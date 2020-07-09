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Україна - ключ до системи євроатлантичної безпеки НАТО, - сайт Альянсу

Україна - ключ до системи євроатлантичної безпеки НАТО, - сайт Альянсу

Україна є ключем для всієї системи євроатлантичної безпеки НАТО.

Такий висновок міститься в матеріалі, опублікованому на сайті Північноатлантичного альянсу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Агресивні дії Росії проти України серйозно підірвали євроатлантичну безпеку. Україна робить конструктивні кроки для врегулювання ситуації. Але ключовим чинником для нормалізації відносин між НАТО, Росією і Україною залишається визнання Росією суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Зняття санкцій за умови відсутності значних кроків у цьому напрямку могло б підірвати довіру до Заходу та призвести до ризиків подальшої дестабілізації", - йдеться у публікації.

Автор статті нагадує, що окупація Криму 6 років тому стала першим випадком після Другої світової війни, коли країна в Європі намагається змінити кордони силовим шляхом.

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"У відповідь союзники по НАТО твердо підтримали суверенітет і територіальну цілісність України. Альянс здійснив найбільше посилення своєї колективної оборони з часів завершення Холодної війни. Він зупинив співпрацю з Росією, водночас, залишаючись відкритим до діалогу. Західні держави запровадили санкції проти Москви", - йдеться у публікації.

Автор критично висловлюється щодо голосів на Заході на користь "прагматизму" у відносинах з Москвою.

"Санкції ... впливають на довгостроковий розвиток нафтового, газового і банківського секторів РФ, щоб переконати російське керівництво в необхідності зміни курсу. Санкції є мірою, і вони не спрямовані проти населення Росії", - підкреслює автор.

У цьому зв'язку він робить висновок: "Очевидно, що боротьба за незалежність залишається національним завданням самої України. Українцям доведеться вирішувати, яким чином відновлювати територіальну цілісність, не підриваючи при цьому суверенітет та незалежність. Українці ... мають самі вирішувати власне майбутнє. Вони чітко проголосили, що хочуть жити у заможній та мирній країні, яка буде тісно пов’язана з європейськими демократіями, що поєднані спільними цінностями. У майбутньому більшість українців бачать країну в Європейському Союзі й в НАТО… У цих зусиллях Україна продовжує потребувати підтримки Заходу".

Автор: 

НАТО (6466) росія (65442) санкції (11900)


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Топ коментарі
+9
Украина - ключ к системе евроатлантической безопасности НАТО, - сайт Альянса - Цензор.НЕТ 497
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09.07.2020 15:58
+6
Главное дизентерию провести!
Украина - ключ к системе евроатлантической безопасности НАТО, - сайт Альянса - Цензор.НЕТ 1704
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09.07.2020 16:05
+6
https://leprosorium.d3.ru/sidi-sidi-sinku-ia-j-tak-bachu-shcho-ti-ne-moskal-2007295/ Сиди, сиди, СИНКУ, я i так бачу, що ти не москаль

Украина - ключ к системе евроатлантической безопасности НАТО, - сайт Альянса - Цензор.НЕТ 6161

что не так? вас смущает цвет кожи? ну так у нас Гайтана или Жан Беленюк тоже смуглые, солнце у нас южное.

ЗЫ: сценка в Харьковском метро. едут негритянка и азиатка (похоже что студентки). и разговаривают между собой по-украински.
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09.07.2020 16:18
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Украина - ключ к системе евроатлантической безопасности НАТО, - сайт Альянса - Цензор.НЕТ 497
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09.07.2020 15:58 Відповісти
И Буратино с этим ключом
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09.07.2020 16:04 Відповісти
Главное дизентерию провести!
Украина - ключ к системе евроатлантической безопасности НАТО, - сайт Альянса - Цензор.НЕТ 1704
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09.07.2020 16:05 Відповісти
На счет Ключа Вопрос , а вот Форпост и компост из Их там нет , то это Украина.
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09.07.2020 16:06 Відповісти
Можно сделать финт ушами и срезать замок, тогда и ключ не понадобится. Не надо громких аналогий, больше дела и желательно по-тихому, без фанфар
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09.07.2020 16:13 Відповісти
Эстония в НАТО потому что эстонцы умные. А украинцы проголосовали на референдуме за сохранение Советского Союза.
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09.07.2020 16:13 Відповісти
Но и года не прошло, как они так же дружно проголосовали за незалежну Украину.
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09.07.2020 16:19 Відповісти
И за президента Кравчука, который всю свою карьеру боролся против независимости Украины.
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09.07.2020 16:22 Відповісти
БЮЛЕТЕНЬ для опитування населення Української РСР 17 березня 1991 року
Чи згодні Ви з тим, що Україна має бути у складі Союзу Радянських суверенних держав на засадах Декларації про державний суверенітет України. ТАК НІ Бюлетень, в якому при опитуванні викреслені слова ТАК та НІ або не викреслене жодне слово, визнається недійсним
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09.07.2020 16:26 Відповісти
Це опитування, а не референдум.
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09.07.2020 16:30 Відповісти
БЮЛЕТЕНЬ РЕФЕРЕНДУМА
Чи вважаєте ви за необхідне збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, у якій будуть повною мірою гарантуватися права і свободи людини будь-якої національності
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09.07.2020 16:31 Відповісти
А хто ж проти?
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09.07.2020 16:14 Відповісти
Липень 2015 р телефонна розмова порошенка з путєним

