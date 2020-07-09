Конституційний Суд продовжив розгляд закону про мову
Велика палата Конституційного Суду сьогодні, 9 липня, продовжила розгляд подання народних депутатів щодо конституційності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Зазначається, що в судовому засіданні беруть участь автори подання - народний депутат VII-VIII скликання від "Опоблоку" Олександр Долженков і позафракційний депутат Вадим Новинський.
Також присутні представниця Верховної Ради в КС Ольга Совгиря, представник Президента в КС Федір Веніславський, а також представники МЗС, Міносвіти, Інституту мовознавства та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Як повідомлялося, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року.
Будь ласка, зачекайте...
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Aug 3, 2018 - Російський бізнесмен Новинський отримав громадянство України від тодішнього президента Віктора Януковича 1 червня 2012 року.
https://ukranews.com/news/464783-novynskyy-poluchyl-grazhdanstvo-ukrayny-po-prosbe-poroshenko
там ***** Новинский главный защитник изыка - Петя дал ему гражданство по ускоренной процедуре...
маленькая неточность с моей стороны - не специально...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/1/7196909/
Новинский получил гражданство Украины по просьбе Порошенко
Народный депутат http://file.liga.net/person/739-vadim-novinskii.html Вадим Новинский заявляет, что http://file.liga.net/person/271-viktor-yanykovich.html Янукович предоставил ему украинское гражданство по просьбе http://file.liga.net/person/404-petr-poroshenko.html Петра Порошенко . Об этом он сообщил в своем выступлении в парламенте во время рассмотрения вопроса о снятии с него депутатской неприкосновенности, передает корреспондент http://www.liga.net/ ЛІГА.net .https://news.liga.net/politics/news/novinskiy_yanukovich_dal_mne_grazhdanstvo_po_prosbe_poroshenko
там ***** Новинский главный защитник изыка - Петя дал ему гражданство по ускоренной процедуре...
Як святе слово демонів.
Хай ще приймуть закон, щоб стерти графіті, написані українською мовою 1000 років тому, на стінах Софійського Собору.
Ба, та на початку 90-х, мої знайомі, та й не дуже знайомі російські українці, це ті, хто душею відчув, що вони нарешті повернулись на свою словянську прабатьківщину, Русь-Україну з мокшансько-азіопських болот, з нерозумінням запитували: «Ну почему вьі, украинцьі так тянете с етим вопросом? Если переходить на украинский язьік, так давайте! Енергичней! Мьі за.» Тоді було безліч курсів української мови, і росіяни що походили з Россії цілком прихильно ставилися до вивчення української.
А потім оговтались Ссан Ссаньіч, Вітренко, Сіманєнка, коммуноїди, СССР 2.0...
Aug 3, 2018 - Російський бізнесмен Новинський отримав громадянство України від тодішнього президента Віктора Януковича 1 червня 2012 року.
Наступної каденції, він ці помилки, не повторить.
Ті голосували, за: «Кто угодно, только не Порошенко!», «Однокласснікі», «Вконтакте», «$4000 учителям», «какая разніца», «галічане в Киев понаехалі», «по пріколу»....
Тезісно.
Собі дозволю я реляцію,
Нічого майже і не зміниться:
--- Вєра,Языг, Капітуляція.
1. Ти кацап з Кацапіі.
2. Добав українську розкладку в комп. Це софт.
Спочатку їм відбирає мову
Ліна Костенко
Я б дозволив собі перефразувати
Спочатку в них ВІДБИРАЮТЬ мову
В соответствии с Конституцией, язык Республики - французский язык - является ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ ИДЕНТИЧНОСТИ (!) и национального достояния Франции.
Французский язык является языком преподавания, трудовых отношений, торговли и государственной службы.
Свидомиты, не?
отметила, что немецкий язык - это "нить, которая связывает всех нас", а также "основа для сплоченности общества".
По словам Бёмер, этот принцип должен распространяться и на поселившихся в ФРГ иностранцев.
Закон Польши "О польском языке"представляет интерес как опыт защиты государственного языка в условиях политики мультикультурализма в современной Европе.
Парламент Республики Польша:
принимая во внимание, что польский язык является важнейшим элементом польской национальной идентичности и польской национальной культуры,
учитывая польский исторический опыт, когда БОРЬБА ЗАХВАТЧИКОВ И ОККУПАНТОВ С ПОЛЬСКИМ ЯЗЫКОМ ЯВЛЯЛАСЬ ИНСТРУМЕНТОМ РАЗГОСУДАРСВЛЕНИЯ ПОЛЬСКОГО НАРОДА,
признавая необходимость защиты национальной идентичности в процессе глобализации,
признавая, что польская культура является вкладом в создание единой и культурно разнообразной Европы и что сохранить и обеспечить развитие польской культуры можно только при условии сохранения польского языка,
признавая, что ЗАЩИТА ЯЗЫКА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАННОСТЬЮ ВСЕХ ПОЛЬСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВявляется обязанностью всех польских государственных органов и учреждений, А ТАКЖЕ ВСЕХ ПОЛЬСКИХ ГРАЖДАН…
ЗАЩИТА ЯЗЫКА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАННОСТЬЮ ВСЕХ ПОЛЬСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ и учреждений, А ТАКЖЕ ВСЕХ ПОЛЬСКИХ ГРАЖДАН…
Нам бы такой закон!
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья Н)
Государственным языком в Венгрии является венгерский язык.
Венгрия бережет венгерский язык.
Венгрия бережет венгерский язык жестов как часть венгерской культуры.
И все! Без рассусоливаний!
Часть I Общие принципы
Статья 13. Официальный язык В Румынии официальным языком является румынский язык.
Коротко и ясно