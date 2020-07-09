Рада збереться на позачергове засідання 14 липня, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада збереться на позачергове засідання на наступному пленарному тижні. Парламентарії зібрали необхідну кількість підписів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Позачергове засідання парламенту відбудеться у вівторок, 14 липня.

Нардепка підтвердила наявність 150 підписів парламентаріїв, необхідних для скликання позачергового засідання в пленарний вівторок.

"Необхідна кількість підписів народних депутатів вже є", - заявила Кравчук.

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Раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що Рада може зібратися на позачергове засідання. При цьому в порядку денному попередньо шість питань, серед яких спрощення роботи фізосіб-підприємців, електронна торгівля ліками, підвищення розміру допомоги дітям-сиротам.