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Рада збереться на позачергове засідання 14 липня, - "слуга народу" Кравчук

Рада збереться на позачергове засідання 14 липня, -

Верховна Рада збереться на позачергове засідання на наступному пленарному тижні. Парламентарії зібрали необхідну кількість підписів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Позачергове засідання парламенту відбудеться у вівторок, 14 липня.

Нардепка підтвердила наявність 150 підписів парламентаріїв, необхідних для скликання позачергового засідання в пленарний вівторок.

"Необхідна кількість підписів народних депутатів вже є", - заявила Кравчук.

Також читайте: Рада може провести позачергове засідання 14 липня, - "слуга народу" Качура. ДОКУМЕНТ

Раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що Рада може зібратися на позачергове засідання. При цьому в порядку денному попередньо шість питань, серед яких спрощення роботи фізосіб-підприємців, електронна торгівля ліками, підвищення розміру допомоги дітям-сиротам.

Автор: 

ВР (15004) Кравчук Євгенія (375)


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Українські біатлоністи через допінг росіян отримали золоті медалі чемпіонату Європи
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09.07.2020 13:39 Відповісти
********************** этих ***************** пошли бы они в****************** на Аллаха, я не ходил на голосование, но *************** я х********* на************** Путина пошли б***************** я е**************** на**************** самка собаки и сосна и президента я (цензура) хотел бы там видеть где Кобзон ггг.
************* б*********
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09.07.2020 13:44 Відповісти
Збираються для підтримки виробників альтернативної електроенергії - Ахметова і Дніпропетровської мафії. Інші питання для кучі. Та й взагалі питання нікчемні.
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09.07.2020 13:45 Відповісти
Схема сnрацьовує нормально, усе nриймається без обговорення, у скороченому турборежимі.
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09.07.2020 15:46 Відповісти
Схема сnрацьовує нормально, усе nриймається без обговорення, у скороченому турборежимі.
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09.07.2020 16:00 Відповісти
"Рада соберется на внеочередное заседание 14 июля"

"При этом в повестке дня предварительно шесть вопросов, среди которых упрощение работы физлиц-предпринимателей, электронная торговля лекарствами, повышение размера помощи детям-сиротам."

Ага. Внеочередное. Сиротам.
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09.07.2020 16:33 Відповісти
 
 