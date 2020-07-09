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Украина - ключ к системе евроатлантической безопасности НАТО, - сайт Альянса

Украина - ключ к системе евроатлантической безопасности НАТО, - сайт Альянса

Украина является ключом для всей системы евроатлантической безопасности НАТО.

Такой вывод содержится в материале, опубликованном на сайте Североатлантического альянса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Агрессивные действия России против Украины серьезно подорвали евроатлантическую безопасность. Украина делает конструктивные шаги для урегулирования ситуации. Но ключевым фактором для нормализации отношений между НАТО, Россией и Украиной остается признание Россией суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Снятие санкций при условии отсутствия значительных шагов в этом направлении могло бы подорвать доверие к Западу и привести к рискам дальнейшей дестабилизации", - говорится в публикации.

Автор статьи напоминает, что оккупация Крыма 6 лет назад стала первым случаем после Второй мировой войны, когда страна в Европе пытается изменить границы силовым путем.

Читайте на Цензор.НЕТ: Замглавы МИД Боднар о размещении в Украине баз НАТО: об этом можно будет говорить серьезно, когда Киев получит статус полноценного члена НАТО

"В ответ союзники по НАТО твердо поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины. Альянс совершил наибольшее усиление своей коллективной обороны со времен окончания холодной войны. Он остановил сотрудничество с Россией, одновременно оставаясь открытым к диалогу. Западные государства ввели санкции против Москвы", - говорится в публикации.

Автор критически высказывается в отношении голосов на Западе в пользу "прагматизма" в отношениях с Москвой.

"Санкции ... влияют на долгосрочное развитие нефтяного, газового и банковского секторов РФ, чтобы убедить российское руководство в необходимости изменения курса. Санкции являются мерой, и они не направлены против населения России", - подчеркивает автор.

Также на Цензор.НЕТ: Санкции против РФ должны не просто сохраняться, но и усиливаться в связи с каждым новым нарушением ею норм международного права, - Кулеба

В этой связи он делает вывод: "Очевидно, что борьба за независимость остается задачей самой Украины. Украинцам придется решать, каким образом восстанавливать территориальную целостность, не подрывая при этом суверенитет и независимость. Украинцы ... должны сами решать свое будущее. Они четко провозгласили, что хотят жить в богатой и мирной стране, которая будет тесно связана с европейскими демократиями, соединенными общими ценностями. В будущем большинство украинцев видят страну в Европейском Союзе и в НАТО ... В этих усилиях Украина продолжает нуждаться в поддержке Запада".

Автор: 

НАТО (10005) россия (95725) санкции (11326)


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Топ комментарии
+9
Украина - ключ к системе евроатлантической безопасности НАТО, - сайт Альянса - Цензор.НЕТ 497
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09.07.2020 15:58
+6
Главное дизентерию провести!
Украина - ключ к системе евроатлантической безопасности НАТО, - сайт Альянса - Цензор.НЕТ 1704
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09.07.2020 16:05
+6
https://leprosorium.d3.ru/sidi-sidi-sinku-ia-j-tak-bachu-shcho-ti-ne-moskal-2007295/ Сиди, сиди, СИНКУ, я i так бачу, що ти не москаль

Украина - ключ к системе евроатлантической безопасности НАТО, - сайт Альянса - Цензор.НЕТ 6161

что не так? вас смущает цвет кожи? ну так у нас Гайтана или Жан Беленюк тоже смуглые, солнце у нас южное.

ЗЫ: сценка в Харьковском метро. едут негритянка и азиатка (похоже что студентки). и разговаривают между собой по-украински.
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09.07.2020 16:18
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Украина - ключ к системе евроатлантической безопасности НАТО, - сайт Альянса - Цензор.НЕТ 497
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09.07.2020 15:58 Ответить
И Буратино с этим ключом
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09.07.2020 16:04 Ответить
Главное дизентерию провести!
Украина - ключ к системе евроатлантической безопасности НАТО, - сайт Альянса - Цензор.НЕТ 1704
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09.07.2020 16:05 Ответить
На счет Ключа Вопрос , а вот Форпост и компост из Их там нет , то это Украина.
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09.07.2020 16:06 Ответить
Можно сделать финт ушами и срезать замок, тогда и ключ не понадобится. Не надо громких аналогий, больше дела и желательно по-тихому, без фанфар
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09.07.2020 16:13 Ответить
Эстония в НАТО потому что эстонцы умные. А украинцы проголосовали на референдуме за сохранение Советского Союза.
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09.07.2020 16:13 Ответить
Но и года не прошло, как они так же дружно проголосовали за незалежну Украину.
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09.07.2020 16:19 Ответить
И за президента Кравчука, который всю свою карьеру боролся против независимости Украины.
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09.07.2020 16:22 Ответить
БЮЛЕТЕНЬ для опитування населення Української РСР 17 березня 1991 року
Чи згодні Ви з тим, що Україна має бути у складі Союзу Радянських суверенних держав на засадах Декларації про державний суверенітет України. ТАК НІ Бюлетень, в якому при опитуванні викреслені слова ТАК та НІ або не викреслене жодне слово, визнається недійсним
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09.07.2020 16:26 Ответить
Це опитування, а не референдум.
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09.07.2020 16:30 Ответить
БЮЛЕТЕНЬ РЕФЕРЕНДУМА
Чи вважаєте ви за необхідне збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, у якій будуть повною мірою гарантуватися права і свободи людини будь-якої національності
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09.07.2020 16:31 Ответить
А хто ж проти?
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09.07.2020 16:14 Ответить
Липень 2015 р телефонна розмова порошенка з путєним

