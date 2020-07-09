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Рада соберется на внеочередное заседание 14 июля, - "слуга народа" Кравчук

Рада соберется на внеочередное заседание 14 июля, -

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание на следующей пленарной неделе. Парламентарии собрали необходимое количество подписей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Внеочередное заседание парламента состоится во вторник, 14 июля.

Нардеп подтвердила наличие 150 подписей парламентариев, необходимых для созыва внеочередного заседания в пленарный вторник.

"Необходимое количество подписей народных депутатов уже есть", - заявила Кравчук.

Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что Рада может собраться на внеочередное заседание. При этом в повестке дня предварительно шесть вопросов, среди которых упрощение работы физлиц-предпринимателей, электронная торговля лекарствами, повышение размера помощи детям-сиротам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с группой нардепов от "Слуги народа", - замглавы фракции Кравчук

Автор: 

ВР (29264) Кравчук Евгения (368)


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Українські біатлоністи через допінг росіян отримали золоті медалі чемпіонату Європи
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09.07.2020 13:39 Ответить
********************** этих ***************** пошли бы они в****************** на Аллаха, я не ходил на голосование, но *************** я х********* на************** Путина пошли б***************** я е**************** на**************** самка собаки и сосна и президента я (цензура) хотел бы там видеть где Кобзон ггг.
************* б*********
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09.07.2020 13:44 Ответить
Збираються для підтримки виробників альтернативної електроенергії - Ахметова і Дніпропетровської мафії. Інші питання для кучі. Та й взагалі питання нікчемні.
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09.07.2020 13:45 Ответить
Схема сnрацьовує нормально, усе nриймається без обговорення, у скороченому турборежимі.
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09.07.2020 15:46 Ответить
Схема сnрацьовує нормально, усе nриймається без обговорення, у скороченому турборежимі.
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09.07.2020 16:00 Ответить
"Рада соберется на внеочередное заседание 14 июля"

"При этом в повестке дня предварительно шесть вопросов, среди которых упрощение работы физлиц-предпринимателей, электронная торговля лекарствами, повышение размера помощи детям-сиротам."

Ага. Внеочередное. Сиротам.
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09.07.2020 16:33 Ответить
 
 