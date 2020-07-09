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Конституційний Суд продовжив розгляд закону про мову

Конституційний Суд продовжив розгляд закону про мову

Велика палата Конституційного Суду сьогодні, 9 липня, продовжила розгляд подання народних депутатів щодо конституційності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що в судовому засіданні беруть участь автори подання - народний депутат VII-VIII скликання від "Опоблоку" Олександр Долженков і позафракційний депутат Вадим Новинський.

Також присутні представниця Верховної Ради в КС Ольга Совгиря, представник Президента в КС Федір Веніславський, а також представники МЗС, Міносвіти, Інституту мовознавства та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Як повідомлялося, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року.

Автор: 

закон (2833) КС (1427) українська мова (834)


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Топ коментарі
+20
В Україні судять українську мову!
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09.07.2020 11:35
+14
Ви уявляєте щоб таке відбувалось в Німеччині щодо німецької мови?
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09.07.2020 11:34
+13
Скільки вже можна розглядати закон про мову? Всім зрадникам краще б виїхати на Московію.
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09.07.2020 11:34
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В тот день еще втихаря передали Ахметову два облэнэнерго,но пересматривать уже точно никто не будет.
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09.07.2020 11:34 Відповісти
Скільки вже можна розглядати закон про мову? Всім зрадникам краще б виїхати на Московію.
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09.07.2020 11:34 Відповісти
Узаконенные сепары в действии.
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09.07.2020 11:37 Відповісти
давайте називати речі своїми іменами, проблема мовного закону в тому, що шалена кількість громадян України нею не володіють, не володіли та приб'ють при нагоді тих хто їм в цьому дорікне чим вивчатиме.
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09.07.2020 15:33 Відповісти
Ви уявляєте щоб таке відбувалось в Німеччині щодо німецької мови?
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09.07.2020 11:34 Відповісти
там ***** Новинский главный защитник изыка - Петя дал ему гражданство по ускоренной процедуре...
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09.07.2020 11:36 Відповісти
www.pravda.com.ua › news › 2018/08
Aug 3, 2018 - Російський бізнесмен Новинський отримав громадянство України від тодішнього президента Віктора Януковича 1 червня 2012 року.
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09.07.2020 11:43 Відповісти
Новинский получил гражданство Украины по просьбе Порошенко

https://ukranews.com/news/464783-novynskyy-poluchyl-grazhdanstvo-ukrayny-po-prosbe-poroshenko
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09.07.2020 12:49 Відповісти
https://censor.net/user/346452

там ***** Новинский главный защитник изыка - Петя дал ему гражданство по ускоренной процедуре...
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09.07.2020 13:07 Відповісти
ну да - если не Петя мог бы и не получить...
маленькая неточность с моей стороны - не специально...
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09.07.2020 13:09 Відповісти
прямо ланцюжок, чітко заточених проти Порошенка «неточностей»
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09.07.2020 13:18 Відповісти
ольгінський https://censor.net/user/346452, є пункт закону про громадянсво, якй передбачає підставу надання громадянства у випадку значних інвестицій в економіку України. І ці значні інвестиції мусить підтвердити мінекономіки. А Новінський - один із мільярдерів України, по статкам нарівні з самим Порошенком. Так що, справді, Порошенко мусів піписати довідку... Порошенко ніколи не діяв по беспредєлу.
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09.07.2020 14:10 Відповісти
Брехунець-брехунець, а по-польскки засранець!
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09.07.2020 12:15 Відповісти
Новинский рассказал, как Порошенко просил дать ему украинский паспорт

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/1/7196909/
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09.07.2020 12:47 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/1/7196909/
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09.07.2020 12:48 Відповісти
https://ukranews.com/news/464783-novynskyy-poluchyl-grazhdanstvo-ukrayny-po-prosbe-poroshenko

Новинский получил гражданство Украины по просьбе Порошенко
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09.07.2020 12:50 Відповісти
По словам Новинского, основанием для предоставления ему гражданства была просьба министра экономики правительства Азарова Петра Порошенко
Народный депутат http://file.liga.net/person/739-vadim-novinskii.html Вадим Новинский заявляет, что http://file.liga.net/person/271-viktor-yanykovich.html Янукович предоставил ему украинское гражданство по просьбе http://file.liga.net/person/404-petr-poroshenko.html Петра Порошенко . Об этом он сообщил в своем выступлении в парламенте во время рассмотрения вопроса о снятии с него депутатской неприкосновенности, передает корреспондент http://www.liga.net/ ЛІГА.net .https://news.liga.net/politics/news/novinskiy_yanukovich_dal_mne_grazhdanstvo_po_prosbe_poroshenko

