Рада збереться на позачергове засідання 14 липня, - "слуга народу" Кравчук
Верховна Рада збереться на позачергове засідання на наступному пленарному тижні. Парламентарії зібрали необхідну кількість підписів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Позачергове засідання парламенту відбудеться у вівторок, 14 липня.
Нардепка підтвердила наявність 150 підписів парламентаріїв, необхідних для скликання позачергового засідання в пленарний вівторок.
"Необхідна кількість підписів народних депутатів вже є", - заявила Кравчук.
Раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що Рада може зібратися на позачергове засідання. При цьому в порядку денному попередньо шість питань, серед яких спрощення роботи фізосіб-підприємців, електронна торгівля ліками, підвищення розміру допомоги дітям-сиротам.
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"При этом в повестке дня предварительно шесть вопросов, среди которых упрощение работы физлиц-предпринимателей, электронная торговля лекарствами, повышение размера помощи детям-сиротам."
Ага. Внеочередное. Сиротам.