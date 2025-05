Альянс продовжує підтримувати Україну, наше партнерство є сильним, - речниця НАТО Лунгеску

Міністр оборони України Андрій Таран провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомила в Twitter речниця НАТО Оана Лунгеску, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив з українським міністром оборони Андрієм Тараном. Вони обговорили зусилля України з реформування та партнерство з НАТО. Альянс продовжує підтримувати Україну, і наше партнерство є сильним", - написала Лунгеску.

Today #NATO SG @jensstoltenberg spoke with Ukrainian 🇺🇦 Defence Minister Andriy Taran. They discussed #Ukraine’s reform efforts & partnership with @NATO. The Alliance continues to stand with #Ukraine & our partnership is strong. #StrongerTogether pic.twitter.com/KKQEQmYmin