08.07.2020 14:37 Відповісти
А скажи, будь добрый, за яку саме сторону у даному випадку говорить Єрмак?
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08.07.2020 14:42 Відповісти
"Призывать" того кто тебя "призвал в ряды ФСБ" как-то маразматично...
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08.07.2020 15:17 Відповісти
молодец ермак - и за валодю,и за тэгэкистов и за всех успевает...
даже не знаю,чем он после дембеля займётся - хоть бы не забухал от скуки..
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08.07.2020 14:07 Відповісти
кого он просит тех кто етот пожар устроил ну не дебил
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08.07.2020 14:09 Відповісти
Сейчас снова начнутся односторонние прекращения огня ВСУ, чтобы дать возможность продвинуться вперёд российским войскам.
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08.07.2020 14:11 Відповісти
миротворец хренов! в Крыму раша военные учения развернула, а оно взывает к кому-то там..или опять - прекращение огня в одностороннем порядке?!
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08.07.2020 14:16 Відповісти
Окупанти прислухаються до Єрмака...Один в очах х...ла бачить "стрємлєніє к міру'', а інший їх до чогось закликає... Клоуні.
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08.07.2020 14:16 Відповісти
А кого ты, фсбэшник призываешь к прекращению огня, небось украинские всу, бес путлер ложит на твои призывы.
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08.07.2020 14:18 Відповісти
Хех! Тамжінашілюді для того ж і підпалили.
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08.07.2020 14:20 Відповісти
Диб-л!!!!
А чего ты в Киеве призываешь!!!
Возьми толстого сивоху и смотайся в луганду!!! Там толкни речь!!!!
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08.07.2020 15:30 Відповісти
 
 