Конституційний Суд продовжив розгляд закону про мову - Цензор.НЕТ 8190
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09.07.2020 12:52 Відповісти
https://censor.net/user/346452

там ***** Новинский главный защитник изыка - Петя дал ему гражданство по ускоренной процедуре...
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09.07.2020 13:08 Відповісти
І це підтверджує те, що пусти свиню під стіл, вона тобі на голову залізе. Просто з москалями НІКОЛИ не мати справу.
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09.07.2020 14:58 Відповісти
Цей брехунець https://censor.net/user/346452 - типовий ольгінський. Навіть заголовки його - з ольгінської методички.
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09.07.2020 14:12 Відповісти
німці намагаються робити так, щоб іноземці вчили свої мови лише під німецькою кришею. Бо самі по собі вчилки з русскими скрепами таке викладають, що там вже не в падєжах діло.
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09.07.2020 12:25 Відповісти
В Україні судять українську мову!
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09.07.2020 11:35 Відповісти
вже в котре. Часи нові, а все те саме.
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09.07.2020 12:26 Відповісти
Порохсвині коли вже почнете вивчати українську мову?
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09.07.2020 11:35 Відповісти
А ти застав вивчити її максіка Бужанського з партії слюга уродів
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09.07.2020 11:37 Відповісти
Конституційний Суд продовжив розгляд закону про мову - Цензор.НЕТ 254
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09.07.2020 11:37 Відповісти
То, як же ж та українська мова, їх ковбасить.
Як святе слово демонів.
Хай ще приймуть закон, щоб стерти графіті, написані українською мовою 1000 років тому, на стінах Софійського Собору.
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09.07.2020 11:35 Відповісти
Вспомни, под каким предлогом началась война с парашей? Чтобы продолжать войну, они хотят Украину лишить государственного языка. Я русскоязычный, но считаю, что государственным языком должен быть украинский. Я его знаю и понимаю, но так сложилось, что я учился и общался в русскоязычной сфере, мне за 60. Но меня, где я живу и работаю никто не унижает и не ущемляет. Повторюсь, из-за действий параши, необходимо, чтоб государственный язык должен быть украинским, чтоб он объединил все языковые группы Украины!
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09.07.2020 11:45 Відповісти
я тоже -русоязычный, всем сердцем- гос язык только Украинский.
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09.07.2020 12:03 Відповісти
Бро, всі адекватні люди в Україні думають так, як і ти.
Ба, та на початку 90-х, мої знайомі, та й не дуже знайомі російські українці, це ті, хто душею відчув, що вони нарешті повернулись на свою словянську прабатьківщину, Русь-Україну з мокшансько-азіопських болот, з нерозумінням запитували: «Ну почему вьі, украинцьі так тянете с етим вопросом? Если переходить на украинский язьік, так давайте! Енергичней! Мьі за.» Тоді було безліч курсів української мови, і росіяни що походили з Россії цілком прихильно ставилися до вивчення української.
А потім оговтались Ссан Ссаньіч, Вітренко, Сіманєнка, коммуноїди, СССР 2.0...
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09.07.2020 12:05 Відповісти
шо там делает гражданин рф новинский..
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09.07.2020 11:37 Відповісти
агент мокшандії но псевдо "скрєпний лапоть" відпрацьовує гроші країни-окупанта
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09.07.2020 11:44 Відповісти
www.pravda.com.ua › news › 2018/08
Aug 3, 2018 - Російський бізнесмен Новинський отримав громадянство України від тодішнього президента Віктора Януковича 1 червня 2012 року.
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09.07.2020 11:45 Відповісти
та цього покидька треба було утілізувати ще у 14 році..
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09.07.2020 11:47 Відповісти
так так, якби Петро зробив, то його б зараз не судили.так і країні б не було відкату до часів шапкокрада
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09.07.2020 12:29 Відповісти
Петру, наука.
Наступної каденції, він ці помилки, не повторить.
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09.07.2020 12:43 Відповісти
усім наука. бо вибір 73% не на цьому базувався.
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09.07.2020 12:58 Відповісти
Та понятно.
Ті голосували, за: «Кто угодно, только не Порошенко!», «Однокласснікі», «Вконтакте», «$4000 учителям», «какая разніца», «галічане в Киев понаехалі», «по пріколу»....
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09.07.2020 13:14 Відповісти
обожнюю фантазїї совкового мозку стосовно того, хто що робив. побреши ще.
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09.07.2020 13:49 Відповісти
