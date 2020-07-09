Конституційний Суд продовжив розгляд закону про мову

Велика палата Конституційного Суду сьогодні, 9 липня, продовжила розгляд подання народних депутатів щодо конституційності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що в судовому засіданні беруть участь автори подання - народний депутат VII-VIII скликання від "Опоблоку" Олександр Долженков і позафракційний депутат Вадим Новинський.

Також присутні представниця Верховної Ради в КС Ольга Совгиря, представник Президента в КС Федір Веніславський, а також представники МЗС, Міносвіти, Інституту мовознавства та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Як повідомлялося, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року.