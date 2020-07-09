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Новини Коронавірус і карантин
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Пройти ПЛР-тест для дострокового завершення самоізоляції приїжджим із країн "червоної зони" можна лише в акредитованих лабораторіях, - Степанов

Пройти ПЛР-тест для дострокового завершення самоізоляції приїжджим із країн

Приїжджим із країн "червоної зони" для дострокового завершення самоізоляції проходити ПЛР-тестування можна лише в акредитованих Центром громадського здоров'я (ЦГЗ) лабораторіях (перелік - на сайті ЦГЗ)

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо людина приїжджає з країн "червоної зони", вона має пройти самоізоляцію протягом 14 днів, встановивши застосунок "Дій Вдома". Водночас за бажанням вона може пройти ПЛР-тестування в лабораторії, яка акредитована Центром громадського здоров'я. У разі негативного тесту лабораторія відразу ж повідомляє ЦГЗ, автоматично приходить повідомлення в застосунку", - сказав він.

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До "червоної зони" входять країни, де показник захворюваності на коронавірус перевищує 40 на 100 тис. населення.

Автор: 

карантин (18172) туризм (1563) Степанов Максим (2196) тест (318) туристи (275) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Что, нельзя сразу ссылку дать, где найти эти лаборатории.
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09.07.2020 10:37 Відповісти
Ну, пройдут они этот тест по приезду, а через неделю ковид вылезет.
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09.07.2020 11:22 Відповісти
так дайте список цих акредитованих лабок у кожному обласному центрі!!!
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09.07.2020 12:51 Відповісти
 
 