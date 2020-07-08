Всім населеним пунктам України, які постраждали внаслідок повеней і пожеж, обов'язково допоможуть, - Зеленський

Необхідну допомогу отримають всі населені пункти, які постраждали внаслідок паводку на заході України, а також ті, які постраждали внаслідок пожежі на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це заявив глава держави Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою в Чернівецькій області.

Президент зазначив, що рятувальники, які працюють над ліквідацією вогню на Луганщині, змогли оперативно дістатися до постраждалих завдяки відремонтованій дорозі Сєвєродонецьк - Станиця Луганська.

"Завдяки цій дорозі - вона побудована - всі пожежники доїхали. Всі дуже дякують", - сказав Зеленський.

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Зеленський підкреслив, що всі населені пункти, які постраждали внаслідок повеней, також отримають необхідну допомогу.

"Є голови обласних державних адміністрацій, які є "очима" в областях. Може, вони чогось не бачать, як кажуть журналісти, але побачите - всім селам, які постраждали від паводку, обов'язково допоможуть", - запевнив глава держави.