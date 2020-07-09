УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12798 відвідувачів онлайн
Новини
1 049 9

Альянс продовжує підтримувати Україну, наше партнерство є сильним, - речниця НАТО Лунгеску

Альянс продовжує підтримувати Україну, наше партнерство є сильним, - речниця НАТО Лунгеску

Міністр оборони України Андрій Таран провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомила в Twitter речниця НАТО Оана Лунгеску, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив з українським міністром оборони Андрієм Тараном. Вони обговорили зусилля України з реформування та партнерство з НАТО. Альянс продовжує підтримувати Україну, і наше партнерство є сильним", - написала Лунгеску.

Today #NATO SG @jensstoltenberg spoke with Ukrainian 🇺🇦 Defence Minister Andriy Taran. They discussed #Ukraine’s reform efforts & partnership with @NATO. The Alliance continues to stand with #Ukraine & our partnership is strong. #StrongerTogether pic.twitter.com/KKQEQmYmin

— Oana Lungescu (@NATOpress) July 9, 2020

Також читайте: Україна - ключ до системи євроатлантичної безпеки НАТО, - сайт Альянсу

Автор: 

НАТО (6466) Таран (21) Столтенберг Єнс (1596)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сьогодні. Луцьк. 209та бригада тактичної авіації. Совкодрочери-командири наказали особовому складу підмітати асфальт і черпати дощову воду з калюж, щоб залити смолою перед приїздом найвеличнішого уклоніста ********** https://www.facebook.com/zelenskiy95?__tn__=KH-R&eid=ARBkcRGuQs3kVGhWuSv2zMcTGcfhDA_8M3IgvjMIEJGqAPwI27ur4LWvohUgeJExl_dlgVWXbrJDIakP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQgJ7n5QZnWKf35p_eTsi6VYYCM8GqXj6_4r4Gr91hMqmLWshKIIKrvVhgYH9DF1YjTBGIXmzVb-7GiAmQKK2BGOhj3FoS9KyDZ3U1tOGlbS_eHxltg5Pxz51iZWOReZkst3jwcSMA-jwW45kw90-yujquTpUeJdWkbouXbmQaAhP6Ncm0eE58emplEd_8h6-zAj6yUi4dSkfSu35Pxjx2TZDwOyV2HWRWPhgZpjj4UA Володимир Зеленський
Совку та традиціям російської армії, НА 7му РОЦІ ВІЙНИ З РОСІЄЮ, не місце в ЗСУ! За це треба розтрілювати!
Невже ця зневага до військовослужбовців влаштовує командування https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/?__tn__=KH-R&eid=ARDMXaFUzLe8qCEA-UYi3wK7EYJI2RUbGWdxEkdPGLP_JXtZesV-4Hn7kA4jD4vU9osRV2WBfIVwMnCK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQgJ7n5QZnWKf35p_eTsi6VYYCM8GqXj6_4r4Gr91hMqmLWshKIIKrvVhgYH9DF1YjTBGIXmzVb-7GiAmQKK2BGOhj3FoS9KyDZ3U1tOGlbS_eHxltg5Pxz51iZWOReZkst3jwcSMA-jwW45kw90-yujquTpUeJdWkbouXbmQaAhP6Ncm0eE58emplEd_8h6-zAj6yUi4dSkfSu35Pxjx2TZDwOyV2HWRWPhgZpjj4UA Міністерство оборони України та https://www.facebook.com/pressjfo.news/?__tn__=KH-R&eid=ARBGs2QbTOnqMgUhXJIkthQ2txLV4PvTP2MioVncBqv-y4JeHspwD5oKYl78VpPl09RptJzjlzMjg84F&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQgJ7n5QZnWKf35p_eTsi6VYYCM8GqXj6_4r4Gr91hMqmLWshKIIKrvVhgYH9DF1YjTBGIXmzVb-7GiAmQKK2BGOhj3FoS9KyDZ3U1tOGlbS_eHxltg5Pxz51iZWOReZkst3jwcSMA-jwW45kw90-yujquTpUeJdWkbouXbmQaAhP6Ncm0eE58emplEd_8h6-zAj6yUi4dSkfSu35Pxjx2TZDwOyV2HWRWPhgZpjj4UA Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation ??? Невже за це 7й рік гинуть військові???
Прохання репосту. Про цей випадок має знати вся країна.
Фото взяв у Назар Приходько.Столтенберг и глава Минобороны Таран обсудили реформы в Украине и партнерство с НАТО - Цензор.НЕТ 8002Столтенберг и глава Минобороны Таран обсудили реформы в Украине и партнерство с НАТО - Цензор.НЕТ 5646
показати весь коментар
09.07.2020 16:39 Відповісти
Я бы сделал репост об а ла совковом дебилизме в ВСУ, еcли бы ты не писал эту лживую хрень про Зе.
показати весь коментар
09.07.2020 20:47 Відповісти
Такая сильная озобоченность. ***, вот спасибо альянсу. Евробалаган сраный.
показати весь коментар
09.07.2020 16:49 Відповісти
Лжёшь. В НАТО порядок. Никто не напал ни на одну страну НАТО.
показати весь коментар
09.07.2020 17:27 Відповісти
Как говорит нам Википедия, юный коммунист Йенс был на свзи с КГБ СССР под кличкой "агент Стеклов". От себя добавлю, до 31 мая 1991 года был на связи с подполковником Борисом Кирилловым, пока Столтенберга не сдал англичанам перебежчик....
Ну кто в молодости не шалил,бывает. А так да, НАТО нам поможет.
показати весь коментар
09.07.2020 16:55 Відповісти
Как всегда российская ложь.
показати весь коментар
09.07.2020 17:28 Відповісти
Ну на те английскую википедию. "Up to 1990, he had regular contacts with a Soviet diplomat. He ended this relationship after being informed by the https://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_Police_Security_Service Norwegian Police Security Service his contact was a https://en.wikipedia.org/wiki/KGB KGB agent, warning him of further contact. Stoltenberg's code name within the KGB was "Steklov".https://en.wikipedia.org/wiki/Jens_Stoltenberg#cite_note-22 [22] https://en.wikipedia.org/wiki/Jens_Stoltenberg#cite_note-23 [23] https://en.wikipedia.org/wiki/Jens_Stoltenberg#cite_note-24 [24]"
П.С. Ты видимо удивишься, но комиссарша Могерини - из итальянских коммунистов... ЕС вообще левые рулят......
показати весь коментар
09.07.2020 17:37 Відповісти
Альянс продолжает поддерживать Украину, и наше партнерство является сильным", - написала Лунгеску. - какими видами вооружений НАТО ,или численным составом войск альянса в Украине можно подтвердить (сильное партнерство)
показати весь коментар
09.07.2020 17:07 Відповісти
Спасибо. Это очень кстати на фоне зрады нашего соевого экса....
показати весь коментар
09.07.2020 17:41 Відповісти
 
 