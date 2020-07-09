Конституционный Суд продолжил рассмотрение закона о языке

Большая палата Конституционного Суда сегодня, 9 июля, продолжила рассмотрение представления народных депутатов относительно конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что в судебном заседании участвуют авторы представления - народный депутат VII-VIII созыва от "Опоблока" Александр Долженков и внефракционный депутат Вадим Новинский.

Также присутствуют представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря, представитель Президента в КС Федор Вениславский, а также представители МИД, Минобразования, Института языкознания и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Как сообщалось, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года.