Рада соберется на внеочередное заседание 14 июля, - "слуга народа" Кравчук
Верховная Рада соберется на внеочередное заседание на следующей пленарной неделе. Парламентарии собрали необходимое количество подписей.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Внеочередное заседание парламента состоится во вторник, 14 июля.
Нардеп подтвердила наличие 150 подписей парламентариев, необходимых для созыва внеочередного заседания в пленарный вторник.
"Необходимое количество подписей народных депутатов уже есть", - заявила Кравчук.
Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что Рада может собраться на внеочередное заседание. При этом в повестке дня предварительно шесть вопросов, среди которых упрощение работы физлиц-предпринимателей, электронная торговля лекарствами, повышение размера помощи детям-сиротам.
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"При этом в повестке дня предварительно шесть вопросов, среди которых упрощение работы физлиц-предпринимателей, электронная торговля лекарствами, повышение размера помощи детям-сиротам."
Ага. Внеочередное. Сиротам.