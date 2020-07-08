Всім населеним пунктам України, які постраждали внаслідок повеней і пожеж, обов'язково допоможуть, - Зеленський
Необхідну допомогу отримають всі населені пункти, які постраждали внаслідок паводку на заході України, а також ті, які постраждали внаслідок пожежі на Луганщині.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це заявив глава держави Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою в Чернівецькій області.
Президент зазначив, що рятувальники, які працюють над ліквідацією вогню на Луганщині, змогли оперативно дістатися до постраждалих завдяки відремонтованій дорозі Сєвєродонецьк - Станиця Луганська.
"Завдяки цій дорозі - вона побудована - всі пожежники доїхали. Всі дуже дякують", - сказав Зеленський.
Зеленський підкреслив, що всі населені пункти, які постраждали внаслідок повеней, також отримають необхідну допомогу.
"Є голови обласних державних адміністрацій, які є "очима" в областях. Може, вони чогось не бачать, як кажуть журналісти, але побачите - всім селам, які постраждали від паводку, обов'язково допоможуть", - запевнив глава держави.
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ЗЕпрезидент прямо на Должности зарабатывал через ОВГЗ НА БЮДЖЕТЕ УКРАИНЫ. На НАШИХ С ВАМИ ДЕНЬГАХ... еще и не указал этот неловкий СТАРТАП, этот ПОДСЛЕПОВАТЫЙ ТРАСТ в декларации. Журналисты или НАЗК с помощью информации из НацБанка вышли на след. Пришлось играть на опережение.
Виктор Онегин:
Только владея инсайдом о ревальвации гривни, на ОВГЗ поднял под 30% годовых в валюте.
- Зеленський - злочинець вищого ешелону влади, із застосуванням ресурсів, використовуючи службове становище.
Найвище у державі...
бреше шмаркля. Впрочєм, як завжди.
https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова
Там затопило, тут сгорело, еще и Юлька беременная
перепись кончелыг пошла)))
Сажайте в вагины зебилов, тюлеводов и на стройки Родины. А то эта скотина только казенный овес даром в интерентиках жрет.