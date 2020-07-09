Україна - ключ до системи євроатлантичної безпеки НАТО, - сайт Альянсу

Україна є ключем для всієї системи євроатлантичної безпеки НАТО.

Такий висновок міститься в матеріалі, опублікованому на сайті Північноатлантичного альянсу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Агресивні дії Росії проти України серйозно підірвали євроатлантичну безпеку. Україна робить конструктивні кроки для врегулювання ситуації. Але ключовим чинником для нормалізації відносин між НАТО, Росією і Україною залишається визнання Росією суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Зняття санкцій за умови відсутності значних кроків у цьому напрямку могло б підірвати довіру до Заходу та призвести до ризиків подальшої дестабілізації", - йдеться у публікації.

Автор статті нагадує, що окупація Криму 6 років тому стала першим випадком після Другої світової війни, коли країна в Європі намагається змінити кордони силовим шляхом.

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"У відповідь союзники по НАТО твердо підтримали суверенітет і територіальну цілісність України. Альянс здійснив найбільше посилення своєї колективної оборони з часів завершення Холодної війни. Він зупинив співпрацю з Росією, водночас, залишаючись відкритим до діалогу. Західні держави запровадили санкції проти Москви", - йдеться у публікації.

Автор критично висловлюється щодо голосів на Заході на користь "прагматизму" у відносинах з Москвою.

"Санкції ... впливають на довгостроковий розвиток нафтового, газового і банківського секторів РФ, щоб переконати російське керівництво в необхідності зміни курсу. Санкції є мірою, і вони не спрямовані проти населення Росії", - підкреслює автор.

У цьому зв'язку він робить висновок: "Очевидно, що боротьба за незалежність залишається національним завданням самої України. Українцям доведеться вирішувати, яким чином відновлювати територіальну цілісність, не підриваючи при цьому суверенітет та незалежність. Українці ... мають самі вирішувати власне майбутнє. Вони чітко проголосили, що хочуть жити у заможній та мирній країні, яка буде тісно пов’язана з європейськими демократіями, що поєднані спільними цінностями. У майбутньому більшість українців бачать країну в Європейському Союзі й в НАТО… У цих зусиллях Україна продовжує потребувати підтримки Заходу".