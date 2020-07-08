Антикорупційний суд залишив під вартою екснардепа, експрезидента "Укрбуду" Микитася

Вищий антикорупційний суд відмовив захисту колишнього народного депутата Верховної Ради, експрезидента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася в зміні запобіжного заходу і залишив його під вартою з можливістю внесення застави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"У середу, 8 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання захисникові колишнього народного депутата і експрезидента державної будівельної корпорації про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою з 100 млн грн застави на цілодобовий домашній арешт", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.

20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль" під час спроби вилетіти за кордон.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання і продовжив термін дії зобов'язань Микитасю і 4 підозрюваним, причетним до махінацій із житлом для Нацгвардії. Однак колишній нардеп порушив заборону на спілкування з 4 свідками і підозрюваними у своєму провадженні. Розмір застави як альтернативи арешту Микитасю збільшили до 100 млн гривень. У разі ще одного порушення він мав відправитися під арешт.

14 травня 2020 р слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту фігуранту справи про заволодіння квартирами Нацгвардії колишньому народному депутату Максиму Микитасю .

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 28 травня задовольнила апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та змінила запобіжний захід Микитасю на утримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн грн застави.