https://youtu.be/2yNHrKxDzqI
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09.07.2020 16:16 Відповісти
https://leprosorium.d3.ru/sidi-sidi-sinku-ia-j-tak-bachu-shcho-ti-ne-moskal-2007295/ Сиди, сиди, СИНКУ, я i так бачу, що ти не москаль

Украина - ключ к системе евроатлантической безопасности НАТО, - сайт Альянса - Цензор.НЕТ 6161

что не так? вас смущает цвет кожи? ну так у нас Гайтана или Жан Беленюк тоже смуглые, солнце у нас южное.

ЗЫ: сценка в Харьковском метро. едут негритянка и азиатка (похоже что студентки). и разговаривают между собой по-украински.
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09.07.2020 16:18 Відповісти
А чего это ты сынку в платье одел ? Ты из этих, из толерастов?
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09.07.2020 16:24 Відповісти
Не можеш чоловіка від жінки відрізнити??...чи тобі какаяразніца?
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09.07.2020 16:28 Відповісти
Что порохобот, что гомосек - действительно, какаяразница.
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09.07.2020 16:40 Відповісти
Зедебіл відізвався.
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09.07.2020 18:45 Відповісти
Пока Украину бьют В НАТО все спокойно, поэтому они и заинтересованы чтобы так продолжалось. Украина не ключ, а груша которую наши западные "друзья" всегда рады подставить под удар, только бы у них спокойно было.
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09.07.2020 16:20 Відповісти
Лжёшь.
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09.07.2020 16:24 Відповісти
вот і ПУТІН тоже также гаваріт!
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09.07.2020 16:29 Відповісти
Я удалил свой коммент, могут ватники украинские не понять, а их в Украине, ого-го сколько.
Беларусь убивает вату, и вы должны так-же.
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09.07.2020 16:35 Відповісти
Это все не просто так. Что то надвигаеться.
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09.07.2020 16:36 Відповісти
Таки дійшло з 1991 року. Тугодуми є геополітичні місця які як больові точки навіть при невеликих удар завлюють весь організм. Так і геоплітика, коли здадуть Україну Орді, та ще більше буде захапувати все що погано лежить, при цьому у неї зявиться історична перспектива в пропаганді вести свій початок від Візантії, отримає великі ресурси, як Гітлер, їх отримав , який до 1944 року був ближчий до Москви, ніж радянські війська до Берліна. Тому просто тупо здати Україну це не просто косяк і США і ЄС а відверта дурість, яка породить нову імперію з якою потрібно мати великі ресурси в боротьбі. Краще Україна буде в НАТО, ніж Європа і США у вогні. Оскільки влада в Кремлі є непрогнозована і нагадує чамодержавну, І де гарантія що ядерна кнопка не попаде в руки божевільному обнулєнцу. Нафіг було відбирати ЯЗ в України. А тепер забігаи як воші на гребінці.
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09.07.2020 16:40 Відповісти
Боднар, гнида, крутить хвостом і лукавить. Серйозно і дуже серйозно вже ЗАРАЗ говорити про розміщення баз НАТО в Україні, якщо теперішня влада хоче захищатися від російської фашистської чуми. Ні Саудівська Аравія, ні Пакистан, ні ряд інших країн не є членами альянсу, але мають військові бази НАТО. А ми чекаємо російського наступу. Якщо не буде баз НАТО, і Росія займе територію в Україні, то буде м'ясорубка, як у Сірії.
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09.07.2020 18:58 Відповісти
 
 