https://youtu.be/2yNHrKxDzqI
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09.07.2020 16:16 Ответить
https://leprosorium.d3.ru/sidi-sidi-sinku-ia-j-tak-bachu-shcho-ti-ne-moskal-2007295/ Сиди, сиди, СИНКУ, я i так бачу, що ти не москаль

Украина - ключ к системе евроатлантической безопасности НАТО, - сайт Альянса - Цензор.НЕТ 6161

что не так? вас смущает цвет кожи? ну так у нас Гайтана или Жан Беленюк тоже смуглые, солнце у нас южное.

ЗЫ: сценка в Харьковском метро. едут негритянка и азиатка (похоже что студентки). и разговаривают между собой по-украински.
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09.07.2020 16:18 Ответить
А чего это ты сынку в платье одел ? Ты из этих, из толерастов?
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09.07.2020 16:24 Ответить
Не можеш чоловіка від жінки відрізнити??...чи тобі какаяразніца?
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09.07.2020 16:28 Ответить
Что порохобот, что гомосек - действительно, какаяразница.
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09.07.2020 16:40 Ответить
Зедебіл відізвався.
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09.07.2020 18:45 Ответить
Пока Украину бьют В НАТО все спокойно, поэтому они и заинтересованы чтобы так продолжалось. Украина не ключ, а груша которую наши западные "друзья" всегда рады подставить под удар, только бы у них спокойно было.
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09.07.2020 16:20 Ответить
Лжёшь.
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09.07.2020 16:24 Ответить
вот і ПУТІН тоже также гаваріт!
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09.07.2020 16:29 Ответить
Я удалил свой коммент, могут ватники украинские не понять, а их в Украине, ого-го сколько.
Беларусь убивает вату, и вы должны так-же.
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09.07.2020 16:35 Ответить
Это все не просто так. Что то надвигаеться.
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09.07.2020 16:36 Ответить
Таки дійшло з 1991 року. Тугодуми є геополітичні місця які як больові точки навіть при невеликих удар завлюють весь організм. Так і геоплітика, коли здадуть Україну Орді, та ще більше буде захапувати все що погано лежить, при цьому у неї зявиться історична перспектива в пропаганді вести свій початок від Візантії, отримає великі ресурси, як Гітлер, їх отримав , який до 1944 року був ближчий до Москви, ніж радянські війська до Берліна. Тому просто тупо здати Україну це не просто косяк і США і ЄС а відверта дурість, яка породить нову імперію з якою потрібно мати великі ресурси в боротьбі. Краще Україна буде в НАТО, ніж Європа і США у вогні. Оскільки влада в Кремлі є непрогнозована і нагадує чамодержавну, І де гарантія що ядерна кнопка не попаде в руки божевільному обнулєнцу. Нафіг було відбирати ЯЗ в України. А тепер забігаи як воші на гребінці.
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09.07.2020 16:40 Ответить
Боднар, гнида, крутить хвостом і лукавить. Серйозно і дуже серйозно вже ЗАРАЗ говорити про розміщення баз НАТО в Україні, якщо теперішня влада хоче захищатися від російської фашистської чуми. Ні Саудівська Аравія, ні Пакистан, ні ряд інших країн не є членами альянсу, але мають військові бази НАТО. А ми чекаємо російського наступу. Якщо не буде баз НАТО, і Росія займе територію в Україні, то буде м'ясорубка, як у Сірії.
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09.07.2020 18:58 Ответить
 
 