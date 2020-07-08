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Новини Пожежі в Україні Паводки на Західній Україні
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Всім населеним пунктам України, які постраждали внаслідок повеней і пожеж, обов'язково допоможуть, - Зеленський

Всім населеним пунктам України, які постраждали внаслідок повеней і пожеж, обов'язково допоможуть, - Зеленський

Необхідну допомогу отримають всі населені пункти, які постраждали внаслідок паводку на заході України, а також ті, які постраждали внаслідок пожежі на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це заявив глава держави Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою в Чернівецькій області.

Президент зазначив, що рятувальники, які працюють над ліквідацією вогню на Луганщині, змогли оперативно дістатися до постраждалих завдяки відремонтованій дорозі Сєвєродонецьк - Станиця Луганська.

"Завдяки цій дорозі - вона побудована - всі пожежники доїхали. Всі дуже дякують", - сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський: Кожна сім'я, яка постраждала від пожежі на Луганщині, отримає 300 тис., на загиблих будуть окремі виплати. ФОТО

Зеленський підкреслив, що всі населені пункти, які постраждали внаслідок повеней, також отримають необхідну допомогу.

"Є голови обласних державних адміністрацій, які є "очима" в областях. Може, вони чогось не бачать, як кажуть журналісти, але побачите - всім селам, які постраждали від паводку, обов'язково допоможуть", - запевнив глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) паводок (233) пожежа (4342)


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Топ коментарі
+20
Сцикло, можеш повертатися до Київа, порохоботи вже розійшлись.
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08.07.2020 17:55
+14
Бреше сучий потрох....
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08.07.2020 17:52
+13
Всем населенным пунктам Украины, пострадавшим в результате паводков и пожаров, обязательно помогут, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2360
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08.07.2020 17:58
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Добрым словом .... И сочувствием!!!!
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08.07.2020 17:51 Відповісти
Всем населенным пунктам Украины, пострадавшим в результате паводков и пожаров, обязательно помогут, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2360
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08.07.2020 17:58 Відповісти
а поможет "заграница"!
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08.07.2020 18:19 Відповісти
По видосику груз гуманитарки покажет.
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08.07.2020 18:36 Відповісти
Догонят и еще раз помогут...
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08.07.2020 19:46 Відповісти
Бреше сучий потрох....
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08.07.2020 17:52 Відповісти
петю не трогай
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08.07.2020 17:55 Відповісти
в слове вова 4 ошибки
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08.07.2020 18:14 Відповісти
И одна буква лишняя
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08.07.2020 20:12 Відповісти
Почему сразу "брешет"? Может, рассчитывает, что Порошенко поможет.
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08.07.2020 18:45 Відповісти
Еще и как. Про 200 тыс. родственникам погибших в авиакатастрофе еще не забыли? Можете забыть. Иран, кстати, тоже Вовику намедни фигу показал.
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08.07.2020 18:52 Відповісти
Брешешь!!!
Никто моим знакомым не помог. Клоунские обещания!

Давай в Ростов!
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08.07.2020 17:53 Відповісти
клоун зуб даёт...
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08.07.2020 17:54 Відповісти
Сцикло, можеш повертатися до Київа, порохоботи вже розійшлись.
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08.07.2020 17:55 Відповісти
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08.07.2020 18:00 Відповісти
Они затаились и ждут потерпевшего, чтобы его обидеть. Они теперь везде...
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08.07.2020 18:20 Відповісти
Helgi Sharp:

Сославшись на фейк, нардеп СН Верещук спросила Порошенко, зачем он поздравлял Путина.
Им уже нечего спрашивать у Порошенко и они опускаются до распространения кремлёвских фейков. Зато к ним самим появилось много вопросов, самые безобидные из которых:
- Почему Зеленский наживается на войне?
- Почему ВСУ сокращаются на 45 тыс?
- Почему ГБР и СБУ уничтожают ПВО страны?
- Почему не перестали стрелять, и гибнут наши ребята?
- Почему Зермак во время эпидемии продал за границу 2 млн масок?
- Почему дети защитников Украины сдают ЗНО, а дети боевиков нет?
- Почему падает ВВП и промпроизводство?
- Почему останавливаются украинские АЭС?
- Где полмиллиона рабочих мест?
- Почему сокращается зарплата?
- Почему страной руководит Коломойский?
- Почему уничтожается независимость НБУ?
- Почему арестовывают патриотов, а Аваков гуляет на свободе?
- Почему не сидит Медведчук?
- Почему вырубка лесов увеличилась в 6 раз?
- Почему Зе взял во власть более 30 друзей из 95 квартала?
- Почему монобольшинство состоит из одних педофилов, любителей проституток, сексистов, матерщинников, продавцов собак, адептов стерилизации женщин и украинофобов?
- Почему украинской судебной системой руководит российский агент "Казбек"?
Но это всё фигня - главное, не Порошенко! Да, малята?

