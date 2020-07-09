Украина - ключ к системе евроатлантической безопасности НАТО, - сайт Альянса

Украина является ключом для всей системы евроатлантической безопасности НАТО.

Такой вывод содержится в материале, опубликованном на сайте Североатлантического альянса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Агрессивные действия России против Украины серьезно подорвали евроатлантическую безопасность. Украина делает конструктивные шаги для урегулирования ситуации. Но ключевым фактором для нормализации отношений между НАТО, Россией и Украиной остается признание Россией суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Снятие санкций при условии отсутствия значительных шагов в этом направлении могло бы подорвать доверие к Западу и привести к рискам дальнейшей дестабилизации", - говорится в публикации.

Автор статьи напоминает, что оккупация Крыма 6 лет назад стала первым случаем после Второй мировой войны, когда страна в Европе пытается изменить границы силовым путем.

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"В ответ союзники по НАТО твердо поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины. Альянс совершил наибольшее усиление своей коллективной обороны со времен окончания холодной войны. Он остановил сотрудничество с Россией, одновременно оставаясь открытым к диалогу. Западные государства ввели санкции против Москвы", - говорится в публикации.

Автор критически высказывается в отношении голосов на Западе в пользу "прагматизма" в отношениях с Москвой.

"Санкции ... влияют на долгосрочное развитие нефтяного, газового и банковского секторов РФ, чтобы убедить российское руководство в необходимости изменения курса. Санкции являются мерой, и они не направлены против населения России", - подчеркивает автор.

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В этой связи он делает вывод: "Очевидно, что борьба за независимость остается задачей самой Украины. Украинцам придется решать, каким образом восстанавливать территориальную целостность, не подрывая при этом суверенитет и независимость. Украинцы ... должны сами решать свое будущее. Они четко провозгласили, что хотят жить в богатой и мирной стране, которая будет тесно связана с европейскими демократиями, соединенными общими ценностями. В будущем большинство украинцев видят страну в Европейском Союзе и в НАТО ... В этих усилиях Украина продолжает нуждаться в поддержке Запада".