Альянс продовжує підтримувати Україну, наше партнерство є сильним, - речниця НАТО Лунгеску
Міністр оборони України Андрій Таран провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Про це повідомила в Twitter речниця НАТО Оана Лунгеску, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив з українським міністром оборони Андрієм Тараном. Вони обговорили зусилля України з реформування та партнерство з НАТО. Альянс продовжує підтримувати Україну, і наше партнерство є сильним", - написала Лунгеску.
Today #NATO SG @jensstoltenberg spoke with Ukrainian 🇺🇦 Defence Minister Andriy Taran. They discussed #Ukraine’s reform efforts & partnership with @NATO. The Alliance continues to stand with #Ukraine & our partnership is strong. #StrongerTogether pic.twitter.com/KKQEQmYmin— Oana Lungescu (@NATOpress) July 9, 2020
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Совку та традиціям російської армії, НА 7му РОЦІ ВІЙНИ З РОСІЄЮ, не місце в ЗСУ! За це треба розтрілювати!
Невже ця зневага до військовослужбовців влаштовує командування https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/?__tn__=KH-R&eid=ARDMXaFUzLe8qCEA-UYi3wK7EYJI2RUbGWdxEkdPGLP_JXtZesV-4Hn7kA4jD4vU9osRV2WBfIVwMnCK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQgJ7n5QZnWKf35p_eTsi6VYYCM8GqXj6_4r4Gr91hMqmLWshKIIKrvVhgYH9DF1YjTBGIXmzVb-7GiAmQKK2BGOhj3FoS9KyDZ3U1tOGlbS_eHxltg5Pxz51iZWOReZkst3jwcSMA-jwW45kw90-yujquTpUeJdWkbouXbmQaAhP6Ncm0eE58emplEd_8h6-zAj6yUi4dSkfSu35Pxjx2TZDwOyV2HWRWPhgZpjj4UA Міністерство оборони України та https://www.facebook.com/pressjfo.news/?__tn__=KH-R&eid=ARBGs2QbTOnqMgUhXJIkthQ2txLV4PvTP2MioVncBqv-y4JeHspwD5oKYl78VpPl09RptJzjlzMjg84F&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQgJ7n5QZnWKf35p_eTsi6VYYCM8GqXj6_4r4Gr91hMqmLWshKIIKrvVhgYH9DF1YjTBGIXmzVb-7GiAmQKK2BGOhj3FoS9KyDZ3U1tOGlbS_eHxltg5Pxz51iZWOReZkst3jwcSMA-jwW45kw90-yujquTpUeJdWkbouXbmQaAhP6Ncm0eE58emplEd_8h6-zAj6yUi4dSkfSu35Pxjx2TZDwOyV2HWRWPhgZpjj4UA Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation ??? Невже за це 7й рік гинуть військові???
Прохання репосту. Про цей випадок має знати вся країна.
Фото взяв у Назар Приходько.
Ну кто в молодости не шалил,бывает. А так да, НАТО нам поможет.
П.С. Ты видимо удивишься, но комиссарша Могерини - из итальянских коммунистов... ЕС вообще левые рулят......