Reuters: Економіка України скоротиться на 10% у другому кварталі

Вперше в історії України!

Команда Національного банку звернулась до українського суспільства і поскаржилась на політичний тиск з боку окремих народних депутатів БЄНЯфіціара Зеленського

ЗЕпрезидент прямо на Должности зарабатывал через ОВГЗ НА БЮДЖЕТЕ УКРАИНЫ. На НАШИХ С ВАМИ ДЕНЬГАХ... еще и не указал этот неловкий СТАРТАП, этот ПОДСЛЕПОВАТЫЙ ТРАСТ в декларации. Журналисты или НАЗК с помощью информации из НацБанка вышли на след. Пришлось играть на опережение.

Виктор Онегин:

Только владея инсайдом о ревальвации гривни, на ОВГЗ поднял под 30% годовых в валюте.

- Зеленський - злочинець вищого ешелону влади, із застосуванням ресурсів, використовуючи службове становище.

Найвище у державі...
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08.07.2020 18:42 Відповісти
Каждого научат хером на рояле играть!БЕСПЛАТНО!!!
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08.07.2020 17:55 Відповісти
Знов
бреше шмаркля. Впрочєм, як завжди.
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08.07.2020 17:56 Відповісти
а деньги у тебя есть клоун?
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08.07.2020 17:58 Відповісти
Скоро появятся...счас карманного главу нбу нпзначат...и наштампуют...
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08.07.2020 18:05 Відповісти
https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова

Там затопило, тут сгорело, еще и Юлька беременная

Всем населенным пунктам Украины, пострадавшим в результате паводков и пожаров, обязательно помогут, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7609
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08.07.2020 18:15 Відповісти
Беда не приходит одна,еще и зеЛенка от коронавируса вылечилась
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08.07.2020 19:32 Відповісти
А,що Юлька теж циганка?
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08.07.2020 20:43 Відповісти
нет,но тоже очень интересная национальность
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08.07.2020 20:49 Відповісти
Так,
перепись кончелыг пошла)))
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08.07.2020 18:18 Відповісти
Полно ж неравнодушных граждан, которые за 6 лет палец о палец не ударили.

Сажайте в вагины зебилов, тюлеводов и на стройки Родины. А то эта скотина только казенный овес даром в интерентиках жрет.
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08.07.2020 18:18 Відповісти
а кто поможет тем, кто пострадал от правления зебыдла?
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08.07.2020 18:37 Відповісти
ЕСПЧ и те развитые страны, которые предоставят политическое убежище
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08.07.2020 20:11 Відповісти
Всім населеним пунктам України, які постраждали внаслідок повеней і пожеж, обов'язково допоможуть, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3376
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08.07.2020 19:16 Відповісти
https://censor.net/news/3206959/vsem_naselennym_punktam_ukrainy_postradavshim_v_rezultate_pavodkov_i_pojarov_obyazatelno_pomogut_zelenskiyi
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08.07.2020 19:27 Відповісти
Но сначала вся страна «паможет» хозяину зэ-петрушки - каламойскаму
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08.07.2020 20:10 Відповісти
Да да, каждый негодяй, посмевший взять из рук Порошенка или его Европейской Солидарности марлевую маску,перчатки,флакон с жидкостью для дезинфекции,защитный костюм медика,помпу для откачки воды или генератор, огнетушитель или денежный чек,должен быть допрошен дбр и привлечен к уголовной ответственности за скупку краденного,а весь этот хлам конфискован и продан на аукционах,а деньги возвращены в бюджет Украины.
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08.07.2020 19:34 Відповісти
Ага, как в киноклассике: «бери ! Бери (деньги)! Попандопало себе ещё нарисует!»
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08.07.2020 20:09 Відповісти
 
 