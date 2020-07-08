УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7188 відвідувачів онлайн
Новини Правосуддя
3 437 6

Антикорупційний суд залишив під вартою екснардепа, експрезидента "Укрбуду" Микитася

Антикорупційний суд залишив під вартою екснардепа, експрезидента

Вищий антикорупційний суд відмовив захисту колишнього народного депутата Верховної Ради, експрезидента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася в зміні запобіжного заходу і залишив його під вартою з можливістю внесення застави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"У середу, 8 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання захисникові колишнього народного депутата і експрезидента державної будівельної корпорації про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою з 100 млн грн застави на цілодобовий домашній арешт", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Антикорупційний суд замінив екснардепу Микитасю домашній арешт на утримання під вартою з альтернативою 100 млн грн застави, - САП

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.

20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль" під час спроби вилетіти за кордон.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання і продовжив термін дії зобов'язань Микитасю і 4 підозрюваним, причетним до махінацій із житлом для Нацгвардії. Однак колишній нардеп порушив заборону на спілкування з 4 свідками і підозрюваними у своєму провадженні. Розмір застави як альтернативи арешту Микитасю збільшили до 100 млн гривень. У разі ще одного порушення він мав відправитися під арешт.

14 травня 2020 р слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту фігуранту справи про заволодіння квартирами Нацгвардії колишньому народному депутату Максиму Микитасю .

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 28 травня задовольнила апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та змінила запобіжний захід Микитасю на утримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн грн застави.

Автор: 

юстиція (732) Укрбуд (137) Антикорупційний суд ВАКС (1957) Максим Микитась (291)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Элита Центр детский сад по ставнению что Зеля с Богданом сделали. Вместе)))
показати весь коментар
08.07.2020 21:05 Відповісти
микитася прижали по самые микитаси, подоят до предела
показати весь коментар
08.07.2020 21:25 Відповісти
Таких людей нельзя под залог, их надо сразу к стенке с конфискацией.
показати весь коментар
08.07.2020 21:30 Відповісти
Без парашенка и кличка он бы не мог провернуть такую аферу!
показати весь коментар
08.07.2020 21:31 Відповісти
Тась-тась і Микитась.
показати весь коментар
08.07.2020 22:01 Відповісти
 
 