Рада соберется на внеочередное заседание 14 июля, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание на следующей пленарной неделе. Парламентарии собрали необходимое количество подписей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Внеочередное заседание парламента состоится во вторник, 14 июля.

Нардеп подтвердила наличие 150 подписей парламентариев, необходимых для созыва внеочередного заседания в пленарный вторник.

"Необходимое количество подписей народных депутатов уже есть", - заявила Кравчук.

Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что Рада может собраться на внеочередное заседание. При этом в повестке дня предварительно шесть вопросов, среди которых упрощение работы физлиц-предпринимателей, электронная торговля лекарствами, повышение размера помощи детям-сиротам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с группой нардепов от "Слуги народа", - замглавы фракции Кравчук