Ну, то розкажи, як воно насправді.
Тезісно.
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09.07.2020 14:58 Відповісти
Чего там рассматривать? И так всё понятно.
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09.07.2020 11:37 Відповісти
О, дійство це таким-но видиться,
Собі дозволю я реляцію,
Нічого майже і не зміниться:
--- Вєра,Языг, Капітуляція.
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09.07.2020 11:40 Відповісти
Ето какой то сьюр. Заседать чтобы доказать что вода мокрая? А какой в Украине должен быть язык если не украинский?
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09.07.2020 11:45 Відповісти
От, сюр те, що ти українською не володієш.
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09.07.2020 11:47 Відповісти
Кто тебе сказал что не володию я украинською мовою? Просто у меня клавиатура росийская. Благодаря Пете, который во время войны продолжал торговать с кацапстаном и завозить не только жигули а и компьютерную и другую технику оттуда.
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09.07.2020 11:53 Відповісти
«клавиатура российская» ???
1. Ти кацап з Кацапіі.
2. Добав українську розкладку в комп. Це софт.
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09.07.2020 12:08 Відповісти
Ты тупое животное. Думаешь я так не сделал? Но ето неудобно. Даже если добавить украинскую раскладку то клавиши все равно останутся росийскими. И нужно сидеть и угадывать каждый раз под какой клавишей украинская буква.
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09.07.2020 16:20 Відповісти
ти які речовини приймаєш, що у тебе букви на клаві гуляють, що треба вгадувати, у всіх людей вони статичні, і всі знають, щоб під вашою ьІ - і, під твердим знаком - ї і там де наша перевернута є, наша наромальна є. у мене немає кацапської розкладки, немає потреби.
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09.07.2020 16:49 Відповісти
Яка тупа відмазка! Чому в мене в Америці є українська клавіатура, а в тебе в Україні (?) -ні?
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09.07.2020 12:18 Відповісти
і чому? А ще ти в нічну зміну працюєш охоронцем, а тому, маємо можливість тебе почитувати?
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09.07.2020 15:26 Відповісти
а ти не купуй, міг би піти і знайти з українськими літерами і взагалі це програмно розкладка вмикається, але тупим кацапам це незрозуміло.
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09.07.2020 13:41 Відповісти
Датышооо какой ты вумный. Только срать не просишься. Пойди купи в интернет магазине ноутбук с украинской клавиатурой да еще по соответствующей цене.
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09.07.2020 16:22 Відповісти
а в чому проблема, купи наклейки, людина нормальна думає як проблему вирішити, і через т.з. рускаву розкладку, ти українською не пишеш і не розмовляєш?
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09.07.2020 16:50 Відповісти
Каждый судья Конституционного Суда Украины, который пойдет на должностное преступление и решит голосовать "за" отмену Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - автоматически станет государственным преступником.
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09.07.2020 11:46 Відповісти
Они уже преступники если взялись рассматривать то что принадлежит украинской нации при родне.
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09.07.2020 11:54 Відповісти
ни в одной стране мира нет вопроса о официальном статусе госязыке. Только зебилы могли в этом усомниться и жопоруким подыграть.
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09.07.2020 11:47 Відповісти
у них немає москалів під боком.
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09.07.2020 13:00 Відповісти
А украинскую церковь и украинскую армию когда Конституционный суд будет рассматривать?Может им ЛУПУ дать?
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09.07.2020 11:52 Відповісти
В Україні кацап-"!православна ****" судить із малоросами українську мову. І українці це стрерплять?
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09.07.2020 11:57 Відповісти
Нації вмирають не від інфаркту.
Спочатку їм відбирає мову
Ліна Костенко

Я б дозволив собі перефразувати

Спочатку в них ВІДБИРАЮТЬ мову
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09.07.2020 11:58 Відповісти
не бачу різниці. бо якщо у них її відбирають, то вони раби?
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09.07.2020 13:01 Відповісти
Мабуть цим суддям робити вже зовсім нєхер...
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09.07.2020 11:59 Відповісти
Воно дійсно нехер. Заявляю відповідально!
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09.07.2020 12:06 Відповісти
Вот ****** , все неймется с языком, есть Государство- есть язык. Раз и навсегда- украинский. Все остальное- в кругу , как хотите.
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09.07.2020 12:02 Відповісти
Можно себе представить такое в Франции?!

В соответствии с Конституцией, язык Республики - французский язык - является ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ ИДЕНТИЧНОСТИ (!) и национального достояния Франции.

Французский язык является языком преподавания, трудовых отношений, торговли и государственной службы.
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09.07.2020 12:05 Відповісти
Язык - является ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ ИДЕНТИЧНОСТИ (!) и национального достояния



Свидомиты, не?
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09.07.2020 12:56 Відповісти
радник Путіна, Ілларіонов перехрестив свідомітів, у порохоботів
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09.07.2020 13:16 Відповісти
Уполномоченная правительства ФРГ по делам мигрантов Мариа Бёмер
отметила, что немецкий язык - это "нить, которая связывает всех нас", а также "основа для сплоченности общества".
По словам Бёмер, этот принцип должен распространяться и на поселившихся в ФРГ иностранцев.
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09.07.2020 12:09 Відповісти
язык - это "нить, которая связывает всех нас"
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09.07.2020 12:57 Відповісти
Конституційний Суд продовжив розгляд закону про мову - Цензор.НЕТ 2478
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09.07.2020 12:16 Відповісти
Вот так надо писать Закон о языке!

Закон Польши "О польском языке"представляет интерес как опыт защиты государственного языка в условиях политики мультикультурализма в современной Европе.
Парламент Республики Польша:
принимая во внимание, что польский язык является важнейшим элементом польской национальной идентичности и польской национальной культуры,
учитывая польский исторический опыт, когда БОРЬБА ЗАХВАТЧИКОВ И ОККУПАНТОВ С ПОЛЬСКИМ ЯЗЫКОМ ЯВЛЯЛАСЬ ИНСТРУМЕНТОМ РАЗГОСУДАРСВЛЕНИЯ ПОЛЬСКОГО НАРОДА,
признавая необходимость защиты национальной идентичности в процессе глобализации,
признавая, что польская культура является вкладом в создание единой и культурно разнообразной Европы и что сохранить и обеспечить развитие польской культуры можно только при условии сохранения польского языка,


признавая, что ЗАЩИТА ЯЗЫКА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАННОСТЬЮ ВСЕХ ПОЛЬСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВявляется обязанностью всех польских государственных органов и учреждений, А ТАКЖЕ ВСЕХ ПОЛЬСКИХ ГРАЖДАН
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09.07.2020 12:25 Відповісти
БОРЬБА ЗАХВАТЧИКОВ И ОККУПАНТОВ С ПОЛЬСКИМ ЯЗЫКОМ ЯВЛЯЛАСЬ ИНСТРУМЕНТОМ РАЗГОСУДАРСВЛЕНИЯ ПОЛЬСКОГО НАРОДА



ЗАЩИТА ЯЗЫКА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАННОСТЬЮ ВСЕХ ПОЛЬСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ и учреждений, А ТАКЖЕ ВСЕХ ПОЛЬСКИХ ГРАЖДАН

Нам бы такой закон!
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09.07.2020 12:58 Відповісти
Основной Закон Венгрии (25 апреля 2011 года)
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья Н)
Государственным языком в Венгрии является венгерский язык.
Венгрия бережет венгерский язык.
Венгрия бережет венгерский язык жестов как часть венгерской культуры.

И все! Без рассусоливаний!
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09.07.2020 12:37 Відповісти
Конституция Румынии

Часть I Общие принципы
Статья 13. Официальный язык В Румынии официальным языком является румынский язык.

Коротко и ясно
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09.07.2020 12:42 Відповісти
Мова це один iз головних чинникiв держави i найбiльша цiннiсть, а цей cуд тiльки пiдтверджує те що московiти понад 300 рокiв пригнiчували i зневажали українську мову, i продовжують це робити далi за допомогою своїх посiпак нездатних вивчити мову своєї країни.
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09.07.2020 13:51 Відповісти
Я думаю, изменение статуса украинского языка зелёными выродками будет последней каплей, после которой полыхнёт. Собственно, с Януковичем так и случилось
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09.07.2020 14:33 Відповісти
 
 